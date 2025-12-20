  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Sakhu
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Sakhu, Tailandia

Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Sakhu, Tailandia
de
$170,546
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 37–74 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Condominio en la primera línea de playa aisladaUn nuevo proyecto de condominio a gran escala para 927 unidades está siendo construido en uno de los lugares más interesantes aún no desarrollados - cerca de Knighton Beach.El lugar atrae principalmente a las personas que buscan privacidad, porq…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0
182,946
Apartamentos 2 habitaciones
51.0 – 74.0
371,912
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$208,867
La residencia cuenta con tres piscinas y un tobogán de agua, una sala de fitness y un baño de vapor, un aparcamiento, una zona de salón, una seguridad de las 24 horas y una gran zona verde.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie de la playa y a 3…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$141,202
En el territorio del complejo residencial hay 2 grandes piscinas, un jardín, un parque infantil, una casa club, un supermercado, un enorme lago de 25.000 m2, un camino privado a la playa, un autobús hacia/desde el aeropuerto.Instalaciones y equipos en la casa Los clientes reciben muchas opci…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$1,17M
Las villas están cuidadosamente anidadas en la pendiente de la colina verde, para permitir vistas magníficas al mar y al atardecer de cada villa. Se han vendido 10 villas, la mayoría habitadas por los propietarios o alquiladas. Se construirán 10 villas más para 2024-2025. El complejo ocupa 1…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Complejo residencial Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Sakhu, Tailandia
de
$176,000
Opciones de acabado Con acabado
Contrato por un ingreso garantizado del 7% anual durante 5 años.O un contrato para la división de ingresos 60/40 entre el propietario y el hotel a favor del propietario.Sea Heaven es un complejo turístico exclusivo en la primera línea de Naithon Beach, que se considera uno de los mejores de …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$1,40M
Ofrecemos exclusivas amplias villas tropicales con vistas al mar, grandes terrazas, piscinas.La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia.Terminación - 2026.Instalaciones y equipos en la casa AscensorUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 300 metros de la pla…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tailandia
de
$104,451
Opciones de acabado Con acabado
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Sakhu, Tailandia
de
$94,384
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Invierte en un hogar único con impresionantes vistas del Mar Andaman!Perfecto para residencia permanente y alquiler! ¡Rendimientos del 7 por ciento!Cerca de Nai Yang Beach!¡El apartamento está amueblado! ¡Instalación!La Serenidad Título es un complejo en construcción de un desarrollador prem…
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Sakhu, Tailandia
de
$86,795
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 26–112 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos a precios asequibles en un complejo con rica infraestructuraUn nuevo proyecto de un desarrollador probado.Consta de seis edificios de siete plantas con 814 apartamentos.Una selección de apartamentos individuales y dobles con una superficie de 30 a 60 metros cuadrados.Una de las …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0
93,326
Apartamentos 2 habitaciones
56.0
236,395
Apartamentos 3 habitaciones
112.0
419,965
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Beachfront Bliss
Complejo residencial Beachfront Bliss
Complejo residencial Beachfront Bliss
Complejo residencial Beachfront Bliss
Complejo residencial Beachfront Bliss
Complejo residencial Beachfront Bliss
Sakhu, Tailandia
de
$158,149
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
3 objetos inmobiliarios 3
Beachfront Bliss es un condominio de poca altura de 3 pisos ubicado en Sakhu, Thalang, provincia de Phuket. El proyecto consta de 3 edificios con 96 unidades habitacionales en un área de 6.400 metros cuadrados. Instalaciones: - Restaurante en el establecimiento - Piscina compartida - Gimnasi…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$100,332
El complejo se encuentra a 400 metros de la playa de Nai Yang y es uno de los mejores proyectos de la zona. En total, el complejo cuenta con 6 edificios residenciales de siete plantas, y también hay un edificio de estacionamiento separado. El proyecto ofrece 814 apartamentos de diferentes ti…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$200,718
Un gran complejo turístico en una zona tranquila junto al Parque Nacional Sirinat y a 50 metros de una acogedora playa. Wellness hotel concept with health, beauty and medical services. Parte del complejo será ocupado por el Hospital Internacional de Bangkok.Finalización: primera fase en juni…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tailandia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Complejo residencial The Title Nayang Halo 1
Sakhu, Tailandia
de
$119,751
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 59 m²
2 objetos inmobiliarios 2
The Title Halo Phuket residential complex-the embodiment of modern Comfort on Phuket The Title Halo Phuket is a unique premium residential complex located in one of the most picturesque and convenient areas of Phuket, just a few minutes from popular beaches. This project is an ideal combin…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
59.0
213,651
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$154,821
El mayor proyecto de uso mixto en Phuket con condominios, villas de lujo, hoteles, tiendas, centro comercial comunitario, club de deportes, centro médico y de bienestar.La tercera fase constará de dos edificios de 7 plantas. Un edificio es residencial, y el segundo es sólo para la gestión de…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Thalang, Tailandia
de
$662,822
Opciones de acabado Con acabado
Blue Canyon Heights Condos es un nuevo proyecto residencial ubicado en el famoso Blue Canyon Country Club, convenientemente situado cerca del Aeropuerto Internacional de Phuket y las playas del norte de Phuket, como Mai Khao, Nai Yang y Nai Thon.Este proyecto consta de 10 edificios de poca a…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Sakhu, Tailandia
de
$60,482
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 21–32 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Condominio terminado cerca de una playa aislada En el norte de la isla, no muy lejos de la apartada y una de las playas más hermosas de Phuket, Nai Yang, se construyó un condominio, donde se encuentran apartamentos nuevos y totalmente equipados. El condominio de siete pisos ofrece unidades…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
20.5 – 32.4
64,534
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Laguna Lakelands Waterfront
