  2. Tailandia
  3. Karon
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Karon, Tailandia

Complejo residencial New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$270,133
Ofrecemos apartamentos exclusivos con vistas panorámicas al océano y a las montañas.La residencia cuenta con un restaurante, una piscina con vistas al mar, un aparcamiento, seguridad, spa y gimnasio, un parque infantil, una biblioteca.Terminación - 2026.Ubicación e infraestructura cercana La…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$168,864
El complejo ofrece una combinación de estilo, la mejor calidad e inversiones rentables. Este es un lugar donde el lujo se encuentra cómodo, y cada día está lleno de emociones alegres. El territorio tendrá agua y zonas verdes, 2 grandes lotes de paking. Además, para los propietarios de mascot…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complejo residencial So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Karon, Tailandia
de
$116,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Located just 800 meters from Kata Beach, one of Phuket's most popular tourist destinations, the apartment complex offers ideal living, leisure, and investment opportunities. Restaurants, shops, and spas are within walking distance, providing residents with a high level of comfort and conv…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Karon, Tailandia
de
$262,936
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
El lujoso complejo de apartamentos se encuentra a solo 100 metros de la playa de Karon en el sur de la isla de Phuket. Aquí se proporciona un conjunto completo de servicios de clase premium: restaurantes con exquisita cocina, 5 piscinas en el territorio, vestíbulo, recepción, biblioteca. En …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Phenomenon Residence
Complejo residencial Phenomenon Residence
Karon, Tailandia
de
$158,493
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Fenómeno. Vista Mar Condominio en la región de Kata390 apartamentosSituado en una colina empinada en la zona de Kata con exuberante paisaje y vistas al mar80% de apartamentos con vistas al mar diagonalEspacios públicos y estacionamiento subterráneoEmpresa de gestión propia del desarrolladorI…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$161,111
El estilo arquitectónico de Palmetto es la mezcla asiática diseñada combina con las líneas y colores de la naturaleza; inspirada en una idea de vivir en un oasis de vegetación. La arquitectura crea una vida verde armónica con ambiente cálido y pacífico. Debido al espacio mínimo, cada diseño …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$300,198
Este condominio contemporáneo con un estilo único cautiva desde el primer segundo con su ambiente acogedor y una sensación de serenidad absoluta. El concepto arquitectónico del condominio combina estilo moderno con elementos tropicales, destacando las impresionantes vistas desde la ventana. …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$146,476
Abrazar el poder rejuvenecedor de la naturaleza. Déjese llevar a las tranquilas orillas de la playa de Kata. Deja que el entorno natural te inspire, llenando tu alma con un renovado sentido de vida.CaracterísticasLobbyCo-working areaGimnasioPiscina con zona de salónSala de fiestasSala de jue…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Karon, Tailandia
de
$118,168
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Palmetto Park Condominium desarrolla perfectamente su ritmo de vida en un nuevo condominio boutique en la isla de Phuket de un desarrollador profesional conocido como Group House. El proyecto fue creado creativamente para satisfacer el bienestar, las culturas y las tradiciones de los residen…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Tailandia
de
$129,029
Opciones de acabado Con acabado
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Vip Karon
Complejo residencial Vip Karon
Karon, Tailandia
de
$112,937
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
1 objeto inmobiliario 1
VIP Venus Karon es un lujoso complejo residencial en Phuket, ubicado en el prestigioso área de Karon. El proyecto incluye 214 apartamentos ubicados en tres edificios modernos en 7 pisos. Su ubicación ideal cerca de la famosa Beach de Caron le permite disfrutar de la belleza natural de la isl…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$296,705
El complejo incluye piscina, fitness, jardín, espacio de yoga, onsen, lobby, espacio de co-working, biblioteca, zona BBQ, zona azotea, jardín para mascotas. Tipos de alojamiento:1 dormitorio duplex 49,5 m21 dormitorio 56 m21 dormitorio más 57 m22 dormitorios 74 m22 dormitorios más 76 m2La co…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Wekata phase 3
Complejo residencial Wekata phase 3
Karon, Tailandia
de
$135,894
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 37–142 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El proyecto de apartamento está siendo construido en uno de los lugares más buscados de la isla, donde la falta de tierra no satisface la demanda entre los compradores, haciendo el proyecto único y extremadamente bienvenido entre los pequeños condominios de la zona.La singularidad de Kata en…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 64.2
