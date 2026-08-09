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Pisos de obra nueva en Provincia de Surat Thani, Tailandia

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Ko Samui
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Phet Pha ngan
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Complejo residencial First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
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Complejo residencial First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
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Complejo residencial First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$554,677
Un complejo único compuesto por 11 lujosas villas de una sola planta con piscina privada con vistas a las montañas. Ofrecemos una gran variedad de villas con 4, 3 y 2 dormitorios, diferentes en sus características. Cada villa tiene un acogedor gazebo, y si lo desea, puede agregar una cocina …
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Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
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Complejo residencial Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$422,468
El nuevo complejo residencial constará de 7 villas de dos plantas, cada una con piscina privada, jardín y aparcamiento. Es posible comprar un paquete completo de muebles.Ubicado entre la belleza atemporal de los árboles de teca natural, estas casas ofrecen un retiro pacífico donde la eleganc…
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Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
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Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$400,955
Ofrecemos una villa con piscina 9x3.8 m, un jardín y un gazebo, un aparcamiento para 2 coches.Características de los planos La casa incluye un amplio hall de entrada, un aseo de invitados, un lavadero y un trastero, un dormitorio principal con vestidor y un baño, un dormitorio más con baño, …
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TekceTekce
Complejo residencial New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$577,006
El complejo residencial incluye 6 villas, cada una con piscina, terraza, parcela de 365 m2 y está completamente listo para entrar.El acristalamiento panorámico permite disfrutar plenamente de la impresionante vista del mar, que cambia desde la luz del sol de la mañana hasta el atardecer rosa…
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Complejo residencial Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
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Complejo residencial Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$725,916
Ofrecemos villas amuebladas con un aparcamiento cubierto para 2 coches, una vista panorámica al mar, una piscina.Entrega de la casa - dentro de 12-15 meses después de la firma del contrato.Instalaciones y equipos en la casa Paneles solaresAire acondicionadoElectrodomésticosUbicación e infrae…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
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ban bang raks, Tailandia
de
$427,092
El complejo consta de 8 villas con vistas al mar (4 villas de una sola planta con 3 dormitorios y 4 villas de dos plantas con 4 dormitorios).Cada villa tiene una sala exterior, una piscina y 1-2 plazas de aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Sala de lavanderíaVentilador de techo e…
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$770,926
Ofrecemos villas y apartamentos con terrazas.Algunos pisos están amueblados.Las casas tienen piscinas privadas y plazas de aparcamiento.La residencia con vistas panorámicas cuenta con un hermoso jardín, seguridad alrededor de la hora, videovigilancia, una piscina infinita de 26 metros de lar…
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Complejo residencial Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
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ban bang raks, Tailandia
de
$459,472
El proyecto consta de 12 elegantes villas rodeadas de zonas verdes. Las casas están ubicadas en una colina - debido a esto los residentes tienen hermosas vistas de la naturaleza. Cada villa está equipada con piscina y sistema de videovigilancia. Cada villa tiene 2 plazas de aparcamiento, 2-3…
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TRANIO
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$945,529
Ofrecemos villas de lujo con vistas panorámicas al mar, piscinas y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia.Terminación - 4o trimestre de 2024.Instalaciones y equipos en la casa Cocina totalmente equipada con isla y electrodomésticos (doble frigorífico/cong…
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Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
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Choeng Mon, Tailandia
de
$477,974
Un pequeño y acogedor complejo residencial ofrece apartamentos con 1-3 dormitorios, así como estudios con piscina privada en la planta baja. El complejo cuenta con varias piscinas comunes, zonas para tomar el sol, gimnasio, parque infantil, zona de spa y aparcamiento subterráneo. Además, las…
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Complejo residencial Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$214,471
El complejo moderno consta de 12 villas. Cada uno tiene un estacionamiento para 2 espacios, un jardín y una piscina (9.90x3.7 m, profundidad 1.2 m).Construcción dentro de 8-10 meses después de firmar el contrato.Pago de reserva 5%, luego entregas 25%-20%-20%-15%-10%-5%.Tipo de propiedad - ar…
