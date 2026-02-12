  1. Realting.com
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Tailandia
de
$159,526
Opciones de acabado Con acabado
Un condominio moderno dentro del complejo Andaman City, situado en Choeng Thalei, Phuket, a solo 500 metros de la playa Bang Tao.El proyecto consta de dos edificios de siete pisos con una superficie total de aproximadamente 9.500 m2 y un total de 311 apartamentos. Los apartamentos de planta …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial VEGA Condominium
Choeng Thale, Tailandia
de
$95,421
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 34–52 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo proyecto de condominio en el pintoresco distrito de Bang TaoEl proyecto consta de dos edificios con 146 apartamentos situados en siete plantas.El nuevo condominio se encuentra en la parte norte de Cherngtalai, a solo 3,5 km de la tranquila playa de Layan. Esta ubicación es adecuada pri…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.0 – 52.0
103,979 – 159,026
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$131,458
Este complejo residencial es un espacio de arte para vivir cómodamente, donde cada detalle se piensa al mínimo detalle para crear un ambiente de lujo en los trópicos.Abrazar una experiencia única inspirada en el encanto pacífico de una galería de arte, donde la arquitectura cuidadosamente el…
Agencia
TRANIO
OneOne
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,23M
El proyecto ofrece una vida cómoda en las villas con espacio moderno y funcional. El complejo consta de 19 villas de 522-702 m2, con techos altos, grandes balcones, piscinas al aire libre, plazas de aparcamiento. También hay un sistema de seguridad para la vida cotidiana tranquila.Caracterís…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$143,361
El complejo está en el corazón del tranquilo paraíso de Phuket, donde el sol, la arena y el mar se unen en un impresionante entorno sereno. Descubra espacios para adorar y adaptarse a cada estilo, con áreas privadas y comunitarias transformadas por un sentido de vibrante comunidad y amenidad…
Agencia
TRANIO
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,70M
El complejo residencial de primera clase constará de 2 edificios con 24 tiendas y una gran piscina, todos rodeados de vegetación tropical. El complejo también tendrá un spa, vestíbulo, gimnasio, cine y sala de juegos. La seguridad estará disponible las 24 horas del día.Ubicación e infraestru…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos listos para mover con muebles y electrodomésticos en el complejo hotelero Laya Resort & Radisson Blu.El Laya Resort & Radisson El complejo hotelero Blu está situado en la frontera del Parque Nacional Sirinat, a 350 metros de la playa de Layan.Tiendas, cafeterías, restaurantes, l…
Agencia
Smart Home
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$171,271
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
3 objetos inmobiliarios 3
El nuevo proyecto de lujo bajo el control de Radisson a poca distancia de la playa de Bang Tao El nuevo proyecto se encuentra en el Bang of Tao, al lado de la pintoresca área de Laguna. Aquí, los lujosos hoteles de 5 estrellas están rodeados de exuberantes campos verdes para clubes de golf…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$169,867
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Un extraordinario desarrollo en la zona de Bang Tao — un nuevo proyecto de apartamento de primera clase, situado cerca de Layan Beach en uno de los distritos de la isla de élite.Inspirados por los trópicos y el sabor local vibrante, pudimos crear un proyecto que manifieste una simbiosis del …
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,41M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Elite complejo residencial en la playa LayanSituado en la zona Bang Tao de Phuket, este proyecto es un complejo único de condominios de lujo y villas premium.En total, 17 villas de lujo y 25 apartamentos elegantes se construirán aquí, ubicados en cinco plantas y con una superficie de 251 a 8…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
CONTEMPORARY BAYSIDE LIVINGSiente la brisa del mar tropical mientras se mueve a través de estas elegantes residencias de la bahía a pocos minutos de Phuket; la playa más famosa y mágica, en la isla; la impresionante costa central oeste. Una colección de espaciosos condominios contemporáneos …
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,08M
Ofrecemos villas funcionales con piscinas, jardines y plazas de aparcamiento.Es posible comprar completamente amueblado.Terminación - 3o trimestre de 2025.Ubicación e infraestructura cercana Cherng Talay Beach - 4.7 km (8 minutos)Escuela Internacional - 5,8 km (10 minutos)Phuket Internationa…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The Radisson Blu hotel complex is located on the border of Sirinat National Park, 350 meters from Layan Beach. Shops, cafes, restaurants, the Porto de Phuket and Boat Avenue shopping centers, and the elite Laguna Golf Club are all within walking distance and easy access by public transpor…
