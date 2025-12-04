  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Si Sunthon, Tailandia

Choeng Thale
133
Thalang
12
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Complejo residencial VIP Great Hill
Sakhu, Tailandia
de
$60,482
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Área 21–32 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Condominio terminado cerca de una playa aislada En el norte de la isla, no muy lejos de la apartada y una de las playas más hermosas de Phuket, Nai Yang, se construyó un condominio, donde se encuentran apartamentos nuevos y totalmente equipados. El condominio de siete pisos ofrece unidades…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
20.5 – 32.4
63,480
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$618,838
Choeng Thale, Tailandia
de
$618,838
Un condominio boutique de bajo diseño único situado en la prestigiosa zona de Layan, cerca del famoso complejo Laguna Phuket y la pintoresca playa Bangtao. El proyecto encarna lo mejor de la vida costera, ofreciendo a sus residentes un tranquilo retiro donde el diseño contemporáneo y la natu…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,28M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
¡Una oferta de inversión única! ¡Los apartamentos y áticos están equipados con todo el mobiliario necesario para una estancia confortable! ¡Plan de cuotas! Apartamento con piscina privada y preciosas vistas al lago Laguna y a la playa de Bang Tao. Angsana Oceanview Residences, un condominio…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Complejo residencial Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Tailandia
de
$236,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$606,317
Choeng Thale, Tailandia
de
$606,317
El complejo de apartamentos incluye 263 apartamentos de 38 m2 hasta 138 m2. En el territorio del complejo se ubicará:complejo deportivo profesional Dynamic con la asociación Reeboksegunda rama del famoso restaurante Phuket - Mirageclub de juegos para niños - un territorio para juegos y desar…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Maestro by Harmony
Complejo residencial Maestro by Harmony
Complejo residencial Maestro by Harmony
Complejo residencial Maestro by Harmony
Complejo residencial Maestro by Harmony
Complejo residencial Maestro by Harmony
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 271–503 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket!*Para quién es: Maestro by Harmony es la opción perfecta para familias con niños e inversores. El proyecto es adecuado tanto para inversiones a largo plazo como para alquileres a corto plazo debido a la popularidad de la zona de Layan entre los turis…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
271.2 – 503.2
663,044 – 1,02M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$171,271
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
3 objetos inmobiliarios 3
El nuevo proyecto de lujo bajo el control de Radisson a poca distancia de la playa de Bang Tao El nuevo proyecto se encuentra en el Bang of Tao, al lado de la pintoresca área de Laguna. Aquí, los lujosos hoteles de 5 estrellas están rodeados de exuberantes campos verdes para clubes de golf…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,48M
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,48M
Ofrecemos villas exclusivas con una vista pintoresca de la costa, patios interiores, grandes piscinas y jacuzzis.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora y es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes.Características de los plano…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Title Heritage Bangtao
Complejo residencial The Title Heritage Bangtao
Complejo residencial The Title Heritage Bangtao
Complejo residencial The Title Heritage Bangtao
Complejo residencial The Title Heritage Bangtao
Complejo residencial The Title Heritage Bangtao
Choeng Thale, Tailandia
de
$145,936
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 32–185 m²
22 objetos inmobiliarios 22
Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket! *Para quién es:Ideal para reventar en etapas posteriores, alquiler o vivir en la isla. La demanda de alquiler aquí es colosal, y la liquidez de propiedades y demanda exceden la oferta durante muchos años y continúan creciendo.Sobre la ubicación:La ub…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0 – 64.0
147,883 – 334,969
Apartamentos 2 habitaciones
66.0 – 145.0
323,328 – 780,500
Apartamentos 3 habitaciones
122.0 – 185.0
601,357 – 995,811
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Layan Green Park Phase 2
Complejo residencial Layan Green Park Phase 2
Complejo residencial Layan Green Park Phase 2
Complejo residencial Layan Green Park Phase 2
Complejo residencial Layan Green Park Phase 2
Complejo residencial Layan Green Park Phase 2
Choeng Thale, Tailandia
de
$184,415
