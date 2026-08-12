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Pisos de obra nueva en Provincia de Phuket, Tailandia

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Phuket
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Thalang
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Si Sunthon
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Choeng Thale
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Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
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Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$431,718
Complejo ofrece villas de lujo contemporáneas rodeadas por los paisajes empapados del sol de la cautivadora isla Phuket. Fringed byexuberante follaje, una colección de 31 exclusivas villas de piscina privada que van desde 2 a 3 dormitorios.Lobby & Recepción - espacio acogedor con servicios d…
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Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$889,092
Imagínese su vida en la villa de lujo con una vista panorámica del Mar Andamán. Este complejo no es sólo una propiedad, es una comunidad única, donde cada día está lleno de tranquilidad y comodidad.El proyecto ofrece:Privacidad y confort: cada villa es un espacio independiente con piscina, j…
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Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$132,537
El moderno complejo residencial consta de 3 bloques en medio de los cuales hay una piscina y una zona verde. Además, el complejo cuenta con sala de fitness, zona de coworking, vestíbulo, lavandería, jardín de techo, aparcamiento. Todos los apartamentos tienen balcones y están completamente a…
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TekceTekce
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,48M
El complejo consta de 18 villas de lujo modernas. El proyecto incluye casas de dos plantas con 3-5 dormitorios.Características:terrazapiscinaestacionamientoascensorsala de estar exteriorUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 7 minutosRobinson Lifestyle Thalang - 15 minut…
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Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$122,114
La residencia consta de tres edificios de siete plantas con infraestructura enfocada en la filosofía de la vida lenta - un ritmo de vida tranquilo en armonía con la naturaleza.En total, el complejo cuenta con 285 unidades de diferentes diseños de estudios a apartamentos de tres dormitorios. …
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Complejo residencial THE MOMENTUM
Complejo residencial THE MOMENTUM
Complejo residencial THE MOMENTUM
Complejo residencial THE MOMENTUM
Complejo residencial THE MOMENTUM
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Complejo residencial THE MOMENTUM
Si Sunthon, Tailandia
de
$199,859
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Una oportunidad única para invertir en un apartamento en uno de los resorts más prometedores en Tailandia con rentabilidad garantizada!¡Instalaciones disponibles!¡Ingresos garantizados del 5%!Crecimiento de precios por año: la diferencia de precio después de la entrega puede alcanzar el 20-3…
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Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
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Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$113,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Ingresos garantizados de alquiler de 6% por 3 años!Este moderno complejo residencial, situado a poca distancia de la popular playa Bang Tao, ofrece cómodos apartamentos y una infraestructura bien desarrollada.El complejo consta de cuatro edificios e incluye 614 apartamentos de 40 metros cuad…
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Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
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Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Tailandia
de
$257,143
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
¡Una oportunidad única de inversión! Cómodo apartamento rodeado de vegetación y comodidades modernas!¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Un sentido del espacio y la serenidad envuelve los LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES condominios en Phuket, donde el cielo sin límites se mezcl…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Tailandia
de
$1,09M
El complejo consta de 8 villas modernas con 4 dormitorios.Características:terrazajardínpiscinaestacionamientosala de estar exteriorUbicación e infraestructura cercana Una de las zonas más encantadoras de Phuket, Kamala ofrece una gran calidad de vida. Con mucho desarrollo en el barrio en los…
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Tailandia
de
$142,159
Una oferta ideal para aquellos que sueñan con pasar el invierno en Tailandia con su familia y están considerando una zona tranquila y cómoda en el centro de la isla para vivir.La residencia cuenta con una gran piscina de 35 metros de largo con zona para niños, un club, un gimnasio, un jardín…
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Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$184,713
El moderno complejo residencial ofrece una variedad de diseños convenientes de estudios a apartamentos con 3 dormitorios, así como una buena infraestructura - piscina, gimnasio, etc.Instalaciones y equipos en la casa CCTV ( Vigilancia video)24H SeguridadRecepción/zona de vestíbuloCo-Working …
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Complejo residencial Biancana Surin
Complejo residencial Biancana Surin
Complejo residencial Biancana Surin
Complejo residencial Biancana Surin
Complejo residencial Biancana Surin
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Complejo residencial Biancana Surin
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$158,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Apartamentos junto al mar en Phuket • 200 m en Surin Beach • Pre-ventaComplejo residencial Premium Biancana Surin Beach es un formato raro por el mar en uno de los lugares más escasos de Phuket.Adecuado para inversión, alquiler y residencia personal.📍 Phuket, Surin Beach - 200 metros al marÁ…
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Риэлтор без границ
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$90,588
Un lugar donde la armonía interna se combina con el lujo y la comodidad.En el territorio de 3.8 ha, cada paso es un toque a la naturaleza. Más de 8.000 m2 de zonas verdes crean la atmósfera de la selva viva y segura. No es sólo un lugar para la vida, es un espacio, donde las tecnologías avan…
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Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
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Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tailandia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
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Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$3,05M
Ofrecemos casas adosadas de cuatro plantas con piscinas en la azotea y vistas panorámicas del mar y las montañas.La residencia cuenta con tiendas, restaurantes, centros de spa, servicio de conserjería alrededor de la hora.Terminación - 3o trimestre de 2027.Características de los planos Plant…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$143,256
Ofrecemos apartamentos con balcones.La residencia está modelada en forma de un gran crucero y cuenta con áreas de yoga y pilates, un centro de spa, una gran piscina en la azotea con un bar, un centro médico, un aparcamiento, una zona verde, un club infantil, seguridad alrededor de la hora.Ub…
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Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,08M
El desarrollador llama al diseño “moderno tropical”, combinando madera con texturas rocosas, y las villas son un símbolo de tranquilidad, eco-amigo y riqueza. Cada villa tendrá ventilación natural, productos blancos, estacionamiento, piscina y jardín. El complejo tiene 3 tipos de villas con …
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Tailandia
de
$706,168
Este es un encantador refugio residencial situado en el corazón de Phuket, que ofrece una mezcla perfecta de vida tropical y confort moderno. Este desarrollo presenta una colección de villas cuidadosamente diseñadas, cada una encarnando la esencia del lujo relajado en el contexto del exubera…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$952,865
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines, plazas de aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Mercado de mariscos - 3.3 kmNai Harn Beach - 4.2 kmChalong Pier - 4,9 kmPromthep Cape - 6.2 km
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$2,32M
Esta excepcional residencia ofrece lo último en opulencia y está diseñada para proporcionar una experiencia de vida exquisita. El plano de piso espeluznante proporciona un amplio espacio para todas sus necesidades, desde amplios dormitorios hasta elegantes zonas de estar. Cada detalle ha sid…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$5,83M
Ofrecemos amplias y modernas villas con vistas panorámicas al mar, grandes terrazas y piscinas, zonas de salón y jacuzzis, jardines ajardinados.La residencia es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes.Ubicación e infraestructura cercana La pr…
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Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$222,027
La nueva residencia es un condominio de baja altura de primera clase con una laguna única, club y espacio de co-working en el corazón de Bang Tao.El proyecto combina diseño moderno con estética natural. El complejo incluye 3 edificios hechos de materiales de alta calidad con énfasis en la lu…
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Complejo residencial Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$794,054
Ofrecemos villas (tres o cuatro dormitorios) con piscinas, terrazas, salones, plazas de aparcamiento.Superficies - de 418 m2 a 878 m2.Ubicación e infraestructura cercana Los impresionantes atardeceres tropicales, el espectacular paisaje y el cálido mar azul le espera en el corazón de Tailand…
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Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
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Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$637,403
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Una oportunidad única para invertir en apartamentos de lujo condominio EDEN RESIDENCES en el prestigioso distrito de Bang Tao!Esta es una opción ideal para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad.¡Instalación!¡50 metros de la playa!Servicios: bar, videovigilancia, fitness, jardín,…
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$678,415
La residencia cuenta con vistas al mar y las montañas, piscinas y cascadas, un café, un bar y un restaurante, jardines, un gimnasio, un aparcamiento subterráneo, un centro de spa y una sauna, seguridad alrededor de la hora.Ventajas Ingresos garantizados del 5%.Ubicación e infraestructura cer…
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Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
