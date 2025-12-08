  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Rawai
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Rawai, Tailandia

Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 43–147 m²
35 objetos inmobiliarios 35
Babylon Sky Garden II - Nuevo condominio con vistas al mar, ubicado en Rawai, Tailandia. Un proyecto único, que se distingue por el diseño italiano y la tradicional hospitalidad tailandesa. Edificio de cinco plantas con 49 elegantes unidades y suites de uno o dos dormitorios con piscin…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.5 – 59.7
252,818 – 299,893
Apartamentos 2 habitaciones
68.9 – 147.2
217,088 – 739,780
Apartamento
43.2 – 45.1
162,941 – 169,991
Agencia
Udomo
Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Apartamentos Aura Condominio cerca de Nai HarnAURA Condominium es un proyecto moderno de condominio ubicado en Rawai, provincia de Phuket. El condominio tiene 2 edificios, cada edificio con 7 plantas, un total de 241 unidades. Los condominios disponibles para la venta van desde 2,63 millones…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Situado junto a un lago cerca de la playa de Nai Harn, el desarrollo Wyndham Nai Harn Beach Condo constará de doce edificios de 4 plantas, que contienen 353 unidades.Todas las unidades son de una habitación, con tamaños de 40m2 a 61m2. Todas disponen de balcón privado con vistas al lago, la …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
El concepto único del proyecto lo convierte en un punto de atracción para todo el distrito de Rawai. La propiedad aquí tiene un alto potencial de alquiler independientemente de la temporada. En un complejo de 35 villas premium y 2 condominios.Programa RentalPool: 40% de los ingresos al inver…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Ofrecemos apartamentos elegantes con vistas panorámicas al jardín y al mar (3-5 plantas).Algunos apartamentos tienen piscinas privadas.La moderna residencia de estilo italiano cuenta con una gran piscina con zona para niños, un exuberante jardín tropical, una terraza soleada con gimnasio y u…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Tailandia
Enigma Residence es el complejo residencial único, donde la comodidad y la calidad se combinan con tecnologías avanzadas, llegando a la realidad.Característicasapartamentos con vistas al mardiseños razonablesSistema "Smart Home"diseño moderno y materiales de calidadvestíbulo y recepciónAparc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, espacios de aparcamiento interior y exterior, un espacio de co-working, 2 piscinas, una piscina infantil, un club infantil y un parque infantil, un cine, un centro de spa, una sauna y un gimnasio, un restaurante y un bar, una piscina e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket es un complejo de condominio de lujo que forma la cuarta fase del proyecto Utopia Nai Harn.Aquí hay algunas razones por las que debe elegir este complejo:Ubicación prestigiada: Una de las playas más populares de Phuket, conocida por su entretenimiento y vida no…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Anticipado de alto perfil Título proyecto del amado desarrollador Rhom Bho Property en Phuket.El proyecto prestará especial atención a la comodidad y satisfacción de las necesidades de los residentes: diseño teniendo en cuenta la privacidad, uso de materiales de alta calidad. La parte visual…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Saturday S
Complejo residencial Saturday S
Complejo residencial Saturday S
Complejo residencial Saturday S
Complejo residencial Saturday S
Complejo residencial Saturday S
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2017
Número de plantas 4
Área 43–118 m²
18 objetos inmobiliarios 18
Totalmente amueblado Despre Complex: Este complejo residencial en Phuket ofrece 119 unidades modernas y espaciosas en una superficie de 7.000 metros cuadrados. Hay varios tipos de unidades disponibles con tamaños que van desde 50 a 75 metros cuadrados. El complejo destaca por su elegante arq…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0 – 82.0
162,535 – 279,713
Apartamentos 2 habitaciones
80.0 – 118.0
273,497 – 388,490
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial SUNNYMOON
Complejo residencial SUNNYMOON
Complejo residencial SUNNYMOON
Complejo residencial SUNNYMOON
Complejo residencial SUNNYMOON
Complejo residencial SUNNYMOON
Rawai, Tailandia
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
¡Apartamentos ultramodernos cerca de la playa blanca como la nieve de Nai Harn! ¡Una excelente opción para residencia permanente, inversión o alquiler! Dada la presencia de un gran número de Servicios de complejo residencial e infraestructura desarrollada, esta propiedad es excelente p…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial UTOPIA LUX GLAM
