  2. Tailandia
  3. Mueang Phuket
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Mueang Phuket, Tailandia

Phuket
44
Rawai
84
Phuket City Municipality
53
Karon
56
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Mostrar todo Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Rawai, Tailandia
de
$134,887
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 34–460 m²
137 objetos inmobiliarios 137
Complejo de apartamento de desarrollador Sunny Development Group con un rendimiento del 11% anualGarantizamos una alta liquidez del proyecto de inversión debido a:Ubicación únicaIconic architectureEmpresa de gestión privadaNuestra experiencia probada en 7 paísesFilling para el turista más de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Apartamentos 2 habitaciones
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Apartamentos 3 habitaciones
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Apartamento
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Kata View
Complejo residencial Kata View
Complejo residencial Kata View
Complejo residencial Kata View
Complejo residencial Kata View
Mostrar todo Complejo residencial Kata View
Complejo residencial Kata View
Karon, Tailandia
de
$147,276
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 66 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo de especies de un desarrollador confiable Un nuevo proyecto interesante de un desarrollador confiable se encuentra en una ubicación rara, una parte de Phuket, en la accesibilidad peatonal de una de las playas más hermosas de la isla: Kata.  Kata Beach es una de las playa…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
66.0
157,749
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Mostrar todo Complejo residencial The City Phuket
Complejo residencial The City Phuket
Wichit, Tailandia
de
$91,984
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 31–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Proyecto de gran infraestructura en el centro de Occidente Nuevo condominio en Samoa Ubicación privada de infraestructura, en el centro de la ciudad de Central Festival Phuket. Основным плюсом локации также является уникальная для острова транспортная доступность, можно будет добраться до л…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0
98,693
Apartamentos 2 habitaciones
65.0
211,256
Apartamentos 3 habitaciones
76.0
242,985
Asociación
Phuket Property Association
OneOne
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$1,01M
El complejo consta de villas de lujo modernas, construidas con materiales de alta calidad y con gran atención a los detalles. Con diseños modernosy espacios de vida funcionales, atienden a todas las necesidades.El proyecto cuenta con:recepcióngimnasioSala de reunionescentro de bienestarsauna…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Mostrar todo Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$331,865
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$129,765
El nuevo condominio de negocios donde el lujo cumple con la sostenibilidad y la eco-amigración. Este no es sólo un lugar para vivir, es su rincón personal de armonía y comodidad. Infraestructura y servicios en el complejo:Hogar inteligenteAparcamiento subterráneoGran piscina con barSala de e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Mostrar todo Complejo residencial Harmony Condominium
Complejo residencial Harmony Condominium
Rawai, Tailandia
de
$128,767
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 34 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.7
130,958
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$106,851
El complejo de apartamentos de lujo está diseñado para ofrecer una experiencia de vida tranquila con comodidad urbana.El espacio y el diseño interior funcionalmente planificados proporcionan una sensación aireada y especulativa, mejorando la experiencia de calma y relajación.Características:…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Mostrar todo Complejo residencial Sirius Condominium
Complejo residencial Sirius Condominium
Rawai, Tailandia
de
$139,923
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
El condominio Sirius es un nuevo y emocionante complejo residencial ubicado en el área animada de Ravai, Phuket. Este proyecto moderno cubre 3 edificios, un total de 282 apartamentos ubicados en 7 pisos, que ofrece una variedad de espacios de vida modernos desarrollados para satisfacer vario…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Tailandia
de
$1,55M
Una comunidad privada cerrada consistió en 9 villas amplias y totalmente funcionales diseñadas meticulosamente para familias con niños. El proyecto se encuentra en una colina con una vista pintoresca cerca de las escuelas internacionales.Grandes parcelas de 670 m2 a 1195 m2. Dormitorios 20-2…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Mostrar todo Complejo residencial Utopia Dream U2
Complejo residencial Utopia Dream U2
Rawai, Tailandia
de
$91,539
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Dream Builder te ayuda a cumplir tus sueños a través de diferentes conceptos dentro del proyecto U2. Realice sus sueños entre muchos estilos de habitaciones de diseño único. Deja que tu sueño brille en la realidad. La inspiración para la construcción está detrás de los puntos siguientes.Tama…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Mostrar todo Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Tailandia