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Complejo residencial Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$561,687
Ofrecemos villas amuebladas con piscinas, grandes terrazas y vistas al mar y las montañas.Período de construcción - de 10 a 12 meses.Pago 10% - depósito25% - firma de un contrato con el desarrollador25% - fundación, suelo, instalación de cubierta de cemento para suelos (subflooring)15% - mar…
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Complejo residencial First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$103,588
Apartamentos en el complejo cada vez más popular de Koh Samui, rendimiento proyectado: hasta el 12%.Hay 14 edificios en el complejo, con 533 apartamentos de diferentes diseños (estudios y apartamentos de 2 dormitorios que van desde 24,22 m2 a 68,75 m2). La primera fase consta de 7 edificios.…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$299,119
Un complejo residencial de 11 villas situado en la zona de Maenam de Koh Samui, a pocos pasos de la pintoresca playa Ban Tai. El proyecto combina lujo, comodidad y privacidad, ofreciendo a los residentes un alto nivel de vida en uno de los lugares más tranquilos y buscados de la isla.En tota…
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Complejo residencial New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
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Complejo residencial New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tailandia
de
$243,613
Esta residencia es dos villas modernas de 3 dormitorios, 3 baños, diseñadas para adaptarse tanto a los alquileres vacacionales como a la vida a largo plazo. Cada villa ofrece la flexibilidad de una piscina privada o un jardín exuberante, lo que le permite adaptar su espacio al aire libre a s…
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Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$169,604
Posee una villa privada con un estilo de vida resort completo por el precio de un condominio. Una colección premium de 26 villas de una y dos plantas, con 1-2 dormitorios, diseñado para ofrecer a los compradores algo que nunca esperaban — una casa tropical privada con una suite completa de c…
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Complejo residencial Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
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ban bang raks, Tailandia
de
$228,432
El complejo incluye 13 villas con 2-3 dormitorios. Cada villa está amueblada y tiene una piscina privada, una cocina de verano, una ensalada y una ducha al aire libre.La compleja infraestructura:seguridad alrededor de la horaPiscina de 30 metros de largoparque infantilrecepciónsaunaUbicación…
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Complejo residencial New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Complejo residencial New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$242,651
El complejo está siendo desarrollado en una parcela de aproximadamente 4.000 m2 en las afueras de la capital Nathon en Koh Samui, situado en una ubicación muy tranquila pero no aislado! En esta parcela se están construyendo 16 casas, 8 de las cuales están en primera fila directamente en la p…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$364,111
Ofrecemos villas amuebladas de lujo con una piscina de 10 metros de largo, una vista panorámica al mar, un aparcamiento.Terminación - en 7-8 meses después del pago de baja.Ubicación e infraestructura cercana Chaweng es la mejor playa de Samui con bahías pintorescas, arena fina, agua cristali…
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$305,287
Cada villa en la parcela tendrá una piscina con terraza, jardín, sala con aseo, aparcamiento y sala de bomberos. El diseño interno ofrece 3 dormitorios, 3 baños, un salón con comedor y una cocina abierta.Propiedad Freehold. La construcción comienza después de firmar el contrato. El período d…
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Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$212,776
Diseñado para armonizar la elegancia moderna con la belleza natural de la isla. Con 9 lujosas villas de piscina, el concepto combina la arquitectura contemporánea con un entorno exuberante, creando una experiencia de vida serena y sofisticada. Con un enfoque en la privacidad, la comodidad y …
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Complejo residencial New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$789,120
Un complejo residencial de élite que combina armonía con la naturaleza y la comodidad moderna. El proyecto consta de 6 villas con su propia piscina y aparcamiento para 2 coches. Amplias y luminosas interiores con acristalamiento panorámico encajan orgánicamente en el paisaje tropical. En el …
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Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
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Ko Samui, Tailandia
de
$601,684
Ofrecemos villas únicas con piscinas.Superficies - de 679 m2 a 1.307 m2.Características de los planos Cada casa tiene un amplio salón de planta abierta con cocina equipada y zona de comedor. Todas las habitaciones tienen baño privado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuen…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
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Baan Bang Rak, Tailandia
de
$397,798
4 villas de lujo en Bangrak, Koh Samui, que ofrecen privacidad, elegancia y conexión a la naturaleza a través de la arquitectura moderna y encanto tropical.Jardines exuberantes y vegetación garantizan la serenidad completa.Terrazas en la azotea con vistas panorámicas al mar para relajarse o …