Complejo residencial UTOPIA LUX GLAM
Complejo residencial UTOPIA LUX GLAM
Complejo residencial UTOPIA LUX GLAM
Complejo residencial UTOPIA LUX GLAM
Complejo residencial UTOPIA LUX GLAM
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
¡Inversión rentable! ¡Renta garantizada del 7% durante tres años! ¡Cuotas! A sólo 800 metros del mar. Utopía: Estos son los primeros condominios y residencias temáticos de la isla con planes de convertirse en un hotel boutique de lujo. Servicios: patio con cuidado jardín y piscina, plazas…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
El complejo consta de villas de lujo modernas, construidas con materiales de alta calidad y con gran atención a los detalles. Con diseños modernosy espacios de vida funcionales, atienden a todas las necesidades.El proyecto cuenta con:recepcióngimnasioSala de reunionescentro de bienestarsauna…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial VIP Space Odyssey
Complejo residencial VIP Space Odyssey
Complejo residencial VIP Space Odyssey
Complejo residencial VIP Space Odyssey
Complejo residencial VIP Space Odyssey
Complejo residencial VIP Space Odyssey
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 30–60 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo proyecto de apartamento en RawaiEste proyecto se encuentra entre las hermosas playas de Nine Harn y Rawai.Además de las hermosas playas cerca del complejo hay instalaciones de infraestructura - centros comerciales, restaurantes, escuelas internacionales.El complejo - 4 edificios y vill…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0 – 32.0
133,475 – 145,774
Apartamentos 2 habitaciones
60.0
273,327
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
La residencia es una exclusiva comunidad cerrada con seguridad alrededor de la hora rodeada de exuberante flora y verdosas colinas.Todas las unidades disponibles son espaciosas y espaciosas villas de piscina de 2 & 3 dormitorios con amplia luz natural.Terminación - 4o trimestre de 2026.Venta…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Calypso Garden
Complejo residencial Calypso Garden
Complejo residencial Calypso Garden
Complejo residencial Calypso Garden
Complejo residencial Calypso Garden
Complejo residencial Calypso Garden
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 7
Área 45–116 m²
11 objetos inmobiliarios 11
550 metros al mar, Ingresos GarantizadosDespre complex:Cómodos apartamentos para vacaciones o estancias de larga duración en el sur de Phuket. Acogedor complejo boutique con amplios apartamentos desde 45 m2. El complejo incluye cafetería en la azotea, bar, gimnasio, SPA, piscina, terraza y e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 68.0
139,856 – 272,254
Apartamentos 2 habitaciones
81.0 – 116.0
357,100 – 452,201
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Sunny Moon es un complejo exclusivo en Tailandia para los amantes de una vida plena y en equilibrio. En el complejo todo está pensado hasta el más mínimo detalle, teniendo en cuenta las necesidades de la gente moderna, para brindarles el máximo confort. El lugar ideal está lleno de amor, ene…
Agencia
Udomo
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Nuevo complejo en la playa de puesta de sol de Rawai de un desarrollador confiable, el proyecto anterior de que se vendió en media hora! La arquitectura del proyecto se hará en el estilo italiano. Utilización de materiales de alta calidad y tecnologías de construcción. Amplios balcones y ter…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 34 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.7
129,024
Asociación
Phuket Property Association
Edificio de apartamentos TheOne Naiharn
Edificio de apartamentos TheOne Naiharn
Edificio de apartamentos TheOne Naiharn
Edificio de apartamentos TheOne Naiharn
Edificio de apartamentos TheOne Naiharn
Edificio de apartamentos TheOne Naiharn
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Le sugiero que compre un apartamento durante la fase de construcción en el complejo único The One Naiharn, ubicado en un área desarrollada, a 900 metros de Naiharn — playa, la playa más hermosa de la isla de Phuket, según Tripadvisor. ¡El condominio se encuentra en el sur de la isla, que es…
Desarrollador
The One Phuket Naiharn
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Next Point Condominium is a modern, next-generation investment project located in the picturesque Rawai area in southern Phuket, 700 meters from the sea. The complex combines unique architecture, cutting-edge construction technologies, and business-class infrastructure, creating a comfort…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Dream Builder te ayuda a cumplir tus sueños a través de diferentes conceptos dentro del proyecto U2. Realice sus sueños entre muchos estilos de habitaciones de diseño único. Deja que tu sueño brille en la realidad. La inspiración para la construcción está detrás de los puntos siguientes.Tama…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
