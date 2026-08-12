Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Comercial
  4. Negocio listo

Negocio en Venta en Tailandia

;
Provincia de Chon Buri
14
Pattaya City
11
Negocio listo Borrar
Eliminar
19 propiedades total found
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Edificio comercial de 3 pisos en venta – Primera ubicación de negocios en Thappraya Road, Pa…
$263,247
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Na Chom Thian, Tailandia
Negocio listo
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Lujo 4 Dormitorios Piscina Villa en Na Jomtien en venta – Esta impresionante villa de 4 dorm…
$1,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Hotel en venta Cerca de Walking Street South PattayaEste hotel está situado en la zona sur d…
$1,67M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
TekceTekce
Negocio listo en Khao Chi Chan, Tailandia
Negocio listo
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Resort Business para la venta en Bangsaray – Este complejo de 13 dormitorios sigue funcionan…
$607,836
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 36
Nº de cuartos de baño 36
Edificio comercial 36 Habitaciones en venta en Pattaya CentralEsta oportunidad de negocios d…
$1,70M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Casa de huéspedes en venta Pratumnak Hill Pattaya Esta casa de huéspedes en venta en …
$288,722
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 63
Nº de cuartos de baño 63
Modern Hotel for Sale South Pattaya Investment Opportunity Este moderno hotel en venta en So…
$4,25M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 195
Nº de cuartos de baño 127
Hotel 195 Habitaciones con terreno en venta Pattaya Naklua AreaEste hotel de 195 habitacione…
$10,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Piscina de lujo Villa Cerca de la playa en venta en Pratumnak Hill, Pattaya (¡Solo a 100 met…
$1,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Nong Prue, Tailandia
Negocio listo
Nong Prue, Tailandia
¡Oportunidad Rara! Popular Central Pattaya Club para la venta – Listo para operar Esta disco…
$1,08M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 12
4 Storey Commercial Building 7 Bedroom en JomtienEste edificio comercial de 4 plantas se enc…
$495,523
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 13
Amplia piscina Villa en venta en Pattaya Sur Ideal Alquiler InversiónEsta gran villa de pisc…
$588,433
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Fundada Café Business Takeover en venta en Khao Noi PattayaSituado en la zona de Khao Noi Pa…
$26,325
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo en Bang Sare, Tailandia
Negocio listo
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piscina Villa en venta 3 Storeys 4 Dormitorios en Bang SarayPropietario Finanzas Disponible!…
$284,926
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Negocio listo 1 800 m² en Choeng Mon, Tailandia
Negocio listo 1 800 m²
Choeng Mon, Tailandia
Habitaciones 24
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 800 m²
Número de plantas 2
6 villas premium Samui Island, Tailandia, alquiler de negocios Operating rental business wi…
$6,00M
Dejar una solicitud
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km. en Bueng Yitho Subdistrict, Tailandia
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km.
Bueng Yitho Subdistrict, Tailandia
Habitaciones 46
Negocio escolar en venta en el área de la carretera Rangsit-Nakhon Nayok, provincia de Pathu…
$8,54M
Dejar una solicitud
Negocio listo 21 200 m² en Krabi, Tailandia
Negocio listo 21 200 m²
Krabi, Tailandia
Habitaciones 100
Área 21 200 m²
Hospital para la venta, tamaño 100 camas, que ofrece servicios completos en las provincias t…
$7,36M
Dejar una solicitud
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day. en Phrae, Tailandia
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day.
Phrae, Tailandia
Número de plantas 1
Negocio de granja de gallinas ponedoras en venta Tiene un volumen de producción de huevos de…
$4,12M
Dejar una solicitud
Negocio listo en Udon Thani City Municipality, Tailandia
Negocio listo
Udon Thani City Municipality, Tailandia
$197,23M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Tailandia

bienes raíces comerciales
hoteles
oficinas
tiendas
Realting.com
Ir