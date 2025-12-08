  1. Realting.com
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Mostrar todo Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tailandia
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
El nuevo complejo Harmonia es un lugar ideal para una vida tranquila y serena en el centro de la vida urbana de Pattaya. Ubicado en el centro de Pattaya, cerca de las playas. A 100 metros de la compleja parada de autobús, centros comerciales cercanos, supermercados, lugares de entretenimient…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$169,438
La residencia cuenta con dos piscinas, un jacuzzi, una sauna y un baño de vapor, centros de fitness, un café y un restaurante, un aparcamiento subterráneo, seguridad alrededor de la hora y CCTV.Instalaciones y equipos en la casa Cocinas europeas, armarios y baños completosCalentadores de agu…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Mostrar todo Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya City, Tailandia
de
$83,988
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 34
Una oportunidad única de inversión en el corazón de Jomtien es un condominio con impresionantes vistas al mar y infraestructura de primera clase! ¡Regresos previstos de hasta un 8% al año! ¡Instalaciones disponibles! ¡Con mobiliario completo! La Riviera Santa Monica es un condominio moderno …
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Mostrar todo Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya City, Tailandia
de
$98,360
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Olympus es un nuevo complejo de apartamentos de lujo en una prestigiosa zona en el centro de Pattaya, con vistas al mar y la ciudad! El proyecto consta de seis edificios de 8 pisos, ofrece estudios y apartamentos, cuyos interiores están decorados con diseñadores profesionales. También ha…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Mostrar todo Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$73,242
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la …
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$1,08M
Las lujosas villas de piscina con estilo "Modern Luxury". La proximidad al embalse y la ubicación entre vegetación exuberante crean el ambiente de tranquilidad para cada residencia.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamiento para 4-5 cochesseguridad alrededor de la horagimnasio…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$111,013
Un complejo residencial único con un tema japonés de SPA y bienestar en el corazón de Pattaya, a sólo 1 km de las principales atracciones y playas.Se trata de un proyecto de baja altura centrado en el bienestar y un estilo de vida armonioso, entre las comodidades de un SPA de tamaño completo…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Mostrar todo Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Pattaya City, Tailandia
de
$137,365
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 31
¡Una inversión inmobiliaria ideal para obtener ingresos permanentes y crecimiento de capital! Apartamentos EDGE en el centro de Pattaya. ¡Rendimiento desde el 7%!¡Cuotas! ¡La casa se alquila!Todos los apartamentos se venden completamente amueblados, con electrodomésticos integrados y fontane…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$463,568
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas panorámicas al mar y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina infinita, una gran terraza en la azotea, un jacuzzi, una sauna, un centro de fitness, un jardín, seguridad alrededor de la hora y CCTV.Instalaciones y equipos en la c…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$189,956
La compleja infraestructura:estacionamientoSala de reunioneslobbyspasimulador de golfclub infantiljardín zenco-working areapiscinasjacuzzisalonesgimnasioservicio de conserjeríaseguridad y vigilancia de videoInicio de la construcción - Enero, 2026.Terminación - Febrero, 2029.Instalaciones y e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$73,824
La compleja infraestructura:terreno deportivospasimulador de golfSala de reunionesAparcamiento subterráneolobbytiendascascadaspiscinas de niños con diapositivasjogging tracksalonespaisaje jardínrestaurantegimnasioPiscina de 2 metros de largo con jacuzziparque infantilInicio de la construcció…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$129,087
La residencia cuenta con una fuente, una piscina y un jacuzzi, una zona de spa y una sauna, una sala de conferencias, restaurantes, un club infantil y un parque infantil, una sala de juegos, un centro de fitness, un aparcamiento, un jardín ajardinado.Ventajas Ingresos garantizados del 6% en …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Mostrar todo Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya City, Tailandia
de
$109,130
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 59