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Chalong, Tailandia
de
$1,23M
Complejo viene con 13 villas de lujo de dos pisos con diseños funcionales, acabados de lujo y tecnología de vanguardia. Cada villa, diseñada con un espacio totalmente funcional, un montón de espacio utilizable para el almacenamiento, la vida y la flexibilidad, cuenta con 3-5 dormitorios con …
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Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
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Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Tailandia
de
$888,607
El proyecto tiene villas con diferentes diseños: 3-6 dormitorios y 4-6 baños. Estas villas son perfectas para familias y expatriados que buscan una vida tranquila y aislada. Está a 5-20 minutos en coche de restaurantes, playas, tiendas, HeadStart y British School, que se encuentran entre las…
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Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
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Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Tailandia
de
$134,965
Opciones de acabado Con acabado
Este moderno complejo se encuentra a solo 500 metros de la popular playa Bang Tao, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de inversión para vivir cómodamente.El complejo consta de siete edificios de 7 pisos, diseñados en un estilo contemporáneo utilizando materiales naturales. Los …
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Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$271,446
La residencia cuenta con un hotel, una gran piscina y un bar, un restaurante, un centro de spa, un gimnasio, un club infantil, una sala de conferencias, una playa.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ventajas 6% garantiza los ingresos anuales de alquiler durante 5 años.Ubicación e infraestruct…
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Complejo residencial Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
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Ban Sa Pam, Tailandia
de
$156,228
Un magnífico complejo en la costa este de Phuket incluye varias zonas - 3 villas de lujo, casas adosadas, 2 edificios de apartamentos, una casa club, un hotel y un puerto deportivo. Un paseo en barco de 20 minutos te lleva a otra isla aislada, Coconut Island, a solo 500 metros de distancia. …
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$178,084
Complejo de apartamentos con vistas a las piscinas y al jardín tropical. Situado en el corazón de Phuket, a solo 850 metros del Catch Beach Club. El complejo exclusivo se caracteriza por la elegancia del diseño y la tranquilidad de la naturaleza.Cada apartamento tiene 1-2 dormitorios, salón/…
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Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
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Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Tailandia
de
$236,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
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Smart Home
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Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$1,26M
Nueva propiedad ultra lujosa vincula el paisaje supremo y la comunidad de identidad, es una combinación de comodidad y naturalidad que armoniza con el estilo de vida que siempre has soñado. Perfectamente integrado en el área suprema, este complejo se concibe como un proyecto de arquitectura …
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Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
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Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Tailandia
de
$91,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
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Smart Home
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Complejo residencial Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complejo residencial Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complejo residencial Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Complejo residencial Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
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Complejo residencial Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Choeng Thale, Tailandia
de
$134,894
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos listos para mover con muebles y electrodomésticos en el complejo hotelero Laya Resort & Radisson Blu.El Laya Resort & Radisson El complejo hotelero Blu está situado en la frontera del Parque Nacional Sirinat, a 350 metros de la playa de Layan.Tiendas, cafeterías, restaurantes, l…
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Smart Home
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Complejo residencial New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$269,824
El proyecto es un desarrollo único de uso mixto situado en una de las playas más bellas de Phuket - Mai Khao. Con una superficie total de 88.000 m2, el proyecto cuenta con una playa de casi 600 metros. El desarrollo cuenta con un hotel estándar de 5 estrellas con muchas instalaciones como re…
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Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$854,309
Ofrecemos modernas villas tropicales con piscinas de 41 m2, terrazas, garajes.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoCocina integradaElectrodomésticos BoschUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 12 min…
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Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
