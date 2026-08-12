Apartamentos en venta en Tailandia

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Apartamento 2 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Silhouette es un desarrollo residencial de baja densidad diseñado cuidadosamente situado a p…
$283,975
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
TOP TOP
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 4/8
Residencias cerca de Wongamat Beach – vida útil en North Pattaya!Se crea un nuevo proyecto d…
$70,120
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Apartamento 1 habitacion en Sakhu, Tailandia
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Apartamento 1 habitacion
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Número de plantas 8
🔻¡Empieza a vender! Presale.🔻El precio más bajo en la entrada🔻 Mi nombre es Leon, hágame su …
$167,900
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 4/8
¡Una vida tranquila en North Pattaya!Un nuevo proyecto de baja altura en la zona de Wongamat…
$107,758
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Apartamento 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/8
La vida junto al mar en North Pattaya es un nuevo proyecto turístico en Wongamat!Imagina una…
$111,111
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Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
Complejo Premium en la primera costa en Bang Amphur!El Panora Estuaria es un complejo reside…
$233,672
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Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
Residencias con alojamiento después del 50% de pago!Una rara oferta para aquellos que buscan…
$233,812
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Apartamento 1 habitación en Na Chom Thian, Tailandia
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Apartamento 1 habitación
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/7
¡La primera costa de Pattaya con la oportunidad de establecerse ahora!La propiedad preparada…
$257,380
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Apartamento 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
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Apartamento 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 33
Apartamento premium de lujo en el corazón de Pattaya! ¡Una gran opción de inversión!La Rivie…
$113,565
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Estudio 1 habitacion en Choeng Thale, Tailandia
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Estudio 1 habitacion
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/7
Resort privado con vistas a la montaña, gestión de hoteles y concepto para mascotas!El proye…
$172,773
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Apartamento 2 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Número de plantas 8
🔻¡Empieza a vender! Presale.🔻El precio más bajo en la entrada🔻 Mi nombre es Leon, hágame su …
$213,805
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Apartamento 2 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 2
Área 62 m²
Número de plantas 8
🔻¡Empieza a vender! Presale.🔻El precio más bajo en la entrada🔻 Mi nombre es Leon, hágame su …
$236,713
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Apartamento 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$619,591
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Apartamento 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$619,564
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Apartamento 1 habitacion en Karon, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Karon, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Descubra VIBE Residence Karon, un exquisito condominio estilo resort que ofrece un lujo inco…
$153,981
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Apartamento 6 habitaciones en Chalong, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Chalong, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 588 m²
Bienvenido a Villa de lujo cerca de Chalong Bay, donde el lujo se encuentra con la naturalez…
$1,04M
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Apartamento 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 620 m²
SinopsisPrecio: 42,500,000 THB (no incluye muebles).Ubicación: Pasak Soi 4, Cherngtalay, Phu…
$1,29M
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Apartamento 4 habitaciones en Wichit, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Wichit, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Situado en el tranquilo enclave de Dos Villas Ao Por en la tranquila costa este de Phuket, e…
$757,250
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Apartamento 3 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Aspectos destacados de la propiedad• Ubicación: Muang Mai – Thalang, Phuket• Proyecto: Garde…
$175,379
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Apartamento 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 384 m²
El Proyecto X Villa es una villa de lujo privada en Rawai, Phuket, que ofrece una mezcla ref…
$630,032
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Apartamento 2 habitaciones en Pa Tong, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 184 m²
Eleva tu estilo de vida en Bluepoint Condominiums, un desarrollo boutique de baja altura en …
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Venta – Villa contemporánea de 2 dormitorios en Paklok, Phuket durable THB 15,800,000 (Prec…
$478,582
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Apartamento 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Situado en una tranquila zona residencial de Rawai, South Phuket, esta elegante villa de 3 d…
$454,350
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Apartamento 6 habitaciones en Kamala, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Kamala, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 449 m²
Villa Chada es una de las villas ultra lujosas más distinguidas de Phuket, situada en un ter…
$11,84M
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Apartamento 3 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 984 m²
Descubra una villa de lujo excepcional de 3 dormitorios en venta en Phuket, situada en un ge…
$560,550
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Apartamento 3 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 373 m²
Descubre El Baya, un exclusivo enclave de solo tres villas de lujo enclavadas en el tranquil…
$781,482
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Apartamento 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 361 m²
Descubra esta hermosa villa de 4 dormitorios, 4 baños de piscina moderna situada en la tranq…
$842,062
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Apartamento 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
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Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Situado en una tranquila zona residencial de Rawai, esta hermosa villa de estilo mediterráne…
$872,352
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Apartamento 5 habitaciones en Chalong, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 503 m²
Bienvenido a Mouana Grande Chalong Bay, una colección íntima de sólo 18 villas de piscina en…
$996,541
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Apartamento 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Experimente la lujosa vida tropical en esta nueva villa de 4 dormitorios con piscina privada…
$1,09M
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Tipos de propiedades en Tailandia

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