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Villas en venta en Kemer, Turquía

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23 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 797 m²
Número de plantas 4
Elegante Villa con Piscina en Kemer, Antalya Kemer es uno de los destinos turísticos más pop…
$995,919
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Çamyuva, Kemer Çamyuva, ubicada …
$516,936
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Villa 5 habitaciones en Kiris, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kiris, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
$37,79M
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TekceTekce
Villa en Kemer, Turquía
Villa
Kemer, Turquía
Dormitorios 5
Área 200 m²
La villa en venta es una combinación perfecta de diseño moderno, confort y lujo. Situado en …
$823,532
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Villa 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 4
$13,08M
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Villa 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 226 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo independiente a estrenar en venta en Antalya Kemer Çamyuva La villa de lujo es…
$1,11M
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Villa 5 habitaciones en Kiris, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kiris, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
$50,92M
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Villas de lujo en venta en Kemer con vistas a la montaña Al estar en uno de los destinos tur…
$762,036
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Número de plantas 2
Chalet Independiente con Piscina Privada a 300 m del Mar en Kemer, Antalya Este chalet dúple…
$685,155
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada en Kemer – lista para ocupaciónImagínese mañanas con vista…
$411,598
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con 3 dormitorios en ubicación privilegiada en Kemer Antalya Kemer es un…
$1,04M
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Villa 6 habitaciones en Camyuva, Turquía
Villa 6 habitaciones
Camyuva, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
$34,88M
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Villa 5 habitaciones en Camyuva, Turquía
Villa 5 habitaciones
Camyuva, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
$39,16M
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Villa 3 habitaciones en Kiris, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kiris, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 3
$9,07M
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Villa 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 2
Villas Cerca de los Servicios Diarios en Tekirova, Kemer Las villas se encuentran en Tekirov…
$1,26M
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Villa 7 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Villa Independiente de Lujo de 6 Dormitorios en Kemer, Antalya La villa se encuentra en Keme…
$1,92M
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Villa 4 habitaciones en Camyuva, Turquía
Villa 4 habitaciones
Camyuva, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa in a complex with two common pools Villa in Kemer, district of Chamyuv. Accommodatio…
$1,100
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Villa en Kemer, Turquía
Villa
Kemer, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
Чамьюва. До моря 750 м. До школы и рынка 350 м. До остановки 100 м. Подходит для…
$514,339
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Villa 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con vistas al bosque y piscina en Kemer Kiriş Kemer es un destino de vac…
$1,15M
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Villa 5 habitaciones en Camyuva, Turquía
Villa 5 habitaciones
Camyuva, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
For rent there is a residential villa, consists of 2 ′ x floors, 4 + 1 (with 4 bedrooms + li…
$297
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Villa 7 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 7 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 7
INTERJER # nbsp; Aire acondicionado # nbsp; Amueblado # nbsp; Televisión por cable # nbsp; B…
$922,038
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Villa 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 5
INTERJEERBalconAnkastre Set con 3 TerrazaGas Calefacción de OBJECTFitness Parking ( cerrado …
$417,629
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Situado en la maravilla natural de Kemer / Cirali, la villa tiene una zona de uso interior n…
$408,207
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