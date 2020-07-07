  1. Realting.com
  3. Complejo residencial THE CITY

Complejo residencial THE CITY

Provincia de Phuket, Tailandia
$64,360
ID: 27381
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Profitables apartamentos en un lugar turístico!
Alta demanda de alquiler!
Mortgage disponible!

City Phuket está inspirada en la perla de las Islas Andamán y su ubicación en el corazón del distrito de negocios central de Phuket.

Instalaciones: Piscina con Jacuzzi, gimnasio, karaoke/kinosal, lavadero, estudio y coworking, seguridad de todo el día y videovigilancia para la seguridad de los residentes.

Ubicación:

A poca distancia en coche del centro de la ciudad servicios como restaurantes, tiendas, cafeterías y Bangkok Hospital Phuket
En 5-10 minutos hay un extenso Central Festival/Floresta Mall, Extra, Big C Supercenter y varias escuelas internacionales.
En las inmediaciones hay campos de golf como Loch Palm, Red Mountain y Phuket Country Club.
Patong La playa está a sólo 15-20 minutos de distancia;
Phuket International Se puede llegar al aeropuerto en unos 45 minutos.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

