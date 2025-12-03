  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Pattaya City, Tailandia

Pattaya
29
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Mostrar todo Complejo residencial Kompleks Harmonia
Complejo residencial Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tailandia
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
El nuevo complejo Harmonia es un lugar ideal para una vida tranquila y serena en el centro de la vida urbana de Pattaya. Ubicado en el centro de Pattaya, cerca de las playas. A 100 metros de la compleja parada de autobús, centros comerciales cercanos, supermercados, lugares de entretenimient…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$169,912
El nuevo condominio premium más alto en Pattaya con vistas panorámicas al mar se encuentra entre Pratumnak y Jomtien, dos de las zonas más prestigiosas de la ciudad.El complejo cubre más de 2 hectáreas, y el propio edificio se eleva 67 plantas - este es el punto más alto de la ciudad. En tot…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$431,410
El complejo de calidad construido con atención a cada detalle. Espaciosas salas de estar con techos altos. Ventanas grandes para mucha luz natural con vistas al pintoresco jardín.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamientoseguridad alrededor de la horaInstalaciones y equipos en…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Mostrar todo Complejo residencial Elysium Residences
Complejo residencial Elysium Residences
Pattaya City, Tailandia
de
$214,619
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 18
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Mostrar todo Complejo residencial City Garden Tower
Complejo residencial City Garden Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$73,242
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Mostrar todo Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Complejo residencial RIVIERA OCEAN DRIVE
Pattaya City, Tailandia
de
$66,511
Número de plantas 43
¡Apartamentos modernos con vistas en el centro de la playa de Jomtien con hermosas vistas al mar y a la naturaleza! ¡Invierta en apartamentos de lujo Riviera Jomtien del desarrollador Riviera Group, proporcionando rendimientos de alquiler del 5%! ¡Playa a 550m! ¡Los apartamentos están …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$463,568
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas panorámicas al mar y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina infinita, una gran terraza en la azotea, un jacuzzi, una sauna, un centro de fitness, un jardín, seguridad alrededor de la hora y CCTV.Instalaciones y equipos en la c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Empire Tower
Complejo residencial Empire Tower
Complejo residencial Empire Tower
Complejo residencial Empire Tower
Complejo residencial Empire Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$102,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 24
Complejo de élite en el área de Jomtien. El piso comienza desde la altura del tercer piso, debajo del edificio hay dos pisos de estacionamiento subterráneo, el primer piso está ocupado por un vestíbulo de dos tiendas y un restaurante, en el décimo, En los pisos quince y diecinueve del jardín…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Mostrar todo Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Complejo residencial BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya City, Tailandia
de
$87,970
Número de plantas 22
¡Apartamento en un complejo de alta calidad de Beverly Mountain Bay, rodeado de las atracciones turísticas de Pattaya y a 1,5 horas en coche de Bangkok! ¡Propiedad de inversión! Retorno de la inversión en bienes raíces ¡Es aproximadamente el 10 % anual! ¡Es posible comprar bienes in…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$98,679
Una excelente opción para un condominio acogedor para aquellos que les gusta pasar la temporada de invierno bajo el sol o viajar con su familia.El proyecto, que es un parque residencial independiente en el corazón de Pattaya, de un desarrollador que recibió el premio "Mejor Desarrollador Bou…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$44,993
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 23–40 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El complejo está situado en la zona de Pratumnak en la colina real de Pratumnak, cerca de la residencia de la familia real. El centro de la ciudad, Bali Hai Pier, y la famosa Walking Street están a poca distancia, pero con todo esto, Pratumnak es una zona residencial y siempre es tranquilo y…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Estudio
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$192,947
Una lujosa residencia en la primera línea del mar con piscinas, lagunas y jardines para descanso y relajación.El complejo consta de 4 edificios de ocho pisos con 264 unidades. Los interiores están dominados por un diseño elegante y sofisticado, tonos naturales y materiales naturales. Hay dif…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$129,087
La residencia cuenta con una fuente, una piscina y un jacuzzi, una zona de spa y una sauna, una sala de conferencias, restaurantes, un club infantil y un parque infantil, una sala de juegos, un centro de fitness, un aparcamiento, un jardín ajardinado.Ventajas Ingresos garantizados del 6% en …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$235,116