Copacabana Beach Jomtien - un rascacielos de 59 pisos en Pattaya con una excelente ubicación en el área de Jomtien. El complejo está ubicado cerca del mar. La característica principal de Copacabana Pattaya – es la oportunidad de comprar un apartamento con piscina privada, piscina en la que …
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$181,630
Un proyecto residencial premium situado en la zona más prestigiosa cerca de Jomtien Beach en Pattaya.El complejo incluirá la piscina más grande de la ciudad con zonas interiores y exteriores, muchas zonas de recreación, una piscina en la azotea con vistas panorámicas, salas de fitness, aparc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Mostrar todo Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya City, Tailandia
de
$241,996
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 37
Ocean Portofino Jomtien es un condominio costero de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo que cuenta con 268 unidades con vistas únicas del puerto deportivo más grande de Asia. ¡El complejo está ubicado en un lugar súper prestigioso de la Riviera de Jomtien, la nuev…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$435,345
Villas lujosas y elegantes con diseño "Modern Luxury Nordic". Elegante elegancia con diseño, pensando en cada detalle de la vida. Diseñado para satisfacer las necesidades de uso en todas las funciones, para conectar la felicidad y el compromiso familiar. Sociedad de calidad y privacidad con …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Pattaya City, Tailandia
de
$54,824
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 8%! ¡Perfectamente adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Se proporcionan cuotas muy cómodas sin intereses con un pago inicial mínimo! Lujo apartamento en el prestigioso complejo DREAM, ubicado en una ubic…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$146,541
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con sistema de seguridad, aparcamiento subterráneo, piscina, sauna, gimnasio, jardín.Instalaciones y equipos en la casa Cocina modernaArmariosAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$613,657
"Reservoir Town" viviendo lujoso y elegante con "Modern Tropical"diseño. Calidad, acogedor y altamente privacidad por 16 villas privilegiadas limitadas. Abrazada por la naturaleza circundante, sombría, espaciosa, cada habitación abierta al hermoso paisaje. Incluye piscina personal y segurida…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$479,516
El complejo, inspirado en las históricas villas de Bibury en Inglaterra, combina el encanto clásico inglés y el lujo moderno. Los jardines cuidadosamente ajardinados están decorados con piscinas privadas, creando un tranquilo retiro.Característicaspiscina privada con jacuzzijardín privadoest…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Mostrar todo Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Pattaya City, Tailandia
de
$68,987
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Apartamentos en un prestigioso complejo en la colina Pratumnak. ¡Gran opción para inversión! ¡Apto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde el 7%!¡La casa está encargada! ¡Los apartamentos están amueblados y listos para entrar a vivir!Aurora Pratumnak — Este ap…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Mostrar todo Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya City, Tailandia
de
$52,975
Número de plantas 8
¡Invierta en un apartamento único ubicado a solo 5 minutos a pie de la playa de Jomtien!El rendimiento del alquiler es del 5%.Cuota posible: 60% al firmar el contrato, el 40 % restante durante 4 años.¡La casa está terminada! ¡Los apartamentos están amueblados! ¡Listo para entrar a vivir!Jada…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$83,260
La residencia cuenta con servicio de conserje abd de seguridad alrededor de la hora, centro de fitness, tres piscinas infinitas, jacuzzis, saunas, un restaurante, una gran terraza en la azotea, un aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaArmariosAire acondicionadoUbic…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$169,912
El nuevo condominio premium más alto en Pattaya con vistas panorámicas al mar se encuentra entre Pratumnak y Jomtien, dos de las zonas más prestigiosas de la ciudad.El complejo cubre más de 2 hectáreas, y el propio edificio se eleva 67 plantas - este es el punto más alto de la ciudad. En tot…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Mostrar todo Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Tailandia
de
$63,663
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
El quinto proyecto de Sisaran de Bang Saray es un condominio de lujo ECO Friendly con 262 unidades. Con más de 15 facilidades para los residentes y una variedad de servicios de 5 estrellas, este desarrollo establecerá un nuevo punto de referencia para Bang Saray.
Desarrollador
Sisaran
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Mostrar todo Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya City, Tailandia
de
$57,981
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
STAR es un condominio en un diseño moderno, de la compañía Siam Oriental. El proyecto está ubicado en la zona más prestigiosa de la ciudad, en la colina real de Pratumnak, cerca de la residencia de la familia real. El centro de la ciudad, el muelle de Bali Hai, la famosa calle Volking, est…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$385,433
El complejo consta de villas de piscina con inspiración japonesa, donde la filosofía Zen se encuentra con el lujo moderno. Sumérgete en los tranquilos jardines, relajarse junto a la acogedora piscina y disfrutar de espacios diseñados para vivir con estilo.Característicaspiscina privada con j…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$46,017
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 22–43 m²
29 objetos inmobiliarios 29
Un complejo residencial de un desarrollador europeo con las comodidades más necesarias en la prestigiosa zona de Pratumnak Hill. Esta es la zona más elitista de la ciudad de Pattaya, un lugar ideal para una vida mesurada y unas vacaciones tranquilas. El complejo se encuentra a 5 minutos e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Apartamentos 2 habitaciones
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Estudio
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$495,126
El complejo de calidad construido con atención a cada detalle. Espaciosas salas de estar con techos altos. Ventanas grandes para mucha luz natural con vistas al pintoresco jardín.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamientoseguridad alrededor de la horaInstalaciones y equipos en…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$143,534
Un lujoso condominio de altura situado en el centro de la playa de Jomtien. Ofrece a los compradores arquitectura ultra estilo, combinado con características de estilo de vida altamente deseable que le proporcionará todo lo que necesita para aprovechar al máximo este complejo de playa de des…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$120,449
El moderno proyecto de lujo con una superficie de 12.480 m2 es un edificio de 50 plantas con un complejo de entretenimiento único en el techo. La residencia cuenta con una amplia gama de apartamentos con impresionantes vistas panorámicas del océano, Pattaya Bay, Koh Larn, Naklua Bay o Jomtie…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Mostrar todo Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tailandia
de
$87,680
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 24
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! 500m a Jomtien Beach! Embassy Resort – un complejo residencial de 8 plantas único, le da la oportunidad de convertirse en parte del mundo de prestigi…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Mostrar todo Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Pattaya City, Tailandia
de
$214,619
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 18
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Mostrar todo Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pattaya City, Tailandia
de
$111,768
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 38
El complejo Panora Condominium es un rascacielos de 38 pisos ubicado en una de las mejores áreas de Pattaya ( Holm Pratumnak ). El complejo ofrece vistas panorámicas al mar. La Panora Pattaya está a solo 250 metros de la playa. Pratamnak Hill – es una zona prestigiosa y la única montaña en …
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$133,505
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Una oportunidad única para los inversores: apartamentos de lujo en el corazón de Jomtien con alto rendimiento!Rendimiento de alquiler: hasta 8%¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Distancia a la playa: ¡sólo 500 metros!AQUAROUS está diseñado para satisfacer las necesidades de …
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Mostrar todo Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Pattaya City, Tailandia
de
$34,170
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$157,392
Inspirado en las olas y curvas de la playa de Wongamat, el edificio es una obra maestra arquitectónica que refleja la belleza natural de la bahía de Wongamat y la creciente metrópoli urbana de la zona. Las líneas rectas urbanas se combinan con curvas elegantes suaves, creando formas y espaci…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Mostrar todo Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Na Chom Thian, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 40
Riviera Monaco es un condominio moderno de élite ubicado en Na Chom Thian, en el sur de Pattaya, en una zona popular, en la primera línea del mar, justo al lado de la playa de Jomtien! La zona es verde, tranquila, bien desarrollada. Rascacielos de 40 pisos, incluye 412 apartamentos, con una…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Mostrar todo Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Pattaya City, Tailandia
de
$107,455
Número de plantas 46
¡Apartamento de lujo en el corazón de Jomtien, Pattaya, con un diseño único y comodidades de clase mundial! ¡Invierta en apartamentos de lujo en Riviera Jomtien del desarrollador Riviera Group, que ofrecen rendimientos de alquiler a partir del 5 %! ¡Playa a 500 m! ¡Los apartamentos …
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Mostrar todo Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Pattaya City, Tailandia
de
$153,182
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 49
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! ¡Instalaciones disponibles! ¡Primera costa! El precio del apartamento incluye todos los acabados, plomería, decoración, muebles completos y electrodo…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$546,471
"Onyx Grand Village" combina lujo, tranquilidad y exquisitaidad. Hermoso acabado y muebles de calidad, piscina privada y exuberantes jardines - todo proporciona el oasis perfecto para la relajación y el refresco.Característicaspiscina privada con jacuzzijardín privadosaunaestacionamiento par…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Mostrar todo Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$130,200
Rascacielos residencial de lujo en el centro de PattayaEl edificio ofrece impresionantes vistas panorámicas de los alrededores y del Golfo de Tailandia. Las 465 habitaciones del condominio están cuidadosamente diseñadas. Además de seguridad las 24 horas, una piscina de 240 m2. y Con sus prop…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$169,743
La residencia cuenta con una piscina de 18 metros de largo con jacuzzi, sauna y baño de vapor, centro de fitness, seguridad alrededor de la hora y CCTV, jardín, aparcamiento cubierto.Instalaciones y equipos en la casa Cocina modernaArmarios empotradosAire acondicionadoUbicación e infraestruc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Mostrar todo Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Tailandia
de
$77,800
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Lujosa vida de 5 estrellas en la playa de Wongamat en estilo tropical Este lujoso condominio del desarrollador experimentado de Global Top Group consta de 188 modernos apartamentos en una encantadora zona tropical. El tema exótico continúa en el diseño de un vestíbulo impresionante, jardine…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Mostrar todo Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Pattaya City, Tailandia
de
$73,643
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$431,410
El complejo de calidad construido con atención a cada detalle. Espaciosas salas de estar con techos altos. Ventanas grandes para mucha luz natural con vistas al pintoresco jardín.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamientoseguridad alrededor de la horaInstalaciones y equipos en…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Mostrar todo Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен!Рассрочка!Расстояние до пляжа: 1700 м!Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полно меблировкой и бытовой техникой, кондиционенмаминнминннннннминнминннминннннаминыминаминаминаминннннннныминнннннннннннннннннами…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$690,595
"El Arowanyx" lujosas villas de piscina con estilo "Modern Luxury". Elegante elegancia con diseño, pensando en cada detalle de la vida. Diseñado para satisfacer las necesidades de uso en todas las funciones, para conectar la felicidad y el compromiso familiar. Sociedad de calidad y privacida…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$157,494
Nuevo complejo residencial de alta altura de lujo en primera línea - a sólo 25 metros de la playa Jomtien. Esta ubicación proporciona un nivel excepcional de comodidad y comodidad. El concepto principal es una combinación de lujo, privacidad y vida urbana en una de las mejores zonas de Patta…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$9,66M
El complejo consta de 61 exclusivas villas de 2 plantas (2-4 dormitorios) con vistas panorámicas al Golfo de Tailandia. Estas villas tropicales son una fusión armoniosa de estética tradicional tailandesa y arquitectura contemporánea. Cada casa incluye grandes espacios abiertos, balcones, amp…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Mostrar todo Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya City, Tailandia
de
$112,033
Año de construcción 2028
Número de plantas 60
Increíbles oportunidades de inversión en bienes raíces en la costa del Golfo de Tailandia.¡Ingresos desde el 7%! ¡Una excelente opción para vivir o alquilar!El aire fresco del mar y la interminable playa hacen que esta propiedad sea única.¡Cuotas disponibles!Distancia a la playa: 200 metros!…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Mostrar todo Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tailandia
de
$63,339
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Seven Seas Cote d Azur es un proyecto a gran escala al estilo de la mundialmente famosa Riviera francesa. Seven Seas Cote d Azur, ubicado a 180 metros de la playa, equipado para una estancia confortable, cubre un área con un área total de 24.8 hectáreas. Equipamiento del apartamento: - Deco…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$192,947
Una lujosa residencia en la primera línea del mar con piscinas, lagunas y jardines para descanso y relajación.El complejo consta de 4 edificios de ocho pisos con 264 unidades. Los interiores están dominados por un diseño elegante y sofisticado, tonos naturales y materiales naturales. Hay dif…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Mostrar todo Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Na Kluea, Tailandia
de
$116,866