de
$112,929
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 8
¡Objeto atractivo para la inversión!Un ingreso garantizado del 6% durante los primeros 3 años.¡Instalación!800 metros de Rawai Beach!VIP Space Odyssey se encuentra en un telón de fondo de colinas boscosas.Instalaciones: salón deportivo, piscina infinita en el techo, habitación infantil.Ubica…
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$136,591
Condominio cómodo para vivir todo el año, alquiler e ingresos pasivos. Cerca de la playa de Kata, en una ubicación acogedora y tranquila.El proyecto cuenta con apartamentos con 1-2 dormitorios. La mayoría de los apartamentos tienen vistas al mar, la montaña y la selva.Buena elección para vac…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Mostrar todo Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Complejo residencial Babylon Sky Garden II
Rawai, Tailandia
de
$134,887
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 43–147 m²
35 objetos inmobiliarios 35
Babylon Sky Garden II - Nuevo condominio con vistas al mar, ubicado en Rawai, Tailandia. Un proyecto único, que se distingue por el diseño italiano y la tradicional hospitalidad tailandesa. Edificio de cinco plantas con 49 elegantes unidades y suites de uno o dos dormitorios con piscin…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.5 – 59.7
256,607 – 304,388
Apartamentos 2 habitaciones
68.9 – 147.2
220,342 – 750,867
Apartamento
43.2 – 45.1
165,383 – 172,538
Agencia
Udomo
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$116,41M
Ofrecemos villas con piscinas, plazas de aparcamiento, vistas panorámicas al mar y al jardín.La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia.Instalaciones y equipos en la casa Persianas eléctricasAire acondicionadoAficionados al techoSistema "Smart Home"Paneles solaresUbicación e infrae…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Mostrar todo Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Complejo residencial Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Tailandia
de
$157,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Mostrar todo Complejo residencial The One Nai Harn
Complejo residencial The One Nai Harn
Rawai, Tailandia
de
$126,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Un condominio premium en el corazón de Rawai: servicio de 5 estrellas, vistas impresionantes y la combinación perfecta de la comodidad de su propia casa en el extranjero con el lujo de un hotel.196 apartamentos únicos y 15 tipos de diseños de 27 a 70 m2.A 900 metros, Nai Harn Playa es una de…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$1,90M
El proyecto consta de 8 villas de lujo con piscinas y vistas panorámicas.Las características complejas:exclusivo club con vista al marparque verdeseguridadservicio de conserjeríaUbicación e infraestructura cercana Ubicado en la costa suroeste de Phuket, Kata se compone de dos hermosas bahías…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Laguna Oceanus
Complejo residencial Laguna Oceanus
Complejo residencial Laguna Oceanus
Complejo residencial Laguna Oceanus
Complejo residencial Laguna Oceanus
Mostrar todo Complejo residencial Laguna Oceanus
Complejo residencial Laguna Oceanus
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$4,76M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Laguna Phuket is Asia’;s premier integrated destination. Set against the stunning backdrop of the Andaman Sea, on a 3km stretch of pristine beach, Laguna Phuket is home to six world-class hotels, premium facilities and a branded residences and property division. Spanning over 1,000 acres of …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Mostrar todo Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Complejo residencial Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Rawai, Tailandia
de
$317,578
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Situado junto a un lago cerca de la playa de Nai Harn, el desarrollo Wyndham Nai Harn Beach Condo constará de doce edificios de 4 plantas, que contienen 353 unidades.Todas las unidades son de una habitación, con tamaños de 40m2 a 61m2. Todas disponen de balcón privado con vistas al lago, la …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$1,11M
El proyecto se basa en la tradición del feng shui, una filosofía oriental conocida cuyos orígenes se pierden en el tiempo. El primer objetivo era crear una conexión directa con la naturaleza.Gracias al gran número de ventanas, el viento literalmente sopla a través de las paredes de la casa, …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$1,23M
Complejo viene con 13 villas de lujo de dos pisos con diseños funcionales, acabados de lujo y tecnología de vanguardia. Cada villa, diseñada con un espacio totalmente funcional, un montón de espacio utilizable para el almacenamiento, la vida y la flexibilidad, cuenta con 3-5 dormitorios con …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$487,082
Ofrecemos apartamentos de lujo de dos y tres niveles.La residencia cuenta con piscinas, un club, un aparcamiento, seguridad.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la prestigiosa zona de Rawai, a 800 metros de la playa