Apartamentos en el complejo más grande y popular entre los turistas acabados de Jomtien Beach. El edificio tiene 59 plantas con 1644 unidades de diferentes diseños. Hay apartamentos con piscina privada. El complejo cuenta con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo jardin…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$123,039
El complejo ofrece una de las residencias más prestigiosas debido a su apariencia de lujo, servicios premium y un ambiente incomparable.El proyecto ofrece estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios. Cada piso tiene una plaza de aparcamiento cubierta.Características:tiendas, cafeterías y res…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Mostrar todo Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Complejo residencial SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya City, Tailandia
de
$112,033
Año de construcción 2028
Número de plantas 60
Increíbles oportunidades de inversión en bienes raíces en la costa del Golfo de Tailandia.¡Ingresos desde el 7%! ¡Una excelente opción para vivir o alquilar!El aire fresco del mar y la interminable playa hacen que esta propiedad sea única.¡Cuotas disponibles!Distancia a la playa: 200 metros!…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Mostrar todo Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Complejo residencial Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tailandia
de
$73,051
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 51
Marina Golden Bay es un complejo que consta de 3 torres de gran altura ( Victoria, Ginebra y Elya ), cada una de las cuales tiene 51 pisos. Ubicado en la carretera principal Tepprazit, entre los distritos de Jomtien y la carretera principal de Sukhumvit, a 5 minutos de la playa! Todos los …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$169,438
La residencia cuenta con dos piscinas, un jacuzzi, una sauna y un baño de vapor, centros de fitness, un café y un restaurante, un aparcamiento subterráneo, seguridad alrededor de la hora y CCTV.Instalaciones y equipos en la casa Cocinas europeas, armarios y baños completosCalentadores de agu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$234,053
Disfrute de un estilo de vida de elegancia en la residencia, donde el lujo se entrelaza con la naturaleza en el corazón del proyecto. Ubicados dentro de espacios verdes encantadores, estas 3 residencias de baja altura redefinen la vida multigeneracional. Debido a que apreciamos profundamente…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Mostrar todo Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Complejo residencial JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya City, Tailandia
de
$52,975
Número de plantas 8
¡Invierta en un apartamento único ubicado a solo 5 minutos a pie de la playa de Jomtien!El rendimiento del alquiler es del 5%.Cuota posible: 60% al firmar el contrato, el 40 % restante durante 4 años.¡La casa está terminada! ¡Los apartamentos están amueblados! ¡Listo para entrar a vivir!Jada…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Mostrar todo Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Complejo residencial Dusit Grand Park 2
Pattaya City, Tailandia
de
$73,643
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Mostrar todo Complejo residencial Sity Garden Tower
Complejo residencial Sity Garden Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$130,200
Rascacielos residencial de lujo en el centro de PattayaEl edificio ofrece impresionantes vistas panorámicas de los alrededores y del Golfo de Tailandia. Las 465 habitaciones del condominio están cuidadosamente diseñadas. Además de seguridad las 24 horas, una piscina de 240 m2. y Con sus prop…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$73,824
La compleja infraestructura:terreno deportivospasimulador de golfSala de reunionesAparcamiento subterráneolobbytiendascascadaspiscinas de niños con diapositivasjogging tracksalonespaisaje jardínrestaurantegimnasioPiscina de 2 metros de largo con jacuzziparque infantilInicio de la construcció…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$515,733
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar.La residencia cuenta con una playa privada, zonas de salón, una zona de coworking, piscina, jacuzzi, sala de fitness, sala de juegos para niños.Terminación - 4o trimestre de 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$189,956
La compleja infraestructura:estacionamientoSala de reunioneslobbyspasimulador de golfclub infantiljardín zenco-working areapiscinasjacuzzisalonesgimnasioservicio de conserjeríaseguridad y vigilancia de videoInicio de la construcción - Enero, 2026.Terminación - Febrero, 2029.Instalaciones y e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Mostrar todo Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Edificio de apartamentos Siam Oriental Plaza
Pattaya City, Tailandia
de
$74,379
Año de construcción 2017
Número de plantas 8
Área 56 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El condominio Siam Oriental Plaza es el noveno proyecto del desarrollador finlandés, ubicado en la mejor área de Pattaya, en la colina Pratumnak. El condominio consta de pisos 8 e incluye un total de 190 apartamentos. Toda la infraestructura del complejo se encuentra en su techo, a saber: un…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0
78,084 – 85,895
Desarrollador
Siam Oriental Condos
Dejar una solicitud
Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Mostrar todo Complejo residencial EMBASSY
Complejo residencial EMBASSY
Pattaya City, Tailandia
de
$73,687
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$181,630
Un proyecto residencial premium situado en la zona más prestigiosa cerca de Jomtien Beach en Pattaya.El complejo incluirá la piscina más grande de la ciudad con zonas interiores y exteriores, muchas zonas de recreación, una piscina en la azotea con vistas panorámicas, salas de fitness, aparc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Mostrar todo Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Edificio de apartamentos SECRET GARDEN
Na Kluea, Tailandia
de
$116,866
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
¡Perfecto para la inversión y la planificación integral! ¡Dojo 7%! ¡Рассрочка! ¡Вблизи занменитых пляжей! Благодаря своему расположению, качеству строительства у уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от ар…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$690,595
"El Arowanyx" lujosas villas de piscina con estilo "Modern Luxury". Elegante elegancia con diseño, pensando en cada detalle de la vida. Diseñado para satisfacer las necesidades de uso en todas las funciones, para conectar la felicidad y el compromiso familiar. Sociedad de calidad y privacida…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Pattaya City, Tailandia
de
$493,084
El complejo consta de 19 villas de dos plantas con 3-4 habitaciones. Cada casa tiene una piscina, un aparcamiento y un jardín.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en East Pattaya, un barrio sereno y muy codiciado. Una escuela internacional está a sólo 10 minutos
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Mostrar todo Complejo residencial D-ECO
Complejo residencial D-ECO
Na Kluea, Tailandia
de
$75,545
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Pattaya City, Tailandia
de
$54,824
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 8%! ¡Perfectamente adecuado tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Se proporcionan cuotas muy cómodas sin intereses con un pago inicial mínimo! Lujo apartamento en el prestigioso complejo DREAM, ubicado en una ubic…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Complejo residencial Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$2,04M
Elysium Residences desdibuja la línea entre apartamentos atendidos y hoteles premium. Situado en la zona de Pratumnak de Pattaya, Elysium es el sello distintivo de la calidad de vida y oportunidades de inversión lucrativas. El interior cuenta con una elegante selección de accesorios de alta …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Ban Na Chom Thian, Tailandia
de
$62,767
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 24–102 m²
32 objetos inmobiliarios 32
Un complejo de apartamentos de lujo en la prestigiosa zona bien mantenida de Jomtien en Pattaya con su propia infraestructura y a 300 metros de la playa de arena. El complejo está diseñado al estilo de la Provenza francesa y recrea la atmósfera de un moderno complejo francés en la Costa Azul…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Apartamentos 2 habitaciones
52.1
128,197
Apartamentos 3 habitaciones
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Estudio
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Mostrar todo Complejo residencial The Cloud
Complejo residencial The Cloud
Pattaya City, Tailandia
de
$55,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
El Cloud Condominium recibió el Mejor Condominio Asequible en la costa este de Tailandia en 2016 en los Premios a la Propiedad de Tailandia. Ubicado a 80 metros de la prestigiosa colina Pratumnak con una acogedora playa, a solo 5 minutos a pie del condominio, e incluye 161 elegantes apartame…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$133,505
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Una oportunidad única para los inversores: apartamentos de lujo en el corazón de Jomtien con alto rendimiento!Rendimiento de alquiler: hasta 8%¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Distancia a la playa: ¡sólo 500 metros!AQUAROUS está diseñado para satisfacer las necesidades de …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$100,953
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 24
Área 32–69 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El lujoso complejo premium consta de 24 plantas y se encuentra en la zona de Jomtien, a 800 metros de la mejor playa de la ciudad - Jomtien Beach, lo que le permitirá disfrutar de impresionantes vistas del Golfo de Tailandia y la ciudad, y una infraestructura desarrollada en el nivel 5 * pro…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
112,201
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Complejo residencial Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya City, Tailandia
de
$99,014
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 22
Beverly Mountain Bay está ubicada en el centro de la ciudad y ofrece impresionantes vistas al mar y al horizonte. Condominio de lujo Beverly Mountain Bay en Pattaya: un lugar ideal para quedarse. El complejo está construido con materiales de alta calidad que son sostenibles para el medio amb…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$232,239
El edificio de alta altura de lujo está diseñado para ser único, proporcionar características modernas y sofisticadas con una arquitectura dinámica fuerte que hace que el proyecto sea excepcional entre el horizonte de Pattaya. Más del 77% de las unidades cuentan con vistas directas sin obstá…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Mostrar todo Complejo residencial EMBASSY LIFE
Complejo residencial EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tailandia
de
$87,680