Agencia
Smart Home
Choeng Thale, Tailandia
de
$134,965
Opciones de acabado Con acabado
Este moderno complejo se encuentra a solo 500 metros de la popular playa Bang Tao, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de inversión para vivir cómodamente.El complejo consta de siete edificios de 7 pisos, diseñados en un estilo contemporáneo utilizando materiales naturales. Los …
Agencia
Smart Home
Choeng Thale, Tailandia
de
$86,038
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Te presentamos Siamese Stone - Asociación de cuatro desarrolladores inmobiliarios de buena reputación: Asset Siamese, Ritta, Cornerstone Management y Dynasty Development. Estas empresas líderes en sus áreas y mercados han combinado los esfuerzos para crear una piedra siamesa, un proyecto con…
Asociación
Phuket Property Association
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$113,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Ingresos garantizados de alquiler de 6% por 3 años!Un moderno complejo residencial situado a poca distancia de la popular playa Bang Tao ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.El complejo consta de cuatro edificios, incluye 614 apartamentos, de 40 m2 a 140 m2, incluyendo …
Agencia
Smart Home
Choeng Thale, Tailandia
de
$246,696
Un moderno complejo residencial situado en una pintoresca zona de Phuket, a poca distancia de playas famosas. Consta de 3 edificios de siete plantas, un total de 234 unidades (estudios, 1 y 2 dormitorios, y dúplex). Características:5 piscinas, incluyendo una piscina en la azotea y una piscin…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,22M
Creando una cercanía a la naturaleza, las villas de piscina de una sola planta tienen espacios expansivos que fluyen libremente desde el patio hasta los amplios dormitorios y se abren a la terraza de la piscina con impresionantes vistas al lago. Los techos inclinados están diseñados artístic…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$224,520
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 60–139 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Boutique condominio en Bang TaoEste proyecto se encuentra en uno de los lugares más populares de Phuket - Bang Tao proporciona acceso a toda la rica infraestructura del distrito. Centros comerciales, spas, mejores playas, centros médicos y escuelas internacionales se encuentran a una distanc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0
244,656
Apartamentos 2 habitaciones
77.0
312,258
Apartamentos 3 habitaciones
139.0
560,133
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$184,415
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 37–75 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Layan Green Park está diseñado específicamente para familias con niños. Y para cuidar la naturaleza de Phuket, en la construcción de   Desde la playa de Layan, la parte norte de la playa de Bang Tao. Lyan y Mdash; Esta es   Tal porcentaje se alcanza y NBSP; El proyecto cumple con los requisi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.8
419,259
Estudio
36.7
215,844
Asociación
Phuket Property Association
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$177,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Bamboo Forest es un nuevo complejo residencial premium en la prestigiosa zona de Bang Tao, cerca de Layan Beach y Bang Tao (1,5 km).Este complejo de estilo mediterráneo consta de tres edificios de 7 pisos, que contienen 135 unidades – estudios, apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, qu…
Agencia
Smart Home
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,16M
Villas privadas junto al lago, rodeadas de montañas y bosques tropicales, son la opción perfecta para aquellos que valoran la armonía con la naturaleza y no están listos para renunciar a las comodidades de la ciudad. En el complejo podrás disfrutar de una amplia gama de servicios y comodidad…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,48M
Ofrecemos villas exclusivas con una vista pintoresca de la costa, patios interiores, grandes piscinas y jacuzzis.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora y es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes.Características de los plano…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$131,686
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
SURROUDINGEl corazón de la zona, que ofrece un largo tramo de playa con clubes de playa, restaurantes locales y deportes acuáticos.Una playa más tranquila para la relajación, al norte de Bangtao.UWC Los estudiantes de Tailandia se benefician de nuestra programación, basada en la atención, ed…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$350,925
La segunda fase de los apartamentos de lujo, situado a 50 metros de las playas de Bang Tao y Layan, Phuket. El concepto de todo el proyecto es crear un espacio residencial situado entre pintorescos parques, jardines y lagos, por lo que sólo el 30% de la superficie total se construye, y el 70…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$144,589
