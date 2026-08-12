Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Residencial
  4. Villa
  5. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Tailandia

;
Phuket
8
Ko Samui
88
Provincia de Phuket
1854
Provincia de Chon Buri
141
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
18 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 2
Sobre el proyecto: Esta es una colección de 10 villas de dos plantas en la ladera occidental…
$2,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
🏡 Villa de lujo en Prestigioso Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationDescubra la …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 10
Área 4 920 m²
Baan Banyan - villa de lujo con vistas panorámicas al mar en Cabo Kamala, MillonarioBaan Ban…
$15,00M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 318 m²
Número de plantas 3
Esta villa tropical se encuentra en un exclusivo complejo de ladera, ofreciendo a sus propie…
$701,664
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 6 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 650 m²
Número de plantas 2
Canopy HillsComplejo privado cerrado de 9 vistas, amplias y funcionales villas, cuidadosamen…
$1,57M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Consulting VP Park SRL
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Residencia privada en una colina en un proyecto exclusivo con sólo 6 villas. Esta es una rar…
$1,07M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 2
Welcome to a paradise on earth! Discover our gorgeous villas where the crystal clear sea is …
$420,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa en Phuket City Municipality, Tailandia
Villa
Phuket City Municipality, Tailandia
Dormitorios 3
Característica de la propiedad: villas de lujo, cuya ubicación le permite obtener el mayor r…
$305,000
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 415 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Si Sunthon, Thalang, Phuket, Tailandia
$964,959
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 399 m²
Número de plantas 1
Welcome to a paradise on earth! Discover our gorgeous villas where the crystal clear sea is …
$461,727
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Número de plantas 2
The Banyan Tree Group, globally recognized for its exclusive resorts with unparalleled servi…
$3,50M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 491 m²
Número de plantas 2
The Banyan Tree Group, globally recognized for its exclusive resorts with unparalleled servi…
$4,20M
Dejar una solicitud
Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 431 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$885,540
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 5 habitaciones en Kathu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kathu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 406 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – tambon Kathu, Kathu District, Phuket, Tailandia
$707,655
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 514 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$815,206
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Número de plantas 2
The Banyan Tree Group, globally recognized for its exclusive resorts with unparalleled servi…
$2,50M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Baan Plai Laem, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Baan Plai Laem, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 1
Esta villa de playa de ensueño se encuentra junto al mar en el famoso Play Laem Beach. La vi…
$1,39M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 417 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Choeng Thale, Thalang, Phuket, Tailandia
$2,57M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir