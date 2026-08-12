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Locales comerciales en venta en Tailandia

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Bangkok
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Provincia de Chon Buri
20
Pattaya City
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98 propiedades total found
Propiedad comercial 82 m² en Sakhu, Tailandia
Propiedad comercial 82 m²
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 2
Área 82 m²
🔻¡Empieza a vender! Presale.🔻El precio más bajo en la entrada🔻 Mi nombre es Leon, hágame su …
$313,071
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Propiedad comercial 52 m² en Sakhu, Tailandia
Propiedad comercial 52 m²
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 2
Área 52 m²
🔻¡Empieza a vender! Presale.🔻El precio más bajo en la entrada🔻 Mi nombre es Leon, hágame su …
$198,533
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Edificio comercial de 3 pisos en venta – Primera ubicación de negocios en Thappraya Road, Pa…
$263,247
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TekceTekce
Negocio listo en Na Chom Thian, Tailandia
Negocio listo
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Lujo 4 Dormitorios Piscina Villa en Na Jomtien en venta – Esta impresionante villa de 4 dorm…
$1,24M
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Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, en el distrito de negocios, Sukhumvit Road, Bangkok, Tailandia, cerca del centro comercial Emsphere. en Bangkok, Tailandia
Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, en el distrito de negocios, Sukhumvit Road, Bangkok, Tailandia, cerca del centro comercial Emsphere.
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 224
Área 24 000 m²
Número de plantas 30
Hotel de lujo de 4 estrellas en venta, 224 habitaciones, en el distrito de negocios, Sukhumv…
$70,66M
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Propiedad comercial en Karon, Tailandia
Propiedad comercial
Karon, Tailandia
KAT6906 Nuevo Hotel en venta! Se encuentra en una excelente ubicación en la plaza 15 Rai (8…
$7,99M
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Propiedad comercial en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 9
PAT6347 Un acogedor y pequeño complejo hotelero, con 17 habitaciones, donde cada huésped se…
$1,20M
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Propiedad comercial 83 m² en Ban Bang Ku, Tailandia
Propiedad comercial 83 m²
Ban Bang Ku, Tailandia
Área 83 m²
KOH22884 Listado de espacios comercialesEsta plaza comercial es una rara oportunidad para a…
$339,394
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Propiedad comercial 116 m² en Thalang, Tailandia
Propiedad comercial 116 m²
Thalang, Tailandia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 116 m²
MAI22607 Esta propiedad única ofrece una oportunidad excepcional para aquellos que buscan u…
$485,290
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Hotel en venta Cerca de Walking Street South PattayaEste hotel está situado en la zona sur d…
$1,67M
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Resort de 4 estrellas frente al mar en venta, 113 habitaciones, cerca del aeropuerto de Koh Samui, Tailandia. en Provincia de Surat Thani, Tailandia
Resort de 4 estrellas frente al mar en venta, 113 habitaciones, cerca del aeropuerto de Koh Samui, Tailandia.
