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Terreno y parcelas en venta en Tailandia

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119 propiedades total found
Parcela en Ban Sa Pam, Tailandia
Parcela
Ban Sa Pam, Tailandia
KOH22092 Prime Land en venta en Koh KaeoDescubra una oportunidad excepcional para poseer un…
$1,96M
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Parcela en Huai Yai, Tailandia
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Huai Yai, Tailandia
Terrenos en venta Huay Yai East Pattaya Prime Ubicación Adecuado para el desarrollo o la sub…
$2,55M
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Parcela en Pong, Tailandia
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Pong, Tailandia
Land for sale in Mabprachan East Pattaya This land plot is located in the East Pattaya zone …
$154,541
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Parcela en Pa Tong, Tailandia
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Pa Tong, Tailandia
PAT22420 Esta excepcional tierra de 4 Rai + 4.125 sq.wa ofrece vistas panorámicas al mar y …
$2,89M
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Parcela en Pong, Tailandia
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Pong, Tailandia
Terrenos en venta – Mabprachan (Zona de cobre), Pattaya Oriental Esta hermosa parcela de ti…
$117,687
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Parcela en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Excepcional Terreno en venta en Nong Prue PattayaDescubra una rara oportunidad para asegurar…
$2,09M
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Parcela en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
CHE22932 Esta parcela es una opción directa para cualquiera que busque construir en una par…
$482,946
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Parcela en Choeng Thale, Tailandia
Parcela
Choeng Thale, Tailandia
CHE22930 Este es el tipo de tierra que te da opciones. Una mezcla de terreno plano y suavem…
$905,524
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Parcela en Rawai, Tailandia
Parcela
Rawai, Tailandia
NAI22954 Esta es una de las pocas parcelas restantes en Nai Harn que ofrece privacidad y un…
$430,695
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Parcela en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Prime Land en venta en Jomtien PattayaEsta parcela principal se encuentra en un corredor com…
$11,14M
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Parcela en Ban Bang Thao, Tailandia
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Ban Bang Thao, Tailandia
SUR22399 Esta parcela de tierra en el área buscada de Surin ofrece una fantástica oportunid…
$1,19M
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Parcela en Pa Khlok, Tailandia
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Pa Khlok, Tailandia
EAS21792 ancho rectangular 5.5 Rai (8.800 metros cuadrados)Vistas de las montañas de bosque…
$757,576
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Parcela en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
SUR22539 Una oportunidad excepcional para poseer un pedazo de paraíso a un corto paseo de l…
$296,970
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Parcela en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
BAN6982 Una gran parcela de tierra con una superficie de 6 Rai (9.820 metros cuadrados) se …
$484,848
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Parcela en Wichit, Tailandia
Parcela
Wichit, Tailandia
PAN5805 La tierra de 12 000 metros cuadrados se encuentra en la colina. Ofrece una magnífic…
$4,09M
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Parcela en Rawai, Tailandia
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Rawai, Tailandia
RAW21711 Esta parcela es bastante grande que necesita ser limpia antes de construir. Se enc…
$1,01M
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Parcela en mab fakthxng, Tailandia
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mab fakthxng, Tailandia
Terrenos en venta Huay Yai Pattaya Campo de golf Frontage Investment Opportunity Esta primer…
$395,093
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Parcela en Thalang, Tailandia
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Thalang, Tailandia
MAI22872 Esta tierra se adapta a los compradores que piensan a largo plazo y valoran la ubi…
$940,000
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Parcela en Pa Khlok, Tailandia
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Pa Khlok, Tailandia
AOP6449 Gran parcela de terreno en venta en la zona Ao Po. La balsa de tierra está parcialm…
$187,879
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Parcela en Klet Kaeo, Tailandia
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Klet Kaeo, Tailandia
Terrenos en venta en Bang Sare SattahipEsta gran parcela se encuentra en la zona tranquila d…
$3,70M
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Pattaya City, Tailandia
Terrenos en venta en Mabprachan Lake East PattayaEsta parcela se encuentra cerca del lago Ma…
$80,522
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Parcela en ban nein thray, Tailandia
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ban nein thray, Tailandia
Terrenos en venta Huay Yai Na Jomtien – Ideal para piscina Villa Inversión Esta tierra en ve…
$79,019
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Parcela en Huai Yai, Tailandia
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Huai Yai, Tailandia
Terrenos en venta 5 Rai 2 Ngan 3 Square Wah en Huai Yai PattayaSituado en Huai Yai Pattaya, …
$541,978
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Parcela en Khok Kloi, Tailandia
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Khok Kloi, Tailandia
PHA5252 Redención fraccional o completa de una excelente parcela de aterrizaje para constru…
$287,879
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Parcela en Choeng Thale, Tailandia
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Choeng Thale, Tailandia
LAY22618 Una rara oportunidad de inversión cerca de Layan Beach – un terreno con vistas al …
$542,823
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Parcela en Nong Prue, Tailandia
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Nong Prue, Tailandia
Terrenos en venta en PornprapanimitUna excelente oportunidad para adquirir un terreno bien u…
$85,081
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Parcela en Sakhu, Tailandia
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Sakhu, Tailandia
NAT21901 Descubra una oportunidad sin precedentes para construir su sueño en el corazón de …
$606,612
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Parcela en Huai Yai, Tailandia
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Huai Yai, Tailandia
Terrenos en venta en Huay YaiEsta es una gran oportunidad para comprar un terreno listo para…
$139,366
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Parcela en Si Sunthon, Tailandia
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Si Sunthon, Tailandia
CHE22873 Esta tierra es una opción sólida para los compradores que entienden dónde se encue…
$2,27M
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Parcela en Nong Prue, Tailandia
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Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Terreno con Casa en venta en 6.57 Rai en East Pattaya – Ideal para inversores Una oportunid…
$2,14M
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