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Provincia de Phuket, Tailandia
de
$2,37M
Kiara Reserve es un complejo residencial de lujo que comprende villas y apartamentos en Layan Bay, un complejo turístico, residencial y de ocio en la costa noroeste de Phuket. La residencia está en la ladera frente al mar y tiene una gran parcela de tierra.Instalacionespiscinagimnasioclub ho…
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Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Mueang Phuket, Tailandia
de
$1,43M
El complejo consta de 15 villas de lujo con vistas panorámicas, piscinas privadas, terrazas y plazas de aparcamiento cubiertas.El proyecto cuenta con:seguridad alrededor de la horaclub de golfgimnasiospaclub infantilpista de tenisclubes de playarestaurantesUbicación e infraestructura cercana…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$829,517
Descubra la residencia, donde el lujo armoniza con la naturaleza. Encuentra paz rodeada de exuberante vegetación, montañas, y el sereno Bang Niew Dam Reservoir. Inhala el aire más fresco con la calidad del aire de primer nivel.Vivir en espacios modernos diseñados para la comodidad, incluyend…
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Complejo residencial Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$986,785
Nuevo complejo exclusivo de villas de estilo tropical. Cada una tiene una piscina, jardín y aparcamiento. El complejo residencial se construirá en 2 fases:Fase 1 con una superficie de 9948 m2 incluye 5 tipo de villas A, 3 tipo de villas B, 1 tipo de villa CFase 2 con una superficie de 8279 m…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$617,768
Sumérgete en la atmósfera de LuxPride Phase 4. Un complejo de villas modernas con piscina, situado en el corazón de Phuket. Estas villas combinan arquitectura minimalista, techos elegantes de cedro y ventanas de alta imagen para crear un interior luminoso y aireado que recuerda a tradiciones…
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Complejo residencial CANVAS PRESALE
Complejo residencial CANVAS PRESALE
Complejo residencial CANVAS PRESALE
Complejo residencial CANVAS PRESALE
Complejo residencial CANVAS PRESALE
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Complejo residencial CANVAS PRESALE
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$199,257
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
¡Una oportunidad única de inversión! Apartamentos confortables rodeados de vegetación y modernas instalaciones. ¡Apartamento del Inversor! ¡Venta bajo un contrato de asignación!¡Instalación!¡Con mobiliario completo!Experimente la comodidad y tranquilidad completas en Canvas, donde cada rincó…
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$702,776
El complejo incluye 19 exclusivos apartamentos con vistas al mar.piscinajardínseguridad alrededor de la horaservicio de conserjeríavista marInstalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoMuebles de cocina y electrodomésticosCalentador de aguaVentajas Las demandas en unidades de alquile…
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Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$100,332
El complejo se encuentra a 400 metros de la playa de Nai Yang y es uno de los mejores proyectos de la zona. En total, el complejo cuenta con 6 edificios residenciales de siete plantas, y también hay un edificio de estacionamiento separado. El proyecto ofrece 814 apartamentos de diferentes ti…
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Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$364,288
El destino premium de primera línea de playa en Phuket donde el lujo y la comodidad se encuentran. Condominios impresionantes ofrecen impresionantes vistas al mar, amplios planos de planta, y todos los dormitorios vienen con baños en suite para una experiencia verdaderamente indulgente. La m…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$1,95M
Experimente el lujo descalzo en su mejor en el corazón de Bangtao dentro del gran "Origin Resort World Phuket" el lujoso centro en la zona de playa de Phuket. Descubra la exquisita villa de lujo BALCO enclavada en esta prestigiosa ubicación.Disfrute de la vista romántica de la piscina y haga…
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Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
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Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Tailandia
de
$129,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un moderno complejo residencial de estilo mediterráneo, situado a poca distancia de la popular playa de Kata, ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.El complejo consta de ocho edificios de siete pisos, dos edificios de aparcamiento y una zona de mascotas. El proyecto incl…
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Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
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Rawai, Tailandia
de
$247,504
Enigma Residence es el complejo residencial único, donde la comodidad y la calidad se combinan con tecnologías avanzadas, llegando a la realidad.Característicasapartamentos con vistas al mardiseños razonablesSistema "Smart Home"diseño moderno y materiales de calidadvestíbulo y recepciónAparc…
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Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,34M
Ofrecemos villas de lujo con piscinas, jacuzzis, plazas de aparcamiento para 2 coches, áreas de salón al aire libre, jardines tropicales con cascadas.Superficies de parcela: de 550 m2 a 940 m2.Características de los planos Cada casa incluye un salón con zona de comedor, cocina abierta y acce…