¡lo mejor de lo mejor!  La utopía no desea ser como sus competidores, y seguir dando vida al sueño de crear una propiedad múltiple. La ubicación elegida se encuentra en el interior de Nai-Harn Beach y Rawai Beach para la conveniencia de las hermosas playas de renombre, así como un aislamient…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Bienvenidos a nuestra exclusiva colección de villas de lujo modernas enclavadas en la idílica ubicación de Rawai, Phuket. Ofreciendo la combinación perfecta de elegancia y funcionalidad, estas meticulosas villas de 3 y 4 dormitorios redefinen el lujo viviendo en Phuket, al sur de Tailandia, …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Este condominio moderno con un estilo romántico único cautiva desde el primer segundo con su ambiente acogedor y una sensación de serenidad absoluta. Un cóctel sensacional de tonos ligeros, formas sorprendentemente sencillas y interiores característicos crea una sensación de amplitud y enfat…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
El complejo incluye 16 lujosas villas de 2 plantas, en las que el estilo ecológico moderno se combina con vegetación tropical. El estilo de alta tecnología atraerá a aquellos que buscan soluciones innovadoras, sin olvidar la armonía con la naturaleza.El desarrollo residencial ofrece la única…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 8
¡Objeto atractivo para la inversión!Un ingreso garantizado del 6% durante los primeros 3 años.¡Instalación!800 metros de Rawai Beach!VIP Space Odyssey se encuentra en un telón de fondo de colinas boscosas.Instalaciones: salón deportivo, piscina infinita en el techo, habitación infantil.Ubica…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Utopia Naiharn
Complejo residencial Utopia Naiharn
Complejo residencial Utopia Naiharn
Complejo residencial Utopia Naiharn
Complejo residencial Utopia Naiharn
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Utopia Naiharn, considerado nuestro hotel insignia, está convenientemente ubicado entre dos de las famosas playas de la isla: Rawai y Naiharn, así como cerca de la fotogénica playa de Yanui. Este moderno complejo de lujo cuenta con habitaciones con amplia sala de estar, un dormitorio indepen…
Agencia
Udomo
Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
El condominio Sirius es un nuevo y emocionante complejo residencial ubicado en el área animada de Ravai, Phuket. Este proyecto moderno cubre 3 edificios, un total de 282 apartamentos ubicados en 7 pisos, que ofrece una variedad de espacios de vida modernos desarrollados para satisfacer vario…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Ofrecemos apartamentos modernos de varios tipos (de 24 m2 a 36 m2).La residencia cuenta con un cine, restaurantes y un bar, un spa, una sauna, una sala de juegos, dos piscinas.Finalidad - Marzo, 31, 2024.Ventajas 7% de los ingresos anuales dentro de 3 años.Si pagas el 100% del precio, el pri…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 57–80 m²
2 objetos inmobiliarios 2
apartamentos preparados en el sur en el segmento premium Este condominio, ubicado en la región de Ravai, se completó en septiembre de 2016. Consiste en 119 apartamentos en 4 pisos y fue desarrollado por un desarrollador con una reputación impecable y una larga historia de proyectos exitos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.0
212,064
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
298,461
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial The Proud Condominium Rawai
Complejo residencial The Proud Condominium Rawai
Complejo residencial The Proud Condominium Rawai
Complejo residencial The Proud Condominium Rawai
Complejo residencial The Proud Condominium Rawai
Complejo residencial The Proud Condominium Rawai
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2020
Número de plantas 5
Área 31 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* Para quién es: El Proud Condominium Rawai es ideal para quienes buscan una combinación de un entorno verde y tranquilo con comodidad y comodidades modernas. Este proyecto es particularmente atractivo para familias e inversores que buscan ingresos po…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.5
99,982
Agencia
Tumanov Group
Barrio residencial Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Barrio residencial Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Barrio residencial Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Barrio residencial Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Barrio residencial Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
