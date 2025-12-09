  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Chalong
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Chalong, Tailandia

Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$116,41M
Ofrecemos villas con piscinas, plazas de aparcamiento, vistas panorámicas al mar y al jardín.La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia.Instalaciones y equipos en la casa Persianas eléctricasAire acondicionadoAficionados al techoSistema "Smart Home"Paneles solaresUbicación e infrae…
TRANIO
New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$364,288
El destino premium de primera línea de playa en Phuket donde el lujo y la comodidad se encuentran. Condominios impresionantes ofrecen impresionantes vistas al mar, amplios planos de planta, y todos los dormitorios vienen con baños en suite para una experiencia verdaderamente indulgente. La m…
TRANIO
Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$147,288
Nuevo condominio en el sur de Phuket, donde el encanto tropical se combina perfectamente con las comodidades modernas. A pocos pasos de Robinson Lifestyle Chalong y a poca distancia de las encantadoras playas del sur, este exclusivo desarrollo promete una experiencia de estilo de vida incomp…
TRANIO
New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$1,54M
El complejo incluye 28 villas con 4 dormitorios y 5 baños.Características:2 plazas de aparcamientopiscina de agua saladaterrazaInstalaciones y equipos en la casa aire acondicionadoarmario empotradococinaUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 9 minutosRobinson Lifestyle C…
TRANIO
Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Chalong, Tailandia
de
$195,209
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Asociación
Phuket Property Association
NOON Tower
Complejo residencial NOON Tower
Complejo residencial NOON Tower
Complejo residencial NOON Tower
Complejo residencial NOON Tower
Complejo residencial NOON Tower
Chalong, Tailandia
de
$86,338
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2018
Número de plantas 8
Área 28–53 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Listo para entrar a vivir, Totalmente amueblado, Ingresos garantizados Despre complex: Ofrecemos apartamentos amueblados de forma moderna: estudios, de 1-2 y 3 dormitorios, de 24 a 85 m2. El complejo incluye apartamentos listos para mudarse con impresionantes vistas a la ciudad, las montañas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.0 – 53.0
95,390 – 155,515
Apartamentos 2 habitaciones
47.0 – 50.0
162,222 – 198,703
Agencia
Tumanov Group
Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Complejo residencial Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Complejo residencial Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Complejo residencial Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Complejo residencial Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Complejo residencial Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Chalong, Tailandia
de
$78,750
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
A new residential complex managed by the world-renowned hotel brand Wyndham offers premium living in the Chalong area of ​​Phuket. The complex comprises 398 apartments located on a 7,420 m² plot, with a total built-up area of ​​25,000 m². Property details: Distance to sea: 8,900 …
Agencia
Smart Home
Wyndham Fantasea Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Chalong
Chalong, Tailandia
de
$72,792
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 28–92 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos elegantes en el corazón de ChalongEl nuevo complejo de apartamentos exclusivos se encuentra en el distrito de Chalong a pocos pasos del centro comercial Robinson Lifestyle Chalong y a poca distancia en coche de las playas del sur de Phuket.Sumérgete en el estilo de vida Wyndham …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.0
77,193
Apartamentos 2 habitaciones
56.0
154,386
Apartamentos 3 habitaciones
92.0
256,516
Asociación
Phuket Property Association
FANTASEA CONDO CHALONG
Complejo residencial FANTASEA CONDO CHALONG
Complejo residencial FANTASEA CONDO CHALONG
Complejo residencial FANTASEA CONDO CHALONG
Complejo residencial FANTASEA CONDO CHALONG
Complejo residencial FANTASEA CONDO CHALONG
Chalong, Tailandia
de
$67,085
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Invierta en apartamentos únicos que proporcionen altos rendimientos y precios en aumento cada año. ¡Cuotas! ¡Apartamentos completamente amueblados! FANTASEA CONDO CHALONG estará ubicado en el corazón de Chalong, frente al centro comercial Robinson Lifestyle. Este proyecto ofrece la combin…
Agencia
DDA Real Estate
New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$1,25M
Una comunidad cerrada de villas premium consta de 37 villas de 4 tipos, de 3 a 5+ dormitorios. Todas las villas tienen una piscina con jacuzzi, jardines tropicales privados, terrazas y aparcamiento cubierto para 2-3 coches. El concepto del proyecto es un pueblo residencial con servicio turís…
Agencia
TRANIO
New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$399,340
Un moderno complejo residencial en Chalong, creado para una vida cómoda. Arquitectura de pensamiento, alta calidad de edificio y ubicación conveniente hacen que el proyecto sea atractivo para la vida y la inversión.Las características complejas:clubhouse con restaurantemoderno centro de fitn…
Agencia
TRANIO
Wyndham Fantasea Condo Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Condo Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Condo Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Condo Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Condo Chalong
Complejo residencial Wyndham Fantasea Condo Chalong
Chalong, Tailandia
de
$67,490
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 28–92 m²
9 objetos inmobiliarios 9
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!Para quién es: Perfecto para quienes buscan una combinación de vida urbana y paraíso tropical. Ideal para familias, parejas y quienes valoran la comodidad y la conveniencia.Sobre la ubicación: El complejo está ubicado en el sur de Phuket, en la zo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.0
74,566 – 80,351
Apartamentos 2 habitaciones
55.0 – 56.0
149,132 – 162,501
Apartamentos 3 habitaciones
92.0
247,787 – 266,946
Agencia
Tumanov Group
New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$1,23M
Complejo viene con 13 villas de lujo de dos pisos con diseños funcionales, acabados de lujo y tecnología de vanguardia. Cada villa, diseñada con un espacio totalmente funcional, un montón de espacio utilizable para el almacenamiento, la vida y la flexibilidad, cuenta con 3-5 dormitorios con …
Agencia
TRANIO
Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Tailandia
de
$549,515
Un proyecto único, situado entre los pintorescos paisajes de la isla de Phuket, consta de 35 villas con vistas a las montañas, el lago y el campo de golf. El diseño interior del proyecto está hecho en un estilo moderno utilizando colores neutros.El complejo se encuentra a 5 minutos de la esc…
Agencia
TRANIO
