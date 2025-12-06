  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Kathu, Tailandia

Patong
17
Pa Tong
15
Complejo residencial Viva Patong
Complejo residencial Viva Patong
Complejo residencial Viva Patong
Complejo residencial Viva Patong
Complejo residencial Viva Patong
Complejo residencial Viva Patong
Pa Tong, Tailandia
de
$93,274
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 7
Área 26–128 m²
13 objetos inmobiliarios 13
530 metros al mar, Garantía de Ingresos, Totalmente Amueblado Despre Complex: El complejo incluye 3 edificios, con un total de 246 unidades. Hay varios tipos de unidades disponibles con tamaños que van desde 37,3 a 106 m2. Las soluciones arquitectónicas únicas integran un estilo moderno con …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0 – 46.0
103,108 – 159,978
Apartamentos 2 habitaciones
62.0 – 128.0
105,983 – 558,548
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Forest Patong Residence
Complejo residencial The Forest Patong Residence
Complejo residencial The Forest Patong Residence
Complejo residencial The Forest Patong Residence
Complejo residencial The Forest Patong Residence
Complejo residencial The Forest Patong Residence
Pa Tong, Tailandia
de
$251,991
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 45–110 m²
15 objetos inmobiliarios 15
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es adecuado: Este proyecto es perfecto para familias que buscan un estilo de vida lujoso en Phuket, así como para inversores que buscan un ingreso estable por alquiler en una de las zonas turísticas más populares de Tailandia.Acerca de la …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.8 – 64.7
278,560 – 409,921
Apartamentos 2 habitaciones
109.8
669,150 – 686,308
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial DCONDO REEF
Complejo residencial DCONDO REEF
Complejo residencial DCONDO REEF
Complejo residencial DCONDO REEF
Complejo residencial DCONDO REEF
Complejo residencial DCONDO REEF
Kathu, Tailandia
de
$53,150
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Acogedor apartamento en el popular complejo residencial DCONDO REEF en la parte central de Phuket. ¡Atractiva propiedad de inversión! Vivienda de lujo en el corazón de la ciudad de Phuket con potencial para obtener altos rendimientos de alquiler y revalorización. ¡La favorable ubica…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Tailandia
de
$172,711
Un proyecto en una ubicación ideal, a solo 100 metros de la playa de Kamala.El complejo tiene 2 bloques y 1-2 dormitorios y estudios.Los apartamentos están decorados en colores cálidos y baños de lujo están instalados en cada habitación.El hotel tiene una belleza única y 4 piscinas elegantes…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Marin Phuket Kamala
Complejo residencial Marin Phuket Kamala
Complejo residencial Marin Phuket Kamala
Complejo residencial Marin Phuket Kamala
Complejo residencial Marin Phuket Kamala
Complejo residencial Marin Phuket Kamala
Kamala, Tailandia
de
$178,327
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Aléjese del caos para tranquilizar la naturaleza y completar la privacidad en el Marin Phuket, el lujoso complejo de condominios modernos abrazado por la naturaleza en Kamala, Phuket. La provincia, uno de los mejores destinos del proyecto, es bien conocido como paraíso del sur para tailandes…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial D Condo Reef Phuket
Complejo residencial D Condo Reef Phuket
Complejo residencial D Condo Reef Phuket
Complejo residencial D Condo Reef Phuket
Complejo residencial D Condo Reef Phuket
Complejo residencial D Condo Reef Phuket
Kathu, Tailandia
de
$54,452
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Área 24–50 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: D Condo Reef Phuket es una excelente opción para familias con niños e inversores. El proyecto es ideal tanto para inversiones a largo plazo como para alquileres a corto plazo debido a su ubicación y comodidades.Ubicación: El complejo …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
24.3 – 34.3
60,193 – 85,233
Apartamentos 2 habitaciones
50.0
125,140
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Kamala, Tailandia
de
$277,533
Una nueva línea de apartamentos de inversión en un prestigioso complejo en la zona de Kamala.El proyecto es un complejo moderno con piscinas, restaurantes y un SPA. El complejo cuenta con 222 unidades con diferentes diseños (1, 2 y 3 dormitorios + duplexes). Todos los apartamentos cuentan co…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complejo residencial Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complejo residencial Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complejo residencial Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complejo residencial Bluepoint Seaview Condo Phuket
Complejo residencial Bluepoint Seaview Condo Phuket
Pa Tong, Tailandia
de
$525,895
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2020
Número de plantas 3
Área 130–453 m²
20 objetos inmobiliarios 20
