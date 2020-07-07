Complejo residencial The Zero Bang Tao

El nuevo Zero Condos Bangtao está situado en una zona tranquila pero cómoda cerca de Bangtao Beach, que ofrece fácil acceso a los servicios populares como Porto de Phuket, Boat Avenue, Blue Tree Phuket y Laguna Complex.
Este proyecto consta de un edificio de 7 plantas con una amplia zona de techo con una piscina de 25 metros y acogedoras zonas de recreación. Incluye un total de 85 apartamentos, que ofrecen una selección de estudios, 1 dormitorio y 2 dormitorios.
Cada apartamento está decorado en un estilo moderno con tonos suaves y relajantes, lo que crea un ambiente relajante adecuado para la vida moderna. Los interiores incluyen sala de estar y comedor, cocina pequeña y balcón o terraza.
Cero Condominios Bangtao es una gran opción para aquellos que buscan residencia a largo plazo o inversores que buscan bienes raíces asequibles en una zona muy solicitada de Bangtao con gran potencial de ganancia futuro.
Ubicación:
Cero Condominios Bangtao está idealmente situado entre Cherngtalai y Bangtao, que ofrece una ubicación de primera clase a solo 10 minutos en coche de las hermosas playas de arena de Bangtao Beach. En las inmediaciones hay centros comerciales, tiendas, restaurantes, bares y lugares populares como Boat Avenue, Porto de Phuket y el famoso complejo turístico Phuket Laguna con un campo de golf de 18 hoyos. Las playas prístinas de Surin y Lyan también están a 15 minutos, mientras que el aeropuerto internacional Phuket está a unos 30 minutos, dependiendo de las condiciones de tráfico.