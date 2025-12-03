  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Huai Yai, Tailandia

Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tailandia
de
$87,680
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 24
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! 500m a Jomtien Beach! Embassy Resort – un complejo residencial de 8 plantas único, le da la oportunidad de convertirse en parte del mundo de prestigi…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Pattaya City, Tailandia
de
$153,182
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 49
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! ¡Instalaciones disponibles! ¡Primera costa! El precio del apartamento incluye todos los acabados, plomería, decoración, muebles completos y electrodo…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$185,022
El condominio de altura de élite es la encarnación de estilo moderno y lujo en la prestigiosa zona de Pratumnak, a solo 250 metros de la pintoresca playa. El edificio consta de 38 plantas con 342 apartamentos, la mayoría de los cuales tienen vistas panorámicas al mar. Hay apartamentos con 1,…
Agencia
TRANIO