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
3 objetos inmobiliarios 3
Laguna Bellevue El nuevo condominio de lujo se construirá muy cerca de la zona más famosa y popular de la isla entre el público sofisticado: Laguna, lo que hace que el proyecto sea verdaderamente único en términos de precio y ubicación. El desarrollador ofrece precios realmente buenos, porqu…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$209,353
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
LUGAR MAGICO PARA LA VIDA LUXURIOUSHoy, Phuket es un destino isla popular que combina la belleza natural y la infraestructura desarrollada. Layan Verde se encuentra en la costa oeste de la isla, a solo 2 minutos de una playa prístina.Layan Verde es la nueva atracción y símbolo de Phuket.Arqu…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,06M
Ofrecemos villas de lujo con piscinas de agua salada, miradores, plazas de aparcamiento.Terminación - 4o trimestre de 2025.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmarios empotradosCocina integradaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de playas, ce…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$271,446
La residencia cuenta con un hotel, una gran piscina y un bar, un restaurante, un centro de spa, un gimnasio, un club infantil, una sala de conferencias, una playa.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ventajas 6% garantiza los ingresos anuales de alquiler durante 5 años.Ubicación e infraestruct…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$971,786
Situado en tierra elevada en Pasak 8 con 270 grados de vistas a la montaña, complejo ofrece 4 tipos contemporáneos de villas balinesas que van desde 329 m2 a 711 m2 de espacio habitable. Todas las villas privadas están terminadas con piscina, aire acondicionado, armario empotrado, cocina y d…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$409,516
La residencia cuenta con zona de salón en la azotea, piscina infinita y jacuzzi, vistas pintorescas del campo de golf, la laguna y el océano, una zona de barbacoa, una zona de yoga, un césped. Es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes.Ubicac…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$3,05M
Ofrecemos casas adosadas de cuatro plantas con piscinas en la azotea y vistas panorámicas del mar y las montañas.La residencia cuenta con tiendas, restaurantes, centros de spa, servicio de conserjería alrededor de la hora.Terminación - 3o trimestre de 2027.Características de los planos Plant…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,15M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 173–209 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Waterfront Residences son 3 edificios de poca altura con vistas al mar que comprenden 33 apartamentos en el corazón de Laguna Phuket, el mejor complejo turístico de Asia. Cada apartamento en Waterfront Residences cuenta con amplias salas de estar y cómodas habitaciones con baño privado, terr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
173.0 – 209.0
1,15M – 1,35M
Agencia
Geo Estate
Choeng Thale, Tailandia
de
$117,181
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
¡Invierte en apartamentos chic! Sin embargo, de 7 %! ¡Hay un plan de entrega! Vega Condominium se encuentra en el área de Bang Tao. Este es un lugar prestigioso con una playa de ocho kilómetros y una enorme infraestructura. Conveniencia: Fitness Center 900 Sq.M, bar de salón y cine en …
Agencia
DDA Real Estate
Choeng Thale, Tailandia
de
$606,317
El complejo de apartamentos incluye 263 apartamentos de 38 m2 hasta 138 m2. En el territorio del complejo se ubicará:complejo deportivo profesional Dynamic con la asociación Reeboksegunda rama del famoso restaurante Phuket - Mirageclub de juegos para niños - un territorio para juegos y desar…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$215,657
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Canvas Cherng Talay es un condominio de baja altura situado en el corazón de Bangtao-Cherngtalay, Phuket, con amplias zonas comunes y espacios de vida únicos, incluyendo condominios de acceso a la piscina y áticos con espacios en la azotea de Sansiri. El condominio Canvas Cherng Talay cubre …
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$894,261
El innovador complejo consta de villas de lujo, combinando diseño moderno y de alta calidad. Aquí encontrará instalaciones deportivas, spa y centros de bienestar. Cada casa tiene una piscina privada y una zona de spa con jacuzzi y gimnasio.Instalacionesclubspacentro de bienestargimnasioÁreas…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$228,954
El Cero Bangtao Condominium redefines viviendo en Phuket con un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad. Cada aspecto de nuestro diseño se centra en proporcionar un estilo de vida eco-consciente sin comprometer la comodidad y la elegancia. Descubra los beneficios exclusivos de The Ze…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,08M
