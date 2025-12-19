  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Tailandia

Pattaya
29
Phuket
44
Ko Samui
3
Hua Hin
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Mostrar todo Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tailandia
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
El nuevo complejo Harmonia es un lugar ideal para una vida tranquila y serena en el centro de la vida urbana de Pattaya. Ubicado en el centro de Pattaya, cerca de las playas. A 100 metros de la compleja parada de autobús, centros comerciales cercanos, supermercados, lugares de entretenimient…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$251,694
El proyecto en un barrio tranquilo de Bangkok, rodeado de zonas verdes. El edificio cuenta con apartamentos estándar y loft con 1-2 dormitorios. Cerca de tiendas, escuelas, hospitales, estación de metro.Instalaciones y equipos en la casa Otras comodidades incluyen sala de estar, vestíbulo co…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial The Momentum
Barrio residencial The Momentum
Barrio residencial The Momentum
Barrio residencial The Momentum
Barrio residencial The Momentum
Mostrar todo Barrio residencial The Momentum
Barrio residencial The Momentum
Thalang, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 36–108 m²
37 objetos inmobiliarios 37
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisiones!El Momentum es nuestro nuevo distrito en Phuket, combinando confort, arquitectura moderna y alto potencial de inversión.Hemos estado construyendo y gestionando propiedades en las zonas más prometedo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 69.0
160,520 – 195,535
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 108.0
312,292 – 570,623
Desarrollador
Serene Condominium
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Tailandia
de
$100,000
Opciones de acabado Con acabado
Plast Property Management Company - más de 30 años de experiencia.Un moderno complejo residencial con condominios y apartamentos en el centro de Phuket.El complejo consta de tres edificios de 8 plantas, un total de 604 apartamentos, estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios en venta, q…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,88M
Un nuevo complejo de villa premium en la zona de Pasak, que consta de 37 villas tropicales modernas. El proyecto cuenta con casas de dos y tres plantas con 3 y 5 dormitorios. Cada villa combina arquitectura moderna con luz natural y decoración elegante, techos altos y amplias terrazas. El pr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$146,541
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con sistema de seguridad, aparcamiento subterráneo, piscina, sauna, gimnasio, jardín.Instalaciones y equipos en la casa Cocina modernaArmariosAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$360,485
Un proyecto premium de un desarrollador conocido en Pattaya. La residencia es un edificio de 56 plantas con 548 apartamentos. Todos los apartamentos están terminados, con electrodomésticos incorporados, fontanería y aire acondicionado. El complejo cuenta con toda la infraestructura necesaria…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,70M
Ubicado junto a un lago tranquilo en el corazón vibrante de Phuket, este complejo ha creado un espacio que equilibra la sofisticación contemporánea con materiales orgánicos. Aquí es donde convergen el lujo y el bienestar, ofreciéndote no sólo un hermoso ambiente de vida sino también un espac…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tailandia
de
$3,92M
Ofrecemos villas de estilo tropical con piscinas y vistas al mar.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana Marina - 5 minutosCampo de golf - 15 minutosPhuket Aeropuerto Internacional - 25 minutosLos impresionantes atardeceres tropicales, el e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,39M
El Tales es la colección única de 13 villas de una sola planta con piscinas en la ubicación más codiciada de Phuket.Características:amplias villas de lujo con 3 dormitorios y piscinas privadassala de estar al aire libre junto a la piscinaamplias zonas de estar-comedor con cocina totalmente e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$172,456
Complejo de 10 villas de estilo balinés con 2 y 3 dormitorios, piscinas de 11x2.5 m, jardines y plazas de aparcamiento. Estas villas están diseñadas para ofrecer una perfecta armonía entre las zonas interiores y exteriores. Cuentan con grandes ventanales que se abren a una larga y chispeante…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$212,776
Diseñado para armonizar la elegancia moderna con la belleza natural de la isla. Con 9 lujosas villas de piscina, el concepto combina la arquitectura contemporánea con un entorno exuberante, creando una experiencia de vida serena y sofisticada. Con un enfoque en la privacidad, la comodidad y …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Zero Bangtao
Complejo residencial Zero Bangtao
Complejo residencial Zero Bangtao
Complejo residencial Zero Bangtao
Complejo residencial Zero Bangtao
Mostrar todo Complejo residencial Zero Bangtao
Complejo residencial Zero Bangtao
Choeng Thale, Tailandia
de
$92,374
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