146,119 – 225,214
Apartamentos 2 habitaciones
142.3
243,320
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complejo residencial Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Karon, Tailandia
de
$132,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The apartments are within walking distance of the magnificent Kata Beach, boast a well-developed tourist infrastructure, and are close to other popular Phuket areas, such as Karon and Chalong. The complex's rooftop features bars and swimming pools with panoramic views. A gym, children's p…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$199,867
Un nuevo proyecto premium en Karon con 449 residencias que ofrecen impresionantes vistas al mar, la montaña y la ciudad. Diseñado con estética moderna, esta residencia de 8 niveles en 4 edificios combina perfectamente la elegancia contemporánea con la naturaleza.Características:piscina con v…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Utopia Karon
Complejo residencial Utopia Karon
Karon, Tailandia
de
$130,769
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
A large development on Karon Hill, only 800 meters from Karon Beach, this complex of sea view condominiums has been conceptualized to resemble a 5-star hotel in Phuket. Located within comfortable reach of amenities and attractions, the valuable sea view property is set to be completed by Jun…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$1,90M
El proyecto consta de 8 villas de lujo con piscinas y vistas panorámicas.Las características complejas:exclusivo club con vista al marparque verdeseguridadservicio de conserjeríaUbicación e infraestructura cercana Ubicado en la costa suroeste de Phuket, Kata se compone de dos hermosas bahías…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Complejo residencial Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Karon, Tailandia
de
$264,185
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hennessy Residence Karon is an architectural statement of style, comfort, and quality, located 100 meters from Karon Beach. This project by Art House Group, a developer with a proven track record in Phuket, offers residence-style living with a signature design, a unique concept, and the a…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Tailandia
de
$126,546
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 8
Bienvenido a Ever Prime Residences, un desarrollo exclusivo situado en el corazón de Karon Beach, Phuket – uno de los destinos más bellos y vibrantes de la isla. Esto es más que una residencia; es una actualización de estilo de vida y una oportunidad de inversión inteligente lanzado en uno.🌴…
Desarrollador
The Element by Anocha
Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$138,767
Ofrecemos nuevos apartamentos de una habitación con balcones.La vivienda cuenta con una piscina, seguridad alrededor de la hora, jardines y zonas de salón, un aparcamiento, una terraza en la azotea.Instalaciones y equipos en la casa Cocina equipadaAire acondicionadoUbicación e infraestructur…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Balance Phuket
Complejo residencial The Balance Phuket
Karon, Tailandia
de
$217,873
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Nombre del proyecto: El equilibrio por la playaNombre de la empresa : The Beach Resort Company LimitedSegmento: Clase de lujoAddress: 98/88 - 98/89 Kata road, Karon, Muang, Phuket, ThailandZona terrestre: 1-3-16.8 RaisNúmero de edificios: 2 edificiosNúmero de unidades : Total 112 unidadesLot…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$1,77M
Un proyecto de villa de lujo enclavado en el corazón vibrante de Karon Beach, Phuket. Este desarrollo es un impresionante ejemplo de arquitectura moderna tropical, mezclando armoniosamente el diseño contemporáneo con la belleza natural del Mar Andamán.Las villas están diseñadas en un estilo …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Tailandia
de
$129,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un moderno complejo residencial de estilo mediterráneo, situado a poca distancia de la popular playa de Kata, ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.El complejo consta de ocho edificios de siete pisos, dos edificios de aparcamiento y una zona de mascotas. El proyecto incl…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$136,591
Condominio cómodo para vivir todo el año, alquiler e ingresos pasivos. Cerca de la playa de Kata, en una ubicación acogedora y tranquila.El proyecto cuenta con apartamentos con 1-2 dormitorios. La mayoría de los apartamentos tienen vistas al mar, la montaña y la selva.Buena elección para vac…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$924,355
El proyecto consta de 8 villas de lujo con piscinas y vistas panorámicas.Las características complejas:exclusivo club con vista al marparque verdeseguridadservicio de conserjeríaTerminación - 4o trimestre de 2025.Ubicación e infraestructura cercana Ubicado en la costa suroeste de Phuket, Kat…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial VIP VENUS KARON
Complejo residencial VIP VENUS KARON
Karon, Tailandia
de
$103,196
