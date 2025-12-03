  1. Realting.com
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tailandia
de
$63,339
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Seven Seas Cote d Azur es un proyecto a gran escala al estilo de la mundialmente famosa Riviera francesa. Seven Seas Cote d Azur, ubicado a 180 metros de la playa, equipado para una estancia confortable, cubre un área con un área total de 24.8 hectáreas. Equipamiento del apartamento: - Deco…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Pattaya City, Tailandia
de
$66,511
Número de plantas 43
¡Apartamentos modernos con vistas en el centro de la playa de Jomtien con hermosas vistas al mar y a la naturaleza! ¡Invierta en apartamentos de lujo Riviera Jomtien del desarrollador Riviera Group, proporcionando rendimientos de alquiler del 5%! ¡Playa a 550m! ¡Los apartamentos están …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya City, Tailandia
de
$87,970
Número de plantas 22
¡Apartamento en un complejo de alta calidad de Beverly Mountain Bay, rodeado de las atracciones turísticas de Pattaya y a 1,5 horas en coche de Bangkok! ¡Propiedad de inversión! Retorno de la inversión en bienes raíces ¡Es aproximadamente el 10 % anual! ¡Es posible comprar bienes in…
Agencia
DDA Real Estate
OneOne
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$44,993
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 23–40 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El complejo está situado en la zona de Pratumnak en la colina real de Pratumnak, cerca de la residencia de la familia real. El centro de la ciudad, Bali Hai Pier, y la famosa Walking Street están a poca distancia, pero con todo esto, Pratumnak es una zona residencial y siempre es tranquilo y…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Estudio
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$235,116
Apartamentos en el complejo más grande y popular entre los turistas acabados de Jomtien Beach. El edificio tiene 59 plantas con 1644 unidades de diferentes diseños. Hay apartamentos con piscina privada. El complejo cuenta con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo jardin…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya City, Tailandia
de
$112,033
Año de construcción 2028
Número de plantas 60
Increíbles oportunidades de inversión en bienes raíces en la costa del Golfo de Tailandia.¡Ingresos desde el 7%! ¡Una excelente opción para vivir o alquilar!El aire fresco del mar y la interminable playa hacen que esta propiedad sea única.¡Cuotas disponibles!Distancia a la playa: 200 metros!…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$169,438
La residencia cuenta con dos piscinas, un jacuzzi, una sauna y un baño de vapor, centros de fitness, un café y un restaurante, un aparcamiento subterráneo, seguridad alrededor de la hora y CCTV.Instalaciones y equipos en la casa Cocinas europeas, armarios y baños completosCalentadores de agu…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Complejo residencial Riviera Monaco
Na Chom Thian, Tailandia
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 40
Riviera Monaco es un condominio moderno de élite ubicado en Na Chom Thian, en el sur de Pattaya, en una zona popular, en la primera línea del mar, justo al lado de la playa de Jomtien! La zona es verde, tranquila, bien desarrollada. Rascacielos de 40 pisos, incluye 412 apartamentos, con una…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya City, Tailandia
de
$52,975
Número de plantas 8
¡Invierta en un apartamento único ubicado a solo 5 minutos a pie de la playa de Jomtien!El rendimiento del alquiler es del 5%.Cuota posible: 60% al firmar el contrato, el 40 % restante durante 4 años.¡La casa está terminada! ¡Los apartamentos están amueblados! ¡Listo para entrar a vivir!Jada…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$73,824
La compleja infraestructura:terreno deportivospasimulador de golfSala de reunionesAparcamiento subterráneolobbytiendascascadaspiscinas de niños con diapositivasjogging tracksalonespaisaje jardínrestaurantegimnasioPiscina de 2 metros de largo con jacuzziparque infantilInicio de la construcció…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Pattaya City, Tailandia
de
$54,824
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 8%! ¡Perfectamente adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Se proporcionan cuotas muy cómodas sin intereses con un pago inicial mínimo! Lujo apartamento en el prestigioso complejo DREAM, ubicado en una ubic…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Ban Na Chom Thian, Tailandia
de
$62,767
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 24–102 m²
32 objetos inmobiliarios 32
Un complejo de apartamentos de lujo en la prestigiosa zona bien mantenida de Jomtien en Pattaya con su propia infraestructura y a 300 metros de la playa de arena. El complejo está diseñado al estilo de la Provenza francesa y recrea la atmósfera de un moderno complejo francés en la Costa Azul…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Apartamentos 2 habitaciones
52.1
128,197
Apartamentos 3 habitaciones
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Estudio
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$100,953
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 24
