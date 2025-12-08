  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Phachi District
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Phachi District, Tailandia

Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization
4
Phra Kaeo
4
Complejo residencial Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tailandia
de
$1,21M
El proyecto es un complejo de villas de lujo exclusivas con el nivel de un complejo de cinco estrellas.El diseño tradicional se utiliza para ahorrar consumo de energía: los techos altos ayudan a mantener el calor bajo, la ventilación cruzada natural mantiene la casa fresca, y los grandes can…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tailandia
de
$983,702
Este desarrollo excepcional ofrece una experiencia de vida refinada con residencias contemporáneas diseñadas para el confort moderno. Características complejas interiores cuidadosamente elaborados, tonos cálidos de madera natural en marrones claros están muy unidos con elegantes acentos de o…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tailandia
de
$245,771
Un nuevo proyecto premium de un conocido desarrollador en Phuket es un complejo residencial y un objeto de arte al mismo tiempo, lo que lo convierte en un lugar verdaderamente único para vivir. Este es un lugar ideal para disfrutar cómodamente de la naturaleza prístina de Tailandia rodeada d…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tailandia
de
$1,27M
Total de unidades: 9 villasTamaño de la tierra: A partir de 509.91 - 779.08 m2Superficie construida: 403.7 - 485.25 m2Dormitorios: 3 dormitorios y 4 bañosTamaño de la piscina: 4,20 x 10 metrosEmpresa de gestión de área comúnCentro de fitness comúnMobiliario paquete - 62.000 euros (para villa…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