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Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
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Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Tailandia
de
$100,000
Opciones de acabado Con acabado
Plast Property Management Company - más de 30 años de experiencia.Un moderno complejo residencial con condominios y apartamentos en el centro de Phuket.El complejo consta de tres edificios de 8 plantas, un total de 604 apartamentos, estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios en venta, q…
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Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$1,39M
El Tales es la colección única de 13 villas de una sola planta con piscinas en la ubicación más codiciada de Phuket.Características:amplias villas de lujo con 3 dormitorios y piscinas privadassala de estar al aire libre junto a la piscinaamplias zonas de estar-comedor con cocina totalmente e…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$242,231
En el condominio moderno con una piscina en la azotea, aparcamiento subterráneo y servicio de conserjería, los residentes disfrutarán de la paz y la tranquilidad mientras admiran la impresionante belleza de los paisajes marinos.La arquitectura del complejo se caracteriza por la practicidad, …
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Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Tailandia
de
$99,704
Opciones de acabado Con acabado
El esperado comienzo de ventas en Bang Tao por el legendario desarrollador Título!El Título Vivi Condominium es un nuevo proyecto boutique en la zona Bang Tao, a solo 350 metros del mar.Hay potencial aquí que es difícil de ignorar:La entrada es 1,5 millones de baht más baja que en Modeva y L…
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Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$672,247
Ofrecemos amplias villas tropicales con vistas panorámicas al mar, grandes terrazas, piscinas.El desarrollador ha ganado el premio "Best Pool Villa Boutique Design Phuket" en Dot Property Thailand Awards para este proyecto.Instalaciones y equipos en la casa Ventanas de aluminioElectrodomésti…
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Barrio residencial FANTASEA CONDO CHALONG
Barrio residencial FANTASEA CONDO CHALONG
Barrio residencial FANTASEA CONDO CHALONG
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Barrio residencial FANTASEA CONDO CHALONG
Chalong, Tailandia
de
$78,998
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Invertir en apartamentos únicos que proporcionan altos rendimientos y aumentos de precios cada año.¡Instalación!Apartamento totalmente amueblado!FANTASEA CONDO CHALONG estará situado en el corazón de Chalong, frente al centro comercial Robinson Lifestyle. Este proyecto ofrece la combinación …
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Complejo residencial New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$3,38M
51 villas en ultra lujo y diseño de firma balinesa con el tamaño de la tierra comienza de 852 - 2036 m2 y el tamaño de la construcción comienza de 500 m2.Fondo de hundimiento 100.000 THB (una vez pago). Precio mensual de gestión de área común 20 THB/m2 incluyendo seguridad 24 horas, recogida…
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Complejo residencial Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Complejo residencial Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Complejo residencial Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Complejo residencial Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Complejo residencial Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$99,684
Opciones de acabado Con acabado
El esperado comienzo de ventas en Bang Tao por el legendario desarrollador Título!El Título Vivi Condominium es un nuevo proyecto boutique en la zona Bang Tao, a solo 350 metros del mar.Hay potencial aquí que es difícil de ignorar:La entrada es 1,5 millones de baht más baja que en Modeva y L…
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Complejo residencial Bang Tao Condo
Complejo residencial Bang Tao Condo
Complejo residencial Bang Tao Condo
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Complejo residencial Bang Tao Condo
Choeng Thale, Tailandia
de
$139,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 36–270 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Introduciendo una comunidad única donde un estilo de vida moderno se combina con la naturaleza circundante. El complejo residencial consta de apartamentos, villas y un hotel equipado con características inteligentes para el hogar, y energía verde y complementado con espacios comerciales, con…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
197,000
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22M
Apartamentos 3 habitaciones
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Estudio
36.0
139,000
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
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Rawai, Tailandia
de
$1,01M
El complejo consta de villas de lujo modernas, construidas con materiales de alta calidad y con gran atención a los detalles. Con diseños modernosy espacios de vida funcionales, atienden a todas las necesidades.El proyecto cuenta con:recepcióngimnasioSala de reunionescentro de bienestarsauna…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$555,157
Ofrecemos villas con piscinas de agua salada, jardines, terrazas, garajes.Propiedad - libre.Terminación - 4o trimestre de 2025.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Cocina totalmente equipada (cerca, vitrocerámica, horno, nevera)Armarios empotradosAire acondicionadoUbicación…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Complejo residencial THE CUBE AMAZE