Agencia
TRANIO
Complejo residencial AURA CONDOMINIUM
Complejo residencial AURA CONDOMINIUM
Complejo residencial AURA CONDOMINIUM
Complejo residencial AURA CONDOMINIUM
Complejo residencial AURA CONDOMINIUM
Mostrar todo Complejo residencial AURA CONDOMINIUM
Complejo residencial AURA CONDOMINIUM
Rawai, Tailandia
de
$88,752
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 29–96 m²
171 objeto inmobiliario 171
Aura Condominium es un complejo residencial único situado en el sur de Phuket. Es una combinación perfecta de diseño moderno, funcionalidad y confort, creado para aquellos que valoran un alto nivel de vida y vistas sin igual de paisajes tropicales y aguas turquesas del Mar Andamán
Agencia
Udomo
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$1,25M
Una comunidad cerrada de villas premium consta de 37 villas de 4 tipos, de 3 a 5+ dormitorios. Todas las villas tienen una piscina con jacuzzi, jardines tropicales privados, terrazas y aparcamiento cubierto para 2-3 coches. El concepto del proyecto es un pueblo residencial con servicio turís…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tailandia
de
$704,749
Ofrecemos villas con piscinas, jardines y plazas de aparcamiento.Es posible comprar completamente amueblado.La residencia cuenta con zona de estar, piscina comunitaria, sala de conferencias, gimnasio.Terminación - 3o trimestre de 2025.Ubicación e infraestructura cercana carretera principal -…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Mostrar todo Complejo residencial Essence Residence
Complejo residencial Essence Residence
Rawai, Tailandia
de
$137,948
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
4 objetos inmobiliarios 4
Nuevo proyecto de clase Deluxe en el distrito de RawaiUn nuevo club de lujo cerca de Rawai Quay con dos piscinas, un techo de vistas y un restaurante en el terreno ha comenzado a ser construido por uno de los desarrolladores más confiables y bien establecidos de la isla en el pasado.El compl…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$366,190
Este condominio moderno con un estilo romántico único cautiva desde el primer segundo con su ambiente acogedor y una sensación de serenidad absoluta. Un cóctel sensacional de tonos ligeros, formas sorprendentemente sencillas y interiores característicos crea una sensación de amplitud y enfat…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Mostrar todo Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Complejo residencial Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Rawai, Tailandia
de
$93,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Next Point Condominium es un moderno proyecto de inversión de próxima generación ubicado en la pintoresca zona de Rawai en el sur de Phuket, a 700 metros del mar.El complejo combina arquitectura única, tecnologías de construcción de vanguardia e infraestructura de clase empresarial, creando …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Vip Karon
Complejo residencial Vip Karon
Complejo residencial Vip Karon
Complejo residencial Vip Karon
Complejo residencial Vip Karon
Mostrar todo Complejo residencial Vip Karon
Complejo residencial Vip Karon
Karon, Tailandia
de
$112,937
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
1 objeto inmobiliario 1
VIP Venus Karon es un lujoso complejo residencial en Phuket, ubicado en el prestigioso área de Karon. El proyecto incluye 214 apartamentos ubicados en tres edificios modernos en 7 pisos. Su ubicación ideal cerca de la famosa Beach de Caron le permite disfrutar de la belleza natural de la isl…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Mostrar todo Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Complejo residencial Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Rawai, Tailandia
de
$112,999
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket es un complejo de condominio de lujo que forma la cuarta fase del proyecto Utopia Nai Harn.Aquí hay algunas razones por las que debe elegir este complejo:Ubicación prestigiada: Una de las playas más populares de Phuket, conocida por su entretenimiento y vida no…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$375,339
La residencia cuenta con restaurantes y bares, un centro de spa, una sala de juegos, un parque infantil, un gimnasio, una sala de estar, una piscina, una sala de conferencias, una sala de banquetes, un club, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Ventajas Ingresos anuales 6% en los …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Mostrar todo Complejo residencial Next Point Condominium
Complejo residencial Next Point Condominium
Rawai, Tailandia
de
$96,737
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Área 35–270 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Next Point Condominium — Comfort & Smart Investment in Southern PhuketUn moderno complejo residencial en la prestigiosa zona de Rawai, a solo 7 minutos de la playa de Nai Harn.El proyecto cuenta con 4 edificios, 4 piscinas (totaling 940 m2), un gimnasio, apartamentos con vistas al mar tropic…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.7 – 59.4
178,571 – 179,943
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 100.4
198,661 – 336,001
