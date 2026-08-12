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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tailandia
de
$400,881
Las villas cuentan con:ducha al aire libreterraza con zona de salónpiscinaLawngarajeInstalaciones y equipos en la casa Aire acondicionado en el salón y habitacionesAficionados al techo en cada habitaciónMuebles de cocina y electrodomésticos (hob eléctrico, estufa, nevera)Calentador de agua 1…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Hua Hin, Tailandia
de
$456,388
El loft moderno que vive trasciende lo ordinario e invita a un reino de indulgencia sofisticada. Cada elegante y moderna villa de estilo loft está diseñada para cocoon en la máxima comodidad y estilo.Experimente el lujo sin igual y la comodidad refinada en el complejo, donde los diseños mode…
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Barrio residencial NUE Riverest Ratburana
Barrio residencial NUE Riverest Ratburana
Barrio residencial NUE Riverest Ratburana
Barrio residencial NUE Riverest Ratburana
Barrio residencial NUE Riverest Ratburana
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Barrio residencial NUE Riverest Ratburana
Bangkok, Tailandia
de
$66,600
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 37
Tailandia, Bangkok, distrito de Ratburana, río Chao Phraya🏗 Condominio de alta altura, entrega: Diciembre 2025 (ya en 9 meses!)🏷 Precio: desde $66,600 Silencio estudio, 1BR, 2BRNUE Riverest Ratburana es uno de los proyectos más esperados de Bangkok. 8 edificios de altura (hasta 35 plantas) a…
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TekceTekce
Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
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Complejo residencial First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$431,718
Complejo ofrece villas de lujo contemporáneas rodeadas por los paisajes empapados del sol de la cautivadora isla Phuket. Fringed byexuberante follaje, una colección de 31 exclusivas villas de piscina privada que van desde 2 a 3 dormitorios.Lobby & Recepción - espacio acogedor con servicios d…
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Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$889,092
Imagínese su vida en la villa de lujo con una vista panorámica del Mar Andamán. Este complejo no es sólo una propiedad, es una comunidad única, donde cada día está lleno de tranquilidad y comodidad.El proyecto ofrece:Privacidad y confort: cada villa es un espacio independiente con piscina, j…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
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ban bang raks, Tailandia
de
$354,317
El complejo consta de 4 villas despreocupadas, terminadas al máximo de estándares utilizando sólo materiales de alta calidad.Características:estacionamientopiscinaTerminación - 2o trimestre de 2026.Características de los planos Cada villa consta de 3 dormitorios dobles, 3,5 baños, un gran sa…
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Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
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Nathon, Tailandia
de
$370,044
Ofrecemos unas hermosas y modernas villas con vistas panorámicas al mar, una terraza y una piscina infinita de agua salada, un aparcamiento.La residencia cuenta con vigilancia de video abd de seguridad alrededor de la hora, un gimnasio, un centro de spa.Instalaciones y equipos en la casa Coc…
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Complejo residencial New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$92,511
El complejo es de 2 edificios con 787 apartamentos con 1 dormitorio.Características:lobbysalonesgimnasioTerminación - 2o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de toda la infraestructura necesaria
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Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$132,537
El moderno complejo residencial consta de 3 bloques en medio de los cuales hay una piscina y una zona verde. Además, el complejo cuenta con sala de fitness, zona de coworking, vestíbulo, lavandería, jardín de techo, aparcamiento. Todos los apartamentos tienen balcones y están completamente a…
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Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$181,939
Cada villa está equipada con piscina privada, perfecta para la relajación y el ocio. Las villas ofrecen amplias zonas de estar, diseñadas con un diseño moderno y abierto. Estas villas presentan una oportunidad fantástica para un estilo de vida tranquilo o como una casa de vacaciones.Instalac…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$1,48M
El complejo consta de 18 villas de lujo modernas. El proyecto incluye casas de dos plantas con 3-5 dormitorios.Características:terrazapiscinaestacionamientoascensorsala de estar exteriorUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 7 minutosRobinson Lifestyle Thalang - 15 minut…
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Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$122,114
La residencia consta de tres edificios de siete plantas con infraestructura enfocada en la filosofía de la vida lenta - un ritmo de vida tranquilo en armonía con la naturaleza.En total, el complejo cuenta con 285 unidades de diferentes diseños de estudios a apartamentos de tres dormitorios. …
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Complejo residencial THE MOMENTUM
Complejo residencial THE MOMENTUM
Complejo residencial THE MOMENTUM
Complejo residencial THE MOMENTUM
Complejo residencial THE MOMENTUM
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Complejo residencial THE MOMENTUM
Si Sunthon, Tailandia
de
$199,859
