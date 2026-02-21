  1. Realting.com
  Tailandia
  Pa Tong
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Pa Tong, Tailandia

Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$132,537
El moderno complejo residencial consta de 3 bloques en medio de los cuales hay una piscina y una zona verde. Además, el complejo cuenta con sala de fitness, zona de coworking, vestíbulo, lavandería, jardín de techo, aparcamiento. Todos los apartamentos tienen balcones y están completamente a…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$184,713
El moderno complejo residencial ofrece una variedad de diseños convenientes de estudios a apartamentos con 3 dormitorios, así como una buena infraestructura - piscina, gimnasio, etc.Instalaciones y equipos en la casa CCTV ( Vigilancia video)24H SeguridadRecepción/zona de vestíbuloCo-Working …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$702,776
El complejo incluye 19 exclusivos apartamentos con vistas al mar.piscinajardínseguridad alrededor de la horaservicio de conserjeríavista marInstalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoMuebles de cocina y electrodomésticosCalentador de aguaVentajas Las demandas en unidades de alquile…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$407,049
Programa único de préstamo de inversión hasta 40% del costo de la vivienda.Es un proyecto que prioriza el medio ambiente y la buena calidad de vida. Bajo el concepto de diseño moderno, el lujoso ritmo de vida con la naturaleza a través del diseño con el concepto de sostenibilidad que promuev…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Bluepoint Luxury Condominiums
Pa Tong, Tailandia
de
$571,599
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 151–444 m²
8 objetos inmobiliarios 8
El inicio de las ventas de un proyecto de lujo para Bang Tao a un precio único El condominio se encuentra en la costa oeste de Phuket, entre las colinas de la Bahía Patong, en un lugar apartado y exótico. Independientemente de si desea caminar por la playa, visite hermosos restaurantes loc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
151.3 – 273.2
617,427
Apartamentos 3 habitaciones
220.9 – 227.2
41,14M
Apartamentos 5 habitaciones
443.8
2,02M
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Forest Patong
Pa Tong, Tailandia
de
$272,109
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 53–110 m²
4 objetos inmobiliarios 4
The Forest Patong Residence: Discover the Perfect Blend of Luxury Living and Lucrative Investment in Phuket Looking for a luxury condo in Phuket that seamlessly blends modern comforts with natural tranquility? Look no further than The Forest Patong Residence, a premier real estate project…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.2 – 60.0
328,008 – 418,050
Apartamentos 2 habitaciones
109.8
717,116
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial Viva Patong
Pa Tong, Tailandia
de
$93,274
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 7
Área 26–128 m²
13 objetos inmobiliarios 13
530 metros al mar, Garantía de Ingresos, Totalmente Amueblado Despre Complex: El complejo incluye 3 edificios, con un total de 246 unidades. Hay varios tipos de unidades disponibles con tamaños que van desde 37,3 a 106 m2. Las soluciones arquitectónicas únicas integran un estilo moderno con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0 – 46.0
104,378 – 161,949
Apartamentos 2 habitaciones
62.0 – 128.0
107,289 – 565,430
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Forest Patong Residence
Pa Tong, Tailandia
de
$251,991
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 45–110 m²
15 objetos inmobiliarios 15
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es adecuado: Este proyecto es perfecto para familias que buscan un estilo de vida lujoso en Phuket, así como para inversores que buscan un ingreso estable por alquiler en una de las zonas turísticas más populares de Tailandia.Acerca de la …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.8 – 64.7
281,992 – 414,972
Apartamentos 2 habitaciones
109.8
677,395 – 694,763
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Tailandia
de
$231,764
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
2 objetos inmobiliarios 2
Condominios de lujo con vistas al mar en PatongBienvenido a Baan Xuan Kamnan, una prestigiosa zona de lujo situada en las laderas de Patong Beach en Phuket. La playa de coral con vistas al océano ofrece una exquisita plataforma de visualización para impresionantes puestas de sol y vistas de …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial Bluepoint Seaview Condo Phuket
Pa Tong, Tailandia
de
$525,895
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2020
Número de plantas 3
Área 130–453 m²
20 objetos inmobiliarios 20
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es:Para quienes buscan un alojamiento de lujo con impresionantes vistas al mar, entusiastas de la privacidad y conocedores de altos estándares, así como para quienes buscan oportunidades de inversión lucrativas en uno de los destinos turístic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
130.2 – 277.0
562,727 – 1,34M
Apartamentos 3 habitaciones
139.0 – 220.9
603,774 – 1,12M
Apartamentos 5 habitaciones
453.2
1,93M
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Patong Bay Hill Apartments
Pa Tong, Tailandia
de
$203,134
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Patong Bay Hill Apartments es un condominio de lujo que consta de 429 apartamentos en 2 plantas y desarrollado por Phuket Holiday Services International ( PHSI ) Property. ¡El condominio ofrece magníficas vistas panorámicas de la ciudad y el mar de Andaman! Los apartamentos están totalment…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Coral Beach Oceanview Resort
Pa Tong, Tailandia
de
$188,309
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Área 55–142 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes desean disfrutar de una vida de lujo con vistas al mar, aprecian la comodidad y un enfoque ecológico. Perfecto para familias, parejas e inversores.Sobre la ubicación: Ubicado en la pintoresca zona de Kathu, justo al lad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
210,728
Apartamentos 2 habitaciones
96.0 – 125.0
367,816 – 498,084
Apartamentos 3 habitaciones
142.0
587,586
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Patong Bay Sea View
Pa Tong, Tailandia
de
$132,963
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Patong Bay Sea View es un complejo moderno que consta de edificios de 3 pisos con 454 apartamentos de 45,5 metros cuadrados. Los apartamentos con un diseño espacioso y un interior moderno están completamente amueblados, ¡ofrecen magníficas vistas de la bahía de Patong! Cada apartamento…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial OCEANA
Pa Tong, Tailandia
de
$109,060
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Invertir en apartamentos Oceana Resort Kamala Phuket es una oportunidad única de recibir ingresos por alquiler y un crecimiento anual de precios. ¡Rendimiento desde el 7%! Cuotas disponibles! ¡Los apartamentos están amueblados! Oceana Resort Kamala Phuket: Este apartamento está situado a u…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Patong Bay Sea View Residence
Pa Tong, Tailandia
de
$81,897
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 46 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: Patong Bay Sea View Residence es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y rentabilidad de la inversión en la bulliciosa Patong. Este proyecto está dirigido a compradores e inversores exigentes que desean disfrutar de u…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.5
91,648 – 211,494
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
