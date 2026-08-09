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Villas en venta en Kocaeli, Turquía

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Izmit
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5 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. …
$229,000
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Villa 8 habitaciones en Basiskele, Turquía
Villa 8 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 427 m²
Número de plantas 4
Villas en Venta en un Prestigioso Complejo en Başiskele, Kocaeli Başiskele es un distrito ub…
$842,802
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Villa 6 habitaciones en Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
Villa 6 habitaciones
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 411 m²
Número de plantas 2
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and…
$1,05M
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Basiskele, Turquía
Villa 6 habitaciones
Basiskele, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
$188,049
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Villa 7 habitaciones en Izmit, Turquía
Villa 7 habitaciones
Izmit, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
Número de plantas 3
$999,987
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Parámetros de las propiedades en Kocaeli, Turquía

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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