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es:Para quienes buscan un alojamiento de lujo con impresionantes vistas al mar, entusiastas de la privacidad y conocedores de altos estándares, así como para quienes buscan oportunidades de inversión lucrativas en uno de los destinos turístic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
130.2 – 277.0
555,878 – 1,32M
Apartamentos 3 habitaciones
139.0 – 220.9
596,425 – 1,11M
Apartamentos 5 habitaciones
453.2
1,90M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Kamala, Tailandia
de
$71,804
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Área 26–47 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it suitable for: This project is ideal for those looking for peaceful and comfortable accommodation in Phuket with the opportunity for profitable investments. It is suitable for both family vacations and long-term living. About the location: Si…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0 – 34.0
79,375 – 103,505
Apartamentos 2 habitaciones
47.0
143,080 – 156,539
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complejo residencial The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complejo residencial The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complejo residencial The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complejo residencial The Exclusive Sky Phuket Condominium
Complejo residencial The Exclusive Sky Phuket Condominium
Kamala, Tailandia
de
$947,707
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 294 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Este proyecto es perfecto para quienes valoran la exclusividad, el lujo y el espacio privado. Ideal para familias, inversores y quienes buscan oportunidades únicas para vivir y relajarse en una de las zonas más cotizadas de Phuket.Sobre l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
293.5
1,05M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Tailandia
de
$231,764
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
2 objetos inmobiliarios 2
Condominios de lujo con vistas al mar en PatongBienvenido a Baan Xuan Kamnan, una prestigiosa zona de lujo situada en las laderas de Patong Beach en Phuket. La playa de coral con vistas al océano ofrece una exquisita plataforma de visualización para impresionantes puestas de sol y vistas de …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Citygate
Complejo residencial Citygate
Complejo residencial Citygate
Complejo residencial Citygate
Complejo residencial Citygate
Complejo residencial Citygate
Kamala, Tailandia
de
$109,984
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2021
Número de plantas 8
Área 33–69 m²
12 objetos inmobiliarios 12
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Principales características: El proyecto ya está terminado El proyecto cuenta con su propia clínica del Bangkok Hospital Group y un centro de SPA, que se ocupará de su salud. Para quién es: Perfecto para familias con niños, autónomos y cualquiera qu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.0 – 35.0
118,042 – 130,189
Apartamentos 2 habitaciones
69.0 – 69.5
254,863 – 270,627
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Element
Complejo residencial The Element
Complejo residencial The Element
Complejo residencial The Element
Complejo residencial The Element
Complejo residencial The Element
Kamala, Tailandia
de
$101,165
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 30–169 m²
201 objeto inmobiliario 201
CESPAPADO PARA QUIER ELEGANCIA; BEACH, MOUNTAINS, COMMUNITYDescubre El Elemento, ubicado en una ubicación privilegiada y tranquila en Kamala Element ofrece a unos pocos la oportunidad de disfrutar de comodidades premium en un entorno tranquilo y aislado. Usted experimentará privacidad e inst…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
29.9 – 92.6
123,427 – 594,033
Apartamentos 2 habitaciones
49.8 – 168.6
210,552 – 1,06M
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Tailandia
de
$354,624
El complejo consta de 233 unidades de estudio y una habitación. Los tamaños oscilan entre 47 y 70 m2. Las unidades están enclavadas alrededor de un hermoso lago que consta de cascadas, pasarelas y paisajes tropicales. Hay excelentes instalaciones como dos piscinas, un restaurante, bar de pis…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$184,713
El moderno complejo residencial ofrece una variedad de diseños convenientes de estudios a apartamentos con 3 dormitorios, así como una buena infraestructura - piscina, gimnasio, etc.Instalaciones y equipos en la casa CCTV ( Vigilancia video)24H SeguridadRecepción/zona de vestíbuloCo-Working …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial MGallery Residences
Complejo residencial MGallery Residences
Complejo residencial MGallery Residences
Complejo residencial MGallery Residences
Complejo residencial MGallery Residences
Complejo residencial MGallery Residences
Kamala, Tailandia
de
$312,413
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Complejo residencial New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Tailandia
de
$100,000
Opciones de acabado Con acabado