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 37–75 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Layan Green Park está diseñado específicamente para familias con niños. Y para cuidar la naturaleza de Phuket, en la construcción de   Desde la playa de Layan, la parte norte de la playa de Bang Tao. Lyan y Mdash; Esta es   Tal porcentaje se alcanza y NBSP; El proyecto cumple con los requisi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.8
406,945
Estudio
36.7
209,505
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Bamboo Forest (Harmony)
Complejo residencial Bamboo Forest (Harmony)
Complejo residencial Bamboo Forest (Harmony)
Complejo residencial Bamboo Forest (Harmony)
Complejo residencial Bamboo Forest (Harmony)
Complejo residencial Bamboo Forest (Harmony)
Choeng Thale, Tailandia
de
$169,867
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Un extraordinario desarrollo en la zona de Bang Tao — un nuevo proyecto de apartamento de primera clase, situado cerca de Layan Beach en uno de los distritos de la isla de élite.Inspirados por los trópicos y el sabor local vibrante, pudimos crear un proyecto que manifieste una simbiosis del …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,97M
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,97M
El moderno complejo residencial incluye 17 villas, caminos peatonales, un centro de fitness, un café y un espacio de eventos. Los materiales de máxima calidad se utilizan durante la construcción. Una ventaja importante es la capacidad de personalizar el diseño de la casa a las preferencias d…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,48M
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,48M
El complejo consta de 18 villas de lujo modernas. El proyecto incluye casas de dos plantas con 3-5 dormitorios.Características:terrazapiscinaestacionamientoascensorsala de estar exteriorUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 7 minutosRobinson Lifestyle Thalang - 15 minut…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Laguna Seaside Residences
Complejo residencial Laguna Seaside Residences
Complejo residencial Laguna Seaside Residences
Complejo residencial Laguna Seaside Residences
Complejo residencial Laguna Seaside Residences
Complejo residencial Laguna Seaside Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$766,930
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 99–131 m²
7 objetos inmobiliarios 7
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para personas exigentes que aprecian la comodidad, el lujo y los beneficios de la inversión. Perfecto tanto para residencia permanente como para inversiones de alquiler rentables.Acerca de la ubicación: Laguna Seaside Re…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.0
846,726 – 1,13M
Apartamentos 3 habitaciones
131.0
940,169 – 1,13M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complejo residencial Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complejo residencial Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complejo residencial Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complejo residencial Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Complejo residencial Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,46M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 417 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Entradas gratuitas de ida y vuelta a Phuket!*Para quién es: Perfecto para quienes buscan una casa lujosa frente al mar con comodidad de alto nivel y acceso a servicios premium. Este proyecto es ideal para compradores exigentes que aprecian la belleza natural y una ubicación conveniente.Acer…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
417.0
3,05M – 3,07M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Laya Wanda Vista Resort
Complejo residencial Laya Wanda Vista Resort
Complejo residencial Laya Wanda Vista Resort
Complejo residencial Laya Wanda Vista Resort
Complejo residencial Laya Wanda Vista Resort
Complejo residencial Laya Wanda Vista Resort
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$154,216
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Presentamos un complejo residencial Laya Resort único en una de las islas más hermosas de Tailandia: Phuket. Aquí, entre las aguas esmeraldas y las montañas pintorescas, el sueño de una vida lujosa está encarnada, donde la naturaleza y la comodidad moderna se fusionan en armonía. Estos edifi…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Eden Residences
Complejo residencial Eden Residences
Complejo residencial Eden Residences
Complejo residencial Eden Residences
Complejo residencial Eden Residences
Complejo residencial Eden Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$518,726
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo proyecto de élite en la primera línea de Bangtao Este proyecto ofrece 141 residencias a 50 metros de la playa de Bang Tao. Cada uno se distingue por increíbles vistas del mar o el jardín interno, el acceso a la infraestructura desarrollada del complejo y un servicio hotelero de …
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Grand View Lagoon Residences
Complejo residencial Grand View Lagoon Residences