En armonía con la naturaleza en la isla paraíso El condominio El cero bangtao ofrece una nueva visión de la construcción: los verdaderos verdaderos principios de la amabilidad ambiental, en cada elemento de diseño incorporamos el entorno sin sacrificar la comodidad y la elegancia. Evalúe l…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$501,752
The residence features a club, a fitness center, a salt-water swimming pool, a park, a kids' playground, a co-working area, around-the-clock security and video surveillance. Location and nearby infrastructure The property is located close to schools, highways, shopping malls, a metro station
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Complejo residencial Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Thalang, Tailandia
de
$524,230
Ofrecemos lujosas villas de estilo balinés con piscinas y vistas al entorno verde, amplios jardines y cómodas zonas de salón.La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia.Ubicación e infraestructura cercana Nai Yang Beach - 2.2 km (6 minutos en coche)Aeropuerto Internacional Phuket - …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Mostrar todo Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Thalang, Tailandia
de
$662,822
Opciones de acabado Con acabado
Blue Canyon Heights Condos es un nuevo proyecto residencial ubicado en el famoso Blue Canyon Country Club, convenientemente situado cerca del Aeropuerto Internacional de Phuket y las playas del norte de Phuket, como Mai Khao, Nai Yang y Nai Thon.Este proyecto consta de 10 edificios de poca a…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$204,689
El proyecto se encuentra en un lugar de destino favorable. Es un edificio de siete plantas con vistas a una tranquila laguna con apartamentos de 1-2 dormitorios.El edificio forma parte de un gran complejo con centros comerciales, club de golf, parque, centros de salud, salas de eventos, hote…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$70,309
El complejo consta de 4 edificios y cuenta con una infraestructura rica:LobbiesCafélavanderíaclub infantilbibliotecapiscinaspiscina infantiljacuzzicinejardínUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 700 metros de una estación de metro
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Mostrar todo Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un condominio moderno en el complejo Andaman City, situado en la zona Choeng Thalei (Phuket), a solo 500 metros de la playa Bang Tao.El proyecto incluye dos edificios de 7 plantas con una superficie total de unos 9.5000 m2 y solo 311 apartamentos. Los apartamentos de la planta baja tienen ac…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$235,116
Apartamentos en el complejo más grande y popular entre los turistas acabados de Jomtien Beach. El edificio tiene 59 plantas con 1644 unidades de diferentes diseños. Hay apartamentos con piscina privada. El complejo cuenta con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo jardin…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Mostrar todo Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$637,403
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Una oportunidad única para invertir en apartamentos de lujo condominio EDEN RESIDENCES en el prestigioso distrito de Bang Tao!Esta es una opción ideal para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad.¡Instalación!¡50 metros de la playa!Servicios: bar, videovigilancia, fitness, jardín,…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tailandia
de
$397,181
Descubre el equilibrio perfecto del patrimonio y el lujo contemporáneo en un santuario de diseño exótico inspirado en la rica historia de Laguna Phuket. Una vez que el sitio de las históricas minas de estaño de Phuket, la tierra se ha transformado desde hace mucho tiempo a los exuberantes pa…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sudara
Complejo residencial Sudara
Complejo residencial Sudara
Complejo residencial Sudara
Complejo residencial Sudara
Mostrar todo Complejo residencial Sudara
Complejo residencial Sudara
Choeng Thale, Tailandia
de
$293,826
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 52–140 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo proyecto turístico de condominio 500 metros de Bang Tao BeachEl complejo Sudara repensa la idea de un estilo de vida con una combinación de sofisticación y chic tailandés en los interiores en el contexto de la encantadora playa Bang Tao, uno de los más largos de Phuket, con una longitu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
316,853
Apartamentos 2 habitaciones
140.0
481,508
Apartamentos 3 habitaciones
124.0
656,032
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tailandia
de
$1,43M
El complejo consta de 15 villas de lujo con vistas panorámicas, piscinas privadas, terrazas y plazas de aparcamiento cubiertas.El proyecto cuenta con:seguridad alrededor de la horaclub de golfgimnasiospaclub infantilpista de tenisclubes de playarestaurantesUbicación e infraestructura cercana…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Nathon, Tailandia
de
$524,230