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Una oportunidad única para invertir en un apartamento en uno de los resorts más prometedores en Tailandia con rentabilidad garantizada!¡Instalaciones disponibles!¡Ingresos garantizados del 5%!Crecimiento de precios por año: la diferencia de precio después de la entrega puede alcanzar el 20-3…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
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Complejo residencial Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$113,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Ingresos garantizados de alquiler de 6% por 3 años!Este moderno complejo residencial, situado a poca distancia de la popular playa Bang Tao, ofrece cómodos apartamentos y una infraestructura bien desarrollada.El complejo consta de cuatro edificios e incluye 614 apartamentos de 40 metros cuad…
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Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
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Complejo residencial LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Tailandia
de
$257,143
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
¡Una oportunidad única de inversión! Cómodo apartamento rodeado de vegetación y comodidades modernas!¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Un sentido del espacio y la serenidad envuelve los LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES condominios en Phuket, donde el cielo sin límites se mezcl…
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DDA Real Estate
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Tailandia
de
$1,09M
El complejo consta de 8 villas modernas con 4 dormitorios.Características:terrazajardínpiscinaestacionamientosala de estar exteriorUbicación e infraestructura cercana Una de las zonas más encantadoras de Phuket, Kamala ofrece una gran calidad de vida. Con mucho desarrollo en el barrio en los…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$323,789
El complejo consta de 14 villas de una sola planta con 3 dormitorios.Características:piscina con terrazasala de estarjardínestacionamientoTerminación - 2026.Ubicación e infraestructura cercana Lamai Beach se encuentra en la costa sureste de la isla, a pocos kilómetros de la playa de Chaweng.…
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Tailandia
de
$142,159
Una oferta ideal para aquellos que sueñan con pasar el invierno en Tailandia con su familia y están considerando una zona tranquila y cómoda en el centro de la isla para vivir.La residencia cuenta con una gran piscina de 35 metros de largo con zona para niños, un club, un gimnasio, un jardín…
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Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
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Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$190,881
Capped by a champagne-gold roof-top infinity pool and expansive Gulf of Thailand stretching out across the horizon, every day at Edge Central Pattaya will be complete with breezy, sun filled views, whether from the swim pool or your own private terrace.CaracterísticasSalas de vestíbulohabita…
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Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$184,713
El moderno complejo residencial ofrece una variedad de diseños convenientes de estudios a apartamentos con 3 dormitorios, así como una buena infraestructura - piscina, gimnasio, etc.Instalaciones y equipos en la casa CCTV ( Vigilancia video)24H SeguridadRecepción/zona de vestíbuloCo-Working …
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Complejo residencial Biancana Surin
Complejo residencial Biancana Surin
Complejo residencial Biancana Surin
Complejo residencial Biancana Surin
Complejo residencial Biancana Surin
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Complejo residencial Biancana Surin
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$158,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Apartamentos junto al mar en Phuket • 200 m en Surin Beach • Pre-ventaComplejo residencial Premium Biancana Surin Beach es un formato raro por el mar en uno de los lugares más escasos de Phuket.Adecuado para inversión, alquiler y residencia personal.📍 Phuket, Surin Beach - 200 metros al marÁ…
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Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
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Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$428,635
Una extraordinaria empresa inmobiliaria que epitomiza elegancia, lujo y una mezcla perfecta de vida moderna con la belleza impresionante de la naturaleza.El proyecto consta de 15 villas de lujo, cada una con piscina privada. Estas villas están diseñadas para proporcionar una experiencia de v…
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Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
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ban bang raks, Tailandia
de
$275,992
Un moderno complejo residencial de 6 casas, cada una con una parcela de 390 m2. Hay villas con 2 y 3 dormitorios para elegir. Cada villa tendrá una piscina de 5x3 m, una zona de barbacoa con proyector de películas, un parque infantil y un aparcamiento.Características de los planos interior m…
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Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$118,137
Torre cuenta con impresionantes panoramas de 360 grados del centro de Pattaya, Pattaya Bay, Koh Larn Island y el Golfo de Siam. Estas vistas inigualables pueden ser apreciadas por completo desde la lujosa piscina infinity de la planta 31, así como desde la planta 46 de la piscina de techo so…
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$90,588
Un lugar donde la armonía interna se combina con el lujo y la comodidad.En el territorio de 3.8 ha, cada paso es un toque a la naturaleza. Más de 8.000 m2 de zonas verdes crean la atmósfera de la selva viva y segura. No es sólo un lugar para la vida, es un espacio, donde las tecnologías avan…
