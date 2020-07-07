  1. Realting.com
Complejo residencial PRISTINE PARK III

Pattaya City, Tailandia
de
$59,388
;
21
ID: 33044
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Русский Русский

¡Una oportunidad de inversión! Prestigiosos apartamentos en la pintoresca zona de Jomtien!
¡Instalación!
Distancia a la playa: 1700 m!
Los apartamentos están alquilados con acabado, electricidad, muebles completos y electrodomésticos, aire acondicionado, cocina, fontanería.
PRISTINE PARK III ofrece la combinación perfecta de lujo y comodidad para vivir e invertir en el corazón de Jomtien.
Instalaciones: vestíbulo, laguna de piscina, piscina infantil, jacuzzi, sauna, sala de vapor, gimnasio, coworking, biblioteca, sala de juegos, sala de juegos infantil, simulador de golf, jardín de paisajes, sala de recreación, seguridad de las 24 horas y video vigilancia, estacionamiento.
Ubicación:
- playa, 1700 m;
- Pattai Water Park;
- Gran templo de Buda.
Llámanos y estaremos encantados de ayudarte a comprar propiedades inmobiliarias de lujo en Tailandia a un precio asequible!
* El coste puede variar dependiendo del curso

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Está viendo
Complejo residencial PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tailandia
de
$59,388
