Pisos de obra nueva en Thep Krasatti, Tailandia

Thalang
12
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$760,420
Ofrecemos villas de una sola planta con piscinas, jardines y plazas de aparcamiento. El complejo cuenta con 4 tipos de villas con 3 o 4 dormitorios (cada uno con baño), piscinas de 9.5x3.8 o 10x4 m. La residencia cuenta con un gran jardín comunitario y seguridad alrededor de la hora. Las Vil…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$854,309
Ofrecemos modernas villas tropicales con piscinas de 41 m2, terrazas, garajes.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoCocina integradaElectrodomésticos BoschUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 12 min…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,29M
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines, plazas de aparcamiento.Superficies - de 480 m2 a 2.431 m2.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmario ajustadoMuebles de cocinaUbicación e infraestructura cercana Playa de Layan - 10 minutosBang Tao Beach - 7 minutosPlaya de…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,26M
Nueva propiedad ultra lujosa vincula el paisaje supremo y la comunidad de identidad, es una combinación de comodidad y naturalidad que armoniza con el estilo de vida que siempre has soñado. Perfectamente integrado en el área suprema, este complejo se concibe como un proyecto de arquitectura …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Residence Prime Phase 2
Complejo residencial The Residence Prime Phase 2
Complejo residencial The Residence Prime Phase 2
Complejo residencial The Residence Prime Phase 2
Thalang, Tailandia
de
$648,001
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 352 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes buscan una combinación de aislamiento y lujo moderno en Phuket. Perfecto para vacaciones familiares, estancias prolongadas y compras de inversión.Sobre la ubicación: Una ubicación prestigiosa en el centro de la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
352.0
715,423 – 721,574
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,01M
Ofrecemos villas con piscinas de 15 metros de largo, jacuzzis, grandes terrazas, exuberantes jardines, vistas panorámicas de las montañas.La residencia cuenta con un jardín comunitario, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo.Instalaciones y equipos en la casa T…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Siamese Bangtao
Complejo residencial Siamese Bangtao
Complejo residencial Siamese Bangtao
Complejo residencial Siamese Bangtao
Complejo residencial Siamese Bangtao
Complejo residencial Siamese Bangtao
Complejo residencial Siamese Bangtao
Thalang, Tailandia
de
$81,349
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
A 600 m del mar, admite mascotas, desarrollador confiableAcerca del complejo:El condominio Siamese Bangtao en el área de Cherng Thalay de Phuket ofrece 95 unidades en un edificio de 7 pisos. El proyecto combina un diseño moderno con una construcción de alta calidad de los principales desarro…
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Complejo residencial Utopia Dream
Thep Krasatti, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
El proyecto constará de condominios de diversos diseños y temáticas, una villa, una piscina infinita en la azotea, un gimnasio, un spa, un restaurante japonés, una gran piscina con jardín acuático, un centro de relajación y entretenimiento las 24 horas. centro con un diseño exclusivo de esti…
Agencia
Udomo
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the well-known international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the well-known international school, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$757,186
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines ajardinados, plazas de aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmarios empotradosCocinaUbicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie de la mejor escuela internacional de Phuke…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$440,969
Ofrecemos villas de tres tipos (2, 3 y 4 dormitorios) con jardines en la azotea y piscinas minerales.La residencia cuenta con videovigilancia, un centro de spa, un estudio de yoga y una sauna, un café y un restaurante, una habitación multifuncional.Ubicación e infraestructura cercana La prop…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$904,141
Ofrecemos villas con piscinas de agua salada con jacuzzi, plazas de aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Mobiliario incorporadoCocina totalmente equipadaPaneles solaresAire acondicionadoWi-FiTanque de agua subterráneoUbicación e infraestructura cercana Playa de Layan - 6.9 km (12 …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$706,168
Ofrecemos villas con piscina de 12х4.5 m y un jardín ajardinado. La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora. La combinación de viento, luz, madera y un espacio verde exuberante crea un entorno majestuoso para la relajación, comodidad, meditación y creatividad. El diseño interior…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Complejo residencial Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Thalang, Tailandia
de
$83,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un complejo residencial elegante en el distrito de Thalang de un desarrollador tailandés con 15 años de experiencia en la construcción.El proyecto ofrece apartamentos elegantes y confortables con diseños reflexivos, situados en una zona tranquila y verde. Los residentes disfrutarán de una pi…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Complejo residencial UTOPIA THALANG
Thep Krasatti, Tailandia
de
$154,179
Opciones de acabado Con acabado
Phuket: el lugar libre y seguro que buscan. Hemos diseñado con éxito este proyecto de villa, adecuado para estancias prolongadas, en el puro estilo japonés de simplicidad, minimalismo de estilo japonés y la naturaleza pura de Phuket. estos son los métodos de combinación que todos hemos estad…
Agencia
Udomo
Dejar una solicitud