Plast Property Management Company - más de 30 años de experiencia.Un moderno complejo residencial con condominios y apartamentos en el centro de Phuket.El complejo consta de tres edificios de 8 plantas, un total de 604 apartamentos, estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios en venta, q…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial MONT AZURE LAKESIDE 5
Complejo residencial MONT AZURE LAKESIDE 5
Complejo residencial MONT AZURE LAKESIDE 5
Complejo residencial MONT AZURE LAKESIDE 5
Complejo residencial MONT AZURE LAKESIDE 5
Complejo residencial MONT AZURE LAKESIDE 5
Kamala, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
CONDOMINIO LAKESHORE CON PROPIEDAD COMPLETA. MontAzure Lakeside está idealmente ubicado al pie de una colina con una amplia pendiente boscosa que cae en cascada hasta la playa. Una ubicación tan conveniente proporciona un acceso conveniente a toda la infraestructura exclusiva de MontAzure…
Agencia
Udomo
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Tailandia
de
$888,607
El proyecto tiene villas con diferentes diseños: 3-6 dormitorios y 4-6 baños. Estas villas son perfectas para familias y expatriados que buscan una vida tranquila y aislada. Está a 5-20 minutos en coche de restaurantes, playas, tiendas, HeadStart y British School, que se encuentran entre las…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Element Kamala
Complejo residencial The Element Kamala
Complejo residencial The Element Kamala
Complejo residencial The Element Kamala
Complejo residencial The Element Kamala
Complejo residencial The Element Kamala
Kamala, Tailandia
de
$76,693
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
A 500 metros del mar, desarrollador confiableAcerca del complejo:El complejo Element Kamala consta de 4 bloques residenciales en 7 pisos, con un total de 278 apartamentos de lujo. Los tamaños de los apartamentos varían de 29,87 m² a 168,61 m² e incluyen los tipos A, B, C, D y E, con 1 a 2 do…
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Tailandia
de
$111,445
El complejo ofrece la oportunidad de disfrutar de servicios de primera clase en una ubicación tranquila y aislada. Sólo 282 lujosos apartamentos, ubicados en cuatro bloques residenciales, le permitirá disfrutar de privacidad y servicios exclusivos a diferencia de cualquier otro. Obtenga la o…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Patong Bay Sea View Residence
Complejo residencial Patong Bay Sea View Residence
Complejo residencial Patong Bay Sea View Residence
Complejo residencial Patong Bay Sea View Residence
Complejo residencial Patong Bay Sea View Residence
Complejo residencial Patong Bay Sea View Residence
Pa Tong, Tailandia
de
$81,897
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 46 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*A quién va dirigido: Patong Bay Sea View Residence es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo y rentabilidad de la inversión en la bulliciosa Patong. Este proyecto está dirigido a compradores e inversores exigentes que desean disfrutar de u…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.5
90,532 – 208,920
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Tailandia
de
$1,09M
El complejo consta de 8 villas modernas con 4 dormitorios.Características:terrazajardínpiscinaestacionamientosala de estar exteriorUbicación e infraestructura cercana Una de las zonas más encantadoras de Phuket, Kamala ofrece una gran calidad de vida. Con mucho desarrollo en el barrio en los…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial UTOPIA CENTRAL
Complejo residencial UTOPIA CENTRAL
Complejo residencial UTOPIA CENTRAL
Complejo residencial UTOPIA CENTRAL
Complejo residencial UTOPIA CENTRAL
Complejo residencial UTOPIA CENTRAL
Tak Dad, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Utopia Central Hotel está ubicado a solo 3 km de Central Festival, uno de los centros comerciales más grandes de Phuket. También está muy cerca de otras tiendas y establecimientos importantes, como Tesco Lotus, Big C Supercenter y Siam Makro. El Hospital Internacional Siriroj está a 5 minuto…
Agencia
Udomo
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Tailandia
de
$142,159
Una oferta ideal para aquellos que sueñan con pasar el invierno en Tailandia con su familia y están considerando una zona tranquila y cómoda en el centro de la isla para vivir.La residencia cuenta con una gran piscina de 35 metros de largo con zona para niños, un club, un gimnasio, un jardín…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Patong Bay Sea View
Complejo residencial Patong Bay Sea View
Complejo residencial Patong Bay Sea View
Complejo residencial Patong Bay Sea View
Complejo residencial Patong Bay Sea View
Complejo residencial Patong Bay Sea View
Pa Tong, Tailandia
de
$132,963
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Patong Bay Sea View es un complejo moderno que consta de edificios de 3 pisos con 454 apartamentos de 45,5 metros cuadrados. Los apartamentos con un diseño espacioso y un interior moderno están completamente amueblados, ¡ofrecen magníficas vistas de la bahía de Patong! Cada apartamento…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Utopia Central