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Complejo residencial Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
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Complejo residencial Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Tailandia
de
$808,306
El proyecto cuenta con 30 villas rodeadas de palmeras y zonas ajardinadas. Territorio cerrado con sistema de seguridad y empresa de gestión. Cada villa tiene grandes terrazas y áreas de salón para la relajación.Cada villa incluye un salón, comedor, 2-3 dormitorios, 2-3 baños. El número de pi…
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Complejo residencial New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
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Complejo residencial New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$567,819
La colección de villas de piscina contemporánea enclavada en el corazón de Lamai, encaramado en una colina en medio de la naturaleza. Con vistas panorámicas y un ambiente sereno, esta propiedad destaca como el único proyecto de villa de la piscina en Samui con una cascada única y corriente q…
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$172,456
Complejo de 10 villas de estilo balinés con 2 y 3 dormitorios, piscinas de 11x2.5 m, jardines y plazas de aparcamiento. Estas villas están diseñadas para ofrecer una perfecta armonía entre las zonas interiores y exteriores. Cuentan con grandes ventanales que se abren a una larga y chispeante…
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
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Choeng Mon, Tailandia
de
$361,086
Villas Premium con piscinas y vistas al mar en Choeng Mon.El complejo residencial consta de 21 villas exclusivas. Hay opciones con 3 y 4 dormitorios. Cada villa tiene su propia piscina, aparcamiento y terraza. El gran territorio le permite disfrutar de la privacidad y tranquilidad. Los inter…
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Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$724,670
El complejo consta de dos magníficas villas de piscina privada con interiores luminosos y espaciosos, grandes espacios interiores y exteriores, varios dormitorios y baños, terrazas abiertas y por supuesto una hermosa piscina privada.Características:Zona de estar interior y exteriorCocina int…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$270,240
Un nuevo complejo de 14 villas en Maenam, Samui. Todas las villas son de una sola planta con 3 dormitorios y 4 baños, cada uno con su propio jardín, piscina y aparcamiento. La residencia ofrece villas de 2 tipos de diseños. El proyecto combina materiales naturales y diseño moderno, en armoní…
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Complejo residencial Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$217,225
Ofrecemos casas adosadas con vistas panorámicas al bosque y a las montañas.La residencia cuenta con una piscina de 25 metros de largo, una zona de barbacoa cubierta, un gimnasio, un parque infantil, un cine al aire libre, un aparcamiento.Finalización Junio de 2024.Características de los plan…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$459,472
Villa con piscina, terrazas, plaza de aparcamiento está en venta.La residencia cuenta con un parque infantil, un campo deportivo, videovigilancia.Ubicación e infraestructura cercana Playa Maenam - 3 minutosMercado Maenam - 2 minutosCentro comercial - 2 minutosCountry club - 3 minutosChaweng …
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Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$582,820
Una casa que combina modernidad y lujo, única y natural, ofreciendo una nueva forma de vida que prioriza la responsabilidad ambiental y la calidad de vida. El proyecto se inspira en el encanto de la naturaleza en Koh Samui, el ambiente natural pacífico y puro. El complejo consta de 5 villas,…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$323,789
El complejo consta de 14 villas de una sola planta con 3 dormitorios.Características:piscina con terrazasala de estarjardínestacionamientoTerminación - 2026.Ubicación e infraestructura cercana Lamai Beach se encuentra en la costa sureste de la isla, a pocos kilómetros de la playa de Chaweng.…
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Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
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Complejo residencial Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tailandia
de
$293,595
Las villas de lujo de 3 dormitorios tienen una plaza de aparcamiento. En el jardín, hay una gran sala de estar y comedor al aire libre. Hay una piscina en el complejo.Los arquitectos y diseñadores se han centrado en la luz y el espacio.La compleja infraestructura:clubhousepiscinagimnasioUbic…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$481,057
El complejo consta de 10 villas de dos plantas con 2 dormitorios. Cada uno de ellos tiene una piscina privada, una plaza de aparcamiento y una vista al mar.Terminación - 1o trimestre de 2027.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionado en dormitorios y zona de estar-comedorArmario d…
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Complejo residencial Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
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Choeng Mon, Tailandia
de
$162,469
El nuevo complejo consta de 13 villas con piscinas, jardines y plazas de aparcamiento. La superficie de las parcelas es de 333 a 490 m2. Por un cargo adicional de 90.000 baht, puede instalar un jacuzzi en la piscina. Se puede comprar un conjunto completo de muebles para 950.000 baht.Propieda…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
