  2. Tailandia
  3. Bang Sare
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bang Sare, Tailandia

Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
Complejo residencial BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Tailandia
de
$63,260
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Complejo residencial ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Tailandia
de
$63,663
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
El quinto proyecto de Sisaran de Bang Saray es un condominio de lujo ECO Friendly con 262 unidades. Con más de 15 facilidades para los residentes y una variedad de servicios de 5 estrellas, este desarrollo establecerá un nuevo punto de referencia para Bang Saray.
Sisaran