Apartamentos 3 habitaciones
132.2
483,514
Apartamentos 4 habitaciones
269.8
1,12M
Estudio
35.0
100,446
Desarrollador
Next Point Condominium
Desarrollador
Next Point Condominium
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Mostrar todo Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Complejo residencial The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Tailandia
de
$129,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un moderno complejo residencial de estilo mediterráneo, situado a poca distancia de la popular playa de Kata, ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.El complejo consta de ocho edificios de siete pisos, dos edificios de aparcamiento y una zona de mascotas. El proyecto incl…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tailandia
de
$1,43M
El complejo consta de 15 villas de lujo con vistas panorámicas, piscinas privadas, terrazas y plazas de aparcamiento cubiertas.El proyecto cuenta con:seguridad alrededor de la horaclub de golfgimnasiospaclub infantilpista de tenisclubes de playarestaurantesUbicación e infraestructura cercana…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$147,288
Nuevo condominio en el sur de Phuket, donde el encanto tropical se combina perfectamente con las comodidades modernas. A pocos pasos de Robinson Lifestyle Chalong y a poca distancia de las encantadoras playas del sur, este exclusivo desarrollo promete una experiencia de estilo de vida incomp…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Mostrar todo Complejo residencial Rawayana
Complejo residencial Rawayana
Rawai, Tailandia
de
$159,647
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
El concepto único del proyecto lo convierte en un punto de atracción para todo el distrito de Rawai. La propiedad aquí tiene un alto potencial de alquiler independientemente de la temporada. En un complejo de 35 villas premium y 2 condominios.Programa RentalPool: 40% de los ingresos al inver…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$1,54M
El complejo incluye 28 villas con 4 dormitorios y 5 baños.Características:2 plazas de aparcamientopiscina de agua saladaterrazaInstalaciones y equipos en la casa aire acondicionadoarmario empotradococinaUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 9 minutosRobinson Lifestyle C…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Mostrar todo Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Complejo residencial California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Rawai, Tailandia
de
$142,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
This new complex, located on Rawai Beach, offers apartments with spacious terraces that perfectly combine the comfort of tropical nature with the opportunity for private outdoor relaxation. The apartments feature ceiling heights ranging from 2.70 m to 3.05 m and are equipped with a smart …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Mostrar todo Complejo residencial Saturdays Residence
Complejo residencial Saturdays Residence
Rawai, Tailandia
de
$196,189
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 57–80 m²
2 objetos inmobiliarios 2
apartamentos preparados en el sur en el segmento premium Este condominio, ubicado en la región de Ravai, se completó en septiembre de 2016. Consiste en 119 apartamentos en 4 pisos y fue desarrollado por un desarrollador con una reputación impecable y una larga historia de proyectos exitos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.0
215,242
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
302,934
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Mostrar todo Complejo residencial ENIGMA
Complejo residencial ENIGMA
Rawai, Tailandia
de
$117,211
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Superficie del apartamento: de 35 a 125 M2Enigma Residence es un complejo residencial único donde la comodidad y la calidad se combinan con tecnologías avanzadas, convirtiéndose en realidad.Ubicación:Debido a su ubicación interior, el complejo Enigma es uno de los lugares más atractivos de l…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Mostrar todo Complejo residencial Utopia Mini 2
Complejo residencial Utopia Mini 2
Rawai, Tailandia
de
$113,129
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
¡lo mejor de lo mejor!  La utopía no desea ser como sus competidores, y seguir dando vida al sueño de crear una propiedad múltiple. La ubicación elegida se encuentra en el interior de Nai-Harn Beach y Rawai Beach para la conveniencia de las hermosas playas de renombre, así como un aislamient…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$122,114
La residencia consta de tres edificios de siete plantas con infraestructura enfocada en la filosofía de la vida lenta - un ritmo de vida tranquilo en armonía con la naturaleza.En total, el complejo cuenta con 285 unidades de diferentes diseños de estudios a apartamentos de tres dormitorios. …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Complejo residencial The Base Rise
Wichit, Tailandia
de
$79,764
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