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Baan Tai, Tailandia
de
$770,926
Villas estilo playa de dos plantas con vistas al mar. Las casas están terminadas en colores terrenales, utilizando materiales naturales y de alta calidad.piscina infinitaamplia terraza soleada con tumbonasterraza cubierta exterior con barestacionamientovista marcon mobiliario completoInstala…
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$191,190
Boutique urbanización con 9 villas, que ofrece una selección de diseños de 2 dormitorios y 3 dormitorios. Cada villa tiene una piscina, jardín, mirador para la relajación, estacionamiento.Ubicado en el tranquilo entorno de Maenam, este proyecto proporciona un equilibrio perfecto entre la vid…
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Complejo residencial Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$239,955
El proyecto es un complejo de baja altura de varios apartamentos y villas con 1-3 dormitorios. Situado a sólo 5 minutos de la playa, restaurantes y supermercado. La característica especial es piscina privada con impresionantes vistas al mar desde cada habitación, aguas esmeraldas de Lamai Ba…
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Complejo residencial Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$274,450
Villas modernas con terrazas y piscinas en la pintoresca zona de Chong Mon, Samui. El complejo consta de 22 villas con 2-3 dormitorios. La superficie de cada parcela es de 200-499 m2. Cada villa tiene su propia piscina, aparcamiento, balcón o terraza. Las villas están hechas en un estilo mod…
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Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$511,587
Un complejo residencial de élite que combina armonía con la naturaleza y la comodidad moderna. El proyecto consta de 6 villas con su propia piscina y aparcamiento para 2 coches. Hay opciones con 3 y 4 dormitorios. Amplias y luminosas interiores con acristalamiento panorámico encajan orgánica…
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Complejo residencial New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
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Baan Pang Ka, Tailandia
de
$675,639
El complejo ofrece 17 villas con piscinas tamaño 3x8 m, jardines y lotes parkin para 2 coches. La carretera del proyecto 8 m de ancho.Cada villa tiene salón / comedor con cocina abierta, 3 dormitorios, 4 baños, 2 bañeras al aire libre, sala de servicio y trastero.Ventajas 2 años de garantía …
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$606,595
El complejo reimagina el patrimonio cultural de la isla como refinado estilo de vida tropical moderno: villas de una sola planta entre cocoteros y picos esmeraldas reinterpretan los techos dobles de Samui con materiales de primera calidad, vidrio de suelo a techo y diseños sin costuras exter…
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Tailandia
de
$467,320
El proyecto incluye 3 fases de construcción de viviendas. La primera fase tiene 8 villas, 3 villas ya están hechas (2 de ellas vendidas), el resto son 80% completado. Estas casas tendrán vistas al mar desde cada dormitorio, así como una piscina infinita. La segunda fase tendrá menos vistas a…
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Complejo residencial New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$200,441
Villas modernas con piscinas en Chaweng - vivienda cómoda y una inversión rentable a pocos minutos de la playa.El complejo consta de 35 exclusivas villas de tres dormitorios con piscina privada y terraza. Las villas se construyen en un estilo tropical, armoniosamente combinado con la natural…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$354,317
El complejo consta de 2 villas despreocupadas, terminadas al máximo de estándares utilizando sólo materiales de alta calidad.Características:3 dormitorios con baño privado y acceso a la piscinaestacionamientoensaladapiscinaTerminación - 2o trimestre de 2026.Características de los planos Cada…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
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Baan Chaweng Noi, Tailandia
de
$332,276
Ofrecemos villas exclusivas de ladera con vistas pintorescas de valles verdes, hermosos jardines y piscinas. El comprador puede elegir uno de 2 tipos de villa.Se ofrece a los propietarios la siguiente selección de actualizaciones:Gran terrazaAmpliación de la piscinaMuros de privacidadTerraza…
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Complejo residencial New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
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ban bang raks, Tailandia
de
$616,741
El complejo residencial consta de sólo 3 villas exclusivas, cada una con piscina, jardín y garaje.Entrega del proyecto dentro de 12 meses (año) después de firmar el contrato.Instalaciones y equipos en la casa ascensor de vidriocargador de coche eléctricocalderasistema de ventilación de airei…
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Complejo residencial New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$277,533
Un complejo residencial premium de 7 villas situado en la zona de Maenam de Koh Samui, a pocos pasos de la pintoresca playa Ban Tai. El proyecto combina lujo, comodidad y privacidad, ofreciendo a los residentes un alto nivel de vida en uno de los lugares más tranquilos y buscados de la isla.…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$337,208
