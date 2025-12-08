  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Bangkok
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bangkok, Tailandia

Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$309,252
La residencia cuenta con un club y una zona de coworking, zona de salón, terraza con piscina, sala de fitness, sala de juegos, jardines, seguridad en las 24 horas y videovigilancia, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el distrito central más de moda …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$117,180
El condominio de 26 plantas ofrece vistas pintorescas del río. Disfrute de la exclusiva variedad de instalaciones en la azotea de doble planta con vistas panorámicas.Características:Salónbarsala de juegosgimnasiopiscinajacuzzipiscina infantilSala de reunionesestacionamientoseguridad alrededo…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$70,617
El complejo consta de 6 edificios y cuenta con un hermoso territorio con piscinas y zonas verdes.Terminación - 4o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de toda la infraestructura necesaria
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$148,385
La residencia cuenta con una zona de coworking, una sala de conferencias, un gimnasio, un jardín y una terraza, un parque infantil, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 5 minutos de un centro comercial, cerca de una e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$285,971
La residencia cuenta con una biblioteca y una sala de conferencias, un jardín, una piscina con jacuzzi, una piscina infantil, un gimnasio, seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento, un centro de spa.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 500 metrosEstación BTS - 600 me…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$115,639
El complejo es una torre de 30 plantas con 546 apartamentos con 1 dormitorio.Características:lobbysalonesjardínpiscina infinitajacuzzipiscina infantilclub infantilgimnasioespacio de trabajobarra panorámicaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 750 metros del supermer…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$74,935
El condominio de estilo resort consta de 5 edificios y cuenta con una amplia gama de comodidades:verde parque forestalzonas de estarjardínpiscinassoleada terrazapiscina infantilverde céspedzona de barbacoajacuzzigimnasiosaunaspaespacio de trabajosala de juegosUbicación e infraestructura cerc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$70,309
El complejo consta de 4 edificios y cuenta con una infraestructura rica:LobbiesCafélavanderíaclub infantilbibliotecapiscinaspiscina infantiljacuzzicinejardínUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 700 metros de una estación de metro
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$68,243
El complejo consta de 3 edificios con 588 apartamentos y cuenta con una infraestructura rica:Zonas verdesbarespacio de trabajomusic studiojacuzzipiscinasjardíngimnasioco-kitcheninstalaciones para reunionescineUbicación e infraestructura cercana La propiedad está convenientemente situada cerc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$204,458
La residencia cuenta con una zona de coworking, una sala de conferencias y una sala de estar, un jardín, una piscina, un gimnasio, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra en el corazón del distrito de Lat Phrao, a 30…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$96,500
El proyecto está cerca de la autopista y las instalaciones de entrada. El proyecto cuenta con apartamentos de 1-2 dormitorios. El complejo también cuenta con varias zonas recreativas, como jardines verdes y una terraza en la azotea, una piscina de agua salada de 22 metros, zonas de picnic y …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$1,60M
La moderna residencia de lujo consta de 106 villas de 3 plantas con piscinas.Características:2 clubhousesparquesalonescomedorvino clubSala de reunionesComedorpiscinasjacuzziclub infantilespacio de trabajocentro de spagimnasioUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en un…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$64,221
Este ingenio complejo te hace sentir como vivir en el complejo de lujo todos los días bajo el concepto de “el oasis dentro del complejo urbano perdido en el jardín”. Energice y refresque cada mañana con la naturaleza todo rodeado para que se sienta como en casa. El complejo consta de 5 edifi…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$1,10M
La residencia cuenta con una piscina con vistas panorámicas a la ciudad, un jacuzzi y un niño; zona, baño de vapor, jardín en la azotea, aparcamiento, gimnasio, biblioteca, sala de juegos, servicio de conserjería y seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propied…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$307,322
Deleite en el ritmo suave de la vida como su condominio estilo resort, hace que cada día se sienta realmente extraordinario. En un mundo donde la naturaleza, y cada amenidad que deseas se reúnen todas tus necesidades de estilo de vida se cumplen.Inspirada en la belleza pacífica del valle, ca…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$92,511
El complejo es de 2 edificios con 787 apartamentos con 1 dormitorio.Características:lobbysalonesgimnasioTerminación - 2o trimestre de 2026.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de toda la infraestructura necesaria