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Complejo residencial Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
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Bangkok, Tailandia
de
$96,500
El proyecto está cerca de la autopista y las instalaciones de entrada. El proyecto cuenta con apartamentos de 1-2 dormitorios. El complejo también cuenta con varias zonas recreativas, como jardines verdes y una terraza en la azotea, una piscina de agua salada de 22 metros, zonas de picnic y …
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Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
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Complejo residencial Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tailandia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
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Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$3,05M
Ofrecemos casas adosadas de cuatro plantas con piscinas en la azotea y vistas panorámicas del mar y las montañas.La residencia cuenta con tiendas, restaurantes, centros de spa, servicio de conserjería alrededor de la hora.Terminación - 3o trimestre de 2027.Características de los planos Plant…
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Complejo residencial Nue Evo Pattanakarn
Complejo residencial Nue Evo Pattanakarn
Complejo residencial Nue Evo Pattanakarn
Complejo residencial Nue Evo Pattanakarn
Complejo residencial Nue Evo Pattanakarn
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Complejo residencial Nue Evo Pattanakarn
Bangkok, Tailandia
de
$112,140
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 32
🌟 Apartamento Premium en Bangkok - su paso a la renta y la vida cómoda💰 Desde $112,140 Silencio Instalmentos hasta finales de 2028 Silencioso Entrega hasta finales de 2028🏠 Apartamentos llave en mano con acabados, cocina, electrodomésticos y aire acondicionado🔥 3 Razones para elegir un proye…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$143,256
Ofrecemos apartamentos con balcones.La residencia está modelada en forma de un gran crucero y cuenta con áreas de yoga y pilates, un centro de spa, una gran piscina en la azotea con un bar, un centro médico, un aparcamiento, una zona verde, un club infantil, seguridad alrededor de la hora.Ub…
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Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$1,03M
Abrazar un mundo de lujo dentro de una prestigiosa comunidad, y descubrir la belleza de Koh Samui, donde cada momento se convierte en un testamento de vida sin igual.Las villas de lujo están diseñadas con una cuidada artesanía y amplias zonas de estar abiertas. Los acabados refinados y el di…
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Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
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Complejo residencial Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,08M
El desarrollador llama al diseño “moderno tropical”, combinando madera con texturas rocosas, y las villas son un símbolo de tranquilidad, eco-amigo y riqueza. Cada villa tendrá ventilación natural, productos blancos, estacionamiento, piscina y jardín. El complejo tiene 3 tipos de villas con …
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
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Thalang, Tailandia
de
$706,168
Este es un encantador refugio residencial situado en el corazón de Phuket, que ofrece una mezcla perfecta de vida tropical y confort moderno. Este desarrollo presenta una colección de villas cuidadosamente diseñadas, cada una encarnando la esencia del lujo relajado en el contexto del exubera…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
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Rawai, Tailandia
de
$952,865
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines, plazas de aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Mercado de mariscos - 3.3 kmNai Harn Beach - 4.2 kmChalong Pier - 4,9 kmPromthep Cape - 6.2 km
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$2,32M
Esta excepcional residencia ofrece lo último en opulencia y está diseñada para proporcionar una experiencia de vida exquisita. El plano de piso espeluznante proporciona un amplio espacio para todas sus necesidades, desde amplios dormitorios hasta elegantes zonas de estar. Cada detalle ha sid…
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Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
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Villa Narana
Thalang, Tailandia
de
$942,813
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 516–539 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Asociación
Phuket Property Association
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$302,203
El complejo consta de 4 villas de lujo con 3-4 habitaciones.Cada villa tiene:piscina infinitaexuberante jardín tropicalInstalaciones y equipos en la casa cocina totalmente equipadaVentanas y puertas correderas de aluminioUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la zon…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$5,83M
Ofrecemos amplias y modernas villas con vistas panorámicas al mar, grandes terrazas y piscinas, zonas de salón y jacuzzis, jardines ajardinados.La residencia es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes.Ubicación e infraestructura cercana La pr…
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Complejo residencial Noble Form Thonglor
Complejo residencial Noble Form Thonglor
Complejo residencial Noble Form Thonglor
Complejo residencial Noble Form Thonglor
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Complejo residencial Noble Form Thonglor
Bangkok, Tailandia
de
$243,860
Número de plantas 46
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Complejo residencial SECRET GARDEN
Complejo residencial SECRET GARDEN
Complejo residencial SECRET GARDEN
Complejo residencial SECRET GARDEN
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Complejo residencial SECRET GARDEN
