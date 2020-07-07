  1. Realting.com
Complejo residencial The Zero Bang Tao

Choeng Thale, Tailandia
de
$101,183
de
$3,829/m²
21/3/25
$108,033
26/1/25
$112,352
;
15
ID: 24646
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/3/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  Piscina
  Gimnasio

Además

  Empresa de gestión

Sobre el complejo

El nuevo Zero Condos Bangtao está situado en una zona tranquila pero cómoda cerca de Bangtao Beach, que ofrece fácil acceso a los servicios populares como Porto de Phuket, Boat Avenue, Blue Tree Phuket y Laguna Complex.

Este proyecto consta de un edificio de 7 plantas con una amplia zona de techo con una piscina de 25 metros y acogedoras zonas de recreación. Incluye un total de 85 apartamentos, que ofrecen una selección de estudios, 1 dormitorio y 2 dormitorios.

Cada apartamento está decorado en un estilo moderno con tonos suaves y relajantes, lo que crea un ambiente relajante adecuado para la vida moderna. Los interiores incluyen sala de estar y comedor, cocina pequeña y balcón o terraza.

Cero Condominios Bangtao es una gran opción para aquellos que buscan residencia a largo plazo o inversores que buscan bienes raíces asequibles en una zona muy solicitada de Bangtao con gran potencial de ganancia futuro.

Ubicación:

Cero Condominios Bangtao está idealmente situado entre Cherngtalai y Bangtao, que ofrece una ubicación de primera clase a solo 10 minutos en coche de las hermosas playas de arena de Bangtao Beach. En las inmediaciones hay centros comerciales, tiendas, restaurantes, bares y lugares populares como Boat Avenue, Porto de Phuket y el famoso complejo turístico Phuket Laguna con un campo de golf de 18 hoyos. Las playas prístinas de Surin y Lyan también están a 15 minutos, mientras que el aeropuerto internacional Phuket está a unos 30 minutos, dependiendo de las condiciones de tráfico.

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 34.0
Precio por m², USD 3,815
Precio del apartamento, USD 137,925
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 59.9
Precio por m², USD 3,534
Precio del apartamento, USD 224,872
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 26.6
Precio por m², USD 3,983
Precio del apartamento, USD 112,352

Localización en el mapa

Choeng Thale, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Pregunte lo que quiera
Otros complejos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