Ofrecemos villas de estilo toscano con piscinas, cocinas de verano, plazas de aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en la prestigiosa zona de Lamai, a solo 800 metros de la carretera de circunvalación y a 1,2 km del Lotus Lamai, cerca de una escuela internacional
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
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ban bang raks, Tailandia
de
$437,056
Ofrecemos villas con piscinas y plazas de aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la playa
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Complejo residencial New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$176,260
Ofrecemos villas modernas con grandes balcones y terrazas, piscinas y plazas de aparcamiento.Algunas casas tienen vistas al mar y a las montañas.Es posible comprar totalmente amueblado (+ 1.000.000 THB).Turnover - dentro de 8 meses después del depósito.Instalaciones y equipos en la casa Elec…
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Complejo residencial Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$305,287
El complejo consta de 48 villas con 2 dormitorios. La superficie de cada parcela es de 200-250 m2.CaracterísticaspiscinaterrazaestacionamientoLa compleja infraestructura:gimnasiobaño de tallo y saunaTerminación - 2026.Plan de pago (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%)Ubicación e infraestructura cerc…
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Complejo residencial New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$243,613
Una finca residencial privada de 6 villas idénticas, enclavada en el corazón de un ambiente preservado, tranquilo y natural, en el exuberante coco de Na Mueang, en el sur de Koh Samui. Cada villa está construida en un nivel, con un diseño que ofrece plena privacidad, en un entorno verde pací…
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Complejo residencial New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Tailandia
de
$459,472
Una villa de 3 dormitorios con piscina, jacuzzi y aparcamiento para 2 coches.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionado y ventiladores de techoCocina occidental e islaMadera de teca y madera macizaUbicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en una zona residencia…
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TRANIO
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
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Baan Bo Phut, Tailandia
de
$452,434
Ofrecemos villas con piscinas y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con videovigilancia alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa Puerta automáticaCocinas europeasCalentadores de aguaAire acondicionado y ventiladoresVigilancia de vídeoUbicación e infraestructura cercana…
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TRANIO
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$428,635
El complejo consta de 6 villas de estilo balinés con 3 dormitorios. La superficie de cada parcela es de 450 m2.CaracterísticaspiscinaterrazaestacionamientoTerminación - 2026.Plan de pago (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%)Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de la im…
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TRANIO
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$407,049
El complejo consta de 4 villas. Las villas de lujo son cuidadosamente pensadas y tienen piscinas privadas y plazas de aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Choeng Mon se encuentra en la costa norte de Ko Samui, entre Chaweng y Mae Nam.Choeng Mon Playa es una pequeña bahía pintores…
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TRANIO
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$1,18M
Ofrecemos una villa de lujo cerca de la playa.Características:piscinavista mar2 garajeszona de barbacoaInstalaciones y equipos en la casa Cocina totalmente equipadaUbicación e infraestructura cercana La propiedad está convenientemente situada cerca de la playa, proporcionando la escapada per…
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Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$910,544
Un nuevo complejo residencial en primera línea en Bang Rak con una piscina circular única, servicio de primera clase y alto potencial de inversión.El proyecto es un condominio de cuatro plantas, que tiene sólo 564 apartamentos con diferentes diseños. Hay varias opciones unitarias de estudios…
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Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$275,992
Un moderno complejo residencial de 6 casas, cada una con una parcela de 390 m2. Hay villas con 2 y 3 dormitorios para elegir. Cada villa tendrá una piscina de 5x3 m, una zona de barbacoa con proyector de películas, un parque infantil y un aparcamiento.Características de los planos interior m…
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Complejo residencial New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$200,441
La urbanización de apartamentos premium consta de 10 edificios de residencia mixta que ofrecen apartamentos de 1 y 2 dormitorios y áticos de 3 dormitorios.‍Todos los apartamentos gozan de grandes espacios de vida de planta abierta con ventanas de techo. Los interiores de apartamentos han sid…
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Complejo residencial New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$334,581
El proyecto incluye 13 villas exclusivas, cada una con su propia piscina y aparcamiento. Se ofrecen varias opciones de diseño de 2 a 5 dormitorios, así como villas de dos plantas con vistas al mar. La decoración interior completa está incluida en el precio de la villa, incluyendo la instalac…