Complejo residencial Grand View Lagoon Residences
Complejo residencial Grand View Lagoon Residences
Complejo residencial Grand View Lagoon Residences
Complejo residencial Grand View Lagoon Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$901,143
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 460 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: La elección perfecta para compradores exigentes que buscan una combinación de lujo, comodidad y beneficios de inversión en una de las zonas más prestigiosas de Phuket. Adecuado para vivir en familia y vacaciones en la costa.Acerc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
459.6
994,903
Villa
459.6
994,903
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Wanda Vista Resort – Phase 1
Complejo residencial Wanda Vista Resort – Phase 1
Complejo residencial Wanda Vista Resort – Phase 1
Complejo residencial Wanda Vista Resort – Phase 1
Complejo residencial Wanda Vista Resort – Phase 1
Complejo residencial Wanda Vista Resort – Phase 1
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$186,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 39–57 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Billetes de ida y vuelta a Phuket como regalo! *Quién es adecuado para:Ideal para inversores que buscan oportunidades lucrativas en el sector turístico de Phuket, así como aquellos que quieren disfrutar de una vida lujosa cerca de las playas prístinas de Layan y Bang Tao.Sobre la ubicación:S…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
39.0
205,457 – 209,655
Apartamentos 2 habitaciones
41.6 – 57.3
232,639 – 319,869
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Layan Verde
Complejo residencial Layan Verde
Complejo residencial Layan Verde
Complejo residencial Layan Verde
Complejo residencial Layan Verde
Complejo residencial Layan Verde
Choeng Thale, Tailandia
de
$177,479
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 37–629 m²
40 objetos inmobiliarios 40
Tu hogar ideal en Phuket.Billetes de ida y vuelta a Phuket gratis para cada comprador! *Para quién es:Perfecto para familias, amantes de la naturaleza, y cualquiera que busque armonía con la naturaleza sin sacrificar las comodidades modernas. Si sueñas con vivir rodeado de naturaleza, disfru…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.2 – 105.0
179,478 – 631,138
Apartamentos 2 habitaciones
88.5 – 170.0
448,274 – 1,01M
Apartamentos 3 habitaciones
146.4 – 226.0
690,638 – 1,31M
Apartamentos 4 habitaciones
394.7 – 511.7
2,27M – 3,16M
Apartamentos 5 habitaciones
629.3
3,88M
Dúplex
511.0
3,24M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complejo residencial Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complejo residencial Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complejo residencial Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complejo residencial Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Complejo residencial Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$102,365
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Área 30–78 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *¿Quién es adecuado para:Ideal para inversores que buscan ingresos estables, y personas que buscan un hogar cómodo en un paraíso tropical. El proyecto está diseñado para discernir compradores que aprecian una mezcla de inversiones de lujo, tranquilidad …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0 – 51.0
113,016 – 192,125
Apartamentos 2 habitaciones
78.0
306,813
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,41M
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,41M
El moderno complejo ofrece villas de dos plantas con piscinas, jardines y aparcamientos de varios tipos. Usted puede comprar un paquete de muebles de 2 a 2,75 millones de baht, dependiendo del tipo de villa. Junto al complejo, el desarrollador está construyendo una escuela internacional con …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$760,420
Thalang, Tailandia
de
$760,420
Ofrecemos villas de una sola planta con piscinas, jardines y plazas de aparcamiento. El complejo cuenta con 4 tipos de villas con 3 o 4 dormitorios (cada uno con baño), piscinas de 9.5x3.8 o 10x4 m. La residencia cuenta con un gran jardín comunitario y seguridad alrededor de la hora. Las Vil…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complejo residencial The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complejo residencial The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complejo residencial The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complejo residencial The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Complejo residencial The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$173,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Above Element is a new premium residential complex with all amenities, located in one of Phuket's most prestigious areas, Choeng Thale, just 2.5 km from Bang Tao Beach. This Mediterranean-style complex consists of two 7-story buildings, housing 263 units – one-, two-, and three-bedroom ap…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Layan Verde
