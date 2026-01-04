  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Provincia de Nonthaburi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Provincia de Nonthaburi, Tailandia

Pak Kret District
1
Pak Kret City Municipality
1
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Pak Kret District, Tailandia
de
$58,282
Enamorarse de la vida feliz en el nuevo condominio italiano. Disfrutar y relajarse con más de 30 instalaciones en zona común, incluyendo una piscina y un gimnasio. Por cada aspecto de la vida: activo, juego, trabajo.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la carreter…
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Provincia de Nonthaburi, Tailandia
de
$1,10M
La residencia cuenta con un club, un gimnasio, una piscina de agua salada y una piscina infantil, una zona de barbacoa, zonas verdes ajardinadas, un camino de jogging, un parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 1 km de una estación de metro y a 3…