Provincia de Surat Thani, Tailandia
Área 28 000 m²
Resort de 4 estrellas frente al mar en venta, 113 habitaciones, cerca del aeropuerto de Koh …
$40,34M
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Propiedad comercial 230 m² en Rawai, Tailandia
Propiedad comercial 230 m²
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Área 230 m²
RAW3596 ¡El precio comienza desde 14,49 millones de Baht!La arquitectura encantadora del nu…
$438,375
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Propiedad comercial 421 m² en Choeng Thale, Tailandia
Propiedad comercial 421 m²
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 421 m²
BAN22765 Una rara casa multipropósito diseñada para empresarios que quieren el equilibrio p…
$1,21M
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Propiedad comercial en Bang Nai Si, Tailandia
Propiedad comercial
Bang Nai Si, Tailandia
PHA5587 Este complejo boutique frente a la playa ofrece sólo seis villas exclusivas dentro …
$14,85M
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Negocio listo en Khao Chi Chan, Tailandia
Negocio listo
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Resort Business para la venta en Bangsaray – Este complejo de 13 dormitorios sigue funcionan…
$607,836
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
Negocio listo
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 36
Nº de cuartos de baño 36
Edificio comercial 36 Habitaciones en venta en Pattaya CentralEsta oportunidad de negocios d…
$1,70M
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Propiedad comercial 202 m² en Karon, Tailandia
Propiedad comercial 202 m²
Karon, Tailandia
Dormitorios 3
Área 202 m²
KAT7296 Este es un edificio situado en el distrito comercial de Kata. En tres plantas hay:3…
$363,636
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Propiedad comercial 658 m² en Rawai, Tailandia
Propiedad comercial 658 m²
Rawai, Tailandia
Dormitorios 12
Área 658 m²
NAI5244 Hotel de lujo con 12-13 habitaciones de lujo & grandes aparcamientos, jardín, pisci…
$1,97M
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Propiedad comercial en Karon, Tailandia
Propiedad comercial
Karon, Tailandia
Dormitorios 9
KAR6864 Encantador hotel en venta cerca de Karon Beach!ChanoteLicencia del Hotel21 habitaci…
$1,22M
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Propiedad comercial 71 m² en Chalong, Tailandia
Propiedad comercial 71 m²
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Área 71 m²
CHA6333 Descubra una rara oportunidad para poseer un edificio comercial versátil en Chalong…
$140,531
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Propiedad comercial en Takua Pa, Tailandia
Propiedad comercial
Takua Pa, Tailandia
PHA5533 Este hotel de alta calidad en Ko Kho Khao Island ofrece un lujo y comodidad incompa…
$4,85M
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Propiedad comercial 450 m² en Karon, Tailandia
Propiedad comercial 450 m²
Karon, Tailandia
Dormitorios 2
Área 450 m²
KAR6062 Gran oportunidad de inversión para presentar a sus clientes. Este restaurante está …
$1,33M
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Negocio listo en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Casa de huéspedes en venta Pratumnak Hill Pattaya Esta casa de huéspedes en venta en …
$288,722
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Dormitorios 63
Nº de cuartos de baño 63
Modern Hotel for Sale South Pattaya Investment Opportunity Este moderno hotel en venta en So…
$4,25M
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 195
Nº de cuartos de baño 127
Hotel 195 Habitaciones con terreno en venta Pattaya Naklua AreaEste hotel de 195 habitacione…
$10,10M
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Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Piscina de lujo Villa Cerca de la playa en venta en Pratumnak Hill, Pattaya (¡Solo a 100 met…
$1,37M
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Propiedad comercial 144 m² en Pa Tong, Tailandia
Propiedad comercial 144 m²
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 9
Área 144 m²
PAT6448 Hotel en venta, en el centro de infraestructura desarrollada. A poca distancia se p…
$1,50M
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30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters en Bangkok, Tailandia
30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters
Bangkok, Tailandia
Área 37 771 m²
Número de plantas 30
Edificio de oficinas de 30 plantas en venta en Bangkok, Tailandia. Cerca de la estación de B…
$64,20M
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Hotel de 4 estrellas en venta, con 262 habitaciones, ubicado en el distrito financiero de Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Tailandia, cerca de la estación de tren aéreo BTS Ekkamai. en Bangkok, Tailandia
Hotel de 4 estrellas en venta, con 262 habitaciones, ubicado en el distrito financiero de Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Tailandia, cerca de la estación de tren aéreo BTS Ekkamai.
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 262
Área 36 000 m²
Número de plantas 19
Hotel de 4 estrellas en venta, con 262 habitaciones, ubicado en el distrito financiero de Su…
$86,16M
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Negocio listo en Nong Prue, Tailandia
Negocio listo
Nong Prue, Tailandia
¡Oportunidad Rara! Popular Central Pattaya Club para la venta – Listo para operar Esta disco…
$1,08M
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