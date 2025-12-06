  1. Realting.com
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Ko Samui, Tailandia
de
$601,684
Ofrecemos villas únicas con piscinas.Superficies - de 679 m2 a 1.307 m2.Características de los planos Cada casa tiene un amplio salón de planta abierta con cocina equipada y zona de comedor. Todas las habitaciones tienen baño privado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuen…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial MISS VILLA
Ko Samui, Tailandia
de
$205,444
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Invierte en una villa única en Koh Samui que combina comodidad, estilo y alta rentabilidad - MISS VILLA! ¡Instalaciones disponibles! ¡Fundado! ¡Sólo 700m a Maenam Beach! Servicios: terraza, reparación de diseñadores, diseño de paisajes, seguridad, videovigilancia. Ubicación: - en una de las …
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Wing Samui Condo
Ko Samui, Tailandia
de
$81,163
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Proyecto único en Koh Samui!  Rendimiento 10% - 12% anual.  ¡Característica de recompra después de 5 años! La posibilidad de comprar en rublos o criptomonedas. Proyecto de condominio de propiedad absoluta Ubicación principal / Instalaciones de lujo / Completamente amueblado   Diseño…
Desarrollador
Wing Samui Condo