Complejo residencial Layan Verde
Complejo residencial Layan Verde
Complejo residencial Layan Verde
Complejo residencial Layan Verde

Choeng Thale, Tailandia
de
$209,353
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
LUGAR MAGICO PARA LA VIDA LUXURIOUSHoy, Phuket es un destino isla popular que combina la belleza natural y la infraestructura desarrollada. Layan Verde se encuentra en la costa oeste de la isla, a solo 2 minutos de una playa prístina.Layan Verde es la nueva atracción y símbolo de Phuket.Arqu…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Vinzita Elite Residences
Complejo residencial Vinzita Elite Residences
Complejo residencial Vinzita Elite Residences
Complejo residencial Vinzita Elite Residences
Complejo residencial Vinzita Elite Residences
Complejo residencial Vinzita Elite Residences
Si Sunthon, Tailandia
de
$792,342
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Descubra Residencias Vinzita Elite, donde el lujo armoniza con la naturaleza. Encuentra paz rodeada de exuberante vegetación, montañas, y el sereno Bang Niew Dam Reservoir. Inhala el aire más fresco con la calidad del aire de primer nivel.Vivir en espacios modernos diseñados para la comodida…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Choeng Thale, Tailandia
de
$955,211
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 131 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo residencial Laguna Beachside, Phuket es un proyecto moderno y elegante situado a solo 200 metros de la famosa playa Bangtao, en una de las zonas más prestigiosas de Phuket. El complejo ofrece apartamentos acogedores con 1-3 dormitorios, ideales para vivir y relajarse.Característi…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,35M
Ofrecemos apartamentos con terrazas y piscinas privadas.La residencia es parte de un gran complejo, está situado a orillas de la laguna y tiene un muelle privado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de Bang Tao Beach.Phuket Town - 30 minutos en cochePhuket Inte…
Agencia
TRANIO
Barrio residencial The Base Cherngtalay
Barrio residencial The Base Cherngtalay
Barrio residencial The Base Cherngtalay
Barrio residencial The Base Cherngtalay
Barrio residencial The Base Cherngtalay
Barrio residencial The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Tailandia
de
$126,615
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Complejo residencial Garrya Residences
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$994,978
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Residencias de Garrya Phuket: Propiedad frente a la playa en PhuketResidencias de Garrya Phuket se encuentra orgullosamente como la primera y única residencia de hotel en Phuket’; la costa oeste central para ofrecer una amplia gama de instalaciones de bienestar, proporcionando un refugio par…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$854,309
Ofrecemos modernas villas tropicales con piscinas de 41 m2, terrazas, garajes.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoCocina integradaElectrodomésticos BoschUbicación e infraestructura cercana Escuela internacional - 12 min…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,29M
Ofrecemos villas con terrazas, piscinas, jardines, plazas de aparcamiento.Superficies - de 480 m2 a 2.431 m2.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmario ajustadoMuebles de cocinaUbicación e infraestructura cercana Playa de Layan - 10 minutosBang Tao Beach - 7 minutosPlaya de…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial WYNDHAM GRAND
Complejo residencial WYNDHAM GRAND
Complejo residencial WYNDHAM GRAND
Complejo residencial WYNDHAM GRAND
Complejo residencial WYNDHAM GRAND
Complejo residencial WYNDHAM GRAND
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$178,699
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Un complejo ultramoderno para una vida cómoda y una inversión. ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡Rendimiento desde el 7%! ¡Cuotas disponibles! ¡Los apartamentos están amueblados! Wyndham Grand Phuket Playa Surin: Se trata de un complejo con vistas al mar y un…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,26M
Nueva propiedad ultra lujosa vincula el paisaje supremo y la comunidad de identidad, es una combinación de comodidad y naturalidad que armoniza con el estilo de vida que siempre has soñado. Perfectamente integrado en el área suprema, este complejo se concibe como un proyecto de arquitectura …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Ozone Grand Residences
Complejo residencial The Ozone Grand Residences
Complejo residencial The Ozone Grand Residences
Complejo residencial The Ozone Grand Residences
Complejo residencial The Ozone Grand Residences
Complejo residencial The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,04M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 518 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y regreso de regalo!*Para quién es adecuado: Perfecto para aquellos que desean combinar un estilo de vida lujoso con la tranquilidad de la pintoresca Phuket. Las Ozone Grand Residences son ideales para vacaciones familiares, residencias de larga duración o inversiones.Acer…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
