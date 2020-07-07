Complejo residencial THE CITY

Profitables apartamentos en un lugar turístico!

Alta demanda de alquiler!

Mortgage disponible!

City Phuket está inspirada en la perla de las Islas Andamán y su ubicación en el corazón del distrito de negocios central de Phuket.

Instalaciones: Piscina con Jacuzzi, gimnasio, karaoke/kinosal, lavadero, estudio y coworking, seguridad de todo el día y videovigilancia para la seguridad de los residentes.

Ubicación:

A poca distancia en coche del centro de la ciudad servicios como restaurantes, tiendas, cafeterías y Bangkok Hospital Phuket

En 5-10 minutos hay un extenso Central Festival/Floresta Mall, Extra, Big C Supercenter y varias escuelas internacionales.

En las inmediaciones hay campos de golf como Loch Palm, Red Mountain y Phuket Country Club.

Patong La playa está a sólo 15-20 minutos de distancia;

Phuket International Se puede llegar al aeropuerto en unos 45 minutos.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.