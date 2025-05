Capped by a champagne-gold roof-top infinity pool and expansive Gulf of Thailand stretching out across the horizon, every day at Edge Central Pattaya will be complete with breezy, sun filled views, whether from the swim pool or your own private terrace.

Características

Salas de vestíbulo

habitación social

gimnasio

sala de vapor y sauna

terraza panorámica

piscina infinita con zona de estar

estacionamiento

seguridad y vigilancia de video

Ubicación e infraestructura cercana

La propiedad se encuentra en el corazón de Pattaya Central, junto a varias atracciones turísticas famosas y centros comerciales, a sólo 1 kilómetro de la playa Pattaya.