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Complejo residencial THE CUBE AMAZE
Si Sunthon, Tailandia
de
$69,961
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Agencia
DDA Real Estate
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
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Complejo residencial Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$177,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Bamboo Forest es un nuevo complejo residencial premium en la prestigiosa zona de Bang Tao, cerca de Layan Beach y Bang Tao (1,5 km).Este complejo de estilo mediterráneo consta de tres edificios de 7 pisos, que contienen 135 unidades – estudios, apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, qu…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$262,115
La comunidad ofrece 12 villas privadas de una sola planta, una comunidad cerrada con acceso controlado y una carretera interna, 2 puertas automáticas para la entrada y salida. Se encuentra entre parques nacionales y exuberante selva.Período de construcción: 8 meses.Características de los pla…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
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Si Sunthon, Tailandia
de
$1,82M
El moderno complejo ofrece villas de dos plantas con piscinas, jardines y aparcamientos de varios tipos. Usted puede comprar un paquete de muebles de 2 a 3 millones de baht, dependiendo del tipo de villa. Junto al complejo, el desarrollador está construyendo una escuela internacional con pis…
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TRANIO
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Complejo residencial Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$3,28M
Ofrecemos apartamentos con terrazas, piscinas privadas y vistas al mar.La residencia es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes
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Complejo residencial Bang Tao Villas
Complejo residencial Bang Tao Villas
Complejo residencial Bang Tao Villas
Complejo residencial Bang Tao Villas
Complejo residencial Bang Tao Villas
Si Sunthon, Tailandia
de
$620,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 431 m²
1 objeto inmobiliario 1
Introduciendo una comunidad única donde un estilo de vida moderno se combina con la naturaleza circundante. El complejo residencial consta de apartamentos, villas y un hotel que están equipados con características inteligentes para el hogar, energía verde, y complementados con espacios comer…
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Geo Estate
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Complejo residencial Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$1,02M
Ofrecemos villas de estilo balinés con piscinas, terrazas, jardines y garajes.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de una escuela internacional, Layan Beach, un campo de golf, un club de playa, un mercado, un aeropuerto
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
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Karon, Tailandia
de
$129,999
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
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Smart Home
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Complejo residencial Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
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Mueang Phuket, Tailandia
de
$118,784
El complejo incluye 3 elegantes edificios de siete plantas, donde todos encontrarán su propio rincón para la relajación y la inspiración. El complejo ofrece una armonía de estilo sofisticado, confort impecable y comodidades excepcionales.El complejo cuenta con varias piscinas, restaurantes c…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
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Rawai, Tailandia
de
$613,657
Un amplio complejo residencial de elegantes villas con piscina privada, rodeado de naturaleza y vegetación. La colección de casas tropicales combina tecnología moderna con materiales exóticos para crear un diseño rico en perfecta armonía con su entorno.Cada casa tiene un salón, comedor, coci…
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Complejo residencial New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$1,06M
Un complejo de villas premium en una ubicación acogedora y pintoresca, situado cerca de hermosas playas y la infraestructura de la zona más desarrollada de Phuket - Bang Tao. Período de construcción - 12 meses. El complejo incluye:Villa 1 – 433 m2, parcela 589 m2Villa 2 – 640 m2, parcela 986…
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Complejo residencial New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
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Karon, Tailandia
de
$296,705
El complejo incluye piscina, fitness, jardín, espacio de yoga, onsen, lobby, espacio de co-working, biblioteca, zona BBQ, zona azotea, jardín para mascotas. Tipos de alojamiento:1 dormitorio duplex 49,5 m21 dormitorio 56 m21 dormitorio más 57 m22 dormitorios 74 m22 dormitorios más 76 m2La co…
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Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
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Ko Kaeo, Tailandia
de
$1,55M
Una comunidad privada cerrada consistió en 9 villas amplias y totalmente funcionales diseñadas meticulosamente para familias con niños. El proyecto se encuentra en una colina con una vista pintoresca cerca de las escuelas internacionales.Grandes parcelas de 670 m2 a 1195 m2. Dormitorios 20-2…
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Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
