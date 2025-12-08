  1. Realting.com
Complejo residencial Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Tailandia
de
$156,228
Un magnífico complejo en la costa este de Phuket incluye varias zonas - 3 villas de lujo, casas adosadas, 2 edificios de apartamentos, una casa club, un hotel y un puerto deportivo. Un paseo en barco de 20 minutos te lleva a otra isla aislada, Coconut Island, a solo 500 metros de distancia. …
TRANIO
Complejo residencial Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Tailandia
de
$236,704
Un magnífico complejo en la costa este de Phuket incluye varias zonas - 3 villas de lujo, casas adosadas, 2 edificios de apartamentos, una casa club, un hotel y un puerto deportivo. Un paseo en barco de 20 minutos te lleva a otra isla aislada, Coconut Island, a solo 500 metros de distancia. …
TRANIO
Complejo residencial New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Tailandia
de
$3,65M
Un magnífico complejo en la costa este de Phuket incluye varias zonas - 3 villas de lujo, casas adosadas, 2 edificios de apartamentos, una casa club, un hotel y un puerto deportivo. Un paseo en barco de 20 minutos te lleva a otra isla aislada, Coconut Island, a solo 500 metros de distancia. …
TRANIO
Complejo residencial Mouana Residence Ko Kaeo
Complejo residencial Mouana Residence Ko Kaeo
Ban Bang Ku, Tailandia
de
$462,897
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 261–360 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Apto para: Mouana Residence Ko Kaeo es una opción ideal para quienes buscan una vivienda lujosa rodeada de naturaleza para vivir cómodamente o como inversión rentable. Es perfecto para familias con niños debido a su proximidad a una escuela internaciona…
Tumanov Group
Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Tailandia
de
$1,55M
Una comunidad privada cerrada consistió en 9 villas amplias y totalmente funcionales diseñadas meticulosamente para familias con niños. El proyecto se encuentra en una colina con una vista pintoresca cerca de las escuelas internacionales.Grandes parcelas de 670 m2 a 1195 m2. Dormitorios 20-2…
TRANIO