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
¡Perfecto para la inversión y la planificación integral! ¡Dojo 7%! ¡Рассрочка! ¡Вблизи занменитых пляжей! Благодаря своему расположению, качеству строительства у уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от ар…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Mostrar todo Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 40
¶никал¶ное предло ☐ение для инвестиКи」 в роско¶нИе а」артаментА! ☐оход от 7%! Вηгодное рас」оло☐ение ИК гарантирует вηсоки」 с」рос на аренду! ☐о ¶ентра города - 15 минут еβдη! яервая лия моря, 」рямо у 」ля☐а ☐омтИен! Вид на море! Riviera Mónaco - 10то 1литнη」 современнη」 кондоминиум…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Mostrar todo Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Pattaya City, Tailandia
de
$109,689
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 55
Una oportunidad de inversión en el complejo residencial Copacabana Coral Reef Jomtien, ofrece un estilo único de mar, arrecife y coral. ¡Rendimientos del 7%!¡Instalación! ¡El apartamento está amueblado!El edificio está diseñado para que muchos apartamentos ofrezcan vistas al mar, lo que le p…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$203,247
Aquarous Jomtien Pattaya es un complejo residencial de alta gama situado en Jomtien, Pattaya. El complejo consta de dos edificios de altura (44 y 47 plantas) conectados entre sí. Hay 606 unidades en total, la mayoría de las cuales tienen vistas al Golfo de Tailandia, y 5 locales comerciales.…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Mostrar todo Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Pattaya City, Tailandia
de
$74,379
Año de construcción 2017
Número de plantas 8
Área 56 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El condominio Siam Oriental Plaza es el noveno proyecto del desarrollador finlandés, ubicado en la mejor área de Pattaya, en la colina Pratumnak. El condominio consta de pisos 8 e incluye un total de 190 apartamentos. Toda la infraestructura del complejo se encuentra en su techo, a saber: un…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0
78,511 – 86,365
Desarrollador
Siam Oriental Condos
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$82,431
La residencia cuenta con piscinas y fuentes, senderos y jardines, aparcamiento subterráneo, restaurantes, tiendas, cafés y un bar en la azotea, sauna, baño de vapor y jacuzzi, un estudio de yoga, un gimnasio, un parque infantil, un sistema de seguridad con CCTV.La residencia consta de 4 edif…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Tailandia
de
$690,295
El proyecto de calidad de "Baan Mae Villa". Villas lujosas y elegantes con diseño "Modern Luxury Nordic". Servicios completos en la gran ubicación. Disfrute de hermosas vistas al jardín desde grandes puertas y ventanas. Zona de estar con techo alto, gran balcón y baños individuales.Caracterí…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$190,881
Capped by a champagne-gold roof-top infinity pool and expansive Gulf of Thailand stretching out across the horizon, every day at Edge Central Pattaya will be complete with breezy, sun filled views, whether from the swim pool or your own private terrace.CaracterísticasSalas de vestíbulohabita…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Paradise Ocean View
Complejo residencial Paradise Ocean View
Complejo residencial Paradise Ocean View
Complejo residencial Paradise Ocean View
Complejo residencial Paradise Ocean View
Mostrar todo Complejo residencial Paradise Ocean View
Complejo residencial Paradise Ocean View
Bang Lamung, Tailandia
de
$238,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Un pedazo de paraíso en Pattaya  Paradise Ocean View es un lujoso acabado de 5 estrellas condominio que recibió el premio « Mejor desarrollador de proyectos boutique » en la competencia « Thailand Real Estate 2016 ». Paradise Ocean View es un rascacielos condominio con vistas al mar. Tailan…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya City, Tailandia
de
$99,014
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 22
Beverly Mountain Bay está ubicada en el centro de la ciudad y ofrece impresionantes vistas al mar y al horizonte. Condominio de lujo Beverly Mountain Bay en Pattaya: un lugar ideal para quedarse. El complejo está construido con materiales de alta calidad que son sostenibles para el medio amb…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Mostrar todo Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tailandia
de
$62,470
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la …
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$232,554
Apartamentos de clase empresarial en Jomtien a solo 10 minutos a pie de la playa. El océano a tus pies. El edificio tiene 55 plantas con 1800 unidades, la mayoría de las cuales tienen vistas panorámicas al mar. Hay opciones con uno, dos y tres dormitorios en diferentes modificaciones, así co…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$247,251
Grand Breeze Luxury Pool Villas epitomiza el pináculo de lujo viviendo en East Pattaya. El complejo consta de 6 villas a medida y combina la elegancia moderna con la privacidad sin igual, todo al alcance de los vibrantes servicios de estilo de vida de Pattaya. Cada unidad está diseñada metic…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Mostrar todo Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$97,726