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Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$212,776
El complejo incluye 6 villas con 3 dormitorios.Instalaciones:SeguridadAparcamientoUbicación e infraestructura cercana Plai Laem Beach se encuentra en el noreste de Samui. Esta tranquila y apartada playa será agradable para aquellos que aprecian tranquilidad y estilo de vida relajado
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Complejo residencial Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Complejo residencial Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Complejo residencial Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Complejo residencial Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Complejo residencial Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$735,463
La villa de 5 dormitorios tiene una vista panorámica del mar y Chaweng.estacionamiento para 2 cochespiscina grandejacuzzi en el estudioterrazaCaracterísticas de los planos Planta alta: un salón-comedor de planta abierta con cocina, terraza.Planta media: 2 dormitorios (1 con vista al mar y 1 …
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Complejo residencial Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$262,115
Residencia de clase Comfort 10 minutos de Chaweng Beach, ideal para vivir y alquilar. Ofrecemos modernas villas funcionales de dos plantas con 3 dormitorios, una plaza de aparcamiento, una terraza y una piscina de 25 m2. Las villas están construidas en un estilo tropical utilizando materiale…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$493,392
Moderno complejo de villas llave en mano consta de 14 casas con piscinas y jardines. 2 villas ya están terminadas el 80%. El proyecto es adecuado tanto para vivir como para alquilar.Instalaciones y equipos en la casa electrodomésticos y muebles de marcas de calidadtechos altos 4.5 metros3 fa…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$154,182
Un proyecto de 30 villas con diseño moderno, situado en una zona tranquila rodeada de vegetación. A pocos minutos de la carretera principal, playa y tiendas de Lamai, ofrece tranquilidad y privacidad mientras se mantiene cerca de servicios esenciales. Un entorno equilibrado tanto para la vid…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Baan Thong Po, Tailandia
de
$370,044
El pequeño complejo constará de 5 villas, cada una con una piscina de 4x10 m, aparcamiento y vegetación.Agua y electricidad a precios gubernamentales.Características de los planos Layout - amplio salón con comedor y cocina abierta, 2 o 3 dormitorios, 2 o 3 baños, lavadero, ensalada, aseo de …
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TRANIO
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Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$181,939
Cada villa está equipada con piscina privada, perfecta para la relajación y el ocio. Las villas ofrecen amplias zonas de estar, diseñadas con un diseño moderno y abierto. Estas villas presentan una oportunidad fantástica para un estilo de vida tranquilo o como una casa de vacaciones.Instalac…
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Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
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Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$428,635
Una extraordinaria empresa inmobiliaria que epitomiza elegancia, lujo y una mezcla perfecta de vida moderna con la belleza impresionante de la naturaleza.El proyecto consta de 15 villas de lujo, cada una con piscina privada. Estas villas están diseñadas para proporcionar una experiencia de v…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$521,146
Una escapada exclusiva junto al mar a solo 100 metros de la orilla, con lujosas villas de 4 dormitorios con 5 baños, cada dormitorio una suite principal. Diseñado para vivir en familia a tiempo completo y alquiler de alta gama, la villa ofrece una esquina de spa, piscina infinita y vistas pa…
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Complejo residencial New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
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Complejo residencial New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$280,617
Experimente el pináculo de lujo viviendo en una exclusiva colección de villas premium enclavadas en el corazón de BoPhut, Koh Samui. Diseñado para la comodidad y la elegancia modernas, cada villa combina perfectamente la arquitectura contemporánea con la serenidad tropical, creando el santua…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$191,190
Un proyecto moderno de un desarrollador confiable consistirá en 14 villas de una sola planta. Cada villa incluye una piscina, jardín exuberante y aparcamiento.Tipo de propiedad: librería.Envíos disponibles: 10%, 30%, 30%, 20%, 10%.Ventajas Materiales de alta calidad y acabadoPaquete de mobil…
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Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
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Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Baan Thong Po, Tailandia
de
$282,355
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con una piscina infinita y una piscina infantil, un spa y un gimnasio, un restaurante, un jardín con vistas al mar y una zona de barbacoa, videovigilancia, seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento.Ubi…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
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Baan Bo Phut, Tailandia
de
$319,615