Pattaya City, Tailandia
de
$116,866
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Ideal para la inversión y residencia a largo plazo! Ingresos del 7%!¡Instalación!Cerca de las famosas playas!Debido a su ubicación, calidad de construcción y nivel de amenidades, un condominio es una excelente oportunidad de inversión con el potencial para aumentar el valor y los ingresos de…
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Complejo residencial AQUAROUS
Complejo residencial AQUAROUS
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Complejo residencial AQUAROUS
Pattaya City, Tailandia
de
$181,791
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Una oportunidad única para los inversores: apartamentos de lujo en el corazón de Jomtien con alto rendimiento!Rendimiento de alquiler: hasta 8%¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Distancia a la playa: ¡sólo 500 metros!AQUAROUS está diseñado para satisfacer las necesidades de …
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Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$222,027
La nueva residencia es un condominio de baja altura de primera clase con una laguna única, club y espacio de co-working en el corazón de Bang Tao.El proyecto combina diseño moderno con estética natural. El complejo incluye 3 edificios hechos de materiales de alta calidad con énfasis en la lu…
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Complejo residencial Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$794,054
Ofrecemos villas (tres o cuatro dormitorios) con piscinas, terrazas, salones, plazas de aparcamiento.Superficies - de 418 m2 a 878 m2.Ubicación e infraestructura cercana Los impresionantes atardeceres tropicales, el espectacular paisaje y el cálido mar azul le espera en el corazón de Tailand…
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Complejo residencial Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$217,225
Ofrecemos casas adosadas con vistas panorámicas al bosque y a las montañas.La residencia cuenta con una piscina de 25 metros de largo, una zona de barbacoa cubierta, un gimnasio, un parque infantil, un cine al aire libre, un aparcamiento.Finalización Junio de 2024.Características de los plan…
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Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
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Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$637,403
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Una oportunidad única para invertir en apartamentos de lujo condominio EDEN RESIDENCES en el prestigioso distrito de Bang Tao!Esta es una opción ideal para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad.¡Instalación!¡50 metros de la playa!Servicios: bar, videovigilancia, fitness, jardín,…
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$678,415
La residencia cuenta con vistas al mar y las montañas, piscinas y cascadas, un café, un bar y un restaurante, jardines, un gimnasio, un aparcamiento subterráneo, un centro de spa y una sauna, seguridad alrededor de la hora.Ventajas Ingresos garantizados del 5%.Ubicación e infraestructura cer…
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,58M
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 650 m²
1 objeto inmobiliario 1
Canopy HillsComplejo privado cerrado de 9 vistas, amplias y funcionales villas, cuidadosamente diseñadas para familias con niños.Villas son una opción ideal y una solución razonable para la residencia familiar a largo plazo en Phuket.Esto no es otra propiedad de resort, sino un proyecto prem…
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Consulting VP Park SRL
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Consulting VP Park SRL
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Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$1,23M
Complejo viene con 13 villas de lujo de dos pisos con diseños funcionales, acabados de lujo y tecnología de vanguardia. Cada villa, diseñada con un espacio totalmente funcional, un montón de espacio utilizable para el almacenamiento, la vida y la flexibilidad, cuenta con 3-5 dormitorios con …
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Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
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Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Tailandia
de
$888,607
El proyecto tiene villas con diferentes diseños: 3-6 dormitorios y 4-6 baños. Estas villas son perfectas para familias y expatriados que buscan una vida tranquila y aislada. Está a 5-20 minutos en coche de restaurantes, playas, tiendas, HeadStart y British School, que se encuentran entre las…
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Complejo residencial New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
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Bangkok, Tailandia
de
$675,331
El moderno complejo residencial incluye vestíbulo y zona de coworking, una casa club, piscinas para adultos y niños, un gimnasio, una sala de yoga, un parque, seguridad las 24 horas.Cada casa tiene 3 dormitorios, 4-5 baños, un salón, un comedor, una cocina, un trastero, un vestidor, terrazas…
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Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
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Complejo residencial Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Tailandia
de
$134,965
Opciones de acabado Con acabado
Este moderno complejo se encuentra a solo 500 metros de la popular playa Bang Tao, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de inversión para vivir cómodamente.El complejo consta de siete edificios de 7 pisos, diseñados en un estilo contemporáneo utilizando materiales naturales. Los …
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Smart Home
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Complejo residencial New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Tailandia
de
$292,952
Descubra la vida moderna en sus mejores casas adosadas con estilo. Estas propiedades pensadamente diseñadas ofrecen la combinación perfecta de comodidad y comodidad, con aparcamiento privado dedicado junto con amplio aparcamiento para invitados.Seguridad las 24 horas y servicios completos de…
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Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$271,446
La residencia cuenta con un hotel, una gran piscina y un bar, un restaurante, un centro de spa, un gimnasio, un club infantil, una sala de conferencias, una playa.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ventajas 6% garantiza los ingresos anuales de alquiler durante 5 años.Ubicación e infraestruct…
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Complejo residencial Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
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Ban Sa Pam, Tailandia
de
$156,228
Un magnífico complejo en la costa este de Phuket incluye varias zonas - 3 villas de lujo, casas adosadas, 2 edificios de apartamentos, una casa club, un hotel y un puerto deportivo. Un paseo en barco de 20 minutos te lleva a otra isla aislada, Coconut Island, a solo 500 metros de distancia. …
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Ban Bang Thao, Tailandia
de
$178,084
Complejo de apartamentos con vistas a las piscinas y al jardín tropical. Situado en el corazón de Phuket, a solo 850 metros del Catch Beach Club. El complejo exclusivo se caracteriza por la elegancia del diseño y la tranquilidad de la naturaleza.Cada apartamento tiene 1-2 dormitorios, salón/…
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Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
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Choeng Thale, Tailandia
de
$236,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
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Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$1,26M
Nueva propiedad ultra lujosa vincula el paisaje supremo y la comunidad de identidad, es una combinación de comodidad y naturalidad que armoniza con el estilo de vida que siempre has soñado. Perfectamente integrado en el área suprema, este complejo se concibe como un proyecto de arquitectura …
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Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
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Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$422,468
El nuevo complejo residencial constará de 7 villas de dos plantas, cada una con piscina privada, jardín y aparcamiento. Es posible comprar un paquete completo de muebles.Ubicado entre la belleza atemporal de los árboles de teca natural, estas casas ofrecen un retiro pacífico donde la eleganc…
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Complejo residencial New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Tailandia
de
$675,639
El complejo ofrece 17 villas con piscinas tamaño 3x8 m, jardines y lotes parkin para 2 coches. La carretera del proyecto 8 m de ancho.Cada villa tiene salón / comedor con cocina abierta, 3 dormitorios, 4 baños, 2 bañeras al aire libre, sala de servicio y trastero.Ventajas 2 años de garantía …
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Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
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Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Tailandia
de
$91,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
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Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
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Complejo residencial SEASPIRE
Pattaya City, Tailandia
de
$153,182
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 49
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! ¡Instalaciones disponibles! ¡Primera costa! El precio del apartamento incluye todos los acabados, plomería, decoración, muebles completos y electrodo…
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Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$360,485
Un proyecto premium de un desarrollador conocido en Pattaya. La residencia es un edificio de 56 plantas con 548 apartamentos. Todos los apartamentos están terminados, con electrodomésticos incorporados, fontanería y aire acondicionado. El complejo cuenta con toda la infraestructura necesaria…
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Complejo residencial Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
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Complejo residencial Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
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Choeng Thale, Tailandia
de
$134,894
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos listos para mover con muebles y electrodomésticos en el complejo hotelero Laya Resort & Radisson Blu.El Laya Resort & Radisson El complejo hotelero Blu está situado en la frontera del Parque Nacional Sirinat, a 350 metros de la playa de Layan.Tiendas, cafeterías, restaurantes, l…
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Smart Home
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Complejo residencial New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$269,824
El proyecto es un desarrollo único de uso mixto situado en una de las playas más bellas de Phuket - Mai Khao. Con una superficie total de 88.000 m2, el proyecto cuenta con una playa de casi 600 metros. El desarrollo cuenta con un hotel estándar de 5 estrellas con muchas instalaciones como re…
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Complejo residencial Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$613,657
Descubra una experiencia de vida incomparable en el corazón de Lamai. El complejo consta de 8 villas con 4 dormitorios. Cada villa tiene garaje, piscina, terraza y balcones.Características:seguridad alrededor de la horaservicio de conserjeríasenderos para caminarterritorio paisajísticoparque…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
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ban bang raks, Tailandia
de
$397,798
El complejo consta de 6 villas, combinando diseño moderno y tropical.materiales de alta calidadexuberante jardínestacionamiento para 2 cochesterraza cubiertapiscina infinitaTerminación - 2025.Ubicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 5 minutosSupermercado - 5 minutosHospita…
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Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$854,309
Ofrecemos modernas villas tropicales con piscinas de 41 m2, terrazas, garajes.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoCocina integradaElectrodomésticos BoschUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 12 min…
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Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
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Provincia de Phuket, Tailandia
de
$2,37M
Kiara Reserve es un complejo residencial de lujo que comprende villas y apartamentos en Layan Bay, un complejo turístico, residencial y de ocio en la costa noroeste de Phuket. La residencia está en la ladera frente al mar y tiene una gran parcela de tierra.Instalacionespiscinagimnasioclub ho…
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Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Mueang Phuket, Tailandia
de
$1,43M
El complejo consta de 15 villas de lujo con vistas panorámicas, piscinas privadas, terrazas y plazas de aparcamiento cubiertas.El proyecto cuenta con:seguridad alrededor de la horaclub de golfgimnasiospaclub infantilpista de tenisclubes de playarestaurantesUbicación e infraestructura cercana…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$829,517
Descubra la residencia, donde el lujo armoniza con la naturaleza. Encuentra paz rodeada de exuberante vegetación, montañas, y el sereno Bang Niew Dam Reservoir. Inhala el aire más fresco con la calidad del aire de primer nivel.Vivir en espacios modernos diseñados para la comodidad, incluyend…
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Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$143,534
Un lujoso condominio de altura situado en el centro de la playa de Jomtien. Ofrece a los compradores arquitectura ultra estilo, combinado con características de estilo de vida altamente deseable que le proporcionará todo lo que necesita para aprovechar al máximo este complejo de playa de des…
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Complejo residencial New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$567,819
La colección de villas de piscina contemporánea enclavada en el corazón de Lamai, encaramado en una colina en medio de la naturaleza. Con vistas panorámicas y un ambiente sereno, esta propiedad destaca como el único proyecto de villa de la piscina en Samui con una cascada única y corriente q…
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Complejo residencial Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
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Thalang, Tailandia
de
$986,785
Nuevo complejo exclusivo de villas de estilo tropical. Cada una tiene una piscina, jardín y aparcamiento. El complejo residencial se construirá en 2 fases:Fase 1 con una superficie de 9948 m2 incluye 5 tipo de villas A, 3 tipo de villas B, 1 tipo de villa CFase 2 con una superficie de 8279 m…
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Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
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Bangkok, Tailandia
de
$225,369
La residencia cuenta con un parque infantil, una piscina de 40 metros de largo con una vista pintoresca, un jacuzzi y una cubierta solar, una piscina infantil, salón y zonas de coworking, un gimnasio, un baño de vapor, un jardín en la azotea, seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento.I…
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Complejo residencial Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
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Bangkok, Tailandia
de
$86,886
El complejo es una definición de un nuevo estilo de vida que combina tecnología y espacios verdes naturales para una vida sostenible.Características:LobbySala de reunionesPiscinaCo-kitchenCo-working areaSala de lavanderíaSalón de biblioteca al aire libreSala de juegosSpaBarSala de fiestasGym…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$617,768
Sumérgete en la atmósfera de LuxPride Phase 4. Un complejo de villas modernas con piscina, situado en el corazón de Phuket. Estas villas combinan arquitectura minimalista, techos elegantes de cedro y ventanas de alta imagen para crear un interior luminoso y aireado que recuerda a tradiciones…
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Complejo residencial New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
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Choeng Mon, Tailandia
de
$381,651
Villas y casas adosadas con interiores modernos, construidos utilizando tecnologías ecológicas y materiales de calidad. Estas villas encarnan el equilibrio perfecto entre la tranquilidad tropical y la sofisticación contemporánea.Características principales de la propiedad:11 villas de diseño…
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Complejo residencial CANVAS PRESALE
Complejo residencial CANVAS PRESALE
Complejo residencial CANVAS PRESALE
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Provincia de Phuket, Tailandia
de
$199,257
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
¡Una oportunidad única de inversión! Apartamentos confortables rodeados de vegetación y modernas instalaciones. ¡Apartamento del Inversor! ¡Venta bajo un contrato de asignación!¡Instalación!¡Con mobiliario completo!Experimente la comodidad y tranquilidad completas en Canvas, donde cada rincó…
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Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$2,14M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Botanica Ocean Valley es un proyecto de villas de lujo con una piscina diseñada por uno de los desarrolladores de villas muy exitosos en Phuket. El complejo está ubicado en Choeng Thale, distrito de Thalang, Phuket 83110, cerca del puerto deportivo de Ao Por Grand Marina. En el territo…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
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Pattaya City, Tailandia
de
$495,126
El complejo de calidad construido con atención a cada detalle. Espaciosas salas de estar con techos altos. Ventanas grandes para mucha luz natural con vistas al pintoresco jardín.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamientoseguridad alrededor de la horaInstalaciones y equipos en…
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
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Pa Tong, Tailandia
de
$702,776
El complejo incluye 19 exclusivos apartamentos con vistas al mar.piscinajardínseguridad alrededor de la horaservicio de conserjeríavista marInstalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoMuebles de cocina y electrodomésticosCalentador de aguaVentajas Las demandas en unidades de alquile…
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Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
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Sakhu, Tailandia
de
$100,332
El complejo se encuentra a 400 metros de la playa de Nai Yang y es uno de los mejores proyectos de la zona. En total, el complejo cuenta con 6 edificios residenciales de siete plantas, y también hay un edificio de estacionamiento separado. El proyecto ofrece 814 apartamentos de diferentes ti…
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Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$477,974
El complejo exclusivo con una amplia zona comunitaria, 2 áticos y 13 villas independientes. Encontrarás espacios seguros de niños, una tienda, un café y toda la infraestructura para la recreación aquí.El proyecto cuenta con:parqueCaféestacionamientoinstalaciones deportivasparque infantilsegu…
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Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$364,288
El destino premium de primera línea de playa en Phuket donde el lujo y la comodidad se encuentran. Condominios impresionantes ofrecen impresionantes vistas al mar, amplios planos de planta, y todos los dormitorios vienen con baños en suite para una experiencia verdaderamente indulgente. La m…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,95M
Experimente el lujo descalzo en su mejor en el corazón de Bangtao dentro del gran "Origin Resort World Phuket" el lujoso centro en la zona de playa de Phuket. Descubra la exquisita villa de lujo BALCO enclavada en esta prestigiosa ubicación.Disfrute de la vista romántica de la piscina y haga…
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Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
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Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$597,770
Villas de clase empresarial con ventanas panorámicas y piscinas privadas a solo 5 minutos de Choeng Mon Beach en Samui.El proyecto incluye 3 tipos de villas con vista al mar con 3-4 dormitorios y 4 baños: El acantilado (2 plantas), la bahía (2 plantas), el piso (1 piso). El dormitorio princi…
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Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
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Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Tailandia
de
$129,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un moderno complejo residencial de estilo mediterráneo, situado a poca distancia de la popular playa de Kata, ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.El complejo consta de ocho edificios de siete pisos, dos edificios de aparcamiento y una zona de mascotas. El proyecto incl…
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Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
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Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
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Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Tailandia
de
$247,504
Enigma Residence es el complejo residencial único, donde la comodidad y la calidad se combinan con tecnologías avanzadas, llegando a la realidad.Característicasapartamentos con vistas al mardiseños razonablesSistema "Smart Home"diseño moderno y materiales de calidadvestíbulo y recepciónAparc…
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Complejo residencial New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$243,613
Una finca residencial privada de 6 villas idénticas, enclavada en el corazón de un ambiente preservado, tranquilo y natural, en el exuberante coco de Na Mueang, en el sur de Koh Samui. Cada villa está construida en un nivel, con un diseño que ofrece plena privacidad, en un entorno verde pací…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tailandia
de
$1,27M
Total de unidades: 9 villasTamaño de la tierra: A partir de 509.91 - 779.08 m2Superficie construida: 403.7 - 485.25 m2Dormitorios: 3 dormitorios y 4 bañosTamaño de la piscina: 4,20 x 10 metrosEmpresa de gestión de área comúnCentro de fitness comúnMobiliario paquete - 62.000 euros (para villa…
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TRANIO
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Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Mostrar todo Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Kathu, Tailandia
de
$980,435
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 532–817 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Garantía de ingresos Despre Complex: Las villas ofrecen 5 dormitorios, incluido un amplio dormitorio principal con terraza, baño y espacio de trabajo. El gran salón cuenta con ventanas panorámicas, un comedor y una cocina europea. En el nivel inferior hay una sala de estar adicional. Acabado…