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Objeto atractivo de inversión! Ingresos garantizados 6%!Un complejo popular con una perspectiva favorable del crecimiento de precios. Perfecto para residencia permanente y alquiler! La ubicación favorable del LCD le garantiza una alta demanda de vivienda de alquiler!¡El apartamento está comp…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Tailandia
de
$129,999
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Kata View
Complejo residencial Kata View
Karon, Tailandia
de
$147,276
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 66 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo de especies de un desarrollador confiable Un nuevo proyecto interesante de un desarrollador confiable se encuentra en una ubicación rara, una parte de Phuket, en la accesibilidad peatonal de una de las playas más hermosas de la isla: Kata.  Kata Beach es una de las playa…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
66.0
157,141
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial VIP Venus Karon
Complejo residencial VIP Venus Karon
Karon, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
VIP Venus KaronEl VIP Venus Karon complejo residencial es un condominio premium situado en el complejo Karon en Phuket Island, Tailandia. Este complejo combina un alto nivel de confort, diseño elegante y comodidades que lo convierten en un lugar ideal para vivir o invertir.Con su combinación…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Karon, Tailandia
de
$106,056
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 26–65 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Condominio en Muang PhuketEl complejo es realmente grande, consta de 2 edificios para 686 apartamentos.En el complejo:- vestíbulo principalpatiopiscina- Centro de fitness- vapor- jardín secreto- Co-working- jardín de descanso- Pabellón- terrazaEl desarrollador ofrece una selección de diseños…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0
155,013
Apartamentos 2 habitaciones
65.0
331,626
Estudio
26.0
114,036
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Karon Butterfly Residence
Complejo residencial Karon Butterfly Residence
Karon, Tailandia
de
$95,065
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2016
Número de plantas 3
Área 42–120 m²
18 objetos inmobiliarios 18
A 750 metros de la playa, listo para entrar a vivirSobre el complejo:El complejo combina diseños tailandeses e italianos, ubicado en una pintoresca zona turística. Los apartamentos en la planta baja tienen acceso a un jardín comunitario, mientras que los pisos superiores cuentan con balcones…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.0 – 61.0
93,728 – 178,081
Apartamentos 2 habitaciones
84.0 – 120.0
209,325 – 374,910
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial SO Origin Kata Phuket
Complejo residencial SO Origin Kata Phuket
Karon, Tailandia
de
$132,022
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 30–65 m²
3 objetos inmobiliarios 3
There is 1 studio left at the presale price! Price 3.78 million baht, the developer currently sells such units for 4.36 million baht!Project uniqueness:- 800 meters from Kata Beach- 0% installment plan for the entire construction period- unique installment plan: 30% down payment, 70% upon …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.4
121,810 – 146,781
Apartamentos 2 habitaciones
65.4
316,706
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Kata View Condominium
Complejo residencial Kata View Condominium
Karon, Tailandia
de
$134,213
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 49–66 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Ideal para quienes buscan alojamiento de lujo o inversiones rentables en este paraíso. Kata View Condominium satisface las necesidades de los compradores más exigentes.Acerca de la ubicación: Ubicado cerca de la impresionante playa de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.5 – 54.6
149,217 – 186,856
Apartamentos 2 habitaciones
66.0
211,036
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Balance By The Beach
Complejo residencial The Balance By The Beach
Karon, Tailandia
de
$211,344
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Área 38–76 m²
17 objetos inmobiliarios 17
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: El complejo es ideal tanto para vivir personalmente como para alquilar, ya que Kata es una de las zonas más solicitadas entre los turistas.Acerca de la ubicación: Ubicado en el centro de Kata Beach, los residentes tendrán acceso a todas l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.0 – 57.0
172,719 – 260,057
Apartamentos 2 habitaciones
74.0 – 76.0
312,082 – 334,003
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Karon, Tailandia
de
$144,261
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Vip Karon Condominium
Complejo residencial Vip Karon Condominium
Karon, Tailandia
de
$105,316
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Complejo residencial Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Karon, Tailandia
de
$127,365
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2021
Número de plantas 6
Área 33–69 m²
15 objetos inmobiliarios 15