Complejo residencial Utopia Central
Complejo residencial Utopia Central
Complejo residencial Utopia Central
Complejo residencial Utopia Central
Complejo residencial Utopia Central
Tak Dad, Tailandia
de
$75,787
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Utopia Central Retiro urbano en la bulliciosa ciudad planificada y diseñada para una vida económica pero lujosa, Utopia Central se conceptualiza para la vida moderna en el corazón de la ciudad, rodeada de naturaleza. El complejo de 405 habitaciones es de 15 minutos "; Conduzca desde Pato…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial The Origin Kathu Patong
Complejo residencial The Origin Kathu Patong
Complejo residencial The Origin Kathu Patong
Complejo residencial The Origin Kathu Patong
Complejo residencial The Origin Kathu Patong
Complejo residencial The Origin Kathu Patong
Kathu, Tailandia
de
$71,202
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 25–34 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos de lujo en el corazón de PhuketEste condominio de baja altura, situado en una zona de 6 paraísos (aproximadamente 9600 metros cuadrados), consta de 3 edificios, cada uno de los cuales tiene 6 plantas.El complejo cuenta con 617 apartamentos – estudios, apartamentos individuales y…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.0 – 28.0
75,753
Apartamentos 2 habitaciones
34.0
127,293
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$407,049
Programa único de préstamo de inversión hasta 40% del costo de la vivienda.Es un proyecto que prioriza el medio ambiente y la buena calidad de vida. Bajo el concepto de diseño moderno, el lujoso ritmo de vida con la naturaleza a través del diseño con el concepto de sostenibilidad que promuev…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Bluepoint Luxury Condominiums
Complejo residencial Bluepoint Luxury Condominiums
Complejo residencial Bluepoint Luxury Condominiums
Complejo residencial Bluepoint Luxury Condominiums
Complejo residencial Bluepoint Luxury Condominiums
Complejo residencial Bluepoint Luxury Condominiums
Pa Tong, Tailandia
de
$571,599
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 151–444 m²
8 objetos inmobiliarios 8
El inicio de las ventas de un proyecto de lujo para Bang Tao a un precio único El condominio se encuentra en la costa oeste de Phuket, entre las colinas de la Bahía Patong, en un lugar apartado y exótico. Independientemente de si desea caminar por la playa, visite hermosos restaurantes loc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
151.3 – 273.2
603,462
Apartamentos 3 habitaciones
220.9 – 227.2
40,64M
Apartamentos 5 habitaciones
443.8
1,98M
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$702,776
El complejo incluye 19 exclusivos apartamentos con vistas al mar.piscinajardínseguridad alrededor de la horaservicio de conserjeríavista marInstalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoMuebles de cocina y electrodomésticosCalentador de aguaVentajas Las demandas en unidades de alquile…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Marin Phuket at Kamala beach
Complejo residencial The Marin Phuket at Kamala beach
Complejo residencial The Marin Phuket at Kamala beach
Complejo residencial The Marin Phuket at Kamala beach
Complejo residencial The Marin Phuket at Kamala beach
Complejo residencial The Marin Phuket at Kamala beach
Kamala, Tailandia
de
$181,794
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 37–72 m²
10 objetos inmobiliarios 10
¡entradas a Phuket y vuelta como regalo!* Para quién es: Ideal para quienes quieran combinar unas vacaciones en la playa con inversiones rentables. El proyecto ofrece excelentes condiciones para una estancia tranquila y unos ingresos estables por alquiler. Despre locația: El Marin Phuket s…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 53.0
168,223 – 293,553
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 72.0
244,865 – 378,866
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Coral Beach Oceanview Resort
Complejo residencial Coral Beach Oceanview Resort
Complejo residencial Coral Beach Oceanview Resort
Complejo residencial Coral Beach Oceanview Resort
Complejo residencial Coral Beach Oceanview Resort
Complejo residencial Coral Beach Oceanview Resort
Pa Tong, Tailandia
de
$188,309
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Área 55–142 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para quienes desean disfrutar de una vida de lujo con vistas al mar, aprecian la comodidad y un enfoque ecológico. Perfecto para familias, parejas e inversores.Sobre la ubicación: Ubicado en la pintoresca zona de Kathu, justo al lad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0
208,163
Apartamentos 2 habitaciones
96.0 – 125.0
363,340 – 492,022
Apartamentos 3 habitaciones
142.0
580,435
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Tailandia
de
$132,537