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Tumanov Group
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Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$305,287
Bienvenido a Samui Paradise Villas, un encantador oasis residencial situado dentro del tranquilo Bangpor Soi 5, en las costas prístinas de Koh Samui. Este exclusivo proyecto de residencia consta de 11 villas, cada una diseñada meticulosamente para ofrecer el epitome de lujo viviendo en el pa…
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TRANIO
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Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Provincia de Phuket, Tailandia
Precio en demanda
Número de plantas 1
Villas de lujo con muchas comodidades e infraestructura desarrollada!Rendimiento potencial de alquiler: -6%!Diseño premium minimalista en estilo tropical!Muebles y decoración: cocina totalmente equipada (ventana, nevera, estufa, capucha), armarios empotrados, baño de invitados, despensa.MONO…
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DDA Real Estate
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$9,66M
El complejo consta de 61 exclusivas villas de 2 plantas (2-4 dormitorios) con vistas panorámicas al Golfo de Tailandia. Estas villas tropicales son una fusión armoniosa de estética tradicional tailandesa y arquitectura contemporánea. Cada casa incluye grandes espacios abiertos, balcones, amp…
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Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,34M
Ofrecemos villas de lujo con piscinas, jacuzzis, plazas de aparcamiento para 2 coches, áreas de salón al aire libre, jardines tropicales con cascadas.Superficies de parcela: de 550 m2 a 940 m2.Características de los planos Cada casa incluye un salón con zona de comedor, cocina abierta y acce…
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$70,309
El complejo consta de 4 edificios y cuenta con una infraestructura rica:LobbiesCafélavanderíaclub infantilbibliotecapiscinaspiscina infantiljacuzzicinejardínUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 700 metros de una estación de metro
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Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
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Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Tailandia
de
$100,000
Opciones de acabado Con acabado
Plast Property Management Company - más de 30 años de experiencia.Un moderno complejo residencial con condominios y apartamentos en el centro de Phuket.El complejo consta de tres edificios de 8 plantas, un total de 604 apartamentos, estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios en venta, q…
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Smart Home
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
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Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$100,953
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 24
Área 32–69 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El lujoso complejo premium consta de 24 plantas y se encuentra en la zona de Jomtien, a 800 metros de la mejor playa de la ciudad - Jomtien Beach, lo que le permitirá disfrutar de impresionantes vistas del Golfo de Tailandia y la ciudad, y una infraestructura desarrollada en el nivel 5 * pro…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
112,201
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$511,587
Un complejo residencial de élite que combina armonía con la naturaleza y la comodidad moderna. El proyecto consta de 6 villas con su propia piscina y aparcamiento para 2 coches. Hay opciones con 3 y 4 dormitorios. Amplias y luminosas interiores con acristalamiento panorámico encajan orgánica…
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Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Tailandia
de
$1,39M
El Tales es la colección única de 13 villas de una sola planta con piscinas en la ubicación más codiciada de Phuket.Características:amplias villas de lujo con 3 dormitorios y piscinas privadassala de estar al aire libre junto a la piscinaamplias zonas de estar-comedor con cocina totalmente e…
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Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Tailandia

¿Qué documentos necesitan los extranjeros que se preparan para la compra de apartamentos en nuevos proyectos de desarrollo en Tailandia?

Las personas que compran bienes raíces en nuevos proyectos de desarrollo en Tailandia necesitan un pasaporte válido. Si la propiedad se compra para una entidad legal, deberá proporcionar información sobre la empresa y la documentación constitutiva.

¿Pueden los extranjeros comprar nuevos edificios residenciales en Tailandia?

Sí, a los extranjeros se les permite comprar nuevas viviendas, incluyendo nuevos edificios en Tailandia a precios de los desarrolladores. La única limitación: dentro de un edificio de apartamentos, no se puede comprar más del 49% de la superficie habitable. El 51% restante se puede alquilar.

¿Se ofrece un permiso de residencia por la compra de un apartamento en Tailandia del desarrollador?

Se expide un permiso de residencia por la compra de bienes inmuebles a partir de 320 mil dólares. El documento se emite por un periodo de hasta 20 años.

¿Cuáles son las mejores zonas para comprar un apartamento en un nuevo edificio en Tailandia?

Para la residencia permanente, la región central es muy adecuada, donde se encuentra la capital del país, Bangkok. Si la vivienda se compra para su posterior alquiler, vale la pena considerar Phuket y Koh Samui. Estos son resorts de lujo, donde los turistas acuden todo el año para pasar las vacaciones en la playa.
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