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Villas en venta en Milas, Turquía

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37 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Jardín y Piscina Privada en Muğla Milas Los chalets independientes…
$364,174
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Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes y Adosados con Sistemas Domésticos Inteligentes y Jardines Privados e…
$870,200
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 1
Casas de Piedra Independientes con Concepto de pueblo en la Zona de Inversión de Kemikler en…
$368,684
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$1,05M
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Villa 6 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Número de plantas 3
Villas con piscina privada en medio de la vegetación en Bodrum Muğla La región Dörttepe de B…
$623,290
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Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 267 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$1,64M
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Villa en Mentes, Turquía
Villa
Mentes, Turquía
Situado en la prestigiosa zona de Bodrum Adabükü, esta exclusiva villa triplica vista al mar…
$1,16M
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 6 habitaciones en Meselik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Meselik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa de 4 Dormitorios y 2 Salones Cerca del Aeropuerto en Bodrum Meşelik se ha convertido e…
$484,259
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Villa 6 habitaciones en Bogazici, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bogazici, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente de 5 Dormitorios en Venta con Piscina Infinita en Bodrum Esta villa inde…
$672,245
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 800 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de vil…
$1,11M
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 247 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Villas de primer…
$844,585
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Villa 4+1 clase premium con su propi…
$834,570
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Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 364 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$3,82M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 704 m²
Piso 1/11
Lo que tienes: Dos villas 3+1 y 1+1 en una zona tranquila de Kargicak con vistas al mar. Zo…
$1,32M
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/2
Lo que usted consigue: Villa Premium en construcción 600 metros de la playa en el distrito d…
$1,00M
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 344 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: 4+1 villas de lu…
$973,665
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 463 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Villas de lujo a…
$1,02M
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Villa 4 habitaciones en Gulluk, Turquía
Villa 4 habitaciones
Gulluk, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 386 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Güllük, Mugla, Turquía
$1,45M
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: 4+1 villas de lujo con p…
$1,07M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 1/8
Para la ciudadanía Lo que tienes: Una gran opción para vivir en la costa mediterránea. En…
$617,582
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 248 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevo proyecto de villas…
$929,155
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas 4+1 en el distrit…
$1,01M
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de primera clase …
$1,14M
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
Piso 1/9
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas 4+1 en las montañas del distrito de K…
$612,018
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Piso 9/12
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villa de lujo con infrae…
$1,28M
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Villa 3 habitaciones en Savran, Turquía
Villa 3 habitaciones
Savran, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
¿Por qué elegir este proyecto?Para inversores:Ciudadanía turca Oportunidad por propiedad de …
$550,209
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 1/9
Lo que tienes: Amplia villa 3+1 con impresionantes vistas a la montaña en la zona de Kargica…
$550,816
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 515 m²
Piso 1/3
Lo que obtienes: Villa de diseño único 5+1 en el distrito ecológico de Kargicak. Zona / pla…
$2,45M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Villa en un comp…
$945,846
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Villa 4 habitaciones en Gulluk, Turquía
Villa 4 habitaciones
Gulluk, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 90 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Güllük, Mugla, Turquía
$579,438
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Realting.com
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