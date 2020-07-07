Complejo residencial Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.

Complejo residencial elegante en la zona de Talang de un desarrollador tailandés con 15 años de experiencia en la construcción.
El proyecto ofrece apartamentos elegantes y confortables con un diseño bien pensado, situado en una zona tranquila y verde. Los residentes tendrán acceso a una piscina, una zona de fitness y acogedoras zonas comunes, creando un ambiente cómodo y agradable para vivir.
La primera fase incluye 3 edificios y una casa club con un total de 411 apartamentos - estudios, apartamentos con uno, dos y tres dormitorios, que van desde 26 m2 a 78 m2.
Fecha de terminación: Q4 2026.
Infraestructura:
