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Villas en venta en Tailandia

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Phuket
8
Ko Samui
88
Provincia de Phuket
1854
Provincia de Chon Buri
141
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2 152 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
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Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Número de plantas 1
Introduciendo una nueva villa de una sola planta en un estilo tropical moderno - una combina…
$594,450
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Villa en Ko Samui, Tailandia
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Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 103 m²
¡Anónimo! ¡Presale de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la …
$289,110
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape YamuUbicado dentro de la prestigiosa Cape Yamu peninsu…
$7,64M
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TekceTekce
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 424 m²
Imagínese despertarse a las impresionantes vistas botánicas de su villa privada de lujo, tom…
$1,30M
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Villa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 76 m²
Número de plantas 1
Villa lista con piscina y arrendatario en Rawai, Phuket!¡Venta del dueño!Una rara oportunida…
$157,623
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DDA Real Estate
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Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 424 m²
Imagínese despertarse a las impresionantes vistas botánicas de su villa privada de lujo, tom…
$1,30M
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
Ubicado dentro del enclave sereno de Sai Taan Estate en el codiciado distrito de Bang Tao de…
$2,06M
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
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Área 491 m²
Ubicado dentro del enclave sereno de Sai Taan Estate en el codiciado distrito de Bang Tao de…
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Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
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Nº de cuartos de baño 7
Área 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape YamuUbicado dentro de la prestigiosa Cape Yamu peninsu…
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
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Área 491 m²
Ubicado dentro del enclave sereno de Sai Taan Estate en el codiciado distrito de Bang Tao de…
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Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
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Área 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape YamuUbicado dentro de la prestigiosa Cape Yamu peninsu…
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Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
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Área 424 m²
Imagínese despertarse a las impresionantes vistas botánicas de su villa privada de lujo, tom…
$1,30M
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Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 455 m²
Amplia villa con 4 dormitorios y una piscina en la prestigiosa zona de Bang Tao!Una oportuni…
$1,45M
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Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 276 m²
Número de plantas 1
Complejo boutique de 16 villas modernas con 3-4 habitaciones en Pru Jampa
$425,000
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Número de plantas 2
Experimente el epítome de la elegancia y la comodidad en esta lujosa villa de dos plantas de…
$884,114
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Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
VIEW OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayVilla de piscina moderna de 3 dormitorios – Totalm…
$913,148
VAT
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Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 292 m²
Número de plantas 3
Venta es una casa moderna en un complejo cerrado con infraestructura desarrollada en una de …
$477,440
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Villa 4 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 423 m²
Número de plantas 2
Estas villas en Manica, Bangtao se caracterizan por la simplicidad y la elegancia. Las villa…
$912,000
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Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
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Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 472 m²
Número de plantas 2
Villa con 4 dormitorios y 5 baños en el complejo Aya Luxury Pool Villa ocupa 2,5 plantas: en…
$1,11M
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Villa en Si Sunthon, Tailandia
Villa
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 428 m²
Amber Chamber es una lujosa comunidad de villa de laderas en el centro de Phuket, diseñada p…
$987,675
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 441 m²
Piso 1/1
Un nuevo complejo de villas en estilo balinés se encuentra en la zona verde de Layyan, rodea…
$1,18M
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
Número de plantas 2
GLORY Pattaya es un complejo de lujo de última generación situado en los suburbios de Pattay…
$1,33M
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Villa en mab fakthxng, Tailandia
Villa
mab fakthxng, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1/1
Casa de una planta con piscina en el pueblo de Baan Dusit Pattaya Lake es el segundo proyect…
$355,796
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Villa en Na Kluea, Tailandia
Villa
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 7
Área 500 m²
Número de plantas 4
4 - almacén se encuentra en la zona de Naklua a poca distancia de la playa más limpia y acog…
$889,490
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Villa en Bang Sare, Tailandia
Villa
Bang Sare, Tailandia
$333,398
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Villa 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Número de plantas 3
Idealmente situado en una tranquila ladera cerca de Patong, Tri Trang y las playas del Paraí…
$1,01M
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Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
Número de plantas 1
Abuela Villa es un exclusivo desarrollo boutique que comprende sólo cuatro lujosas villas de…
$548,000
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Villa en Huai Yai, Tailandia
Villa
Huai Yai, Tailandia
La comodidad máxima espera en esta impresionante villa de 3 dormitorios, 3 baños en Pattaya …
$386,515
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International real estate agency Habita
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Villa 5 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 2
Sobre el proyecto: Esta es una colección de 10 villas de dos plantas en la ladera occidental…
$2,02M
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Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
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