Experimente la mezcla perfecta de lujo y naturaleza, situada a sólo 5 minutos de la playa de Na Thon. El exclusivo proyecto incluye sólo 5 hermosas villas, pensada para su comodidad y completa con una piscina privada y una vista impresionante. El concepto del complejo es "vida en medio de la…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Mostrar todo Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,20M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos lujosos con vista de la laguna y las piscinas personales El proyecto está ubicado en la franja costera en el centro del distrito de élite de Laguna, a solo unos minutos a pie del famoso Bang Tao. El complejo de los apartamentos se distingue por increíbles vistas del mar y los…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Mostrar todo Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Rawai, Tailandia
de
$120,073
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Área 30–69 m²
46 objetos inmobiliarios 46
Este es un complejo de apartamentos premium ubicado en el sur de la isla de Phuket en Tailandia. 8 pisos, 209 apartamentos únicos, 12 tipos de distribuciones, piscinas, gimnasio, área de juegos infantiles y mucho más se reúnen en un solo lugar. A 900 metros se encuentra Nai Harn Beach,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.9 – 69.0
193,421 – 520,150
Apartamentos 2 habitaciones
53.6
413,507
Apartamento
30.0 – 34.9
184,412 – 201,886
Agencia
Udomo
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$111,013
Proyecto en Klong San, uno de los distritos más antiguos de Bangkok, cerca de la estación de metro. Construcción de ladrillo rojo con loft de 1-2 dormitorios y apartamentos estándar. Ofrece vistas a la ciudad. Algunos apartamentos tienen vistas al río.El concepto de paisajismo del proyecto s…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Mostrar todo Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$69,961
Número de plantas 7
Una oportunidad única para invertir en un condominio moderno en Phuket soleado, perfecto para vivir y alquilar personal!¡Instalación!El proyecto CUBE AMAZE consta de dos condominios de siete plantas con infraestructura moderna para una vida cómoda y cómoda en la isla.Servicios: amplia piscin…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Hua Hin, Tailandia
de
$456,388
El loft moderno que vive trasciende lo ordinario e invita a un reino de indulgencia sofisticada. Cada elegante y moderna villa de estilo loft está diseñada para cocoon en la máxima comodidad y estilo.Experimente el lujo sin igual y la comodidad refinada en el complejo, donde los diseños mode…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Tailandia
de
$159,526
Opciones de acabado Con acabado
Un condominio moderno dentro del complejo Andaman City, situado en Choeng Thalei, Phuket, a solo 500 metros de la playa Bang Tao.El proyecto consta de dos edificios de siete pisos con una superficie total de aproximadamente 9.500 m2 y un total de 311 apartamentos. Los apartamentos de planta …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$157,494
Nuevo complejo residencial de alta altura de lujo en primera línea - a sólo 25 metros de la playa Jomtien. Esta ubicación proporciona un nivel excepcional de comodidad y comodidad. El concepto principal es una combinación de lujo, privacidad y vida urbana en una de las mejores zonas de Patta…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$854,309
Ofrecemos modernas villas tropicales con piscinas de 41 m2, terrazas, garajes.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoCocina integradaElectrodomésticos BoschUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 12 min…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$1,60M
La moderna residencia de lujo consta de 106 villas de 3 plantas con piscinas.Características:2 clubhousesparquesalonescomedorvino clubSala de reunionesComedorpiscinasjacuzziclub infantilespacio de trabajocentro de spagimnasioUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en un…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Tailandia
de
$91,895
Las características complejas:lobbygimnasiolavanderíapiscinasala de estarjardines (incluyendo un jardín en la azotea)Ventajas Mobiliario y aire acondicionado gratis.Ubicación e infraestructura cercana Escuela más cercana - 300 metrosBritish International Escuela - 6,1 kmcentro comercial más …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$118,137
Torre cuenta con impresionantes panoramas de 360 grados del centro de Pattaya, Pattaya Bay, Koh Larn Island y el Golfo de Siam. Estas vistas inigualables pueden ser apreciadas por completo desde la lujosa piscina infinity de la planta 31, así como desde la planta 46 de la piscina de techo so…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Sakhu, Tailandia
de
$119,751
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 59 m²
2 objetos inmobiliarios 2
The Title Halo Phuket residential complex-the embodiment of modern Comfort on Phuket The Title Halo Phuket is a unique premium residential complex located in one of the most picturesque and convenient areas of Phuket, just a few minutes from popular beaches. This project is an ideal combin…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
59.0
214,272
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$613,657
Un amplio complejo residencial de elegantes villas con piscina privada, rodeado de naturaleza y vegetación. La colección de casas tropicales combina tecnología moderna con materiales exóticos para crear un diseño rico en perfecta armonía con su entorno.Cada casa tiene un salón, comedor, coci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Mostrar todo Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Tailandia
de
$126,546
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 8
Bienvenido a Ever Prime Residences, un desarrollo exclusivo situado en el corazón de Karon Beach, Phuket – uno de los destinos más bellos y vibrantes de la isla. Esto es más que una residencia; es una actualización de estilo de vida y una oportunidad de inversión inteligente lanzado en uno.🌴…
Desarrollador
The Element by Anocha
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
The Element by Anocha
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$184,985
El nuevo proyecto ofrece 3 unidades independientes con terraza privada y acceso directo a una piscina de infinito compartida. Disponible individualmente o como un paquete (construido en el centro con piscina compartida).Los estudios cuentan con acabados modernos y duraderos seleccionados par…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$354,317
El complejo consta de 2 villas despreocupadas, terminadas al máximo de estándares utilizando sólo materiales de alta calidad.Características:3 dormitorios con baño privado y acceso a la piscinaestacionamientoensaladapiscinaTerminación - 2o trimestre de 2026.Características de los planos Cada…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$337,208
Ofrecemos villas de estilo toscano con piscinas, cocinas de verano, plazas de aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en la prestigiosa zona de Lamai, a solo 800 metros de la carretera de circunvalación y a 1,2 km del Lotus Lamai, cerca de una escuela internacional
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Andaman Boutique
Complejo residencial Andaman Boutique
Complejo residencial Andaman Boutique
Complejo residencial Andaman Boutique
Complejo residencial Andaman Boutique
Mostrar todo Complejo residencial Andaman Boutique
Complejo residencial Andaman Boutique
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$898,199
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos lujosos a 500 metros de Bang Tao Se ofrecen apartamentos en la explosión de Tao en la accesibilidad de peatones desde la playa para comprar clientes que puedan apreciar el lujo. Dos edificios de 6 pisos, 48 ​​apartamentos lujosos, embalaje subterráneo y despensas. Un format…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,29M
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines, plazas de aparcamiento.Superficies - de 480 m2 a 2.431 m2.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmario ajustadoMuebles de cocinaUbicación e infraestructura cercana Playa de Layan - 10 minutosBang Tao Beach - 7 minutosPlaya de…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Mostrar todo Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Karon, Tailandia
de
$106,056
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 26–65 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Condominio en Muang PhuketEl complejo es realmente grande, consta de 2 edificios para 686 apartamentos.En el complejo:- vestíbulo principalpatiopiscina- Centro de fitness- vapor- jardín secreto- Co-working- jardín de descanso- Pabellón- terrazaEl desarrollador ofrece una selección de diseños…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0
155,464
Apartamentos 2 habitaciones
65.0
332,590
Estudio
26.0
114,368
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$271,446
La residencia cuenta con un hotel, una gran piscina y un bar, un restaurante, un centro de spa, un gimnasio, un club infantil, una sala de conferencias, una playa.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ventajas 6% garantiza los ingresos anuales de alquiler durante 5 años.Ubicación e infraestruct…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Mostrar todo Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Tailandia
de
$129,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un moderno complejo residencial de estilo mediterráneo, situado a poca distancia de la popular playa de Kata, ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.El complejo consta de ocho edificios de siete pisos, dos edificios de aparcamiento y una zona de mascotas. El proyecto incl…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$521,146
Una escapada exclusiva junto al mar a solo 100 metros de la orilla, con lujosas villas de 4 dormitorios con 5 baños, cada dormitorio una suite principal. Diseñado para vivir en familia a tiempo completo y alquiler de alta gama, la villa ofrece una esquina de spa, piscina infinita y vistas pa…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,22M
Creando una cercanía a la naturaleza, las villas de piscina de una sola planta tienen espacios expansivos que fluyen libremente desde el patio hasta los amplios dormitorios y se abren a la terraza de la piscina con impresionantes vistas al lago. Los techos inclinados están diseñados artístic…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Mostrar todo Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Tailandia
de
$157,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Choeng Thale, Tailandia
de
$103,537
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Una oportunidad única para invertir en apartamentos elegantes y modernos en el corazón de Bang Tao que ofrecen la combinación perfecta de lujo y comodidad! ¡Con mobiliario completo! SO Lagoon Cherngtalay by Origin es un complejo de apartamentos único situado en el centro de Bang Tao, junto a…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$200,441