Área 32–69 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El lujoso complejo premium consta de 24 plantas y se encuentra en la zona de Jomtien, a 800 metros de la mejor playa de la ciudad - Jomtien Beach, lo que le permitirá disfrutar de impresionantes vistas del Golfo de Tailandia y la ciudad, y una infraestructura desarrollada en el nivel 5 * pro…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
112,201
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$374,004
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar.La residencia cuenta con jardines y un parque, zonas de salón, parque infantil y sala de juegos, piscinas y spa, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la primera línea de Jomtien Beach y a través de la carretera des…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Pattaya City, Tailandia
de
$138,216
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 45
Arom Jomtien Pattaya es una residencia boutique de alta calidad ubicada en la ciudad balneario de Pattaya, en una de las zonas más populares. ¡El complejo está ubicado a solo 50 metros del mar con una playa privada! Las residencias ofrecen impresionantes vistas del Golfo de Siam. Cada res…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$157,494
Nuevo complejo residencial de alta altura de lujo en primera línea - a sólo 25 metros de la playa Jomtien. Esta ubicación proporciona un nivel excepcional de comodidad y comodidad. El concepto principal es una combinación de lujo, privacidad y vida urbana en una de las mejores zonas de Patta…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$232,554
Apartamentos de clase empresarial en Jomtien a solo 10 minutos a pie de la playa. El océano a tus pies. El edificio tiene 55 plantas con 1800 unidades, la mayoría de las cuales tienen vistas panorámicas al mar. Hay opciones con uno, dos y tres dormitorios en diferentes modificaciones, así co…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Complejo residencial Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tailandia
de
$62,470
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya City, Tailandia
de
$83,988
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 34
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos WHALE MARINA CONDOMINIUM
Edificio de apartamentos WHALE MARINA CONDOMINIUM
Edificio de apartamentos WHALE MARINA CONDOMINIUM
Edificio de apartamentos WHALE MARINA CONDOMINIUM
Edificio de apartamentos WHALE MARINA CONDOMINIUM
Edificio de apartamentos WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Tailandia
de
$63,100
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
⁇ никалВное предло ⁇ ение! АпартаментК на берегу пляха! КомменсаКия перелета и 」омо ⁇ в в открКтии ¦айской квотК, которая сохранит Вам сбере)ения! Whale Marina Condominium — 8то асартаментК в городе К)омтВенна первой линии от пля∞а. Ком сдан, готов к заселени! Великолепннее панорамнне в…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$97,726
Número de plantas 45
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 7%! ¡Ideal tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡El complejo tiene una buena ubicación y tiene una gran demanda entre los inquilinos! Los apartamentos ¡Están amueblados, tienen fontanería y electrodomésticos! ¡…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Pattaya City, Tailandia
de
$109,689
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 55
Una oportunidad de inversión en el complejo residencial Copacabana Coral Reef Jomtien, ofrece un estilo único de mar, arrecife y coral. ¡Rendimientos del 7%!¡Instalación! ¡El apartamento está amueblado!El edificio está diseñado para que muchos apartamentos ofrezcan vistas al mar, lo que le p…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$137,718
El proyecto cuenta con:Planta bajalobby de estilo hotelero de diseño con una amplia zona cubiertatienda de convenienciagran restaurante con cocina y bardesigner clubhouseparque de perros separadospiscina grandepiscina barsala de estar separadaWi-Fi en todas las zonas comunesseguridad y vigil…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$126,542
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 29
Área 34–70 m²
9 objetos inmobiliarios 9
City Tower es el primer rascacielos de lujo en el corazón de Pattaya y ha cambiado el paisaje urbano de este complejo en auge. El edificio del proyecto ofrece una vista panorámica de los alrededores y el Golfo de Tailandia. El complejo está ubicado en una parcela de tierra de 4800 metros cua…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Apartamentos 2 habitaciones
70.0
281,206
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$123,348
piscina grandepiscinas infantilesáreas de cubierta solar multinivelAguaclub infantil y un parque infantilgimnasio y gimnasio al aire libreexuberante jardín tropicalmiradores y salas de estartoboganes y piscinas de playalobbyseguridad alrededor de la horapiscina infinitaQuedan varias unidades…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$143,534
Un lujoso condominio de altura situado en el centro de la playa de Jomtien. Ofrece a los compradores arquitectura ultra estilo, combinado con características de estilo de vida altamente deseable que le proporcionará todo lo que necesita para aprovechar al máximo este complejo de playa de des…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$57,310
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 24–51 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Harmonia Complex es un lugar ideal para una vida tranquila y serena en el centro de Pattaya. El complejo está situado en la zona central de Pattaya, cerca de las playas. Hay una parada de autobús a 100 metros del complejo, centros comerciales, supermercados, lugares de entretenimiento, resta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18M