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 24
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! 500m a Jomtien Beach! Embassy Resort – un complejo residencial de 8 plantas único, le da la oportunidad de convertirse en parte del mundo de prestigi…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$495,126
El complejo de calidad construido con atención a cada detalle. Espaciosas salas de estar con techos altos. Ventanas grandes para mucha luz natural con vistas al pintoresco jardín.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamientoseguridad alrededor de la horaInstalaciones y equipos en…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Complejo residencial Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$374,004
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar.La residencia cuenta con jardines y un parque, zonas de salón, parque infantil y sala de juegos, piscinas y spa, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la primera línea de Jomtien Beach y a través de la carretera des…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Mostrar todo Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Complejo residencial s razvitoy infrastrukturoy
Pattaya City, Tailandia
de
$138,216
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 45
Arom Jomtien Pattaya es una residencia boutique de alta calidad ubicada en la ciudad balneario de Pattaya, en una de las zonas más populares. ¡El complejo está ubicado a solo 50 metros del mar con una playa privada! Las residencias ofrecen impresionantes vistas del Golfo de Siam. Cada res…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Complejo residencial Jomtien Sweet Condotel
Pattaya City, Tailandia
de
$36,683
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Apartamento de lujo en el complejo residencial Jomtien Sweet Condotel en el área de Jomtien. El apartamento está hecho en un estilo moderno con cocina equipada y utensilios de cocina, lavadora y nevera. ¡Se proporciona una cuota muy cómoda sin intereses con una primera cuota mínima! EVENT…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Mostrar todo Complejo residencial SEASPIRE
Complejo residencial SEASPIRE
Pattaya City, Tailandia
de
$153,182
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 49
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le proporcionará un ingreso estable y una vida cómoda! ¡Instalaciones disponibles! ¡Primera costa! El precio del apartamento incluye todos los acabados, plomería, decoración, muebles completos y electrodo…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Mostrar todo Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Complejo residencial Sity Garden Pratumnak
Pattaya City, Tailandia
de
$54,850
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Si su sueño es una vida lujosa en el elegante condominio –, le ofrecemos una idea magnífica y única de vivienda, actualmente disponible en el lugar más codiciado de Pattaya – la prestigiosa colina Pratumnak cerca de la playa de Kozi. Estilo, comodidad y conveniencia son las característica…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Mostrar todo Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Complejo residencial ORIGIN PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$65,635
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡Excelente opción para inversión! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde 8%! ¡Dada la presencia de una gran cantidad de comodidades de complejos residenciales y una infraestructura desarrollada, esta propiedad es perfecta para alquiler a largo…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$157,494
Nuevo complejo residencial de alta altura de lujo en primera línea - a sólo 25 metros de la playa Jomtien. Esta ubicación proporciona un nivel excepcional de comodidad y comodidad. El concepto principal es una combinación de lujo, privacidad y vida urbana en una de las mejores zonas de Patta…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$232,554
Apartamentos de clase empresarial en Jomtien a solo 10 minutos a pie de la playa. El océano a tus pies. El edificio tiene 55 plantas con 1800 unidades, la mayoría de las cuales tienen vistas panorámicas al mar. Hay opciones con uno, dos y tres dormitorios en diferentes modificaciones, así co…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$65,583
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 23–64 m²
18 objetos inmobiliarios 18
Olympus es una nueva forma de vida con restaurantes, cafés y tiendas convenientemente ubicados en un complejo residencial junto con las comodidades que disfrutará y necesitará justo en su puerta.El complejo es un centro para un estilo de vida saludable, con sauna, gimnasio en el techo de cad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Apartamentos 2 habitaciones
39.1 – 39.2
111,206
Estudio
23.2
65,583
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Mostrar todo Complejo residencial Grand Solaire
Complejo residencial Grand Solaire
Pattaya City, Tailandia
de
$111,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 67
Grand Solaire Pattaya se eleva en 67 pisos, ofreciendo el punto de elevación más alto de Pattaya con impresionantes vistas panorámicas del océano desde la gran mayoría de los apartamentos. Las 2470 residencias de lujo que se ofrecen tienen los elementos de diseño de interiores más modernos, …
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Mostrar todo Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Complejo residencial Movenpick Hotel Residential
Pattaya City, Tailandia
de
$410,169
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial ONCE WONGAMAT
Complejo residencial ONCE WONGAMAT
Complejo residencial ONCE WONGAMAT
Complejo residencial ONCE WONGAMAT
Complejo residencial ONCE WONGAMAT
Mostrar todo Complejo residencial ONCE WONGAMAT
Complejo residencial ONCE WONGAMAT
Na Kluea, Tailandia
de
$202,664
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 56
Oferta única para inversores: apartamentos de lujo en la prestigiosa zona de Wongamat, que proporcionan un ingreso estable y un alto potencial de crecimiento!¡Ingreso garantizado del 6% durante tres años!Una vez es un condominio de lujo que combina la comodidad y el servicio de un hotel de c…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Mostrar todo Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Complejo residencial RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya City, Tailandia
de
$83,988
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 34
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Complejo residencial First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$157,392
Inspirado en las olas y curvas de la playa de Wongamat, el edificio es una obra maestra arquitectónica que refleja la belleza natural de la bahía de Wongamat y la creciente metrópoli urbana de la zona. Las líneas rectas urbanas se combinan con curvas elegantes suaves, creando formas y espaci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Mostrar todo Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$97,726
Número de plantas 45
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 7%! ¡Ideal tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡El complejo tiene una buena ubicación y tiene una gran demanda entre los inquilinos! Los apartamentos ¡Están amueblados, tienen fontanería y electrodomésticos! ¡…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$83,260
La residencia cuenta con servicio de conserje abd de seguridad alrededor de la hora, centro de fitness, tres piscinas infinitas, jacuzzis, saunas, un restaurante, una gran terraza en la azotea, un aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaArmariosAire acondicionadoUbic…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$169,743
La residencia cuenta con una piscina de 18 metros de largo con jacuzzi, sauna y baño de vapor, centro de fitness, seguridad alrededor de la hora y CCTV, jardín, aparcamiento cubierto.Instalaciones y equipos en la casa Cocina modernaArmarios empotradosAire acondicionadoUbicación e infraestruc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$92,511
Piscina de 37 metros de largopiscinas infantilesáreas de cubierta solar multinivelAguaclub infantil y un parque infantilsalas de fitnessexuberante jardín tropicalgazeboesgrandes zonas verdestoboganes de agualobbyseguridad alrededor de la horaPiscina infinita de 25 metros de largoUbicación e …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Complejo residencial Chastnaya postroyka
Pattaya City, Tailandia
de
$279,259
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$385,433
El complejo consta de villas de piscina con inspiración japonesa, donde la filosofía Zen se encuentra con el lujo moderno. Sumérgete en los tranquilos jardines, relajarse junto a la acogedora piscina y disfrutar de espacios diseñados para vivir con estilo.Característicaspiscina privada con j…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$737,005
Las fincas de plantación es un complejo de villas modernas de alta calidad en el estilo tropical. Las casas con varios diseños y zonas de 185 m2 a 224 m2. Se presta especial atención al jardín tropical alrededor de la gran piscina de lujo.Instalaciones y equipos en la casa Muebles de cocina …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Mostrar todo Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Complejo residencial CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Tailandia
de
$77,800
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Lujosa vida de 5 estrellas en la playa de Wongamat en estilo tropical Este lujoso condominio del desarrollador experimentado de Global Top Group consta de 188 modernos apartamentos en una encantadora zona tropical. El tema exótico continúa en el diseño de un vestíbulo impresionante, jardine…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Mostrar todo Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Complejo residencial COPACABANA CORAL REEF
Pattaya City, Tailandia
de
$109,689
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 55
Una oportunidad de inversión en el complejo residencial Copacabana Coral Reef Jomtien, ofrece un estilo único de mar, arrecife y coral. ¡Rendimientos del 7%!¡Instalación! ¡El apartamento está amueblado!El edificio está diseñado para que muchos apartamentos ofrezcan vistas al mar, lo que le p…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$120,265
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con un sistema de seguridad y CCTV, un gimnasio, una sauna y un baño de vapor, un parque infantil, un aparcamiento, una piscina de 240 m2, un jardín, un restaurante y un café.Instalaciones y equipos en la casa Wi-FiMobiliario…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Mostrar todo Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Complejo residencial CITY GARDEN PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$104,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
City Garden Pattaya – condominio, que tiene la mejor ubicación en el centro de la ciudad, a solo unos minutos a pie del mar. Los estudios, apartamentos con una o dos habitaciones o más están listos para vivir en ellos. El proyecto fue decorado con todas las comodidades modernas, incluida una…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$546,471