Villas modernas con piscinas en Chaweng - vivienda cómoda y una inversión rentable a pocos minutos de la playa.El complejo consta de 35 exclusivas villas de tres dormitorios con piscina privada y terraza. Las villas se construyen en un estilo tropical, armoniosamente combinado con la natural…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Mostrar todo Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Tailandia
de
$103,755
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 8
¡Objeto atractivo para la inversión!Un ingreso garantizado del 6% durante los primeros 3 años.¡Instalación!800 metros de Rawai Beach!VIP Space Odyssey se encuentra en un telón de fondo de colinas boscosas.Instalaciones: salón deportivo, piscina infinita en el techo, habitación infantil.Ubica…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,26M
Nueva propiedad ultra lujosa vincula el paisaje supremo y la comunidad de identidad, es una combinación de comodidad y naturalidad que armoniza con el estilo de vida que siempre has soñado. Perfectamente integrado en el área suprema, este complejo se concibe como un proyecto de arquitectura …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Tailandia
de
$343,724
El complejo está rodeado de naturaleza pintoresca y se mezcla armoniosamente con él. Diseño de paisaje con elementos de agua, líneas suaves y caminos verdes crea un ambiente acogedor y pacífico. El complejo en sí mismo tendrá una zona cómoda para caminar con niños, un parque infantil y el co…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$921,410
Experimente la armonía perfecta de la arquitectura minimalista moderna, realzada por ventanas de suelo a techo que crean un ambiente ligero y aireado. Cada villa de dos plantas ejemplifica la calidad y la atención incomparables al detalle, ofreciendo el estilo de vida que siempre has soñado.…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,23M
El proyecto ofrece una vida cómoda en las villas con espacio moderno y funcional. El complejo consta de 19 villas de 522-702 m2, con techos altos, grandes balcones, piscinas al aire libre, plazas de aparcamiento. También hay un sistema de seguridad para la vida cotidiana tranquila.Caracterís…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,01M
Ofrecemos villas con piscinas de 15 metros de largo, jacuzzis, grandes terrazas, exuberantes jardines, vistas panorámicas de las montañas.La residencia cuenta con un jardín comunitario, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo.Instalaciones y equipos en la casa T…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Mostrar todo Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Kathu, Tailandia
de
$73,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's most trusted and recognizable brands. The project is located in the Kathu district, the geographical center of the island, close to shopping centers like Central Festival Phuket, Tesco Lotus, golf co…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,46M
Estos impresionantes nuevos condominios y áticos con sus propias piscinas privadas en la azotea se encuentran en dos bloques adyacentes separados por un pintoresco canal y conectados por puentes peatonales. Cada edificio es de cinco plantas y cuenta con 237 apartamentos, con uno, dos y tres …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$168,864
El complejo ofrece una combinación de estilo, la mejor calidad e inversiones rentables. Este es un lugar donde el lujo se encuentra cómodo, y cada día está lleno de emociones alegres. El territorio tendrá agua y zonas verdes, 2 grandes lotes de paking. Además, para los propietarios de mascot…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$73,824
La compleja infraestructura:terreno deportivospasimulador de golfSala de reunionesAparcamiento subterráneolobbytiendascascadaspiscinas de niños con diapositivasjogging tracksalonespaisaje jardínrestaurantegimnasioPiscina de 2 metros de largo con jacuzziparque infantilInicio de la construcció…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$181,630
Un proyecto residencial premium situado en la zona más prestigiosa cerca de Jomtien Beach en Pattaya.El complejo incluirá la piscina más grande de la ciudad con zonas interiores y exteriores, muchas zonas de recreación, una piscina en la azotea con vistas panorámicas, salas de fitness, aparc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$138,767
Ofrecemos nuevos apartamentos de una habitación con balcones.La vivienda cuenta con una piscina, seguridad alrededor de la hora, jardines y zonas de salón, un aparcamiento, una terraza en la azotea.Instalaciones y equipos en la casa Cocina equipadaAire acondicionadoUbicación e infraestructur…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tailandia
de
$881,939
Estas villas de lujo de tres pisos ofrecen una comodidad excepcional y privacidad. Aquí encontrará una experiencia única de vida amplia con una suite principal con una larga piscina infinita que enmarca impresionantes vistas al mar y al bosque de manglares - sumergiéndote en la belleza de la…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$1,03M