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Apto para: Este proyecto es ideal para compradores exigentes que buscan invertir en bienes raíces de altos ingresos y disfrutar de un estilo de vida lujoso en una de las regiones turísticas más atractivas de Phuket.Acerca de la ubicación: Utopia Karon …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.0 – 33.7
131,180 – 182,715
Apartamentos 2 habitaciones
68.9
280,163 – 338,023
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Hennessy Residence
Complejo residencial Hennessy Residence
Karon, Tailandia
de
$240,213
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 47–57 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Este proyecto es perfecto para inversores, ya que está situado a tan solo 100 metros de la playa de Karon, una de las más populares de Phuket. La alta demanda de alquileres y la proximidad al mar garantizan una ocupación del 100% incluso …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.5 – 47.0
267,068 – 303,002
Apartamentos 2 habitaciones
57.0
326,796
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Wekata Luxury
Complejo residencial Wekata Luxury
Karon, Tailandia
de
$125,858
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2020
Número de plantas 8
Área 30–73 m²
21 objeto inmobiliario 21
A 500 m del mar, listo para entrar a vivir, ingresos garantizadosSobre el complejo:Lujoso complejo ubicado en Kata, Phuket, que ofrece apartamentos listos para entrar a vivir con impresionantes vistas a las montañas, la ciudad y el jardín. El complejo cuenta con unidades de varios tamaños. L…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0 – 73.0
108,379 – 349,312
Apartamentos 2 habitaciones
60.0 – 69.0
240,496 – 271,729
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial VIP Venus Karon
Complejo residencial VIP Venus Karon
Karon, Tailandia
de
$105,179
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 24–35 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!* Para quién es: El proyecto es ideal para inversiones en construcción y alquileres a corto plazo. La escasez de condominios y estudios de tamaño pequeño en el área de Karon hace que este proyecto sea muy buscado. Sobre la ubicación: El proyecto es…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
24.0 – 35.0
116,938 – 162,881
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial VIP Venus Karon
Complejo residencial VIP Venus Karon
Karon, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Venus Karon VIP: Un complejo residencial de 8 plantas en construcción en Tailandia, en la isla de Phuket. El proyecto cuenta con 214 unidades con una superficie de 24-35 m2: estudios y apartamentos de 1 dormitorio. El primer piso de VIP Venus Karon está reservado para estacionamiento, los pi…
Agencia
Udomo
Complejo residencial WEKATA3
Complejo residencial WEKATA3
Karon, Tailandia
de
$117,012
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
¡Una atractiva propiedad de inversión! ¡Rendimiento desde el 7%! ¡Cuotas disponibles! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! La ventajosa ubicación del complejo residencial le garantiza una alta demanda de alquiler. vivienda! Vistas panorámicas al mar, inf…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial The Beach Condotel
Complejo residencial The Beach Condotel
Karon, Tailandia
de
$137,045
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2014
Número de plantas 8
Área 30 m²
2 objetos inmobiliarios 2
400 m al mar, Ingresos garantizadosDespre complex:El condominio estilo resort con estructura hotelera ofrece comodidades de alta calidad, que incluyen administración del hotel, recepción, restaurante, spa, piscina, gimnasio y más. El complejo consta de 4 edificios de 8 plantas cada uno. Unid…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0
152,366 – 153,088
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Complejo residencial The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Karon, Tailandia
de
$122,709
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 7
Área 35–70 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: El proyecto Proud Residence Karon es ideal para inversores, familias y parejas que buscan combinar un estilo de vida lujoso con inversiones confiables. Es adecuado para quienes buscan una escapada tranquila y un ingreso por alquiler.Acer…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0
136,427 – 184,330
Apartamentos 2 habitaciones
70.0
272,854
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tailandia
de
$208,272
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 56–89 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para aquellos que quieran disfrutar de una vida de lujo con vistas al mar en uno de los lugares más pintorescos de Phuket. El proyecto también será de interés para los inversores gracias al programa de alquiler de Melia Hot…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.4
231,556 – 284,850
Apartamentos 2 habitaciones
88.5
341,068 – 502,984
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Complejo residencial THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Karon, Tailandia
de
$556,858