"Onyx Grand Village" combina lujo, tranquilidad y exquisitaidad. Hermoso acabado y muebles de calidad, piscina privada y exuberantes jardines - todo proporciona el oasis perfecto para la relajación y el refresco.Característicaspiscina privada con jacuzzijardín privadosaunaestacionamiento par…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$137,718
El proyecto cuenta con:Planta bajalobby de estilo hotelero de diseño con una amplia zona cubiertatienda de convenienciagran restaurante con cocina y bardesigner clubhouseparque de perros separadospiscina grandepiscina barsala de estar separadaWi-Fi en todas las zonas comunesseguridad y vigil…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Tailandia
de
$690,295
El proyecto de calidad de "Baan Mae Villa". Villas lujosas y elegantes con diseño "Modern Luxury Nordic". Servicios completos en la gran ubicación. Disfrute de hermosas vistas al jardín desde grandes puertas y ventanas. Zona de estar con techo alto, gran balcón y baños individuales.Caracterí…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Complejo residencial DREAM
Pattaya City, Tailandia
de
$41,516
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
¡ESTADO REAL SUPERIOR DE 40,000 $ EN TAILANDIA! ¡LLAMADA! CONSULTA GRATUITA. ¿Planeando una compra de bienes raíces en Tailandia? ¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$126,542
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 29
Área 34–70 m²
9 objetos inmobiliarios 9
City Tower es el primer rascacielos de lujo en el corazón de Pattaya y ha cambiado el paisaje urbano de este complejo en auge. El edificio del proyecto ofrece una vista panorámica de los alrededores y el Golfo de Tailandia. El complejo está ubicado en una parcela de tierra de 4800 metros cua…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Apartamentos 2 habitaciones
70.0
281,206
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$123,348
piscina grandepiscinas infantilesáreas de cubierta solar multinivelAguaclub infantil y un parque infantilgimnasio y gimnasio al aire libreexuberante jardín tropicalmiradores y salas de estartoboganes y piscinas de playalobbyseguridad alrededor de la horapiscina infinitaQuedan varias unidades…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Mostrar todo Complejo residencial Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Complejo residencial Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Na Kluea, Tailandia
de
$214,231
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 55
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$1,08M
Las lujosas villas de piscina con estilo "Modern Luxury". La proximidad al embalse y la ubicación entre vegetación exuberante crean el ambiente de tranquilidad para cada residencia.Característicaspiscina privada con jacuzziestacionamiento para 4-5 cochesseguridad alrededor de la horagimnasio…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$435,345
Villas lujosas y elegantes con diseño "Modern Luxury Nordic". Elegante elegancia con diseño, pensando en cada detalle de la vida. Diseñado para satisfacer las necesidades de uso en todas las funciones, para conectar la felicidad y el compromiso familiar. Sociedad de calidad y privacidad con …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$146,541
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con sistema de seguridad, aparcamiento subterráneo, piscina, sauna, gimnasio, jardín.Instalaciones y equipos en la casa Cocina modernaArmariosAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$111,013
Un complejo residencial único con un tema japonés de SPA y bienestar en el corazón de Pattaya, a sólo 1 km de las principales atracciones y playas.Se trata de un proyecto de baja altura centrado en el bienestar y un estilo de vida armonioso, entre las comodidades de un SPA de tamaño completo…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Complejo residencial Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$143,534
Un lujoso condominio de altura situado en el centro de la playa de Jomtien. Ofrece a los compradores arquitectura ultra estilo, combinado con características de estilo de vida altamente deseable que le proporcionará todo lo que necesita para aprovechar al máximo este complejo de playa de des…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Mostrar todo Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$86,949
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 46
Arcadia Millennium Tower — es un proyecto de condominio y apartamento ubicado en la parte central de Pattaya. La ubicación en la parte central de la ciudad garantiza la proximidad a toda la infraestructura urbana más popular. También cerca se encuentran los principales centros comerciales de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Pattaya City, Tailandia
de
$57,310
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 24–51 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Harmonia Complex es un lugar ideal para una vida tranquila y serena en el centro de Pattaya. El complejo está situado en la zona central de Pattaya, cerca de las playas. Hay una parada de autobús a 100 metros del complejo, centros comerciales, supermercados, lugares de entretenimiento, resta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18M
Apartamentos 2 habitaciones
50.5
117,768
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III
Mostrar todo Edificio de apartamentos PRISTINE PARK III