Abrazar un mundo de lujo dentro de una prestigiosa comunidad, y descubrir la belleza de Koh Samui, donde cada momento se convierte en un testamento de vida sin igual.Las villas de lujo están diseñadas con una cuidada artesanía y amplias zonas de estar abiertas. Los acabados refinados y el di…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$302,203
Villas de lujo a 400 metros de Bang Por Beach, Samui. La residencia consta de 29 villas de varias configuraciones, hay opciones con 3-7 dormitorios. El diseño está en completa armonía con la naturaleza local y combina un ambiente tropical con tecnología moderna para una vida cómoda y relajan…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$910,544
Un nuevo complejo residencial en primera línea en Bang Rak con una piscina circular única, servicio de primera clase y alto potencial de inversión.El proyecto es un condominio de cuatro plantas, que tiene sólo 564 apartamentos con diferentes diseños. Hay varias opciones unitarias de estudios…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$477,974
El complejo exclusivo con una amplia zona comunitaria, 2 áticos y 13 villas independientes. Encontrarás espacios seguros de niños, una tienda, un café y toda la infraestructura para la recreación aquí.El proyecto cuenta con:parqueCaféestacionamientoinstalaciones deportivasparque infantilsegu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$59,528
Un proyecto moderno con infraestructura rica y una excelente ubicación a poca distancia de Jomtien Beach. Se trata de un complejo tipo laguna, que lo convierte en un lugar ideal tanto para residencia personal como para alquileres a largo plazo. Todas las infraestructuras necesarias y los int…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complejo residencial New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complejo residencial New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complejo residencial New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complejo residencial New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Complejo residencial New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$172,775
Un exclusivo condominio mezclando elegancia Indochine, confort estilo resort, y valor de inversión inteligente.La residencia redefine el lujo viviendo en una de las zonas más buscadas de Phuket.Amenities:Piscina de 45 metrosgimnasiosauna y salas de vaporjardín de techoespacio de trabajocomed…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Surin Sands
Complejo residencial Surin Sands
Complejo residencial Surin Sands
Complejo residencial Surin Sands
Complejo residencial Surin Sands
Mostrar todo Complejo residencial Surin Sands
Complejo residencial Surin Sands
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$89,647
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 30–78 m²
7 objetos inmobiliarios 7
condominio moderno entre Surin y Bang Tao El nuevo proyecto se encuentra entre las dos playas más queridas de la parte central de la isla: Surin y Bang Tao a la sombra de la vegetación tropical de Phuket. El desarrollador ofrece una rica selección de soluciones de planificación con un di…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0 – 51.0
95,930 – 178,841
Apartamentos 2 habitaciones
78.0
248,673
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$100,332
El complejo se encuentra a 400 metros de la playa de Nai Yang y es uno de los mejores proyectos de la zona. En total, el complejo cuenta con 6 edificios residenciales de siete plantas, y también hay un edificio de estacionamiento separado. El proyecto ofrece 814 apartamentos de diferentes ti…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9
Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9
Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9
Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9
Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9
Mostrar todo Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9
Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Tailandia
de
$118,620
Año de construcción 2028
Número de plantas 47
Nue Epic Asok-Rama9 es la inversión perfecta en el corazón de Bangkok.Condominio moderno con altos ingresos de alquiler y un precio de ganga!Es un complejo residencial premium de cuatro torres con más de 3,107 apartamentos, combinando comodidad, estilo y ubicación privilegiada. El proyecto e…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,16M
Villas privadas junto al lago, rodeadas de montañas y bosques tropicales, son la opción perfecta para aquellos que valoran la armonía con la naturaleza y no están listos para renunciar a las comodidades de la ciudad. En el complejo podrás disfrutar de una amplia gama de servicios y comodidad…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Tailandia
de
$274,450
Descubra la mezcla definitiva de lujo, comodidad y tranquilidad. Ubicado en un entorno pintoresco y sereno, las villas de la piscina ofrecen el retiro perfecto para aquellos que buscan una escapada pacífica o una experiencia de vacaciones lujosa. Cada villa está diseñada con su comodidad en …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$204,458
La residencia cuenta con una zona de coworking, una sala de conferencias y una sala de estar, un jardín, una piscina, un gimnasio, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra en el corazón del distrito de Lat Phrao, a 30…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Skypark Elara