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Ban Bang Thao, Tailandia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un condominio moderno dentro del complejo Andaman City, situado en Choeng Thalei, Phuket, a solo 500 metros de la playa Bang Tao.El proyecto consta de dos edificios de siete pisos con una superficie total de aproximadamente 9.500 m2 y un total de 311 apartamentos. Los apartamentos de planta …
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Smart Home
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Complejo residencial Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$169,874
En una zona tranquila y respetable con vistas a la montaña, hay casas únicas construidas por un desarrollador tailandés confiable. Este es un rincón muy acogedor entre lujosas villas y condominios - sin una sola grieta, con alma e historia.El proyecto de renovación sin cambiar la base estruc…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Tailandia
de
$91,895
Las características complejas:lobbygimnasiolavanderíapiscinasala de estarjardines (incluyendo un jardín en la azotea)Ventajas Mobiliario y aire acondicionado gratis.Ubicación e infraestructura cercana Escuela más cercana - 300 metrosBritish International Escuela - 6,1 kmcentro comercial más …
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,15M
Ofrecemos villas de lujo únicas con grandes jardines ajardinados, piscinas de agua salada de 10 metros de largo con jacuzzi, plazas de aparcamiento.Características de los planos Cada casa incluye una amplia sala de estar y comedor de planta abierta, una cocina bien equipada con una isla, hab…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
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Karon, Tailandia
de
$1,90M
El proyecto consta de 8 villas de lujo con piscinas y vistas panorámicas.Las características complejas:exclusivo club con vista al marparque verdeseguridadservicio de conserjeríaUbicación e infraestructura cercana Ubicado en la costa suroeste de Phuket, Kata se compone de dos hermosas bahías…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,48M
Ofrecemos villas exclusivas con una vista pintoresca de la costa, patios interiores, grandes piscinas y jacuzzis.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora y es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes.Características de los plano…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,06M
Ofrecemos villas con piscinas 3.85 x 12.25 m, terrazas y plazas de aparcamiento.Superficies - de 437 m2 a 599 m2.Características de los planos Cada casa incluye 4 dormitorios y 4 baños.Ubicación e infraestructura cercana Los impresionantes atardeceres tropicales, el espectacular paisaje y el…
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Complejo residencial Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
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Complejo residencial Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$7,80M
Estas 16 impresionantes residencias forman su propio enclave exclusivo dentro de una de las parcelas de tierra más raras y más buscadas en Laguna Phuket.Cada una de las amplias residencias contemporáneas ha sido meticulosamente diseñada sin ningún gasto ahorrado para garantizar una calidad e…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
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Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tailandia
de
$104,451
Opciones de acabado Con acabado
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
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Smart Home
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Complejo residencial The Element by Anocha
Complejo residencial The Element by Anocha
Complejo residencial The Element by Anocha
Complejo residencial The Element by Anocha
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Complejo residencial The Element by Anocha
Kamala, Tailandia
de
$123,277
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Escapar a la elegancia pacífica: Playa, Montañas, Comunidad
Desarrollador
The Element by Anocha
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Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$674,025
Ofrecemos apartamentos elegantes con vistas panorámicas al jardín y al mar (3-5 plantas).Algunos apartamentos tienen piscinas privadas.La moderna residencia de estilo italiano cuenta con una gran piscina con zona para niños, un exuberante jardín tropical, una terraza soleada con gimnasio y u…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$2,65M
Ofrecemos villas de lujo con piscinas, jardines ajardinados, plazas de aparcamiento.El complejo cuenta con seguridad alrededor de la hora.Los residentes también tienen el acceso exclusivo a las instalaciones de la famosa escuela internacional, incluyendo campos de fútbol y canchas de balonce…
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Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Tailandia
de
$172,711
Un proyecto en una ubicación ideal, a solo 100 metros de la playa de Kamala.El complejo tiene 2 bloques y 1-2 dormitorios y estudios.Los apartamentos están decorados en colores cálidos y baños de lujo están instalados en cada habitación.El hotel tiene una belleza única y 4 piscinas elegantes…
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Complejo residencial AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Complejo residencial AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Complejo residencial AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Complejo residencial AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
