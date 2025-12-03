  1. Realting.com
New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Tailandia
de
$89,735
Wichit, Tailandia
de
$89,735
Una excelente opción para alquilar y relajarse en su propia residencia durante varias semanas al año.El complejo consta de 2 edificios de ocho plantas con espacio de coworking, lavandería, piscina, aparcamiento, zona de fitness, jardines con zonas de recreación.El complejo está siendo constr…
Agencia
TRANIO
THE BASE BUKIT
Complejo residencial THE BASE BUKIT
Complejo residencial THE BASE BUKIT
Complejo residencial THE BASE BUKIT
Complejo residencial THE BASE BUKIT
Complejo residencial THE BASE BUKIT
Wichit, Tailandia
de
$70,159
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
¡Apartamentos de lujo en el nuevo complejo residencial THE BASE BUKIT, ubicado en el mismo centro de Phuket! ¡Una atractiva propiedad de inversión! ¡Alto potencial de ingresos por alquiler! ¡Perfectamente adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Cuotas disponib…
Agencia
DDA Real Estate
The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Wichit, Tailandia
de
$91,984
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 31–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Proyecto de gran infraestructura en el centro de Occidente Nuevo condominio en Samoa Ubicación privada de infraestructura, en el centro de la ciudad de Central Festival Phuket. Основным плюсом локации также является уникальная для острова транспортная доступность, можно будет добраться до л…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0
96,707
Apartamentos 2 habitaciones
65.0
207,005
Apartamentos 3 habitaciones
76.0
238,095
Asociación
Phuket Property Association
Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Wichit, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Sobre el proyecto:Ubicación: Muang Phuket, PhuketZona de tierra Pribl. 4 paraísosTipo de proyecto Condominio de baja altura 3 edificios (8 et.), 1 casa clubNúmero total de unidades 585 unidades / 2 tiendas minoristasTipo de unidades Smart Living 26.50 - 27.80 metros cuadrados (Smart Living)L…
Asociación
Phuket Property Association
The Base Bukit
Complejo residencial The Base Bukit
Complejo residencial The Base Bukit
Complejo residencial The Base Bukit
Complejo residencial The Base Bukit
Complejo residencial The Base Bukit
Wichit, Tailandia
de
$76,809
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Base para cada inspiración diseñada para integrar la cultura Peranakan con el estilo de vida excepcional y verdaderamente único de la nueva generación.Base para cada actividad gira alrededor de la zona comunitaria multifuncional.Base para cada forma de vida donde la función y la comodidad se…
Asociación
Phuket Property Association
THE CITY
Complejo residencial THE CITY
Complejo residencial THE CITY
Complejo residencial THE CITY
Complejo residencial THE CITY
Complejo residencial THE CITY
Wichit, Tailandia
de
$130,900
Número de plantas 8
¡Increíbles apartamentos en el proyecto City Phuket, ubicado en la parte central de Phuket!¡Excelente opción para inversión!¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde el 7%!¡Hipotecas para extranjeros! ¡Al pagar el 50% del costo de la unidad, se otorga …
Agencia
DDA Real Estate
The Base Bukit – Phuket
Complejo residencial The Base Bukit – Phuket
Complejo residencial The Base Bukit – Phuket
Complejo residencial The Base Bukit – Phuket
Complejo residencial The Base Bukit – Phuket
Complejo residencial The Base Bukit – Phuket
Wichit, Tailandia
de
$71,379
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 26–50 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién le conviene: El proyecto es ideal para inversiones conservadoras, ya que el desarrollador es la empresa pública más grande de Tailandia, lo que garantiza la fiabilidad y la seguridad.Sobre la ubicación: El proyecto está ubicado en el área de Kat…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.3 – 35.0
78,806 – 106,143
Apartamentos 2 habitaciones
50.0
169,043
Agencia
Tumanov Group
The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Wichit, Tailandia
de
$74,036
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 25–35 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para los amantes de la vida moderna en un ambiente tranquilo. El proyecto es perfecto para parejas jóvenes, familias pequeñas e inversores que buscan invertir en una zona de desarrollo dinámico.Sobre la ubicación: Ubicado e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
24.8 – 35.3
81,739 – 135,113
Agencia
Tumanov Group
New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Tailandia
de
$91,895
Wichit, Tailandia
de
$91,895
Las características complejas:lobbygimnasiolavanderíapiscinasala de estarjardines (incluyendo un jardín en la azotea)Ventajas Mobiliario y aire acondicionado gratis.Ubicación e infraestructura cercana Escuela más cercana - 300 metrosBritish International Escuela - 6,1 kmcentro comercial más …
Agencia
TRANIO
The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Wichit, Tailandia
de
$79,764
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
The Base Rise – Nuevo estilo condo resort Mueang District, Phuket.La Base Rise – Nuevo estilo de condominio de Sansiri. es un imponente estilo de resort de 8 plantas que comprende 326 unidades, situado en el corazón del distrito de Mueang, Phuket, a 2 minutos del centro de Phuket. Las unidad…
Asociación
Phuket Property Association
THE BASE RISE
Edificio de apartamentos THE BASE RISE
Edificio de apartamentos THE BASE RISE
Edificio de apartamentos THE BASE RISE
Edificio de apartamentos THE BASE RISE
Edificio de apartamentos THE BASE RISE
Wichit, Tailandia
de
$74,661
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
¡Proyecto privado de inversión! ¡Доходность от аренды по объекту составляет 7-12% годовых!Рассрочка!¡Apartamentos меблированы!The Base Rise — Condominio moderno, ubicado en el barrio de Pušuketa, en la zona de Vichit.Ubicación: бассейн Sunrise с эксклюзивным м в окружении тропического сада, …
Agencia
DDA Real Estate
New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wichit, Tailandia
de
$111,650
Wichit, Tailandia
de
$111,650
Ofrecemos apartamentos amueblados.La residencia cuenta con una zona de coworking y una sala de juegos, una piscina de 30 metros de largo y un jacuzzi, una piscina infantil, un centro de fitness y una zona de yoga, un solárium, jardines, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora y video…
Agencia
TRANIO
Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Wichit, Tailandia
de
$81,075
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 27–49 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Para los conocedores de la comodidad y la tranquilidad modernas. Perfecto para quienes buscan un alojamiento de lujo o una inversión rentable en bienes raíces en Phuket.Acerca de la ubicación: Ubicado en el centro de la ciudad de Phuket,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.7 – 48.8
89,511 – 159,064
Agencia
Tumanov Group
The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Wichit, Tailandia
de
$105,179
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Área 39–90 m²
20 objetos inmobiliarios 20
Lista para entrar a vivir, la casa acaba de ser terminada. Totalmente amueblada. Centro de la ciudad de Phuket.Crédito (hipoteca) al 6% por 15 años. El apartamento ya se puede alquilar, recibir ingresos y pagar el préstamo. ¡Una oferta muy rara en la isla de Phuket!Sobre el complejo:Situado …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
39.0 – 88.0
116,122 – 255,832
Apartamentos 2 habitaciones
65.0 – 90.0
189,757 – 271,466
Apartamentos 3 habitaciones
79.0
233,001 – 266,658
Agencia
Tumanov Group
