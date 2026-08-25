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Villas en venta en Yalova, Turquía

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Villa 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 375 m²
Piso 1/3
Triplex Villa con piscina independiente y ascensor en Yalova Kadıköy La villa triplex se enc…
$678 580
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Villa 6 habitaciones en , Turquía
Villa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa Tríplex Independiente con Vista al Mar en Venta en Akköy, Yalova Gracias a su proximid…
$406 263
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Villa en Marmara Region, Turquía
Villa
Marmara Region, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Número de plantas 3
Инфаструктура Вилл : 2 Виллы расположенные в Ялове/Термал. - Количество этажей: 3 - 435 к…
$514 802
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Parámetros de las propiedades en Yalova, Turquía

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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