Complejo residencial Rezidencia Karolina Komala

🌴 Apartamentos junto al mar en Phuket - 400 m a la playa de Kamala

🌊 Sólo 5 minutos a pie de la playa

🗝️ Una gran opción para la inversión, vacaciones o residencia permanente.

📍 Kamala es una zona prestigiosa y pacífica, convenientemente situada entre Patong y Bang Tao.

✨ Principales ventajas

✔ Postial rental yield of 8-10% per annum

✔ Arquitectura moderna y acabado premium

✔ Con mobiliario completo - puede alquilar o conducir inmediatamente

✔ Balcones y ventanas panorámicas

✔ Primera etapa de ventas – Mejores precios y opciones de planificación

✔ Comprar sin comisión para el comprador

🏡 Apartamentos asequibles (precios corrientes)

1 dormitorio - desde 26 m2, desde 104.000 $

2 dormitorios - desde 45 m2, desde $ 205.000

3 dormitorios - desde 100 m2, desde 455.000 dólares

Todos los apartamentos: - con balcones - ventanas panorámicas - cocina - muebles completos Formato: "ven y vive" o alquila inmediatamente

🏗 Duración de la construcción

Entrega del complejo - I trimestre de 2028

💵 Los elementos del constructor

• Depósito - 100.000 baht

• 25% dentro de 30 días de reserva

• 25% después de 7 meses

• 25% en otros 7 meses

• 25% al transferir el objeto

🌇 Infraestructura compleja

• 8 edificios residenciales (7 pisos)

• Piscinas para adultos y niños

• Gimnasio, zonas de yoga, spa

• Sala de vestíbulo y áreas de recreación

• Espacios de juego para niños

• Estacionamiento y carga para vehículos eléctricos

• Territorio favorable a las mascotas

📍 Kamala location

400 m a la playa - 5 minutos a pie

• Cerca se encuentran los mejores restaurantes, cafeterías y clubes de playa

• Un ambiente aislado sin ruido

• Acceso rápido a Patong y Bang Tao

• Una de las áreas más prometedoras de Phuket para la inversión

💼 Acompañando la transacción

✔ Soporte de corretaje gratuito

✔ Proveniente constructor

✔ Seguridad jurídica

✔ Soporte completo - desde la reserva al registro y alquiler

📞 Escribe para conseguir planes, un catálogo y una lista de apartamentos disponibles.

Las mejores opciones al comienzo de las ventas se desmontan muy rápidamente.