El proyecto es una comunidad cerrada con un concepto de respeto por la naturaleza en cada elemento de diseño. En el complejo hay 6 villas de tres dormitorios, cada una con terraza, piscina de agua de mar (8,5 x 3,5 m), jacuzzi y jardín tropical.El proyecto está cuidadosamente diseñado para g…
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Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
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Complejo residencial New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$597,770
Villas de clase empresarial con ventanas panorámicas y piscinas privadas a solo 5 minutos de Choeng Mon Beach en Samui.El proyecto incluye 3 tipos de villas con vista al mar con 3-4 dormitorios y 4 baños: El acantilado (2 plantas), la bahía (2 plantas), el piso (1 piso). El dormitorio princi…
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Complejo residencial Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
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Baan Sa Ket, Tailandia
de
$323,789
El exclusivo complejo consta de 9 villas premium con jardines y piscinas. Cada villa se piensa en el menor detalle, tiene 3 dormitorios, una piscina, una terraza. El diseño del complejo combina el estilo tradicional de la isla y las comodidades modernas, y el uso de materiales naturales enfa…
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Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$570,485
El concepto de diseño atemporal de estas villas es exclusivo y encaja en el entorno natural. Convierte la zona de estar en un biotopo de lujo, camino y original que se esfuerza por lograr el bienestar individual, la vida elegante y la relajación en la ligereza duradera y un ambiente transpar…
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Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$458,574
Ofrecemos hermosas y funcionales villas de ladera con vistas panorámicas al mar y arboledas tropicales, piscinas, amplias terrazas, plazas de aparcamiento.Finalidad - noviembre, 2024 (etapa 1)/mayo, 2025 (etapa 2).Características de los planos Planta baja: tres dormitorios, tres baños.Primer…
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Complejo residencial Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$613,657
Descubra una experiencia de vida incomparable en el corazón de Lamai. El complejo consta de 8 villas con 4 dormitorios. Cada villa tiene garaje, piscina, terraza y balcones.Características:seguridad alrededor de la horaservicio de conserjeríasenderos para caminarterritorio paisajísticoparque…
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Complejo residencial Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Complejo residencial Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Complejo residencial Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Complejo residencial Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$750,423
Complejo se encuentra en Bang Makham, en una tierra de 8000 m2, en un ambiente preservado y exuberante que ofrece un panorama increíble hacia la bahía de Nathon, sus diferentes tonos de azul y, por supuesto, la mágica puesta de sol de Tailandia.La arquitectura se puede describir como tropica…
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Complejo residencial Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Baan Plai Laem, Tailandia
de
$360,177
Un complejo de villas con piscinas a 300 metros del mar, en una prestigiosa zona de Samui, rodeado de hoteles y residencias premium.El proyecto incluye 15 villas exclusivas, cada una con su propia piscina y aparcamiento. Hay disponibles opciones con 1, 2 y 3 dormitorios. La decoración interi…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$354,317
El complejo consta de 4 villas despreocupadas, terminadas al máximo de estándares utilizando sólo materiales de alta calidad.Características:estacionamientopiscinaTerminación - 2o trimestre de 2026.Características de los planos Cada villa consta de 3 dormitorios dobles, 3,5 baños, un gran sa…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$305,287
El complejo consta de 23 villas con 2, 3 y 4 dormitorios, cada uno de los cuales tiene un baño privado, un salón con zona de cocina, y se complementa con una amplia terraza y una amplia terraza soleada.jardínestacionamiento cubiertopiscina 3,5x7 mInstalaciones y equipos en la casa Aire acond…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
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Choeng Mon, Tailandia
de
$3,93M
Ofrecemos hermosas y modernas villas de ladera con vistas panorámicas al mar y arboledas tropicales, piscinas, amplias terrazas, plazas de aparcamiento.Terminación - Febrero, 2024.Características de los planos Planta baja: dos dormitorios, dos baños, una habitación técnica, una terraza.Prime…
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Complejo residencial New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
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Choeng Mon, Tailandia
de
$381,651
Villas y casas adosadas con interiores modernos, construidos utilizando tecnologías ecológicas y materiales de calidad. Estas villas encarnan el equilibrio perfecto entre la tranquilidad tropical y la sofisticación contemporánea.Características principales de la propiedad:11 villas de diseño…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
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ban bang raks, Tailandia
de
$616,741
El proyecto incluye 19 villas con piscinas, cada una de las cuales ofrece un ambiente relajado en las montañas rodeadas de hermosa naturaleza verde. El proyecto está diseñado con el más alto nivel de lujo. Cada villa ofrece una vista espectacular del océano. El complejo también cuenta con ex…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