The Base Rise – Nuevo estilo condo resort Mueang District, Phuket.La Base Rise – Nuevo estilo de condominio de Sansiri. es un imponente estilo de resort de 8 plantas que comprende 326 unidades, situado en el corazón del distrito de Mueang, Phuket, a 2 minutos del centro de Phuket. Las unidad…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Mostrar todo Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Complejo residencial The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Rawai, Tailandia
de
$116,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
This 218-unit apartment complex on Nai Harn Beach, managed by a hotel brand, boasts a beautiful lake near the complex, perfect for strolls and evening jogs. Rawai Beach, renowned for its numerous restaurants serving exceptional seafood, is a 3-minute drive away. Another highlight of this …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Complejo residencial Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$613,657
Un amplio complejo residencial de elegantes villas con piscina privada, rodeado de naturaleza y vegetación. La colección de casas tropicales combina tecnología moderna con materiales exóticos para crear un diseño rico en perfecta armonía con su entorno.Cada casa tiene un salón, comedor, coci…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complejo residencial Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complejo residencial Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complejo residencial Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complejo residencial Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Mostrar todo Complejo residencial Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Complejo residencial Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Karon, Tailandia
de
$132,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The apartments are within walking distance of the magnificent Kata Beach, boast a well-developed tourist infrastructure, and are close to other popular Phuket areas, such as Karon and Chalong. The complex's rooftop features bars and swimming pools with panoramic views. A gym, children's p…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$399,340
Un moderno complejo residencial en Chalong, creado para una vida cómoda. Arquitectura de pensamiento, alta calidad de edificio y ubicación conveniente hacen que el proyecto sea atractivo para la vida y la inversión.Las características complejas:clubhouse con restaurantemoderno centro de fitn…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Phenomenon Residence
Complejo residencial Phenomenon Residence
Complejo residencial Phenomenon Residence
Complejo residencial Phenomenon Residence
Complejo residencial Phenomenon Residence
Mostrar todo Complejo residencial Phenomenon Residence
Complejo residencial Phenomenon Residence
Karon, Tailandia
de
$158,493
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Fenómeno. Vista Mar Condominio en la región de Kata390 apartamentosSituado en una colina empinada en la zona de Kata con exuberante paisaje y vistas al mar80% de apartamentos con vistas al mar diagonalEspacios públicos y estacionamiento subterráneoEmpresa de gestión propia del desarrolladorI…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Tailandia
de
$549,515
Un proyecto único, situado entre los pintorescos paisajes de la isla de Phuket, consta de 35 villas con vistas a las montañas, el lago y el campo de golf. El diseño interior del proyecto está hecho en un estilo moderno utilizando colores neutros.El complejo se encuentra a 5 minutos de la esc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Mostrar todo Complejo residencial Aura Condominium
Complejo residencial Aura Condominium
Rawai, Tailandia
de
$84,679
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Apartamentos Aura Condominio cerca de Nai HarnAURA Condominium es un proyecto moderno de condominio ubicado en Rawai, provincia de Phuket. El condominio tiene 2 edificios, cada edificio con 7 plantas, un total de 241 unidades. Los condominios disponibles para la venta van desde 2,63 millones…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Complejo residencial Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Tailandia
de
$91,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Mostrar todo Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Complejo residencial Andaman Bay View Residence
Chalong, Tailandia
de
$195,209
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Mostrar todo Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Complejo residencial Babylon Sky Garden phase 2
Rawai, Tailandia
de
$141,853
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Babylon Sky Garden II está situado en el extremo sur de la isla de Phuket, en una prestigiosa ubicación frente a la playa. Rawai, que ofrece impresionantes vistas de la bahía de Chalong y la isla de Koh Lon al fondo. Superficie del terreno: unos 3.200 m2. 49 apartamentos en 5 plantas. Apar…
Asociación
Phuket Property Association
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Mostrar todo Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Apart - hotel Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Tailandia
de
$147,000
Opciones de acabado Con acabado
