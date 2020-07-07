Complejo residencial Rezidencia Karolina Komala

🌴 Apartamentos junto al mar en Phuket - 400 m a la playa de Kamala
🌊 Sólo 5 minutos a pie de la playa
🗝️ Una gran opción para la inversión, vacaciones o residencia permanente.
📍 Kamala es una zona prestigiosa y pacífica, convenientemente situada entre Patong y Bang Tao.
✨ Principales ventajas
✔ Postial rental yield of 8-10% per annum
✔ Arquitectura moderna y acabado premium
✔ Con mobiliario completo - puede alquilar o conducir inmediatamente
✔ Balcones y ventanas panorámicas
✔ Primera etapa de ventas – Mejores precios y opciones de planificación
✔ Comprar sin comisión para el comprador
🏡 Apartamentos asequibles (precios corrientes)
1 dormitorio - desde 26 m2, desde 104.000 $
2 dormitorios - desde 45 m2, desde $ 205.000
3 dormitorios - desde 100 m2, desde 455.000 dólares
Todos los apartamentos: - con balcones - ventanas panorámicas - cocina - muebles completos Formato: "ven y vive" o alquila inmediatamente
🏗 Duración de la construcción
Entrega del complejo - I trimestre de 2028
💵 Los elementos del constructor
• Depósito - 100.000 baht
• 25% dentro de 30 días de reserva
• 25% después de 7 meses
• 25% en otros 7 meses
• 25% al transferir el objeto
🌇 Infraestructura compleja
• 8 edificios residenciales (7 pisos)
• Piscinas para adultos y niños
• Gimnasio, zonas de yoga, spa
• Sala de vestíbulo y áreas de recreación
• Espacios de juego para niños
• Estacionamiento y carga para vehículos eléctricos
• Territorio favorable a las mascotas
📍 Kamala location
400 m a la playa - 5 minutos a pie
• Cerca se encuentran los mejores restaurantes, cafeterías y clubes de playa
• Un ambiente aislado sin ruido
• Acceso rápido a Patong y Bang Tao
• Una de las áreas más prometedoras de Phuket para la inversión
💼 Acompañando la transacción
✔ Soporte de corretaje gratuito
✔ Proveniente constructor
✔ Seguridad jurídica
✔ Soporte completo - desde la reserva al registro y alquiler
📞 Escribe para conseguir planes, un catálogo y una lista de apartamentos disponibles.
Las mejores opciones al comienzo de las ventas se desmontan muy rápidamente.