El moderno complejo residencial Rawayana consta de varias partes e incluye 22 villas premium que van desde 410 a 665 metros cuadrados, un condominio con 108 apartamentos, un hotel con 140 habitaciones y un complejo comercial y de entretenimiento. Todas las villas de 4 a 6 dormitorios tienen …
Agencia
Udomo
Complejo residencial Nai Harn Condominium (NBC)
Complejo residencial Nai Harn Condominium (NBC)
Complejo residencial Nai Harn Condominium (NBC)
Complejo residencial Nai Harn Condominium (NBC)
Complejo residencial Nai Harn Condominium (NBC)
Complejo residencial Nai Harn Condominium (NBC)
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2015
Número de plantas 7
Área 35–112 m²
17 objetos inmobiliarios 17
A 2000 metros del marDespre complex:El complejo ofrece apartamentos de 1 y 2 dormitorios, así como áticos. Los tamaños de los apartamentos oscilan entre 36 y 118 m2. Características: aires acondicionados, balcón, cocina, salón y dormitorios independientes. Servicios en el lugar: seguridad 24…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0 – 50.0
90,129 – 175,534
Apartamentos 2 habitaciones
57.0 – 112.0
130,532 – 217,553
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 37–350 m²
12 objetos inmobiliarios 12
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: El proyecto puede atraer a compradores que buscan una combinación de lujo, comodidad y potencial de inversión.Acerca de la ubicación: El proyecto está ubicado a 100 metros de la playa Rawai, una zona cómoda para vivir en Phuket que se ha …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 46.0
128,206 – 225,324
Apartamentos 2 habitaciones
73.2 – 77.2
308,374 – 353,587
Apartamentos 4 habitaciones
350.0
1,53M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
El complejo consta de 9 villas de dos plantas.Característicaspiscina de 30 m2 con tumbonas y duchazona de barbacoa con cocina exterior, sala de estar y terrazaestacionamientojardín con palmeras y plantas tropicales decorativasimpresionantes vistas de las montañasseguridad y vigilancia de vid…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y las montañas.Los apartamentos dúplex en la planta superior tienen terrazas privadas.Los pisos en la planta baja tienen jardines privados.La residencia premium cuenta con una piscina en la azotea y una terraza, un restaurante panorámico d…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
La residencia consta de tres edificios de siete plantas con infraestructura enfocada en la filosofía de la vida lenta - un ritmo de vida tranquilo en armonía con la naturaleza.En total, el complejo cuenta con 285 unidades de diferentes diseños de estudios a apartamentos de tres dormitorios. …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 34–460 m²
137 objetos inmobiliarios 137
Complejo de apartamento de desarrollador Sunny Development Group con un rendimiento del 11% anualGarantizamos una alta liquidez del proyecto de inversión debido a:Ubicación únicaIconic architectureEmpresa de gestión privadaNuestra experiencia probada en 7 paísesFilling para el turista más de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Apartamentos 2 habitaciones
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Apartamentos 3 habitaciones
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Apartamento
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complejo residencial WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complejo residencial WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complejo residencial WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complejo residencial WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Complejo residencial WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2021
Número de plantas 4
Área 39–45 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para aquellos que quieran combinar vacaciones de lujo con oportunidades de inversión. El proyecto está diseñado para clientes exigentes que aprecian la comodidad y un ingreso de alquiler estable.Sobre la ubicación: Ubicado a solo un…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
39.5 – 45.0
60,587 – 408,881
Agencia
Tumanov Group
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
The Wyndham La Vita Phuket hotel complex, managed by the world-renowned Wyndham hotel brand, offers premium apartments in Rawai, 400 meters from the beach. The complex covers 17,080 m² and consists of 8 blocks with a total of 516 units. Studio and one-bedroom (1+1) apartments are availabl…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial The Title
Complejo residencial The Title
Complejo residencial The Title
Complejo residencial The Title
Complejo residencial The Title
Complejo residencial The Title
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2014
Número de plantas 4
Área 27–64 m²
11 objetos inmobiliarios 11
A 100 metros del mar Despre complex: Una magnífica combinación de arquitectura moderna y naturaleza. Edificios de poca altura con amplias zonas verdes, más del 65% del área son jardines y parques. El complejo incluye seguridad y videovigilancia, vestíbulo, sauna, gimnasio, piscina, parque y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.0 – 50.0
85,442 – 293,859
Apartamentos 2 habitaciones
63.0 – 64.0
125,834 – 295,252
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
En el condominio moderno con una piscina en la azotea, aparcamiento subterráneo y servicio de conserjería, los residentes disfrutarán de la paz y la tranquilidad mientras admiran la impresionante belleza de los paisajes marinos.La arquitectura del complejo se caracteriza por la practicidad, …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Babylon Sky Garden 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden 2
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 43–147 m²
16 objetos inmobiliarios 16
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* ¿Para quién es? Ideal para vivir e invertir, especialmente para aquellos que aprecian las lujosas vistas al mar y buscan una propiedad con alta liquidez. Despre locația: Ubicado en la pintoresca zona de Rawai en Phuket, el proyecto ofrece una combi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.4 – 69.8
113,914 – 209,007
Apartamentos 2 habitaciones
68.9 – 145.3
173,326 – 589,979
Dúplex
145.3 – 147.2
605,267 – 612,881
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Superficie del apartamento: de 35 a 125 M2Enigma Residence es un complejo residencial único donde la comodidad y la calidad se combinan con tecnologías avanzadas, convirtiéndose en realidad.Ubicación:Debido a su ubicación interior, el complejo Enigma es uno de los lugares más atractivos de l…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
El proyecto se basa en la tradición del feng shui, una filosofía oriental conocida cuyos orígenes se pierden en el tiempo. El primer objetivo era crear una conexión directa con la naturaleza.Gracias al gran número de ventanas, el viento literalmente sopla a través de las paredes de la casa, …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Ofrecemos apartamentos de lujo de dos y tres niveles.La residencia cuenta con piscinas, un club, un aparcamiento, seguridad.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la prestigiosa zona de Rawai, a 800 metros de la playa
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Un amplio complejo residencial de elegantes villas con piscina privada, rodeado de naturaleza y vegetación. La colección de casas tropicales combina tecnología moderna con materiales exóticos para crear un diseño rico en perfecta armonía con su entorno.Cada casa tiene un salón, comedor, coci…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial La Vita
Complejo residencial La Vita
Complejo residencial La Vita
Complejo residencial La Vita
Complejo residencial La Vita
Complejo residencial La Vita
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
Área 29–151 m²
17 objetos inmobiliarios 17
¡Boletos de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es:Ideal para inversores y aquellos que buscan un refugio tranquilo en la zona sur de Phuket. También es adecuado para familias que valoran la comodidad y la naturaleza.Acerca de la ubicación:El proyecto está ubicado en la zona de Nai H…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
29.0 – 71.0
133,641 – 309,362
Apartamentos 2 habitaciones
95.0 – 151.0
310,792 – 658,755
Dúplex
75.0 – 151.0
295,252 – 660,495
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Rawai, Tailandia
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
4 objetos inmobiliarios 4
Nuevo proyecto de clase Deluxe en el distrito de RawaiUn nuevo club de lujo cerca de Rawai Quay con dos piscinas, un techo de vistas y un restaurante en el terreno ha comenzado a ser construido por uno de los desarrolladores más confiables y bien establecidos de la isla en el pasado.El compl…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Enigma Residence
Complejo residencial Enigma Residence
Complejo residencial Enigma Residence
Complejo residencial Enigma Residence
Complejo residencial Enigma Residence
Complejo residencial Enigma Residence
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 35–125 m²
17 objetos inmobiliarios 17
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: El proyecto es ideal para quienes buscan ingresos estables a partir de inversiones conservadoras, así como para fines personales o de alquiler. Una excelente opción para vivir cómodamente en Phuket.Ubicación: Ubicado a 600 metros d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0 – 71.8
111,945 – 379,072
Apartamentos 2 habitaciones
63.7 – 125.0
233,871 – 643,671
Estudio
35.0
104,409
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Área 35–270 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Next Point Condominium — Comfort & Smart Investment in Southern PhuketUn moderno complejo residencial en la prestigiosa zona de Rawai, a solo 7 minutos de la playa de Nai Harn.El proyecto cuenta con 4 edificios, 4 piscinas (totaling 940 m2), un gimnasio, apartamentos con vistas al mar tropic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.7 – 59.4
175,935 – 177,286
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 100.4
195,727 – 331,040
Apartamentos 3 habitaciones
132.2
476,374
Apartamentos 4 habitaciones
269.8
1,10M
Estudio
35.0
98,963
Desarrollador
Next Point Condominium
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
El complejo de apartamentos de lujo está diseñado para ofrecer una experiencia de vida tranquila con comodidad urbana.El espacio y el diseño interior funcionalmente planificados proporcionan una sensación aireada y especulativa, mejorando la experiencia de calma y relajación.Características:…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Área 27–69 m²
47 objetos inmobiliarios 47
Este es un complejo de apartamentos premium ubicado en el sur de la isla de Phuket en Tailandia. 8 pisos, 209 apartamentos únicos, 12 tipos de distribuciones, piscinas, gimnasio, área de juegos infantiles y mucho más se reúnen en un solo lugar. A 900 metros se encuentra Nai Harn Beach,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.9 – 69.0
190,748 – 512,959
Apartamentos 2 habitaciones
53.6
407,791
Apartamento
26.8 – 34.9
155,036 – 199,095
Agencia
Udomo
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 34–165 m²
12 objetos inmobiliarios 12
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: El proyecto Sunny Moon será de interés tanto para inversores en fase de preventa como para familias que busquen un lugar donde vivir, gracias a su infraestructura verdaderamente colosal. Ya sea turista o residente, todos encontrará…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.5 – 80.3
134,786 – 318,849
Apartamentos 2 habitaciones
110.0 – 117.6
362,228 – 470,431
Apartamentos 3 habitaciones
165.0
670,941
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines, plazas de aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Mercado de mariscos - 3.3 kmNai Harn Beach - 4.2 kmChalong Pier - 4,9 kmPromthep Cape - 6.2 km
Agencia
TRANIO
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
This new complex, located on Rawai Beach, offers apartments with spacious terraces that perfectly combine the comfort of tropical nature with the opportunity for private outdoor relaxation. The apartments feature ceiling heights ranging from 2.70 m to 3.05 m and are equipped with a smart …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Babylon Sky Garden II está situado en el extremo sur de la isla de Phuket, en una prestigiosa ubicación frente a la playa. Rawai, que ofrece impresionantes vistas de la bahía de Chalong y la isla de Koh Lon al fondo. Superficie del terreno: unos 3.200 m2. 49 apartamentos en 5 plantas. Apar…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial DOMINION RAWAI
Complejo residencial DOMINION RAWAI
Complejo residencial DOMINION RAWAI
Complejo residencial DOMINION RAWAI
Complejo residencial DOMINION RAWAI
Complejo residencial DOMINION RAWAI
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
¡Una atractiva propiedad de inversión! ¡Ingresos desde el 7%! ¡Plan de pago a plazos! Los apartamentos están amueblados, con terrazas privadas. Distancia a la playa: 200 metros. Dominion Rawai es una oportunidad para disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza en el centro de la acción,…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 36–73 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo residencial en el área de Ravai la lujosa complejo residencial de 226 apartamentos, ¡a solo 80 metros del terraplén de Ravai! 10 playas e islas cercanas. Descuento del 15% en la etapa de preventa! M Apartamentos con dos habitaciones 45-120 metros cuadrados. M Penthouse …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0
16,84M
Apartamentos 2 habitaciones
73.0
18,92M
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Essence by Harmony
Complejo residencial Essence by Harmony
Complejo residencial Essence by Harmony
Complejo residencial Essence by Harmony
Complejo residencial Essence by Harmony
Complejo residencial Essence by Harmony
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 52–260 m²
16 objetos inmobiliarios 16
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Ideal para quienes buscan una vida de lujo en la costa de Phuket, ya sea para residencia permanente, vacaciones o inversión. Es una gran opción para familias, parejas y cualquier persona que valore una vida de alta calidad.Sobre la ub…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0 – 84.0
141,455 – 318,280
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 260.2
309,741 – 598,901
Dúplex
80.0
326,548
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
5 objetos inmobiliarios 5
Inicio de ventas del complejo de apartamentos en el corazón de RavaiEl nuevo complejo está siendo construido en el sur de Phuket en el centro de Rawai, una de las zonas más populares de la isla, a dos minutos a pie del famoso mercado de mariscos y a 5 minutos en coche de las playas de Yanui …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Bienvenido a Chalong Marina Bay View Condo, el mejor destino premium frente a la playa en Phuket donde el lujo y la comodidad se encuentran. Nuestros impresionantes condominios ofrecen impresionantes vistas al mar, amplios planos de planta, y todos los dormitorios vienen con baños en suite p…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complejo residencial Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complejo residencial Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complejo residencial Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complejo residencial Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Complejo residencial Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Área 24–340 m²
25 objetos inmobiliarios 25
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Ideal para: La elección perfecta para quienes buscan una combinación de comodidad, lujo y beneficios de inversión en la hermosa isla de Phuket. El proyecto atrae tanto a quienes desean disfrutar de unas vacaciones en un paraíso tropical como a quiene…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
24.0 – 40.0
81,792 – 158,457
Apartamentos 2 habitaciones
48.0
191,390
Villa
340.0
931,789
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Un condominio premium en el corazón de Rawai: servicio de 5 estrellas, vistas impresionantes y la combinación perfecta de la comodidad de su propia casa en el extranjero con el lujo de un hotel.196 apartamentos únicos y 15 tipos de diseños de 27 a 70 m2.A 900 metros, Nai Harn Playa es una de…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial California Rawai
Complejo residencial California Rawai
Complejo residencial California Rawai
Complejo residencial California Rawai
Complejo residencial California Rawai
Complejo residencial California Rawai
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Área 36 m²
1 objeto inmobiliario 1
California Rawai es una casa club de lujo premium diseñada para aquellos que valoran un alto nivel de comodidad, sofisticación y exclusividad. El proyecto es la combinación perfecta de arquitectura moderna, diseño elegante y una ubicación atractiva en la isla de Phuket. El proyecto está u…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.1
141,769
Agencia
Udomo
Complejo residencial Utopia Loft
Complejo residencial Utopia Loft
Complejo residencial Utopia Loft
Complejo residencial Utopia Loft
Complejo residencial Utopia Loft
Complejo residencial Utopia Loft
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 4
Área 37–59 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Garantía de ingresos, totalmente amueblada Despre Complex: Un complejo de apartamentos de lujo orientado a la familia en Phuket. Situado entre las playas de Nai Harn y Rawai, cerca del lago Nai Harn. Incluye lofts de 1 y 2 dormitorios que van desde 37 a 61 m2 con vistas al parque acuático, m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 59.0
107,902 – 186,419
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
El nuevo condominio de negocios donde el lujo cumple con la sostenibilidad y la eco-amigración. Este no es sólo un lugar para vivir, es su rincón personal de armonía y comodidad. Infraestructura y servicios en el complejo:Hogar inteligenteAparcamiento subterráneoGran piscina con barSala de e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial AURA Condominium
Complejo residencial AURA Condominium
Complejo residencial AURA Condominium
Complejo residencial AURA Condominium
Complejo residencial AURA Condominium
Complejo residencial AURA Condominium
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 29–96 m²
22 objetos inmobiliarios 22
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién le conviene: El proyecto es ideal tanto para vivir en familia como para alquileres a largo y corto plazo.Acerca de la ubicación: La ubicación estratégica en el área de Rawai proporciona un ambiente acogedor y fácil acceso a los pintorescos rinco…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
29.2 – 75.0
79,692 – 211,159
Apartamentos 2 habitaciones
54.4 – 81.9
152,039 – 234,342
Apartamentos 3 habitaciones
96.1
261,925 – 268,742
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Pandora Residences
Complejo residencial Pandora Residences
Complejo residencial Pandora Residences
Complejo residencial Pandora Residences
