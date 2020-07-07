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Piso en edificio nuevo PRISTINE PARK III

Pattaya City, Tailandia
Precio en demanda
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18
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Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 19776
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/5/25

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

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Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен!

Рассрочка!

Расстояние до пляжа: 1700 м!

Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полно меблировкой и бытовой техникой, кондиционенмаминнминннннннминнминннминннннаминыминаминаминаминннннннныминнннннннннннннннннаминаминнннннннннныминаминаминаминнннннаминаминаминаминаминаминннннннннннннннннннннн

PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни и инвестиций в самомом се сердце номе не наженажитьтьть. гонт

Расположение: - ляж, 1700 м; - аквапарк Патай; - храм 'Большой Буда'. Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитйно недвижимости в Паиланде по доступной ценен!

* Стоимость указана на 20.05.2024г. * Стоимость может меняться в зависимости от курса

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Pattaya City, Tailandia

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Piso en edificio nuevo PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tailandia
Precio en demanda
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Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
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