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Choeng Thale, Tailandia
de
$240,543
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
¡Inversión! ¡Ingresos del 7%!¡Instalación!Mobiliario incluido en el precioHermosa vista del mar!AYANA Heights está rodeado de parques nacionales y vegetación tropical, cerca de la famosa playa Bang Tao. Es un paraíso aislado con fácil acceso a todas las comodidades de la ciudad.Instalaciones…
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Complejo residencial Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Complejo residencial Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Complejo residencial Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$256,441
Confortable complejo residencial rodeado de bosques tropicales y áreas naturales protegidas adecuadas tanto para residencia personal como para programa de alquiler.La filosofía del proyecto es utilizar materiales sostenibles, optimizar el espacio y conservar los recursos naturales.Programa d…
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Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
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Ban Bang Thao, Tailandia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un condominio moderno en el complejo Andaman City, situado en la zona Choeng Thalei (Phuket), a solo 500 metros de la playa Bang Tao.El proyecto incluye dos edificios de 7 plantas con una superficie total de unos 9.5000 m2 y solo 311 apartamentos. Los apartamentos de la planta baja tienen ac…
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Smart Home
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$917,402
El complejo consta de 9 villas de dos plantas.Característicaspiscina de 30 m2 con tumbonas y duchazona de barbacoa con cocina exterior, sala de estar y terrazaestacionamientojardín con palmeras y plantas tropicales decorativasimpresionantes vistas de las montañasseguridad y vigilancia de vid…
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TRANIO
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$500,997
Ofrecemos villas de lujo, combinando confort moderno y vegetación tropical. Cada casa cuenta con jardín, piscina de 23 m2, y aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 30 minutosBang Tao Beach - 15 minutosSurin Beach - 20 minutosParque Nacional - 10 minutosParque acuático …
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TRANIO
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Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$148,167
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, espacios de aparcamiento interior y exterior, un espacio de co-working, 2 piscinas, una piscina infantil, un club infantil y un parque infantil, un cine, un centro de spa, una sauna y un gimnasio, un restaurante y un bar, una piscina e…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$113,172
El condominio boutique de lujo consta de 82 apartamentos acogedores, creados para ofrecerle el máximo confort. Ofrecemos recreación de alta calidad y tranquilidad tropical en el oasis de la zona de Surin.Características:recepción alrededor de la horaAparcamiento vigilado subterráneovideo int…
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$105,787
Situado en el corazón de Phuket, Tailandia, complejo de condominio de ocho plantas ofrece un refugio para nómadas digitales e inversores inteligentes por igual. Con una ubicación estratégica a pocos minutos de la playa de Nai Yang y a poca distancia de los servicios y atracciones esenciales,…
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Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tailandia
de
$616,432
Un santuario tropical de la serenidad, la residencia está situada en medio de una vegetación exuberante y cuenta con vistas sensacionales del Mar Andamán.Compuesto por 28 villas de piscina privada de hasta 5 habitaciones, cada villa es una obra maestra que deleitará a los inversores de élite…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$860,964
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines ajardinados, plazas de aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmarios empotradosCocinaUbicación e infraestructura cercana Playa de Layan - 15 minutosBang Tao Beach - 15 minutosSurin Beach - 20 minutosPlaya Nai Thon…
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Complejo residencial New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$261,615
Oferta especial antes del inicio de las ventas: un nuevo complejo residencial premium en el corazón de una de las zonas más populares de la isla - Bang Tao.Un complejo residencial de primera clase consta de una casa club, 7 edificios residenciales, 2 estacionamientos. Los espacios entre los …
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Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Complejo residencial New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$204,689
El proyecto se encuentra en un lugar de destino favorable. Es un edificio de siete plantas con vistas a una tranquila laguna con apartamentos de 1-2 dormitorios.El edificio forma parte de un gran complejo con centros comerciales, club de golf, parque, centros de salud, salas de eventos, hote…
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TRANIO
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Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,35M
Ofrecemos apartamentos con terrazas y piscinas privadas.La residencia es parte de un gran complejo, está situado a orillas de la laguna y tiene un muelle privado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de Bang Tao Beach.Phuket Town - 30 minutos en cochePhuket Inte…
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