Complejo residencial Skypark Elara
Complejo residencial Skypark Elara
Complejo residencial Skypark Elara
Complejo residencial Skypark Elara
Mostrar todo Complejo residencial Skypark Elara
Complejo residencial Skypark Elara
Choeng Thale, Tailandia
de
$262,925
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Equilibrio con la NaturalezaProyecto fresco y relevante en el mundialmente famoso complejo Laguna PhuketEl proyecto está situado en un kilómetro cuadrado de colinas verdes, bosques y lagos con un club privado de playa.Laguna Lakelands es más que un lugar para vivir.Las áreas temáticas Hillsi…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$225,369
La residencia cuenta con un parque infantil, una piscina de 40 metros de largo con una vista pintoresca, un jacuzzi y una cubierta solar, una piscina infantil, salón y zonas de coworking, un gimnasio, un baño de vapor, un jardín en la azotea, seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento.I…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Choeng Thale, Tailandia
de
$139,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 36–270 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Introduciendo una comunidad única donde un estilo de vida moderno se combina con la naturaleza circundante. El complejo residencial consta de apartamentos, villas y un hotel equipado con características inteligentes para el hogar, y energía verde y complementado con espacios comerciales, con…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
197,000
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22M
Apartamentos 3 habitaciones
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Estudio
36.0
139,000
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$817,181
Este nuevo complejo consta de sólo 6 viviendas, cada una con 3 dormitorios, 3 baños, 2 aparcamientos, terraza de planta superior, jardín, piscina de piedra natural.Tradicional La arquitectura de la casa tailandesa tiene una larga historia sólida y patrimonio cultural. El diseño fue moldeado …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$567,389
La residencia cuenta con un club y una piscina, un gimnasio, una zona de co-working, una sala de juegos para niños, un gran parque con un lago.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 2.3 kmEstación de metro - 6 kmEstación de tren - 950 metrosEscuela - 2,6 kmUniversidad - 10 kmCentro…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Choeng Mon, Tailandia
de
$361,086
Villas Premium con piscinas y vistas al mar en Choeng Mon.El complejo residencial consta de 21 villas exclusivas. Hay opciones con 3 y 4 dormitorios. Cada villa tiene su propia piscina, aparcamiento y terraza. El gran territorio le permite disfrutar de la privacidad y tranquilidad. Los inter…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,20M
Ofrecemos villas con piscinas de agua salada, jardines, terrazas, garajes.Parcelas anchas.Terminación - 4o trimestre de 2025.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Cocina totalmente equipada (cerca, vitrocerámica, horno, nevera)Armarios empotradosAire acondicionadoUbicación e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Complejo residencial New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$93,745
Enriquezca cada momento de su vida con comodidades excepcionales diseñadas para abrazar todos los estilos vivos, asegurando su felicidad y relajación de una manera que es únicamente suya. Las instalaciones de primera clase le permitirán elevar su viaje de vida con energía más vibrante en cad…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Mostrar todo Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$994,978
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Residencias de Garrya Phuket: Propiedad frente a la playa en PhuketResidencias de Garrya Phuket se encuentra orgullosamente como la primera y única residencia de hotel en Phuket’; la costa oeste central para ofrecer una amplia gama de instalaciones de bienestar, proporcionando un refugio par…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial PRISTINE PARK III
Complejo residencial PRISTINE PARK III
Complejo residencial PRISTINE PARK III
Complejo residencial PRISTINE PARK III
Complejo residencial PRISTINE PARK III
Mostrar todo Complejo residencial PRISTINE PARK III
Complejo residencial PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tailandia
de
$59,388
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
¡Una oportunidad de inversión! Prestigiosos apartamentos en la pintoresca zona de Jomtien!¡Instalación!Distancia a la playa: 1700 m!Los apartamentos están alquilados con acabado, electricidad, muebles completos y electrodomésticos, aire acondicionado, cocina, fontanería.PRISTINE PARK III ofr…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$246,696
El complejo club de amplios apartamentos premium. El complejo residencial consta de tres edificios separados, integrados en una comunidad. El proyecto incluye 135 unidades con diferentes diseños para satisfacer sus necesidades: desde amplios estudios hasta apartamentos con 3 dormitorios y át…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial VIP Tropika
Complejo residencial VIP Tropika
Complejo residencial VIP Tropika
Complejo residencial VIP Tropika
Complejo residencial VIP Tropika