Apartamentos 2 habitaciones
50.5
117,768
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен!Рассрочка!Расстояние до пляжа: 1700 м!Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полно меблировкой и бытовой техникой, кондиционенмаминнминннннннминнминннминннннаминыминаминаминаминннннннныминнннннннннннннннннами…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$46,017
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 22–43 m²
29 objetos inmobiliarios 29
Un complejo residencial de un desarrollador europeo con las comodidades más necesarias en la prestigiosa zona de Pratumnak Hill. Esta es la zona más elitista de la ciudad de Pattaya, un lugar ideal para una vida mesurada y unas vacaciones tranquilas. El complejo se encuentra a 5 minutos e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Apartamentos 2 habitaciones
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Estudio
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Complejo residencial AURORA PRATUMNAK
Pattaya City, Tailandia
de
$68,987
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Apartamentos en un prestigioso complejo en la colina Pratumnak. ¡Gran opción para inversión! ¡Apto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde el 7%!¡La casa está encargada! ¡Los apartamentos están amueblados y listos para entrar a vivir!Aurora Pratumnak — Este ap…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Complejo residencial RIVIERA JOMTIEN
Pattaya City, Tailandia
de
$107,455
Número de plantas 46
¡Apartamento de lujo en el corazón de Jomtien, Pattaya, con un diseño único y comodidades de clase mundial! ¡Invierta en apartamentos de lujo en Riviera Jomtien del desarrollador Riviera Group, que ofrecen rendimientos de alquiler a partir del 5 %! ¡Playa a 500 m! ¡Los apartamentos …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Nam Talay Condo
Complejo residencial Nam Talay Condo
Complejo residencial Nam Talay Condo
Complejo residencial Nam Talay Condo
Complejo residencial Nam Talay Condo
Complejo residencial Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Tailandia
de
$64,087
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complejo residencial Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complejo residencial Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complejo residencial Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complejo residencial Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Complejo residencial Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$123,362
Siente tus espíritus soar mientras los colores deslumbrantes del cielo Jomtien te abrazan en una suave y refrescante brisa marina en cualquiera de las 3 piscinas al aire libre disponibles para su relajación. Sumérgete en la envoltura alrededor del agua salada. Vista piscina en la 6a planta o…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$163,854
Número de plantas 7
¡Apartamentos de inversión en el sur de Pattaya!Una oferta ventajosa para inversores que buscan propiedades en una región turística.¡Excelente opción para vivir o alquilar! ¡Ingresos desde el 7%!¡Playa de Jomtien, 800 m!¡Cuotas disponibles!¡Los apartamentos están amueblados!Gardenia Pattaya …
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Edificio de apartamentos RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 40
¶никал¶ное предло ☐ение для инвестиКи」 в роско¶нИе а」артаментА! ☐оход от 7%! Вηгодное рас」оло☐ение ИК гарантирует вηсоки」 с」рос на аренду! ☐о ¶ентра города - 15 минут еβдη! яервая лия моря, 」рямо у 」ля☐а ☐омтИен! Вид на море! Riviera Mónaco - 10то 1литнη」 современнη」 кондоминиум…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Cote d Azur
Complejo residencial Cote d Azur
Complejo residencial Cote d Azur
Complejo residencial Cote d Azur
Complejo residencial Cote d Azur
Complejo residencial Cote d Azur
Na Chom Thian, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Un maravilloso complejo hecho al estilo de la comida francesa. Área del terreno: 24,800 sq / m Número de edificios: 6 Casa club: 1 Número total de apartamentos: 1.300 Infraestructura compleja: - 3 zonas de piscina  - piscina infantil - toboganes - cenadores para relajación y…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$203,247
Aquarous Jomtien Pattaya es un complejo residencial de alta gama situado en Jomtien, Pattaya. El complejo consta de dos edificios de altura (44 y 47 plantas) conectados entre sí. Hay 606 unidades en total, la mayoría de las cuales tienen vistas al Golfo de Tailandia, y 5 locales comerciales.…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Complejo residencial EDGE
Pattaya City, Tailandia
de
$137,365
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 31
¡Una inversión inmobiliaria ideal para obtener ingresos permanentes y crecimiento de capital! Apartamentos EDGE en el centro de Pattaya. ¡Rendimiento desde el 7%!¡Cuotas! ¡La casa se alquila!Todos los apartamentos se venden completamente amueblados, con electrodomésticos integrados y fontane…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$59,528
Un proyecto moderno con infraestructura rica y una excelente ubicación a poca distancia de Jomtien Beach. Se trata de un complejo tipo laguna, que lo convierte en un lugar ideal tanto para residencia personal como para alquileres a largo plazo. Todas las infraestructuras necesarias y los int…
Agencia
TRANIO