El moderno complejo residencial consta de 3 bloques en medio de los cuales hay una piscina y una zona verde. Además, el complejo cuenta con sala de fitness, zona de coworking, vestíbulo, lavandería, jardín de techo, aparcamiento. Todos los apartamentos tienen balcones y están completamente a…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial OCEANA
Complejo residencial OCEANA
Complejo residencial OCEANA
Complejo residencial OCEANA
Complejo residencial OCEANA
Complejo residencial OCEANA
Pa Tong, Tailandia
de
$109,060
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Invertir en apartamentos Oceana Resort Kamala Phuket es una oportunidad única de recibir ingresos por alquiler y un crecimiento anual de precios. ¡Rendimiento desde el 7%! Cuotas disponibles! ¡Los apartamentos están amueblados! Oceana Resort Kamala Phuket: Este apartamento está situado a u…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial The Origin Kathu – Patong
Complejo residencial The Origin Kathu – Patong
Complejo residencial The Origin Kathu – Patong
Complejo residencial The Origin Kathu – Patong
Complejo residencial The Origin Kathu – Patong
Complejo residencial The Origin Kathu – Patong
Kathu, Tailandia
de
$59,437
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 34–45 379 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Boletos de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: El proyecto es ideal para familias, expatriados y alquileres a largo plazo.Acerca de la ubicación: El complejo está ubicado en el corazón de Phuket, en el área de Kathu, lo que brinda fácil acceso a la infraestructura urbana, escuelas …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.6 – 45 379.0
65,704 – 90,229
Apartamentos 2 habitaciones
47.7
125,049
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial dcondo reef
Complejo residencial dcondo reef
Complejo residencial dcondo reef
Complejo residencial dcondo reef
Complejo residencial dcondo reef
Complejo residencial dcondo reef
Kathu, Tailandia
de
$68,919
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
12 objetos inmobiliarios 12
Condominio elegante en el centro de la isla Bienvenido a Baan, Suan Kamanan, una prestigiosa clase de lujo, ubicada en las laderas de las colinas de la playa de Patong en Phuket. La playa de Coral con vista al océano ofrece una plataforma de revisión exquisita para impresionantes puestos d…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Patong Bay Hill Apartments
Complejo residencial Patong Bay Hill Apartments
Complejo residencial Patong Bay Hill Apartments
Complejo residencial Patong Bay Hill Apartments
Complejo residencial Patong Bay Hill Apartments
Complejo residencial Patong Bay Hill Apartments
Pa Tong, Tailandia
de
$203,134
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Patong Bay Hill Apartments es un condominio de lujo que consta de 429 apartamentos en 2 plantas y desarrollado por Phuket Holiday Services International ( PHSI ) Property. ¡El condominio ofrece magníficas vistas panorámicas de la ciudad y el mar de Andaman! Los apartamentos están totalment…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Complejo residencial Fantasea Condo Kamala
Kamala, Tailandia
de
$99,196
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 26–47 m²
2 objetos inmobiliarios 2
condominio elegante a un precio caliente en una buena área El nuevo condominio para 164 apartamentos se construirá en el área de Kamal, uno de los más prometedores para las inversiones en el área de Phuket. El área es principalmente cómoda para las familias. Patong, a solo 15 minutos en c…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Complejo residencial Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Kathu, Tailandia
de
$73,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's most trusted and recognizable brands. The project is located in the Kathu district, the geographical center of the island, close to shopping centers like Central Festival Phuket, Tesco Lotus, golf co…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial The Element by Anocha
Complejo residencial The Element by Anocha
Complejo residencial The Element by Anocha
Complejo residencial The Element by Anocha
Complejo residencial The Element by Anocha
Complejo residencial The Element by Anocha
Kamala, Tailandia
de
$123,277
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Escapar a la elegancia pacífica: Playa, Montañas, Comunidad
Desarrollador
The Element by Anocha
Complejo residencial The Forest Patong
Complejo residencial The Forest Patong
Complejo residencial The Forest Patong
Complejo residencial The Forest Patong
Complejo residencial The Forest Patong
Complejo residencial The Forest Patong
Pa Tong, Tailandia
de
$272,109
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 53–110 m²
4 objetos inmobiliarios 4
The Forest Patong Residence: Discover the Perfect Blend of Luxury Living and Lucrative Investment in Phuket Looking for a luxury condo in Phuket that seamlessly blends modern comforts with natural tranquility? Look no further than The Forest Patong Residence, a premier real estate project…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.2 – 60.0
320,589 – 408,594
Apartamentos 2 habitaciones
109.8
700,896
Asociación
Phuket Property Association