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$567,389
La residencia cuenta con un club y una piscina, un gimnasio, una zona de co-working, una sala de juegos para niños, un gran parque con un lago.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 2.3 kmEstación de metro - 6 kmEstación de tren - 950 metrosEscuela - 2,6 kmUniversidad - 10 kmCentro…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$98,062
El complejo consta de 3 edificios y cuenta con una amplia gama de comodidades:Sala de reunionessala de juegoco-kitchensala de estar en la azoteagimnasiopiscinajacuzziSala de yogaCaféjardínco-working areaVentajas El rendimiento del alquiler es 5.2-6.5%.Ubicación e infraestructura cercana La p…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$74,613
Experimente la estética de vivir en armonía en el moderno condominio lujoso en el corazón de la zona de Sukhumvit, con vistas a la vista más espectacular del río Chao Phraya. Este proyecto consta de 4 edificios, 33 plantas y 582 unidades. Instalaciones:Zona de recepción y vestíbuloGimnasio y…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Nue Z Square
Bangkok, Tailandia
de
$58,490
Número de plantas 8
Condominio moderno con ubicación perfecta!Gran inversión en la zona en desarrollo de Bangkok!Nue Z-Square Suan Luang es un condominio elegante de baja altura del desarrollador Noble Development, combinando funcionalidad, diseño moderno y un precio asequible. El proyecto es ideal para jóvenes…
Agencia
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complejo residencial New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$93,745
Enriquezca cada momento de su vida con comodidades excepcionales diseñadas para abrazar todos los estilos vivos, asegurando su felicidad y relajación de una manera que es únicamente suya. Las instalaciones de primera clase le permitirán elevar su viaje de vida con energía más vibrante en cad…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$251,694
El proyecto en un barrio tranquilo de Bangkok, rodeado de zonas verdes. El edificio cuenta con apartamentos estándar y loft con 1-2 dormitorios. Cerca de tiendas, escuelas, hospitales, estación de metro.Instalaciones y equipos en la casa Otras comodidades incluyen sala de estar, vestíbulo co…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$675,331
El moderno complejo residencial incluye vestíbulo y zona de coworking, una casa club, piscinas para adultos y niños, un gimnasio, una sala de yoga, un parque, seguridad las 24 horas.Cada casa tiene 3 dormitorios, 4-5 baños, un salón, un comedor, una cocina, un trastero, un vestidor, terrazas…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Noble Form Thonglor
Bangkok, Tailandia
de
$243,860
Número de plantas 46
Agencia
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complejo residencial High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$225,369
La residencia cuenta con un parque infantil, una piscina de 40 metros de largo con una vista pintoresca, un jacuzzi y una cubierta solar, una piscina infantil, salón y zonas de coworking, un gimnasio, un baño de vapor, un jardín en la azotea, seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento.I…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$58,005
El complejo consta de 3 edificios y cuenta con una amplia gama de comodidades al estilo de cada una de las cuatro estaciones:Otoño:sala de estar exteriorco-working areapiscinasInvierno:lavanderíasala de estar exteriorgimnasiopiscinaPrimavera:bibliotecalavanderíaSala de reunionesÁreas de trab…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$501,752
The residence features a club, a fitness center, a salt-water swimming pool, a park, a kids' playground, a co-working area, around-the-clock security and video surveillance. Location and nearby infrastructure The property is located close to schools, highways, shopping malls, a metro station
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$92,511
El complejo consta de 4 edificios y cuenta con una infraestructura rica:lobbyterrazasjardínpanorámico co-working areaSala de reunionessala de juegosclub infantilcomedorpiscina infantiljacuzzi exteriorgimnasiosaunapiscinasZona de yogaUbicación e infraestructura cercana La propiedad está situa…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$86,886
El complejo es una definición de un nuevo estilo de vida que combina tecnología y espacios verdes naturales para una vida sostenible.Características:LobbySala de reunionesPiscinaCo-kitchenCo-working areaSala de lavanderíaSalón de biblioteca al aire libreSala de juegosSpaBarSala de fiestasGym…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Tailandia
de
$118,620
Año de construcción 2028
Número de plantas 47
Nue Epic Asok-Rama9 es la inversión perfecta en el corazón de Bangkok.Condominio moderno con altos ingresos de alquiler y un precio de ganga!Es un complejo residencial premium de cuatro torres con más de 3,107 apartamentos, combinando comodidad, estilo y ubicación privilegiada. El proyecto e…
Agencia
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Complejo residencial Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$111,013
Proyecto en Klong San, uno de los distritos más antiguos de Bangkok, cerca de la estación de metro. Construcción de ladrillo rojo con loft de 1-2 dormitorios y apartamentos estándar. Ofrece vistas a la ciudad. Algunos apartamentos tienen vistas al río.El concepto de paisajismo del proyecto s…
Agencia
TRANIO