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM es un proyecto único de condominio y apartamentos ubicado en 78/8 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Tailandia Debido a su ubicación en una colina rodeada de densos bosques tropicales y su vista infinita del mar de Andaman, puede disfrutar p…
Agencia
DDA Real Estate
Edificio de apartamentos Palmetto Park
Edificio de apartamentos Palmetto Park
Karon, Tailandia
de
$103,400
Año de construcción 2022
Área 30–33 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Característica del objeto: El desarrollador ofrece un programa de alquiler del 70/30% En el complejo: este complejo, que combina las características del estilo clásico y moderno, está diseñado para proporcionar comodidad funcional en sus mejores manifestaciones. Una combinación única de ton…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0 – 33.0
103,400 – 125,000
Desarrollador
Art House
Complejo residencial Phenomenon
Complejo residencial Phenomenon
Karon, Tailandia
de
$146,949
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 32–74 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Una opción ideal para quienes buscan una combinación de lujo y belleza natural. Adecuado tanto para estancias largas como para viajes turísticos de corta duración, así como para inversores inmobiliarios.Sobre la ubicación: El pro…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0 – 37.0
166,825 – 179,175
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 74.0
335,857 – 349,290
Estudio
37.0
163,378
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Kata View
Complejo residencial Kata View
Karon, Tailandia
de
$162,744
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial VIP KARON
Complejo residencial VIP KARON
Karon, Tailandia
de
$101,916
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 7%! ¡Perfectamente adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡La favorable ubicación del complejo residencial le garantiza una alta demanda de viviendas de alquiler! ¡La casa está terminada! ¡Los apartament…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Utopia Karon
Complejo residencial Utopia Karon
Karon, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Utopia Karon es un condominio de varios apartamentos del desarrollador australiano Utopia Development, ubicado a 800 metros de una de las playas más hermosas de Phuket: Karon. Cerca hay numerosos hoteles prestigiosos y resorts de 5 estrellas, así como toda la infraestructura turística necesa…
Agencia
Udomo
Complejo residencial Splendid Condominium Kata
Complejo residencial Splendid Condominium Kata
Karon, Tailandia
de
$86,600
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
Área 23–45 560 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*A quién va dirigido: Para quienes buscan un alojamiento lujoso junto al mar con una combinación única de tranquilidad e infraestructura conveniente. Ideal para personas exigentes que valoran la comodidad y los beneficios de la inversión.Acerca de la ub…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.4 – 45 560.0
96,281 – 125,594
Apartamentos 2 habitaciones
57.6 – 117.0
249,471 – 409,399
Agencia
Tumanov Group
Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Karon, Tailandia
de
$167,419
Año de construcción 2019
Número de plantas 6
Área 32–68 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Característica del objeto: El desarrollador ofrece un programa de alquiler del 70/30% En el complejo: Boutique - el condominio se encuentra a poca distancia del mar. En los pisos 6 - hay treinta apartamentos individuales y dobles de 32 a 68 metros cuadrados con vistas al mar o en las pintor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
175,687
Apartamentos 2 habitaciones
68.0
239,000
Desarrollador
Art House
Complejo residencial VIP Karon
Complejo residencial VIP Karon
Karon, Tailandia
de
$103,289
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 28–45 410 m²
17 objetos inmobiliarios 17
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: El proyecto VIP Karon es perfecto para personas que valoran un estilo de vida lujoso y cómodo, así como para inversores que buscan ingresos estables por alquiler y altos rendimientos.Sobre la ubicación: VIP Karon está ubicado en la pintor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.0 – 44.0
117,258 – 162,006
Apartamentos 2 habitaciones
53.4 – 122.7
225,957 – 667,960
Estudio
45 410.0
114,836
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Wekata 3
Karon, Tailandia
de
$117,043
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto de forma gratuita, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Wekata – Phase 3
Complejo residencial Wekata – Phase 3
Karon, Tailandia
de
$125,996
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 31–142 m²
21 objeto inmobiliario 21
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Ideal para vacaciones familiares, alquileres, inversores y entusiastas de las viviendas de primera calidad que buscan disfrutar de la comodidad y la belleza natural de Phuket.Acerca de la ubicación: El proyecto Wekata – Fase 3 está ubica…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 64.0
140,081 – 290,470
Apartamentos 2 habitaciones
52.0 – 142.3
233,266 – 772,399
Agencia
Tumanov Group
