Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Mostrar todo Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tailandia
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
El nuevo complejo Harmonia es un lugar ideal para una vida tranquila y serena en el centro de la vida urbana de Pattaya. Ubicado en el centro de Pattaya, cerca de las playas. A 100 metros de la compleja parada de autobús, centros comerciales cercanos, supermercados, lugares de entretenimient…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Mostrar todo Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$130,200
Rascacielos residencial de lujo en el centro de PattayaEl edificio ofrece impresionantes vistas panorámicas de los alrededores y del Golfo de Tailandia. Las 465 habitaciones del condominio están cuidadosamente diseñadas. Además de seguridad las 24 horas, una piscina de 240 m2. y Con sus prop…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Mostrar todo Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Pattaya City, Tailandia
de
$214,619
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 18
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Mostrar todo Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Pattaya City, Tailandia
de
$55,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
El Cloud Condominium recibió el Mejor Condominio Asequible en la costa este de Tailandia en 2016 en los Premios a la Propiedad de Tailandia. Ubicado a 80 metros de la prestigiosa colina Pratumnak con una acogedora playa, a solo 5 minutos a pie del condominio, e incluye 161 elegantes apartame…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya City, Tailandia
de
$99,014
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 22
Beverly Mountain Bay está ubicada en el centro de la ciudad y ofrece impresionantes vistas al mar y al horizonte. Condominio de lujo Beverly Mountain Bay en Pattaya: un lugar ideal para quedarse. El complejo está construido con materiales de alta calidad que son sostenibles para el medio amb…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Mostrar todo Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya City, Tailandia
de
$241,996
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 37
Ocean Portofino Jomtien es un condominio costero de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo de lujo que cuenta con 268 unidades con vistas únicas del puerto deportivo más grande de Asia. ¡El complejo está ubicado en un lugar súper prestigioso de la Riviera de Jomtien, la nuev…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Pattaya City, Tailandia
de
$279,259
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Mostrar todo Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Pattaya City, Tailandia
de
$410,169
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Mostrar todo Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tailandia
de
$73,051
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 51
Marina Golden Bay es un complejo que consta de 3 torres de gran altura ( Victoria, Ginebra y Elya ), cada una de las cuales tiene 51 pisos. Ubicado en la carretera principal Tepprazit, entre los distritos de Jomtien y la carretera principal de Sukhumvit, a 5 minutos de la playa! Todos los …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Mostrar todo Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Pattaya City, Tailandia
de
$54,850
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Si su sueño es una vida lujosa en el elegante condominio –, le ofrecemos una idea magnífica y única de vivienda, actualmente disponible en el lugar más codiciado de Pattaya – la prestigiosa colina Pratumnak cerca de la playa de Kozi. Estilo, comodidad y conveniencia son las característica…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Mostrar todo Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Complejo residencial s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya City, Tailandia
de
$109,130
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 59
Copacabana Beach Jomtien - un rascacielos de 59 pisos en Pattaya con una excelente ubicación en el área de Jomtien. El complejo está ubicado cerca del mar. La característica principal de Copacabana Pattaya – es la oportunidad de comprar un apartamento con piscina privada, piscina en la que …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Mostrar todo Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$86,949
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 46
Arcadia Millennium Tower — es un proyecto de condominio y apartamento ubicado en la parte central de Pattaya. La ubicación en la parte central de la ciudad garantiza la proximidad a toda la infraestructura urbana más popular. También cerca se encuentran los principales centros comerciales de…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Marina Golden Bay
Complejo residencial Marina Golden Bay
Complejo residencial Marina Golden Bay
Complejo residencial Marina Golden Bay
Complejo residencial Marina Golden Bay
Mostrar todo Complejo residencial Marina Golden Bay
Complejo residencial Marina Golden Bay
Pattaya City, Tailandia
de
$72,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 51
El proyecto de lujo más grande es Pattaye. En el territorio de 2,5 hectáreas de piscinas, minigolf, un montón de territorio verde para caminar, también un centro comercial, en el centro del complejo del vestíbulo en forma de una pirámide egipcia para una variedad de reuniones de negocios, un…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Mostrar todo Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$73,242
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Dream
Complejo residencial Dream
Complejo residencial Dream
Complejo residencial Dream
Complejo residencial Dream
Mostrar todo Complejo residencial Dream
Complejo residencial Dream
Pattaya City, Tailandia
de
$46,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Este proyecto tiene una gran ventaja. 1). Precio: simplemente no hay tales precios en Pattaya en el mercado de nuevos edificios, a pesar de que la calidad está al más alto nivel. El desarrollador es una empresa finlandesa y utilizan todas sus tecnologías de know-how en la construcción, en…
Agencia
Риэлтор без границ
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Mostrar todo Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Pattaya City, Tailandia
de
$74,379
Año de construcción 2017
Número de plantas 8
Área 56 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El condominio Siam Oriental Plaza es el noveno proyecto del desarrollador finlandés, ubicado en la mejor área de Pattaya, en la colina Pratumnak. El condominio consta de pisos 8 e incluye un total de 190 apartamentos. Toda la infraestructura del complejo se encuentra en su techo, a saber: un…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0
79,459 – 87,409
Desarrollador
Siam Oriental Condos
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Mostrar todo Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Complejo residencial Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pattaya City, Tailandia
de
$83,442
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 30
Seven Seas Le Carnival es un proyecto del famoso desarrollador Universal Group Thailand. El condominio consta de 4 edificios, dos de los cuales son rascacielos de 30 pisos. El proyecto está ubicado en el centro de Pattaya, con una infraestructura bien desarrollada, ¡a solo 4 minutos de l…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Mostrar todo Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Pattaya City, Tailandia
de
$73,687
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Mostrar todo Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Complejo residencial ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya City, Tailandia
de
$57,981
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
STAR es un condominio en un diseño moderno, de la compañía Siam Oriental. El proyecto está ubicado en la zona más prestigiosa de la ciudad, en la colina real de Pratumnak, cerca de la residencia de la familia real. El centro de la ciudad, el muelle de Bali Hai, la famosa calle Volking, est…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Empire Tower
Complejo residencial Empire Tower
Complejo residencial Empire Tower
Complejo residencial Empire Tower
Complejo residencial Empire Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$102,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 24
Complejo de élite en el área de Jomtien. El piso comienza desde la altura del tercer piso, debajo del edificio hay dos pisos de estacionamiento subterráneo, el primer piso está ocupado por un vestíbulo de dos tiendas y un restaurante, en el décimo, En los pisos quince y diecinueve del jardín…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Mostrar todo Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$104,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
City Garden Pattaya – condominio, que tiene la mejor ubicación en el centro de la ciudad, a solo unos minutos a pie del mar. Los estudios, apartamentos con una o dos habitaciones o más están listos para vivir en ellos. El proyecto fue decorado con todas las comodidades modernas, incluida una…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial Ollimpus Sity Garden
Complejo residencial Ollimpus Sity Garden
Complejo residencial Ollimpus Sity Garden
Complejo residencial Ollimpus Sity Garden
Complejo residencial Ollimpus Sity Garden
Mostrar todo Complejo residencial Ollimpus Sity Garden
Complejo residencial Ollimpus Sity Garden
Pattaya City, Tailandia
de
$63,644
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Uno de los mejores desarrolladores de Tailandia en 2020 completó su nuevo proyecto Olympus. Increíblemente hermoso complejo. De otros, difiere en su aspecto muy exquisito en el estilo griego antiguo y la presencia de la piscina más larga de Pattaya ( dos piscinas de 320 metros de longitud ca…
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Mostrar todo Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pattaya City, Tailandia
de
$111,768
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 38
El complejo Panora Condominium es un rascacielos de 38 pisos ubicado en una de las mejores áreas de Pattaya ( Holm Pratumnak ). El complejo ofrece vistas panorámicas al mar. La Panora Pattaya está a solo 250 metros de la playa. Pratamnak Hill – es una zona prestigiosa y la única montaña en …
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Pattaya City, Tailandia
de
$36,683
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Apartamento de lujo en el complejo residencial Jomtien Sweet Condotel en el área de Jomtien. El apartamento está hecho en un estilo moderno con cocina equipada y utensilios de cocina, lavadora y nevera. ¡Se proporciona una cuota muy cómoda sin intereses con una primera cuota mínima! EVENT…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Mostrar todo Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Pattaya City, Tailandia
de
$73,643
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Mostrar todo Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Pattaya City, Tailandia
de
$111,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 67
Grand Solaire Pattaya se eleva en 67 pisos, ofreciendo el punto de elevación más alto de Pattaya con impresionantes vistas panorámicas del océano desde la gran mayoría de los apartamentos. Las 2470 residencias de lujo que se ofrecen tienen los elementos de diseño de interiores más modernos, …
Agencia
Риэлтор без границ
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Pattaya City, Tailandia
de
$41,516
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Mostrar todo Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Complejo residencial Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya City, Tailandia
de
$98,360
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Olympus es un nuevo complejo de apartamentos de lujo en una prestigiosa zona en el centro de Pattaya, con vistas al mar y la ciudad! El proyecto consta de seis edificios de 8 pisos, ofrece estudios y apartamentos, cuyos interiores están decorados con diseñadores profesionales. También ha…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Mostrar todo Complejo residencial Laguna Bay 1
Complejo residencial Laguna Bay 1
Pattaya City, Tailandia
de
$34,170
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
