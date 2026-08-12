Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Tailandia
¿Qué documentos necesitan los extranjeros que se preparan para la compra de apartamentos en nuevos proyectos de desarrollo en Tailandia?
Las personas que compran bienes raíces en nuevos proyectos de desarrollo en Tailandia necesitan un pasaporte válido. Si la propiedad se compra para una entidad legal, deberá proporcionar información sobre la empresa y la documentación constitutiva.
¿Pueden los extranjeros comprar nuevos edificios residenciales en Tailandia?
Sí, a los extranjeros se les permite comprar nuevas viviendas, incluyendo nuevos edificios en Tailandia a precios de los desarrolladores. La única limitación: dentro de un edificio de apartamentos, no se puede comprar más del 49% de la superficie habitable. El 51% restante se puede alquilar.
¿Se ofrece un permiso de residencia por la compra de un apartamento en Tailandia del desarrollador?
Se expide un permiso de residencia por la compra de bienes inmuebles a partir de 320 mil dólares. El documento se emite por un periodo de hasta 20 años.
¿Cuáles son las mejores zonas para comprar un apartamento en un nuevo edificio en Tailandia?
Para la residencia permanente, la región central es muy adecuada, donde se encuentra la capital del país, Bangkok. Si la vivienda se compra para su posterior alquiler, vale la pena considerar Phuket y Koh Samui. Estos son resorts de lujo, donde los turistas acuden todo el año para pasar las vacaciones en la playa.