Complejo residencial Pandora Residences
Complejo residencial Pandora Residences
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2018
Número de plantas 3
Área 251–371 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: El proyecto es perfecto para quienes aspiran a una vida lujosa en la isla de Phuket, aprecian la comodidad moderna y los altos estándares de seguridad. Pandora Residences también atrae a inversores que buscan oportunidades de inversió…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
250.7 – 371.3
493,683 – 646,667
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
This 218-unit apartment complex on Nai Harn Beach, managed by a hotel brand, boasts a beautiful lake near the complex, perfect for strolls and evening jogs. Rawai Beach, renowned for its numerous restaurants serving exceptional seafood, is a 3-minute drive away. Another highlight of this …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Este es un condominio boutique premium con servicio de cinco estrellas e impresionantes vistas del mar de Andamán, ubicado en el corazón de Rawai. Las famosas playas de Phuket, Rawai, Nai Harn, Kata y Karon, se encuentran a 7-15 minutos en coche. La infraestructura Harmony cuida todos los a…
Agencia
Udomo
Complejo residencial WamDom Villas Rawai
Complejo residencial WamDom Villas Rawai
Complejo residencial WamDom Villas Rawai
Complejo residencial WamDom Villas Rawai
Complejo residencial WamDom Villas Rawai
Complejo residencial WamDom Villas Rawai
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
A 500 m del mar, desarrollador confiableAcerca del complejo:Wamdom Villas Rawai es un complejo exclusivo que consta de 7 unidades: 3 villas de dos pisos con piscinas y 4 casas adosadas de tres pisos. Las áreas de las unidades varían de 238 a 258 metros cuadrados. El complejo está a poca dist…
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Utopia Urban Lux Glam
Complejo residencial Utopia Urban Lux Glam
Complejo residencial Utopia Urban Lux Glam
Complejo residencial Utopia Urban Lux Glam
Complejo residencial Utopia Urban Lux Glam
Complejo residencial Utopia Urban Lux Glam
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 32–60 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Al mar: 900 m, Garantía de Ingresos, Desarrollador Confiable Despre Complex: El complejo consta de 2 edificios de siete plantas que comprenden 171 apartamentos. Los edificios están rodeados por un patio con jardín y piscina. El aparcamiento se encuentra en las plantas inferiores. El complejo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
121,639 – 209,661
Apartamentos 2 habitaciones
59.8 – 59.9
210,592 – 214,383
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
El título Cielo Rawai ofrece una perspectiva única de la belleza eterna de la costa de Phuket. Aquí podrá disfrutar de la tranquilidad de los pueblos pesqueros locales y de las impresionantes puestas de sol en el cabo Promthep, conocido como uno de los lugares más pintorescos de la isla. Raw…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
La residencia cuenta con restaurantes y bares, un centro de spa, una sala de juegos, un parque infantil, un gimnasio, una sala de estar, una piscina, una sala de conferencias, una sala de banquetes, un club, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Ventajas Ingresos anuales 6% en los …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 51–610 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Condominio con espectaculares vistas al marEste nuevo condominio de lujo en la zona de Rawai de 40 apartamentos destaca con impresionantes vistas al mar y privacidad.Diseño contemporáneo excepcional aquí, combinado con tecnologías de construcción modernas y el uso de materiales y muebles de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
232,328
Apartamentos 2 habitaciones
102.0 – 128.5
522,337
Apartamentos 3 habitaciones
182.2 – 610.4
3,45M
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 51–610 m²
13 objetos inmobiliarios 13
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Etherhome Seaview Condo es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y tranquilidad en Phuket. Adecuado para familias, parejas o viajeros solitarios que buscan su propio lugar bajo el sol.Sobre la ubicación: El proyecto …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
224,019 – 270,367
Apartamentos 2 habitaciones
102.0 – 172.4
503,656 – 835,609
Apartamentos 3 habitaciones
182.0
1,02M
Apartamentos 4 habitaciones
610.0 – 610.4
3,33M – 3,41M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Title Cielo
Complejo residencial The Title Cielo
Complejo residencial The Title Cielo
Complejo residencial The Title Cielo
Complejo residencial The Title Cielo
Complejo residencial The Title Cielo
Rawai, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5