Complejo residencial Laguna Lakelands Waterfront
Complejo residencial Laguna Lakelands Waterfront
Complejo residencial Laguna Lakelands Waterfront
Complejo residencial Laguna Lakelands Waterfront
Complejo residencial Laguna Lakelands Waterfront
Sakhu, Tailandia
de
$1,91M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Descubra un oasis tranquilo en Phuket en Laguna Lakelands, donde serena se entrelaza con exuberante vegetación y un lago sereno. Ubicado en medio de la abundante belleza natural, las villas de la piscina abrazan la esencia de la naturaleza. Con cielos expansivos, montañas majestuosas y impre…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Tailandia
de
$672,247
Ofrecemos amplias villas tropicales con vistas panorámicas al mar, grandes terrazas, piscinas.El desarrollador ha ganado el premio "Best Pool Villa Boutique Design Phuket" en Dot Property Thailand Awards para este proyecto.Instalaciones y equipos en la casa Ventanas de aluminioElectrodomésti…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Sakhu, Tailandia
de
$81,131
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 8
Área 31–67 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: El proyecto Royal Lee es perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso y moderno con gran comodidad. Es ideal para cualquiera que quiera disfrutar de todos los beneficios de vivir en Phuket, ya sea como residencia permanent…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.4 – 37.4
90,201 – 113,069
Apartamentos 2 habitaciones
66.5
202,387
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complejo residencial Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complejo residencial Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complejo residencial Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complejo residencial Beachfront Bliss Phuket Condominium
Complejo residencial Beachfront Bliss Phuket Condominium
Sakhu, Tailandia
de
$159,001
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 32–76 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: El proyecto de condominios Beachfront Bliss Phuket es ideal tanto para vivir cómodamente como para invertir. Está creado para quienes valoran la privacidad y la comodidad, así como para quienes buscan obtener ingresos estables por a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.3 – 41.0
176,777 – 222,242
Apartamentos 2 habitaciones
75.5
448,337
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial VIP Great Hill Naiyang
Complejo residencial VIP Great Hill Naiyang
Complejo residencial VIP Great Hill Naiyang
Complejo residencial VIP Great Hill Naiyang
Complejo residencial VIP Great Hill Naiyang
Complejo residencial VIP Great Hill Naiyang
Sakhu, Tailandia
de
$43,789
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 7
Área 22 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Billetes de ida y vuelta a Phuket como regalo! *A quien se adapta:El proyecto es ideal para aquellos que aprecian vivir cómodamente en el corazón de Phuket. VIP Great Hill Condominium es una excelente opción tanto para residencia permanente como para fines de inversión.Sobre la ubicación:El …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
21.9
48,684
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Sakhu, Tailandia
de
$162,548
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 37–69 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Este proyecto es ideal para los amantes del lujo y la tranquilidad rodeados de naturaleza prístina. Una gran opción para familias que vacacionan junto al mar e inversores que buscan ganancias.Acerca de la ubicación: Ubicado junto…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 45.8
180,720 – 224,484
Apartamentos 2 habitaciones
60.0 – 69.0
322,446 – 347,410
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complejo residencial The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complejo residencial The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complejo residencial The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complejo residencial The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Complejo residencial The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Sakhu, Tailandia
de
$118,326
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Área 36–81 m²
27 objetos inmobiliarios 27
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!Para quién es:El proyecto es perfecto para aquellos que aprecian las vacaciones de lujo junto al mar, así como para familias con niños que buscan un lugar acogedor y seguro para vivir e invertir.Acerca de la ubicación:Situado en una zona prestigiosa de P…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 53.0
99,197 – 205,265
Apartamentos 2 habitaciones
59.0 – 81.0
206,140 – 268,169
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Sakhu, Tailandia
de
$163,199
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Sakhu, Tailandia
de
$44,651
Número de plantas 7
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde 6%! ¡Perfectamente adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡La favorable ubicación del complejo residencial le garantiza una gran demanda de viviendas de alquiler! ¡La casa está terminada! ¡Los apartamentos …
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Sakhu, Tailandia
de
$80,473
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 25–123 m²
16 objetos inmobiliarios 16
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: El proyecto es ideal para familias con niños por su proximidad a escuelas, tiendas y restaurantes. Los precios de la zona son bastante asequibles, lo que lo hace atractivo para vivir de forma permanente en la isla.Sobre la ubicación…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.0 – 37.0
89,469 – 140,987
Apartamentos 2 habitaciones
57.0 – 63.0
220,446 – 262,835
Apartamentos 3 habitaciones
119.0 – 123.0
434,862 – 505,664
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Sakhu, Tailandia
de
$112,370
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 7
Área 35–81 m²
18 objetos inmobiliarios 18
Al mar: 250 m, Listo para mudanza, Desarrollador confiableDespre complex:El proyecto con 472 apartamentos está situado a 250 metros de la playa de Nai Yang. El complejo consta de varios edificios y ofrece varios tipos de unidades que van desde 30 a 100 m2. La arquitectura está orientada al c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0 – 48.0
87,703 – 153,044
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 81.0
147,577 – 277,976
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Complejo residencial Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Sakhu, Tailandia
de
$117,505
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 30–79 m²
18 objetos inmobiliarios 18
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Este proyecto es perfecto para quienes buscan propiedades inmobiliarias de lujo cerca de la playa, así como para inversores que buscan altos rendimientos de propiedades en complejos turísticos en Phuket.Acerca de la ubicación: Si…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0 – 43.1
130,641 – 244,255
Apartamentos 2 habitaciones
62.7 – 79.4
286,360 – 394,531
Agencia
Tumanov Group
