  2. Tailandia
  Complejo residencial PHUVISTA 3 NAIYANG

Complejo residencial PHUVISTA 3 NAIYANG

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$470,228
;
11
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Invierte en una villa única con una piscina privada y un diseño impresionante en una de las zonas más atractivas de Phuket!
¡Instalaciones disponibles!
Phuvista 3 NaiYang es un complejo residencial situado en la zona de Nai Yang Beach en Phuket. Este proyecto combina una ubicación conveniente, un alto nivel de confort y un diseño elegante, por lo que es una opción ideal para vivir y relajarse. El complejo es adecuado para aquellos que buscan vivienda en aislamiento, rodeado de naturaleza y cerca del mar.
Instalaciones: piscinas privadas, jardines verdes, seguridad de las 24 horas.
Ubicación:
- 7 minutos en coche a la playa;
- 2 minutos en coche a la tienda;
- 3 minutos en coche al restaurante.
Escribe o llama, responderemos todas tus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

