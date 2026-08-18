Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Golbasi
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Golbasi, Turquía

;
Villa Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Diseño Arquitectónico Moderno en İncek, Ankara İncek es un barrio del dis…
$1,56M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 7 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Lago y Jardines Independientes en Ankara Gölbaşı Las villas se encuent…
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 9 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 615 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Lago y Jardines Independientes en Ankara Gölbaşı Las villas se encuent…
$1,84M
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 530 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes Nuevas en un Complejo Cerca del Colegio TED en Gölbaşı, Ankara Como ca…
$1,25M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
Número de plantas 3
Villas exclusivas con una ubicación prestigiosa en un complejo seguro en Incek, Ankara Gölba…
$1,88M
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 9 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 505 m²
Número de plantas 3
Villas chic con arquitectura moderna en İncek Ankara İncek es un barrio tranquilo situado en…
$1,08M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 525 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Lago y Jardines Independientes en Ankara Gölbaşı Las villas se encuent…
$1,46M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 515 m²
Villas a Estrenar de 7 Dormitorios en un Exclusivo Proyecto en Gölbaşı, Ankara Ankara, la ca…
$1,46M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con vistas al lago en un prestigioso complejo en Ankara Gölbaşı Las villas in…
$1,60M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo en un Complejo con Piscina en Ankara Gölbaşı Las villas se encuentran en Gölb…
$479,514
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir