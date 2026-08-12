Hoteles en venta en Tailandia

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34 propiedades total found
Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, en el distrito de negocios, Sukhumvit Road, Bangkok, Tailandia, cerca del centro comercial Emsphere. en Bangkok, Tailandia
Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, en el distrito de negocios, Sukhumvit Road, Bangkok, Tailandia, cerca del centro comercial Emsphere.
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 224
Área 24 000 m²
Número de plantas 30
Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, en el distrito de negocios, Sukhumv…
$70,66M
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Resort de 4 estrellas frente al mar en venta, 113 habitaciones, cerca del aeropuerto de Koh Samui, Tailandia. en Provincia de Surat Thani, Tailandia
Resort de 4 estrellas frente al mar en venta, 113 habitaciones, cerca del aeropuerto de Koh Samui, Tailandia.
Provincia de Surat Thani, Tailandia
Área 28 000 m²
Resort de 4 estrellas frente al mar en venta, 113 habitaciones, cerca del aeropuerto de Koh …
$40,34M
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Hotel de 4 estrellas en venta, con 262 habitaciones, ubicado en el distrito financiero de Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Tailandia, cerca de la estación de tren aéreo BTS Ekkamai. en Bangkok, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, con 262 habitaciones, ubicado en el distrito financiero de Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Tailandia, cerca de la estación de tren aéreo BTS Ekkamai.
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 262
Área 36 000 m²
Número de plantas 19
Hotel de 4 estrellas en venta, con 262 habitaciones, ubicado en el distrito financiero de Su…
$86,16M
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TekceTekce
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo 200 m. en Pa Tong, Tailandia
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo 200 m.
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 390
Área 30 000 m²
Número de plantas 7
Hotel de 5 estrellas en venta, 390 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, a sólo…
$96,92M
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Hotel de 4 estrellas en venta, 256 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo 150 metr en Ban Bang Thao, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 256 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo 150 metr
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 256
Número de plantas 5
Hotel de 4 estrellas en venta, 256 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo …
$44,53M
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Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex. en Rawai, Tailandia
Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Tailandia
Área 35 m²
El complejo hotelero Wyndham La Vita Phuket, gestionado por la prestigiosa marca hotelera Wy…
$147,000
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Hotel en Pattaya City, Tailandia
Hotel
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Piso 2/2
Una oportunidad única para los inversores. Venta de un edificio de 19 apartamentos con ingre…
$2,45M
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Hotel en Baan Than Mayom, Tailandia
Hotel
Baan Than Mayom, Tailandia
Habitaciones 196
Hotel de 4 estrellas en venta, tamaño 196 habitaciones, junto a la playa de arena blanca en …
$50,04M
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Hotel for sale on Chang Khlan Road, 205 rooms, at Chiang Mai,Thailand. en Ban Huai Thong, Tailandia
Hotel for sale on Chang Khlan Road, 205 rooms, at Chiang Mai,Thailand.
Ban Huai Thong, Tailandia
Habitaciones 205
Número de plantas 14
Hotel en venta en Chang Khlan Road, 205 habitaciones, cerca del bazar nocturno de Chiang Mai…
$20,56M
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Hotel en Provincia de Phuket, Tailandia
Hotel
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 105
Número de plantas 7
Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, 105 habitaciones, cerca de Central Phuket Floresta, T…
$7,95M
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Hotel en venta, tamaño 266 habitaciones, en el casco antiguo de Phuket, Tailandia. en Provincia de Phuket, Tailandia
Hotel en venta, tamaño 266 habitaciones, en el casco antiguo de Phuket, Tailandia.
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 266
Número de plantas 9
Hotel en venta, tamaño 266 habitaciones, en el casco antiguo de Phuket, Tailandia. El hot…
$10,28M
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3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. en Ban Huai Na, Tailandia
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand.
Ban Huai Na, Tailandia
Habitaciones 66
Número de plantas 5
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. The hotel is located on …
$5,89M
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3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia. en Ban Thai Changlon, Tailandia
3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia.
Ban Thai Changlon, Tailandia
Habitaciones 72
Número de plantas 8
Hotel de 3 estrellas en venta, 72 habitaciones, cerca del puesto de control fronterizo de Sa…
$2,03M
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Hotel de 4 estrellas en venta, 270 habitaciones, zona de Sukhumvit Road, Bangkok, Tailandia. en Bangkok, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 270 habitaciones, zona de Sukhumvit Road, Bangkok, Tailandia.
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 270
Número de plantas 25
Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, Soi Sukhumvit 39, más de 270 habitaciones, cerca de B…
$55,80M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. en Karon, Tailandia
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Tailandia
Habitaciones 88
Número de plantas 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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Hotel en venta, tamaño 273 habitaciones, área de Nimmanhaemin, Chiang Mai, Tailandia. en Chiang Mai City Municipality, Tailandia
Hotel en venta, tamaño 273 habitaciones, área de Nimmanhaemin, Chiang Mai, Tailandia.
Chiang Mai City Municipality, Tailandia
Habitaciones 273
Área 8 000 m²
Número de plantas 11
Hotel en venta, tamaño 273 habitaciones, área de Nimmanhaemin, cerca de los grandes almacene…
$23,49M
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Hotel en Na Kluea, Tailandia
Hotel
Na Kluea, Tailandia
Habitaciones 264
Número de plantas 18
Ofrecemos un hotel de 264 habitaciones en venta junto a Pattaya Seaview en cada habitación.U…
$44,00M
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4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km. en Chiang Mai City Municipality, Tailandia
4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km.
Chiang Mai City Municipality, Tailandia
Habitaciones 79
Resort de 4 estrellas en venta, tamaño 79 habitaciones, en Chiang Mai, en 5 rai de tierra, c…
$44,16M
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3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi. en Ban Nonsi, Tailandia
3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi.
Ban Nonsi, Tailandia
Habitaciones 54
Número de plantas 5
Hotel de 3 estrellas en venta, 54 habitaciones, cerca del polígono industrial 304, Prachinbu…
$2,64M
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Hotel de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, cerca de Karon Beach, Phuket, Tailandia en Karon, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, cerca de Karon Beach, Phuket, Tailandia
Karon, Tailandia
Habitaciones 224
Área 976 m²
Número de plantas 3
Hotel de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, cerca de Karon Beach, Phuket, Tailandia …
$49,93M
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Hotel de 4 estrellas en venta, 326 habitaciones, cerca del muelle Bali Hai, Pattaya, Tailandia. en Pattaya City, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, 326 habitaciones, cerca del muelle Bali Hai, Pattaya, Tailandia.
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 326
Número de plantas 7
Hotel de 4 estrellas en venta, 326 habitaciones, cerca del muelle Bali Hai, Pattaya, Chonbur…
$26,43M
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4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. en Pa Tong, Tailandia
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 119
Número de plantas 6
Hotel de 4 estrellas en venta, 119 habitaciones, cerca de la playa de Patong, provincia de P…
$14,72M
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4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations. en Bangkok, Tailandia
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations.
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 68
Número de plantas 3
Hotel de 4 estrellas en venta en Pratunam, Bangkok, a 200 metros de la estación Ratchaprarop…
$6,18M
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Hotel en Ban Huai Thong, Tailandia
Hotel
Ban Huai Thong, Tailandia
Habitaciones 512
Hotel de 4 estrellas en venta en Chiang Mai, Tailandia, cerca del Bazar Nocturno de Chiang M…
$52,99M
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3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. en Ban Bang Thao, Tailandia
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 50
Número de plantas 5
Hotel de 3 estrellas en venta, 50 habitaciones, cerca de la playa de Surin, Phuket, a solo 3…
$11,78M
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Hotel en venta, 98 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, Tailandia en Pa Tong, Tailandia
Hotel en venta, 98 habitaciones, cerca de la playa de Patong, Phuket, Tailandia
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 98
Número de plantas 2
Hotel en venta, tamaño 98 habitaciones, cerca de Patong Beach, provincia de Phuket, a sólo 2…
$41,21M
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Hotel de 5 estrellas en venta, 179 habitaciones, cerca de Kamala Beach, Phuket, Tailandia, a 350 met en Kamala, Tailandia
Hotel de 5 estrellas en venta, 179 habitaciones, cerca de Kamala Beach, Phuket, Tailandia, a 350 met
Kamala, Tailandia
Habitaciones 179
Número de plantas 4
Hotel de 5 estrellas en venta, 179 habitaciones, cerca de Kamala Beach, Phuket, Tailandia, a…
$38,18M
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3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km. en Pattaya City, Tailandia
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km.
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 84
Número de plantas 5
Hotel de 3 estrellas en venta, 84 habitaciones, cerca del centro comercial Central Pattaya M…
$6,77M
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Hotel de 3 estrellas en venta, 121 habitaciones, en Samui, Tailandia. en Baan Chaweng, Tailandia
Hotel de 3 estrellas en venta, 121 habitaciones, en Samui, Tailandia.
Baan Chaweng, Tailandia
Habitaciones 121
Número de plantas 4
Hotel de 3 estrellas en venta, 121 habitaciones, en el corazón de la ciudad de Chaweng. Cerc…
$32,31M
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Hotel de 4 estrellas en venta, tamaño 241 habitaciones, junto al mar, Hua Hin-Cha-am, Tailandia. en Hua Hin, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, tamaño 241 habitaciones, junto al mar, Hua Hin-Cha-am, Tailandia.
Hua Hin, Tailandia
Habitaciones 241
Área 32 135 m²
Número de plantas 23
Hotel de 4 estrellas en venta, tamaño 241 habitaciones, junto al mar, Hua Hin-Cha-am, Tailan…
$49,93M
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