Ofrecemos un lujoso vill con vistas panorámicas, una piscina, un aparcamiento.La residencia cuenta con un jardín de infancia, un club infantil y un parque infantil, una zona de spa y un centro de fitness, un café, una zona de yoga, una pista de jogging, una zona de coworking, una habitación …
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,32M
El complejo residencial incluye 16 casas de 4 tipos diferentes. Desde la entrada a la villa, se encuentra inmediatamente en una sala de estar con una piscina, cuyo diseño está inspirado en los complejos del templo tailandés. Los palmeros, que están tradicionalmente presentes en el diseño de …
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$141,471
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 51–108 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial innovador en Lyan Beach Este increíble proyecto es un entorno de vida completamente innovador que une viviendas de lujo, infraestructura moderna y servicio único. En los impresionantes 29,000 metros cuadrados Se ubicarán complejos de apartamentos elegantes y villas l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
232,938
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
329,127
Apartamentos 3 habitaciones
108.0
633,916
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,50M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 285–491 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El Grupo Banyan Tree, reconocido mundialmente por sus exclusivos resorts con un servicio y comodidades incomparables en todo el mundo, le ofrece una oportunidad única para hacer de esta experiencia exclusiva una parte orgánica de su vida diaria.                      Banyan Tree Villas es u…
Agencia
Geo Estate
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,35M
Ofrecemos apartamentos con terrazas y piscinas privadas.La residencia es parte de un gran complejo, está situado a orillas de la laguna y tiene un muelle privado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de Bang Tao Beach.Phuket Town - 30 minutos en cochePhuket Inte…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,48M
El complejo consta de 18 villas de lujo modernas. El proyecto incluye casas de dos plantas con 3-5 dormitorios.Características:terrazapiscinaestacionamientoascensorsala de estar exteriorUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 7 minutosRobinson Lifestyle Thalang - 15 minut…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$126,615
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$337,489
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 75–301 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Nuevo proyecto de un desarrollador extranjero confiableUn proyecto inmobiliario único es un condominio compuesto por seis edificios. El número total de apartamentos es de 188, situado en 7 plantas. El área total del proyecto alcanza 20,086 metros cuadrados.Una ubicación atractiva es una de l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
367,757
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
539,338
Apartamentos 3 habitaciones
167.0
942,601
Dúplex
301.0
1,97M
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,20M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos lujosos con vista de la laguna y las piscinas personales El proyecto está ubicado en la franja costera en el centro del distrito de élite de Laguna, a solo unos minutos a pie del famoso Bang Tao. El complejo de los apartamentos se distingue por increíbles vistas del mar y los…
Asociación
Phuket Property Association
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$653,847
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
The Site and Location The Site is an open area without forest or any big trees to minimalize the impact on the Nature during the Construction The Site is in the Yellow Zone, meaning less crowded and less dense habitation and allows for Condominium Surrounding Greenery i…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$172,775
Un exclusivo condominio mezclando elegancia Indochine, confort estilo resort, y valor de inversión inteligente.La residencia redefine el lujo viviendo en una de las zonas más buscadas de Phuket.Amenities:Piscina de 45 metrosgimnasiosauna y salas de vaporjardín de techoespacio de trabajocomed…
Agencia
TRANIO
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$136,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Este moderno complejo se encuentra a solo 500 metros de la popular playa Bang Tao, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de inversión para vivir cómodamente.El complejo consta de siete edificios de 7 pisos, diseñados en un estilo contemporáneo utilizando materiales naturales. Los …
Agencia
Smart Home
Choeng Thale, Tailandia
de
$693,833
La primera fase de apartamentos de lujo situados a 50 metros de las playas de Bang Tao y Layan, Phuket. El concepto de todo el proyecto es crear un espacio residencial situado entre pintorescos parques, jardines y lagos, por lo que sólo el 30% de la superficie total se construye, y el 70% pe…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,97M
El moderno complejo residencial incluye 17 villas, caminos peatonales, un centro de fitness, un café y un espacio de eventos. Los materiales de máxima calidad se utilizan durante la construcción. Una ventaja importante es la capacidad de personalizar el diseño de la casa a las preferencias d…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,00M
Situado entre la muy solicitada ubicación de Bangtao Beach, el proyecto ofrece villas exquisitas a poca distancia de las playas de sus sueños.Un lujoso diseño único, junto con instalaciones excepcionales y rodeado de bellezas naturales, las villas se convierten en su hogar lejos de casa que …
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$128,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Radisson Blu está situado entre exclusivos complejos hoteleros de lujo, en la frontera con el Parque Nacional Sirinat, y Layan Beach está a 350 metros.A poca distancia y acceso rápido al transporte hay tiendas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales Porto de Phuket y Boat Avenue, así …
Agencia
Smart Home
Choeng Thale, Tailandia
de
$144,163
Ideal para familias: El condominio Sun Hills está diseñado teniendo en cuenta los requisitos de parejas y niños. Todas las condiciones para una vida cómoda, relajación y entretenimiento para todas las edades se crean aquí.Conciencia ecológica: Sun Hills es una opción para aquellos que cuidan…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,32M
Ofrecemos villas espaciosas de lujo con terrazas, piscinas de 136 m2, plazas de aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de una variedad de comodidades como restaurantes de renombre, campos de golf de prestigio, escuelas internacionales, playas impresi…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$92,374
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
En armonía con la naturaleza en la isla paraíso El condominio El cero bangtao ofrece una nueva visión de la construcción: los verdaderos verdaderos principios de la amabilidad ambiental, en cada elemento de diseño incorporamos el entorno sin sacrificar la comodidad y la elegancia. Evalúe l…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$518,726
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo proyecto de élite en la primera línea de Bangtao Este proyecto ofrece 141 residencias a 50 metros de la playa de Bang Tao. Cada uno se distingue por increíbles vistas del mar o el jardín interno, el acceso a la infraestructura desarrollada del complejo y un servicio hotelero de …
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$261,615
Oferta especial antes del inicio de las ventas: un nuevo complejo residencial premium en el corazón de una de las zonas más populares de la isla - Bang Tao.Un complejo residencial de primera clase consta de una casa club, 7 edificios residenciales, 2 estacionamientos. Los espacios entre los …
Agencia
TRANIO
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$150,831
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Apartments in Capri Residence is a premium housing in the condominium under construction on the island of Phuket. The building is built near the prestigious beach of Bang Tao. The 8-story complex offers 231 apartments with 1-2 bedrooms. Apartments in the complex have an area of ​​35 m² to 75…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$860,964
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines ajardinados, plazas de aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmarios empotradosCocinaUbicación e infraestructura cercana Playa de Layan - 15 minutosBang Tao Beach - 15 minutosSurin Beach - 20 minutosPlaya Nai Thon…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$113,172
El condominio boutique de lujo consta de 82 apartamentos acogedores, creados para ofrecerle el máximo confort. Ofrecemos recreación de alta calidad y tranquilidad tropical en el oasis de la zona de Surin.Características:recepción alrededor de la horaAparcamiento vigilado subterráneovideo int…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$158,464
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 32–175 m²
12 objetos inmobiliarios 12
El complejo residencial Rhom Bho Property Título Heritage es un nuevo proyecto exclusivo en la prestigiosa zona de Bang Tao, a solo 2,5 km de la pintoresca playa. Su ubicación ideal ofrece acceso directo a zonas de ocio populares como Porto de Phuket y Boat Avenue, donde se concentran los me…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0 – 60.0
172,676
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 125.0
337,818
Apartamentos 3 habitaciones
125.0 – 175.0
640,162
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$127,031
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Un paraíso tropical en Tailandia, famoso por sus animadas playas como Patong, Kata, Rawai y Bang-Tao, así como su rica cultura y acceso conveniente.En el viejo Phuket Pueblo, los visitantes pueden disfrutar de la vibrante arquitectura Sino-Portuguese, arte callejero y cocina local. La isla o…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$236,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Agencia
Smart Home
Choeng Thale, Tailandia
de
$134,894
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos listos para mover con muebles y electrodomésticos en el complejo hotelero Laya Resort & Radisson Blu.El Laya Resort & Radisson El complejo hotelero Blu está situado en la frontera del Parque Nacional Sirinat, a 350 metros de la playa de Layan.Tiendas, cafeterías, restaurantes, l…
Agencia
Smart Home
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$89,647
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 30–78 m²
7 objetos inmobiliarios 7
condominio moderno entre Surin y Bang Tao El nuevo proyecto se encuentra entre las dos playas más queridas de la parte central de la isla: Surin y Bang Tao a la sombra de la vegetación tropical de Phuket. El desarrollador ofrece una rica selección de soluciones de planificación con un di…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0 – 51.0
96,937 – 180,718
Apartamentos 2 habitaciones
78.0
251,283
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$151,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 29–60 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Skytech es un nuevo complejo residencial en el resort mejor integrado de Asia y a poca distancia de la playa de Bangtao. El desarrollador ofrece una amplia gama de acabados y opciones de decoración, incluidos acabados básicos, muebles y electrodomésticos equipados y opciones de equipamiento …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0
185,000
Apartamentos 2 habitaciones
46.0 – 60.0
230,000 – 278,700
Estudio
29.0
151,000
Agencia
Geo Estate
Choeng Thale, Tailandia
de
$7,80M
Estas 16 impresionantes residencias forman su propio enclave exclusivo dentro de una de las parcelas de tierra más raras y más buscadas en Laguna Phuket.Cada una de las amplias residencias contemporáneas ha sido meticulosamente diseñada sin ningún gasto ahorrado para garantizar una calidad e…
Agencia
TRANIO
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$1,00M
El condominio se distingue por su privacidad, sólo hay 27 apartamentos en el complejo, agrupados en 3 edificios. El condominio está rodeado de exuberante vegetación tropical, y el complejo también cuenta con una gran piscina comunitaria de 26 metros de largo con una amplia terraza para tomar…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$193,475
salonespiscinas de tres -25 metros de alturalado de los niñosjacuzzigimnasioEstudios de yoga y pilateszona de fitness exteriorpista de tenis en la azoteazona de barbacoaco-working area with a large meeting roombibliotecaparque infantilTerminación - 2o trimestre de 2027.Ubicación e infraestru…
Agencia
TRANIO
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$135,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un nuevo condominio en Bang Tao Beach de uno de los mayores desarrolladores de Tailandia.El complejo consta de tres edificios de ocho pisos con un total de 545 apartamentos.El excelente concepto de ubicación y proyecto lo convierten en una excelente opción para vivir o alquilar.Los apartamen…
Agencia
Smart Home
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$133,412
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
¿Por qué Modeva?La mejor ubicación: El equilibrio perfecto entre estilo de vida de playa y encanto urbanoElegante diseño: orgullo y placer en la vida cotidiana Desarrollo de infraestructura cada día como vacacionesDiversidad de tipos de apartamentos: 11 tipos únicos de apartamentos creados p…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$143,256
Ofrecemos apartamentos con balcones.La residencia está modelada en forma de un gran crucero y cuenta con áreas de yoga y pilates, un centro de spa, una gran piscina en la azotea con un bar, un centro médico, un aparcamiento, una zona verde, un club infantil, seguridad alrededor de la hora.Ub…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$138,613
Venta de apartamentos de un desarrollador superior en Phuket. El moderno complejo residencial consta de siete edificios de siete plantas con arquitectura única. El proyecto incluye 859 apartamentos de varios diseños y 330 plazas de aparcamiento. Ideal para inversores que quieren obtener el m…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$99,553
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$179,620
La residencia cuenta con una piscina de 50 metros de largo, un jacuzzi, un aparcamiento, un parque tropical, una piscina infantil y una sala de juegos, un bar, un centro de fitness, una sauna, un restaurante, una sala de conferencias, seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$168,258
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
El complejo de apartamentos Above Element, de diseño exclusivo, encarna un estilo de vida libre, riqueza, estabilidad y paz. Una vida que se asemeja a unas vacaciones en un resort tropical, con todas las ventajas de la playa cercana. Un estilo de vida privado y lujoso en una zona en crecimie…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$256,441
Confortable complejo residencial rodeado de bosques tropicales y áreas naturales protegidas adecuadas tanto para residencia personal como para programa de alquiler.La filosofía del proyecto es utilizar materiales sostenibles, optimizar el espacio y conservar los recursos naturales.Programa d…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,42M
Ofrecemos villas con piscinas, jardines, plazas de aparcamiento, terrazas.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona tranquila y pintoresca, a 15 minutos de Layan Beach
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$817,181
Este nuevo complejo consta de sólo 6 viviendas, cada una con 3 dormitorios, 3 baños, 2 aparcamientos, terraza de planta superior, jardín, piscina de piedra natural.Tradicional La arquitectura de la casa tailandesa tiene una larga historia sólida y patrimonio cultural. El diseño fue moldeado …
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$618,838
Un condominio boutique de bajo diseño único situado en la prestigiosa zona de Layan, cerca del famoso complejo Laguna Phuket y la pintoresca playa Bangtao. El proyecto encarna lo mejor de la vida costera, ofreciendo a sus residentes un tranquilo retiro donde el diseño contemporáneo y la natu…
Agencia
TRANIO
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un condominio moderno dentro del complejo Andaman City, situado en Choeng Thalei, Phuket, a solo 500 metros de la playa Bang Tao.El proyecto consta de dos edificios de siete pisos con una superficie total de aproximadamente 9.500 m2 y un total de 311 apartamentos. Los apartamentos de planta …
Agencia
Smart Home
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,36M
Un complejo residencial único donde cada día está lleno de serenidad y comodidad. Situado en la prestigiosa zona de Phuket, ofrece a sus residentes un nivel de vida exclusivo, combinando cercanía a la naturaleza, infraestructura desarrollada y el servicio más alto. Tiene su propio club de pl…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,60M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 260–336 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Angsana frente a la playa Residencias es un desarrollo único frente a la playa rodeado de vegetación tropical, lagunas pintorescas y resorts premium. Los apartamentos Angsana son residencias modernas con 2 o 3 dormitorios, piscina privada y vistas al marEl complejo consta de pequeños edifici…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
260.0
1,60M
Apartamentos 3 habitaciones
336.0
2,70M
Agencia
Geo Estate
Choeng Thale, Tailandia
de
$262,925
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Equilibrio con la NaturalezaProyecto fresco y relevante en el mundialmente famoso complejo Laguna PhuketEl proyecto está situado en un kilómetro cuadrado de colinas verdes, bosques y lagos con un club privado de playa.Laguna Lakelands es más que un lugar para vivir.Las áreas temáticas Hillsi…
Asociación
Phuket Property Association
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$151,875
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡La inversión es un objeto atractivo!Moderno apartamento con renta garantizada hasta 11,5%!¡Instalación!Playa, 850m!CAPRI RESIDENCIA complejo residencial en el corazón de la vida de la isla, en uno de los lugares más buscados en la isla.Instalaciones: vestíbulo, piscina, bar piscina, zonas d…
Agencia
DDA Real Estate
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$774,582
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Proyecto de lujo de alta clase con la mejor relación de precio y calidad Este exquisito condominio consiste en solo 27 apartamentos en 3 edificios y se encuentra a solo 700 metros del mar, en la pendiente de la colina, desde donde la emocionante vista de Bang Tao y Surin es las playas más…
Asociación
Phuket Property Association
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,08M
El desarrollador llama al diseño “moderno tropical”, combinando madera con texturas rocosas, y las villas son un símbolo de tranquilidad, eco-amigo y riqueza. Cada villa tendrá ventilación natural, productos blancos, estacionamiento, piscina y jardín. El complejo tiene 3 tipos de villas con …
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,00M
La residencia es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes. También hay una tienda y una clínica en el territorio.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoMuebles de cocina y electrodomésticosArmarios empotradosUbicación e infraestr…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,99M
Ofrecemos villas de lujo con piscinas y jardines.Cada casa será construida según el gusto del comprador. Podrás elegir la paleta de colores, todos los elementos interiores y muebles personalizados.La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia.Terminación - 1o trimestre de 2026.Instala…
Agencia
TRANIO
Choeng Thale, Tailandia
de
$167,033
La residencia cuenta con zona de salón en la azotea, piscina infinita y jacuzzi, vistas pintorescas del campo de golf, los lagos y el océano, una zona de barbacoa, una zona de yoga, un césped. Es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes.Ubicac…