Estudios en venta en Tailandia

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Pattaya
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Provincia de Phuket
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Choeng Thale
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Provincia de Chon Buri
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570 propiedades total found
Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 4/8
Residencias cerca de Wongamat Beach – vida útil en North Pattaya!Se crea un nuevo proyecto d…
$70,120
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Estudio 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
UP UP
Estudio 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/7
Resort privado con vistas a la montaña, gestión de hoteles y concepto para mascotas!El proye…
$172,773
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/8
El complejo residencial cerca de Wongamat Beach es un nuevo proyecto en la parte tranquila d…
$72,934
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DD CO DEDD CO DE
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/8
Estudio en DREAM en Pratamnak a un precio atractivo!¡Asignación del dueño!Una gran oportunid…
$50,015
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Estudio en Rawai, Tailandia
Estudio
Rawai, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 3/7
Estudio listo en un complejo premium en Phuket!¡Asignación del dueño!Una rara oferta para aq…
$157,017
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 4/8
No todos los proyectos por el mar son igualmente interesantes. Algunos se vuelven escasos in…
$89,000
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 4/8
Una residencia de nueva generación cerca de Jomtien Beach!Embassy World es un complejo resid…
$62,230
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/8
Bienes raíces asequibles en Pratamnak - asignación del propietario a DREAM!¿Buscando la prim…
$50,015
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 4/8
Apartamento de inversión con infraestructura de resort en Jomtien!Un proyecto residencial mo…
$89,021
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 4/8
Ubicación donde casi no quedan nuevos proyectos!Wongamat ha sido considerado desde hace much…
$62,454
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 2/8
La zona más verde de la ciudad, Pratamnak, fue elegida como residencia de la Princesa de Tai…
$126,456
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Estudio 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 2/7
Estudio apartamento en el proyecto Sobre Element A que consta de dos edificios de siete plan…
$224,151
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 22
En venta es un estudio totalmente amueblado en Jomtien Plaza Condotel en la 22a planta con m…
$184,569
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
$174,376
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 7/8
La zona más verde de la ciudad, Pratamnak, fue elegida como residencia de la Princesa de Tai…
$101,503
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Estudio 1 habitacion en Rawai, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Rawai, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 2/8
Estudio apartamento en un complejo de inversión de lujo. Los apartamentos de este tipo se ub…
$165,845
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3/15
Star Beach Condotel se encuentra en una zona tranquila y prestigiosa, a solo 10 minutos a pi…
$69,825
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 21/35
Estudio de planta alta Supalai Mare es un condominio elegante de 35 plantas en Pattaya Sur, …
$84,502
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Número de plantas 8
Un exclusivo oasis de confort en el corazón de Pattaya!Una oportunidad única para poseer bie…
$70,561
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Estudio 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/4
Estudio apartamento en un condominio en construcción y es una vivienda acogedora y moderna, …
$262,204
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Estudio 1 habitacion en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 3/8
El condominio Water Edge está situado a pocos pasos de la hermosa playa de Na Jomtien. A sól…
$104,515
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 2/6
🏝 Venta de bienes raíces en Phuket directamente del desarrollador SID Tailandia – ninguna co…
$112,914
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,335
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 17/27
El Cliff Residence es un moderno condominio de altura en Pattaya, situado en la prestigiosa …
$150,769
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Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Número de plantas 8
Una oportunidad única para invertir en apartamentos elegantes y modernos en el corazón de Ba…
$103,509
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Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
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Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Número de plantas 7
Objeto atractivo de inversión en la pintoresca isla de Phuket! Ingresos del 7%!¡La instalaci…
$81,925
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Estudio en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Estudio
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/8
Siete Mares es un condominio de estilo resort que consta de 7 islas tropicales, lagunas, un …
$75,162
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/8
Apartamentos acogedores a precios super. Pristine Park 3 es un nuevo proyecto en la línea de…
$111,106
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Estudio en Na Chom Thian, Tailandia
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Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/8
Acogedor estudio espacioso en la playa Somphong Condotel es un acogedor complejo residencial…
$60,041
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2/8
Water Park Condominium es un complejo de desarrolladores Heights Holdings en la prestigiosa …
$80,054
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Parámetros de las propiedades en Tailandia

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