The Wyndham La Vita Phuket hotel complex, managed by the world-renowned Wyndham hotel brand, offers premium apartments in Rawai, 400 meters from the beach. The complex covers 17,080 m² and consists of 8 blocks with a total of 516 units. Studio and one-bedroom (1+1) apartments are availabl…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Mostrar todo Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Complejo residencial Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$93,063
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Utopia Naiharn es un proyecto que consta de condominios y villas en un estilo de lujo moderno. Se encuentra entre hermosos paisajes montañosos y exuberante vegetación junto a la playa. El proyecto cuenta con tres tipos de apartamentos de 1 dormitorio de 43 a 53 m2, así como villas con piscin…
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$917,402
El complejo consta de 9 villas de dos plantas.Característicaspiscina de 30 m2 con tumbonas y duchazona de barbacoa con cocina exterior, sala de estar y terrazaestacionamientojardín con palmeras y plantas tropicales decorativasimpresionantes vistas de las montañasseguridad y vigilancia de vid…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Complejo residencial Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$161,111
El estilo arquitectónico de Palmetto es la mezcla asiática diseñada combina con las líneas y colores de la naturaleza; inspirada en una idea de vivir en un oasis de vegetación. La arquitectura crea una vida verde armónica con ambiente cálido y pacífico. Debido al espacio mínimo, cada diseño …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Mostrar todo Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Complejo residencial Utopia Nai Harn Loft
Rawai, Tailandia
de
$148,602
Opciones de acabado Con acabado
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complejo residencial So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complejo residencial So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complejo residencial So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complejo residencial So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Mostrar todo Complejo residencial So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Complejo residencial So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Karon, Tailandia
de
$116,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Located just 800 meters from Kata Beach, one of Phuket's most popular tourist destinations, the apartment complex offers ideal living, leisure, and investment opportunities. Restaurants, shops, and spas are within walking distance, providing residents with a high level of comfort and conv…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Mostrar todo Complejo residencial SO Origin Kata
Complejo residencial SO Origin Kata
Karon, Tailandia
de
$106,056
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 26–65 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Condominio en Muang PhuketEl complejo es realmente grande, consta de 2 edificios para 686 apartamentos.En el complejo:- vestíbulo principalpatiopiscina- Centro de fitness- vapor- jardín secreto- Co-working- jardín de descanso- Pabellón- terrazaEl desarrollador ofrece una selección de diseños…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0
155,612
Apartamentos 2 habitaciones
65.0
332,908
Estudio
26.0
114,477
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$248,375
Nuevo complejo en la playa de puesta de sol de Rawai de un desarrollador confiable, el proyecto anterior de que se vendió en media hora! La arquitectura del proyecto se hará en el estilo italiano. Utilización de materiales de alta calidad y tecnologías de construcción. Amplios balcones y ter…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Mostrar todo Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Complejo residencial Etherhome Seaview Condo
Rawai, Tailandia
de
$218,464
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 51–610 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Condominio con espectaculares vistas al marEste nuevo condominio de lujo en la zona de Rawai de 40 apartamentos destaca con impresionantes vistas al mar y privacidad.Diseño contemporáneo excepcional aquí, combinado con tecnologías de construcción modernas y el uso de materiales y muebles de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
235,810
Apartamentos 2 habitaciones
102.0 – 128.5
530,166
Apartamentos 3 habitaciones
182.2 – 610.4
3,50M
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$199,867
Un nuevo proyecto premium en Karon con 449 residencias que ofrecen impresionantes vistas al mar, la montaña y la ciudad. Diseñado con estética moderna, esta residencia de 8 niveles en 4 edificios combina perfectamente la elegancia contemporánea con la naturaleza.Características:piscina con v…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Tailandia
de
$89,735
Una excelente opción para alquilar y relajarse en su propia residencia durante varias semanas al año.El complejo consta de 2 edificios de ocho plantas con espacio de coworking, lavandería, piscina, aparcamiento, zona de fitness, jardines con zonas de recreación.El complejo está siendo constr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Complejo residencial Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Tailandia
de
$247,504