Número de plantas 45
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 7%! ¡Ideal tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡El complejo tiene una buena ubicación y tiene una gran demanda entre los inquilinos! Los apartamentos ¡Están amueblados, tienen fontanería y electrodomésticos! ¡…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$374,004
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar.La residencia cuenta con jardines y un parque, zonas de salón, parque infantil y sala de juegos, piscinas y spa, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la primera línea de Jomtien Beach y a través de la carretera des…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Mostrar todo Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pattaya City, Tailandia
de
$83,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
Seven Seas Le Carnival es un proyecto del famoso desarrollador Universal Group Thailand. El condominio consta de 4 edificios, dos de los cuales son rascacielos de 30 pisos. El proyecto está ubicado en el centro de Pattaya, con una infraestructura bien desarrollada, ¡a solo 4 minutos de l…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$126,542
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 29
Área 34–70 m²
9 objetos inmobiliarios 9
City Tower es el primer rascacielos de lujo en el corazón de Pattaya y ha cambiado el paisaje urbano de este complejo en auge. El edificio del proyecto ofrece una vista panorámica de los alrededores y el Golfo de Tailandia. El complejo está ubicado en una parcela de tierra de 4800 metros cua…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Apartamentos 2 habitaciones
70.0
281,206
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Mostrar todo Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Pattaya City, Tailandia
de
$111,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 67
Grand Solaire Pattaya se eleva en 67 pisos, ofreciendo el punto de elevación más alto de Pattaya con impresionantes vistas panorámicas del océano desde la gran mayoría de los apartamentos. Las 2470 residencias de lujo que se ofrecen tienen los elementos de diseño de interiores más modernos, …
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Mostrar todo Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$65,635
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡Excelente opción para inversión! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde 8%! ¡Dada la presencia de una gran cantidad de comodidades de complejos residenciales y una infraestructura desarrollada, esta propiedad es perfecta para alquiler a largo…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$235,116
Apartamentos en el complejo más grande y popular entre los turistas acabados de Jomtien Beach. El edificio tiene 59 plantas con 1644 unidades de diferentes diseños. Hay apartamentos con piscina privada. El complejo cuenta con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo jardin…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Mostrar todo Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tailandia
de
$73,051
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 51
Marina Golden Bay es un complejo que consta de 3 torres de gran altura ( Victoria, Ginebra y Elya ), cada una de las cuales tiene 51 pisos. Ubicado en la carretera principal Tepprazit, entre los distritos de Jomtien y la carretera principal de Sukhumvit, a 5 minutos de la playa! Todos los …
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Mostrar todo Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Na Kluea, Tailandia
de
$75,545
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Mostrar todo Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Pattaya City, Tailandia
de
$54,850
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Si su sueño es una vida lujosa en el elegante condominio –, le ofrecemos una idea magnífica y única de vivienda, actualmente disponible en el lugar más codiciado de Pattaya – la prestigiosa colina Pratumnak cerca de la playa de Kozi. Estilo, comodidad y conveniencia son las característica…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Pattaya City, Tailandia
de
$1,23M
El complejo consta de 16 villas individuales y de dos plantas. Cada casa tiene una piscina, un aparcamiento y un jardín.Terminación - Diciembre, 2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en East Pattaya, un barrio sereno y muy codiciado, a poca distancia del lago Mab…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$100,953
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 24
Área 32–69 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El lujoso complejo premium consta de 24 plantas y se encuentra en la zona de Jomtien, a 800 metros de la mejor playa de la ciudad - Jomtien Beach, lo que le permitirá disfrutar de impresionantes vistas del Golfo de Tailandia y la ciudad, y una infraestructura desarrollada en el nivel 5 * pro…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
112,201
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Mostrar todo Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya City, Tailandia
de
$87,970
Número de plantas 22
¡Apartamento en un complejo de alta calidad de Beverly Mountain Bay, rodeado de las atracciones turísticas de Pattaya y a 1,5 horas en coche de Bangkok! ¡Propiedad de inversión! Retorno de la inversión en bienes raíces ¡Es aproximadamente el 10 % anual! ¡Es posible comprar bienes in…