Casa en condominio en venta en Tailandia

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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bangkok, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
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Esta unidad de planta alta cuenta con 2 amplios dormitorios, 2 baños, y 2 balcones con vista…
$630,785
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
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Embassy Life – Luxury High-Rise Living Steps from Jomtien BeachCreciendo majestuosamente a l…
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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El Cero Bang Tao es una inversión de condominio con visión de futuro situada en la zona de B…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
En Venta: Moderno Condominio de 1 dormitorio en Aeras Jomtien Silencio 15th Floor tención 45…
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Chalong, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Un nuevo complejo residencial gestionado por la reconocida marca hotelera Wyndham ofrece una…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
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Oceana Kamala es un desarrollo contemporáneo de condominios en Kamala, Phuket, reconocido po…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
La Riviera California 1 Dormitorio en Venta – Esta unidad de 1 dormitorio en La Riviera Cali…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Inversionista Alerta Silencio En Venta: Vista Mar de Lujo Condo en la Riviera Monaco, Jomtie…
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Condominio de 2 dormitorios en venta en Andromeda en Pratumnak Hill PattayaEsta elegante uni…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
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Área 23 m²
The Trust Residence – Central Pattaya ¦ Renovated Studio for SaleEste estudio renovado se en…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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$68,134
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en Neo Sea View Na jomtienEste condominio bien presentado está situado…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Ver Talay 8 Condominio en venta Jomtien Vista Mar Extranjera Propiedad Ver Talay 8 condomini…
$109,107
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Somphong Condotel Studio for Sale Connecting Unit Na Jomtien Este apartamento estudio en ven…
$41,029
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Chom Thian, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Grand Florida Beachfront Condo Resort Unidad para la venta en Na JomtienEsta unidad de un do…
$145,250
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una vez Pattaya 1 dormitorio en venta – Este elegante apartamento de 1 dormitorio, 1 baño es…
$164,142
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
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La Attitud Urbana Pattaya – Condominio en venta, Pattaya SurDescubre un condominio elegante …
$65,037
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El Riviera Ocean Drive Pattaya en venta 1Habitación nueva totalmente amueblado Este condomin…
$120,048
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Chaophraya Surasak, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Chaophraya Surasak, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Golf View Condo Inicio Amplia Condominio en Venta con Campo de Golf Vista en SrirachaEsta am…
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Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Somphong Condotel Studio for Sale Connecting Unit Na Jomtien Este apartamento estudio en ven…
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ático en venta Pratumnak Pattaya Este ático en venta en Pratumnak ofrece una …
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Grand Caribbean city view Condo para la ventaDetalle:1 dormitorio 1 baño Tamaño 36,60 m2 Tot…
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Nº de cuartos de baño 1
Riviera Mónaco Condominio en venta Na JomtienEste moderno condominio está situado en la Rivi…
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Área 36 m²
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 3 dormitorios en venta en East PattayaEsta casa en venta se encuentra en East Pattay…
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Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Duplex de 1 dormitorio en venta – AERAS Beachfront Condominium, Jomtien PattayaPosee un peda…
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
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Área 36 m²
En Venta Silencio 1 dormitorio Condominio en La Visión, PratumnakForeign Quota ← Parcial Sea…
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Cetus Jomtien Condominio de 2 dormitorios con vista al mar Esta espaciosa unidad de 84 m2 se…
$356,157
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