Enigma Residence es el complejo residencial único, donde la comodidad y la calidad se combinan con tecnologías avanzadas, llegando a la realidad.Característicasapartamentos con vistas al mardiseños razonablesSistema "Smart Home"diseño moderno y materiales de calidadvestíbulo y recepciónAparc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$156,718
Anticipado de alto perfil Título proyecto del amado desarrollador Rhom Bho Property en Phuket.El proyecto prestará especial atención a la comodidad y satisfacción de las necesidades de los residentes: diseño teniendo en cuenta la privacidad, uso de materiales de alta calidad. La parte visual…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Balance Phuket
Complejo residencial The Balance Phuket
Complejo residencial The Balance Phuket
Complejo residencial The Balance Phuket
Complejo residencial The Balance Phuket
Mostrar todo Complejo residencial The Balance Phuket
Complejo residencial The Balance Phuket
Karon, Tailandia
de
$217,873
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Nombre del proyecto: El equilibrio por la playaNombre de la empresa : The Beach Resort Company LimitedSegmento: Clase de lujoAddress: 98/88 - 98/89 Kata road, Karon, Muang, Phuket, ThailandZona terrestre: 1-3-16.8 RaisNúmero de edificios: 2 edificiosNúmero de unidades : Total 112 unidadesLot…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial VIP VENUS KARON
Complejo residencial VIP VENUS KARON
Complejo residencial VIP VENUS KARON
Complejo residencial VIP VENUS KARON
Complejo residencial VIP VENUS KARON
Mostrar todo Complejo residencial VIP VENUS KARON
Complejo residencial VIP VENUS KARON
Karon, Tailandia
de
$115,627
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Objeto atractivo de inversión! Ingresos garantizados 6%!Un complejo popular con una perspectiva favorable del crecimiento de precios. Perfecto para residencia permanente y alquiler! La ubicación favorable del LCD le garantiza una alta demanda de vivienda de alquiler!¡El apartamento está comp…
Agencia
DDA Real Estate
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$364,288
El destino premium de primera línea de playa en Phuket donde el lujo y la comodidad se encuentran. Condominios impresionantes ofrecen impresionantes vistas al mar, amplios planos de planta, y todos los dormitorios vienen con baños en suite para una experiencia verdaderamente indulgente. La m…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Karon, Tailandia
de
$118,168
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Palmetto Park Condominium desarrolla perfectamente su ritmo de vida en un nuevo condominio boutique en la isla de Phuket de un desarrollador profesional conocido como Group House. El proyecto fue creado creativamente para satisfacer el bienestar, las culturas y las tradiciones de los residen…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Tailandia
de
$129,029
Opciones de acabado Con acabado
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Mostrar todo Complejo residencial Dominion Rawai
Complejo residencial Dominion Rawai
Rawai, Tailandia
de
$146,836
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
5 objetos inmobiliarios 5
Inicio de ventas del complejo de apartamentos en el corazón de RavaiEl nuevo complejo está siendo construido en el sur de Phuket en el centro de Rawai, una de las zonas más populares de la isla, a dos minutos a pie del famoso mercado de mariscos y a 5 minutos en coche de las playas de Yanui …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wichit, Tailandia
de
$111,650
Ofrecemos apartamentos amueblados.La residencia cuenta con una zona de coworking y una sala de juegos, una piscina de 30 metros de largo y un jacuzzi, una piscina infantil, un centro de fitness y una zona de yoga, un solárium, jardines, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora y video…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Mostrar todo Complejo residencial Hennessy Karon
Complejo residencial Hennessy Karon
Karon, Tailandia
de
$262,936
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
El lujoso complejo de apartamentos se encuentra a solo 100 metros de la playa de Karon en el sur de la isla de Phuket. Aquí se proporciona un conjunto completo de servicios de clase premium: restaurantes con exquisita cocina, 5 piscinas en el territorio, vestíbulo, recepción, biblioteca. En …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$300,198
Este condominio contemporáneo con un estilo único cautiva desde el primer segundo con su ambiente acogedor y una sensación de serenidad absoluta. El concepto arquitectónico del condominio combina estilo moderno con elementos tropicales, destacando las impresionantes vistas desde la ventana. …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Mostrar todo Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Complejo residencial The Title Cielo Rawai
Rawai, Tailandia
de
$114,071
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
El título Cielo Rawai ofrece una perspectiva única de la belleza eterna de la costa de Phuket. Aquí podrá disfrutar de la tranquilidad de los pueblos pesqueros locales y de las impresionantes puestas de sol en el cabo Promthep, conocido como uno de los lugares más pintorescos de la isla. Raw…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$1,77M
