Complejo residencial PRISTINE PARK III

¡Una oportunidad de inversión! Prestigiosos apartamentos en la pintoresca zona de Jomtien!

¡Instalación!

Distancia a la playa: 1700 m!

Los apartamentos están alquilados con acabado, electricidad, muebles completos y electrodomésticos, aire acondicionado, cocina, fontanería.

PRISTINE PARK III ofrece la combinación perfecta de lujo y comodidad para vivir e invertir en el corazón de Jomtien.

Instalaciones: vestíbulo, laguna de piscina, piscina infantil, jacuzzi, sauna, sala de vapor, gimnasio, coworking, biblioteca, sala de juegos, sala de juegos infantil, simulador de golf, jardín de paisajes, sala de recreación, seguridad de las 24 horas y video vigilancia, estacionamiento.

Ubicación:

- playa, 1700 m;

- Pattai Water Park;

- Gran templo de Buda.

Llámanos y estaremos encantados de ayudarte a comprar propiedades inmobiliarias de lujo en Tailandia a un precio asequible!

* El coste puede variar dependiendo del curso