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Baan Chaweng Noi, Tailandia
de
$740,089
Una impresionante colección de villas de piscina privada situada en una comunidad cerrada con servicio y seguridad. Situado a pocos minutos de las arenas de polvo blanco y las frías aguas azules del sur de Chaweng, Coral Cove y Silver Beaches, estas villas ofrecen una arquitectura tropical y…
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Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
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Baan Lamai, Tailandia
de
$477,974
El complejo exclusivo con una amplia zona comunitaria, 2 áticos y 13 villas independientes. Encontrarás espacios seguros de niños, una tienda, un café y toda la infraestructura para la recreación aquí.El proyecto cuenta con:parqueCaféestacionamientoinstalaciones deportivasparque infantilsegu…
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
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Baan Mae Nam, Tailandia
de
$693,833
El proyecto consta de 19 villas con 3 o 5 dormitorios, proporcionando comodidad y comodidad incomparables para la relajación y el ocio.Terminación - 3o trimestre de 2027.Ubicación e infraestructura cercana Golf Town es un destino único que combina golf y vacaciones de lujo, proporcionando un…
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Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
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Complejo residencial New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$184,985
El nuevo proyecto ofrece 3 unidades independientes con terraza privada y acceso directo a una piscina de infinito compartida. Disponible individualmente o como un paquete (construido en el centro con piscina compartida).Los estudios cuentan con acabados modernos y duraderos seleccionados par…
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Complejo residencial Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tailandia
de
$203,460
Ofrecemos casas adosadas con piscinas y plazas de aparcamiento.Pago.Contrato: 40%Construcción - 55%Conclusión - 5%Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoCalentador de aguaSistema de filtraciónUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la zona de la popular…
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Complejo residencial Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
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Baan Bo Phut, Tailandia
de
$798,856
Ofrecemos villas con vistas panorámicas al mar, piscinas y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con videovigilancia alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa Puerta automáticaCocinas europeasCalentadores de aguaAire acondicionado y ventiladoresVigilancia de vídeoUbicació…
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Complejo residencial New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complejo residencial New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
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Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$739,930
La primera fase del moderno complejo residencial constará de 6 villas de clase alta con piscinas, aparcamientos y zonas de recreación. Tipo de propiedad - Freehold.Plan de pago y etapas de restricción:30% - inicio de los pasos, columnas de nivel inferior y vigas, suelos de hormigón y tierra …
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Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Tailandia
de
$274,450
Descubra la mezcla definitiva de lujo, comodidad y tranquilidad. Ubicado en un entorno pintoresco y sereno, las villas de la piscina ofrecen el retiro perfecto para aquellos que buscan una escapada pacífica o una experiencia de vacaciones lujosa. Cada villa está diseñada con su comodidad en …
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Complejo residencial Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Complejo residencial Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
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Choeng Mon, Tailandia
de
$285,894
Ofrecemos apartamentos amueblados con balcones.Cada edificio del moderno estilo europeo está equipado con ascensor.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoPaneles solaresVentanas de aluminioPuerta de seguridadCocina integradaAltura de techo - 2,7 - 2,8 mUbicación e infraestructu…
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Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$1,03M
Abrazar un mundo de lujo dentro de una prestigiosa comunidad, y descubrir la belleza de Koh Samui, donde cada momento se convierte en un testamento de vida sin igual.Las villas de lujo están diseñadas con una cuidada artesanía y amplias zonas de estar abiertas. Los acabados refinados y el di…
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Complejo residencial Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Complejo residencial Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
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Complejo residencial Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$391,985
Ofrecemos villas con acogedores jardines y zonas de barbacoa, piscinas de 21 m2, plazas de aparcamiento cubierto.La residencia cuenta con un parque infantil multifuncional y una sala de estar, un gran aparcamiento, un parque y una fuente.Características de los planos Cada casa incluye un amp…
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