Un proyecto de villa de lujo enclavado en el corazón vibrante de Karon Beach, Phuket. Este desarrollo es un impresionante ejemplo de arquitectura moderna tropical, mezclando armoniosamente el diseño contemporáneo con la belleza natural del Mar Andamán.Las villas están diseñadas en un estilo …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$924,355
El proyecto consta de 8 villas de lujo con piscinas y vistas panorámicas.Las características complejas:exclusivo club con vista al marparque verdeseguridadservicio de conserjeríaTerminación - 4o trimestre de 2025.Ubicación e infraestructura cercana Ubicado en la costa suroeste de Phuket, Kat…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Mostrar todo Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Complejo residencial La Belle De Rawai Residence
Rawai, Tailandia
de
$133,968
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 36–73 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo residencial en el área de Ravai la lujosa complejo residencial de 226 apartamentos, ¡a solo 80 metros del terraplén de Ravai! 10 playas e islas cercanas. Descuento del 15% en la etapa de preventa! M Apartamentos con dos habitaciones 45-120 metros cuadrados. M Penthouse …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0
17,09M
Apartamentos 2 habitaciones
73.0
19,21M
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$168,864
El complejo ofrece una combinación de estilo, la mejor calidad e inversiones rentables. Este es un lugar donde el lujo se encuentra cómodo, y cada día está lleno de emociones alegres. El territorio tendrá agua y zonas verdes, 2 grandes lotes de paking. Además, para los propietarios de mascot…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Mostrar todo Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Complejo residencial Origin Place Centre Phuket
Wichit, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Sobre el proyecto:Ubicación: Muang Phuket, PhuketZona de tierra Pribl. 4 paraísosTipo de proyecto Condominio de baja altura 3 edificios (8 et.), 1 casa clubNúmero total de unidades 585 unidades / 2 tiendas minoristasTipo de unidades Smart Living 26.50 - 27.80 metros cuadrados (Smart Living)L…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial VIP Venus Karon
Complejo residencial VIP Venus Karon
Complejo residencial VIP Venus Karon
Complejo residencial VIP Venus Karon
Complejo residencial VIP Venus Karon
Mostrar todo Complejo residencial VIP Venus Karon
Complejo residencial VIP Venus Karon
Karon, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
VIP Venus KaronEl VIP Venus Karon complejo residencial es un condominio premium situado en el complejo Karon en Phuket Island, Tailandia. Este complejo combina un alto nivel de confort, diseño elegante y comodidades que lo convierten en un lugar ideal para vivir o invertir.Con su combinación…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Karon, Tailandia
de
$270,133
Ofrecemos apartamentos exclusivos con vistas panorámicas al océano y a las montañas.La residencia cuenta con un restaurante, una piscina con vistas al mar, un aparcamiento, seguridad, spa y gimnasio, un parque infantil, una biblioteca.Terminación - 2026.Ubicación e infraestructura cercana La…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$128,000
Radisson Blu está situado entre exclusivos complejos hoteleros de lujo, en la frontera con el Parque Nacional Sirinat, y Layan Beach está a 350 metros.A poca distancia y acceso rápido al transporte hay tiendas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales Porto de Phuket y Boat Avenue, así …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Mostrar todo Complejo residencial THE ONE
Complejo residencial THE ONE
Rawai, Tailandia
de
$120,073
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Área 27–69 m²
48 objetos inmobiliarios 48
Este es un complejo de apartamentos premium ubicado en el sur de la isla de Phuket en Tailandia. 8 pisos, 209 apartamentos únicos, 12 tipos de distribuciones, piscinas, gimnasio, área de juegos infantiles y mucho más se reúnen en un solo lugar. A 900 metros se encuentra Nai Harn Beach,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.9 – 69.0
193,607 – 520,647
Apartamentos 2 habitaciones
53.6
413,903
Apartamento
26.8 – 34.9
127,551 – 202,079
Agencia
Udomo
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tailandia
de
$1,17M
Ofrecemos villas tropicales con grandes ventanales, hermosos jardines y piscinas, garajes. El diseño de las casas se basa en la tradición de Feng Shui.Terminación - 2024-2025.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 60 minutosChalong Pier y Marina - 5 minutosNai Harn Beach - 8 minuto…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Mostrar todo Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Complejo residencial CHALONG MARINA BAY VIEW
Rawai, Tailandia
de
$188,247
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Bienvenido a Chalong Marina Bay View Condo, el mejor destino premium frente a la playa en Phuket donde el lujo y la comodidad se encuentran. Nuestros impresionantes condominios ofrecen impresionantes vistas al mar, amplios planos de planta, y todos los dormitorios vienen con baños en suite p…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand