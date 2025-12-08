  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pa Khlok
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Pa Khlok, Tailandia

casas independientes
23
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Mostrar todo Complejo residencial Blue Canyon Heights
Complejo residencial Blue Canyon Heights
Thalang, Tailandia
de
$662,822
Opciones de acabado Con acabado
Blue Canyon Heights Condos es un nuevo proyecto residencial ubicado en el famoso Blue Canyon Country Club, convenientemente situado cerca del Aeropuerto Internacional de Phuket y las playas del norte de Phuket, como Mai Khao, Nai Yang y Nai Thon.Este proyecto consta de 10 edificios de poca a…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Mostrar todo Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Complejo residencial The Title Serenity Naiyang – Phuket
Sakhu, Tailandia
de
$80,473
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 25–123 m²
16 objetos inmobiliarios 16
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: El proyecto es ideal para familias con niños por su proximidad a escuelas, tiendas y restaurantes. Los precios de la zona son bastante asequibles, lo que lo hace atractivo para vivir de forma permanente en la isla.Sobre la ubicación…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.0 – 37.0
89,002 – 140,250
Apartamentos 2 habitaciones
57.0 – 63.0
219,293 – 261,461
Apartamentos 3 habitaciones
119.0 – 123.0
432,588 – 503,019
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tailandia
de
$3,92M
Ofrecemos villas de estilo tropical con piscinas y vistas al mar.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana Marina - 5 minutosCampo de golf - 15 minutosPhuket Aeropuerto Internacional - 25 minutosLos impresionantes atardeceres tropicales, el e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Thep Krasatti, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
El proyecto constará de condominios de diversos diseños y temáticas, una villa, una piscina infinita en la azotea, un gimnasio, un spa, un restaurante japonés, una gran piscina con jardín acuático, un centro de relajación y entretenimiento las 24 horas. centro con un diseño exclusivo de esti…
Agencia
Udomo
Dejar una solicitud
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Thep Krasatti, Tailandia
de
$154,179
Opciones de acabado Con acabado
Phuket: el lugar libre y seguro que buscan. Hemos diseñado con éxito este proyecto de villa, adecuado para estancias prolongadas, en el puro estilo japonés de simplicidad, minimalismo de estilo japonés y la naturaleza pura de Phuket. estos son los métodos de combinación que todos hemos estad…
Agencia
Udomo
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tailandia
de
$881,939
Estas villas de lujo de tres pisos ofrecen una comodidad excepcional y privacidad. Aquí encontrará una experiencia única de vida amplia con una suite principal con una larga piscina infinita que enmarca impresionantes vistas al mar y al bosque de manglares - sumergiéndote en la belleza de la…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complejo residencial Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complejo residencial Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complejo residencial Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complejo residencial Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complejo residencial Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complejo residencial Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Pa Khlok, Tailandia
de
$71,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Complejo residencial elegante en la zona de Talang de un desarrollador tailandés con 15 años de experiencia en la construcción.El proyecto ofrece apartamentos elegantes y confortables con un diseño bien pensado, situado en una zona tranquila y verde. Los residentes tendrán acceso a una pisci…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Mostrar todo Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Complejo residencial Royal Lee The Terminal Phuket
Sakhu, Tailandia
de
$81,131
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 8
Área 31–67 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: El proyecto Royal Lee es perfecto para quienes buscan un estilo de vida lujoso y moderno con gran comodidad. Es ideal para cualquiera que quiera disfrutar de todos los beneficios de vivir en Phuket, ya sea como residencia permanent…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.4 – 37.4
89,730 – 112,478
Apartamentos 2 habitaciones
66.5
201,329
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Mostrar todo Complejo residencial Title Serenity
Complejo residencial Title Serenity
Sakhu, Tailandia
de
$86,795
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 26–112 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos a precios asequibles en un complejo con rica infraestructuraUn nuevo proyecto de un desarrollador probado.Consta de seis edificios de siete plantas con 814 apartamentos.Una selección de apartamentos individuales y dobles con una superficie de 30 a 60 metros cuadrados.Una de las …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0
92,303
Apartamentos 2 habitaciones
56.0
233,805
Apartamentos 3 habitaciones
112.0
415,363
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Mostrar todo Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tailandia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tailandia
de
$616,432
Un santuario tropical de la serenidad, la residencia está situada en medio de una vegetación exuberante y cuenta con vistas sensacionales del Mar Andamán.Compuesto por 28 villas de piscina privada de hasta 5 habitaciones, cada villa es una obra maestra que deleitará a los inversores de élite…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Mostrar todo Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Complejo residencial THE TITLE SERENITY
Sakhu, Tailandia
de
$94,384
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Invierte en un hogar único con impresionantes vistas del Mar Andaman!Perfecto para residencia permanente y alquiler! ¡Rendimientos del 7 por ciento!Cerca de Nai Yang Beach!¡El apartamento está amueblado! ¡Instalación!La Serenidad Título es un complejo en construcción de un desarrollador prem…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
En el mapa
Realting.com
Ir