Complejo residencial PHUVISTA 3 NAIYANG

Invierte en una villa única con una piscina privada y un diseño impresionante en una de las zonas más atractivas de Phuket!

¡Instalaciones disponibles!

Phuvista 3 NaiYang es un complejo residencial situado en la zona de Nai Yang Beach en Phuket. Este proyecto combina una ubicación conveniente, un alto nivel de confort y un diseño elegante, por lo que es una opción ideal para vivir y relajarse. El complejo es adecuado para aquellos que buscan vivienda en aislamiento, rodeado de naturaleza y cerca del mar.

Instalaciones: piscinas privadas, jardines verdes, seguridad de las 24 horas.

Ubicación:

- 7 minutos en coche a la playa;

- 2 minutos en coche a la tienda;

- 3 minutos en coche al restaurante.

Escribe o llama, responderemos todas tus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso.