Piso en edificio nuevo PRISTINE PARK III

Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен!

Рассрочка!

Расстояние до пляжа: 1700 м!

Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полно меблировкой и бытовой техникой, кондиционенмаминнминннннннминнминннминннннаминыминаминаминаминннннннныминнннннннннннннннннаминаминнннннннннныминаминаминаминнннннаминаминаминаминаминаминннннннннннннннннннннн

PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни и инвестиций в самомом се сердце номе не наженажитьтьть. гонт

Расположение: - ляж, 1700 м; - аквапарк Патай; - храм 'Большой Буда'. Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитйно недвижимости в Паиланде по доступной ценен!

* Стоимость указана на 20.05.2024г. * Стоимость может меняться в зависимости от курса