517.6
1,15M
Villa
517.6
1,15M – 1,36M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,08M
Ofrecemos un lujoso vill con vistas panorámicas, una piscina, un aparcamiento.La residencia cuenta con un jardín de infancia, un club infantil y un parque infantil, una zona de spa y un centro de fitness, un café, una zona de yoga, una pista de jogging, una zona de coworking, una habitación …
Agencia
TRANIO
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Apart - hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un condominio moderno en el complejo Andaman City, situado en la zona Choeng Thalei (Phuket), a solo 500 metros de la playa Bang Tao.El proyecto incluye dos edificios de 7 plantas con una superficie total de unos 9.5000 m2 y solo 311 apartamentos. Los apartamentos de la planta baja tienen ac…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Complejo residencial Angsana Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,20M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos lujosos con vista de la laguna y las piscinas personales El proyecto está ubicado en la franja costera en el centro del distrito de élite de Laguna, a solo unos minutos a pie del famoso Bang Tao. El complejo de los apartamentos se distingue por increíbles vistas del mar y los…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Capri Residence
Complejo residencial Capri Residence
Complejo residencial Capri Residence
Complejo residencial Capri Residence
Complejo residencial Capri Residence
Complejo residencial Capri Residence
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$129,419
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Área 35–75 m²
10 objetos inmobiliarios 10
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!Para quién es: Ideal para quienes buscan una combinación de lujo, comodidad e inversiones rentables.Sobre la ubicación: El proyecto está ubicado a 850 metros de la playa Bang Tao en Phuket, rodeado de infraestructura de élite: tiendas, restaurantes, spas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0
142,885 – 164,053
Apartamentos 2 habitaciones
70.0 – 75.0
285,770 – 351,543
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial AYANA Heights
Complejo residencial AYANA Heights
Complejo residencial AYANA Heights
Complejo residencial AYANA Heights
Complejo residencial AYANA Heights
Complejo residencial AYANA Heights
Choeng Thale, Tailandia
de
$221,912
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Salga recto de un avión y llegue a su propio pedazo de paraíso...Residencia Ayana Heights Vista Mar cerca de Layan Beach, Thalang, PhuketResidencia Ayana Heights Seaview, una obra maestra de lujo viviendo enclavada a lo largo de las cautivadoras costas de Layan Beach, Phuket, Tailandia. Desa…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,22M
Creando una cercanía a la naturaleza, las villas de piscina de una sola planta tienen espacios expansivos que fluyen libremente desde el patio hasta los amplios dormitorios y se abren a la terraza de la piscina con impresionantes vistas al lago. Los techos inclinados están diseñados artístic…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Title Artrio
Complejo residencial The Title Artrio
Complejo residencial The Title Artrio
Complejo residencial The Title Artrio
Complejo residencial The Title Artrio
Choeng Thale, Tailandia
de
$112,300
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Inicio de las ventas de un nuevo complejo del mejor desarrollador en Phuket en la prestigiosa zona de Bangtao!Date prisa para dejar una solicitud para comprar los mejores diseños a los primeros precios.Lo que hace la participación en el comienzo mismo de las ventas del proyecto da:Los primer…
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Complejo residencial Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$143,252
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
Área 34–250 m²
9 objetos inmobiliarios 9
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes buscan alojamiento de lujo cerca del mar, así como para inversores que buscan activos de alto rendimiento en una zona turística. Este proyecto atrae a compradores exigentes que valoran la comodidad y los benefi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.7 – 46.9
158,156 – 226,923
Apartamentos 2 habitaciones
67.3 – 93.8
309,781 – 439,663
Apartamentos 3 habitaciones
206.0 – 250.0
903,275 – 1,27M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$90,588
Un lugar donde la armonía interna se combina con el lujo y la comodidad.En el territorio de 3.8 ha, cada paso es un toque a la naturaleza. Más de 8.000 m2 de zonas verdes crean la atmósfera de la selva viva y segura. No es sólo un lugar para la vida, es un espacio, donde las tecnologías avan…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Tailandia
de
$706,168
Este es un encantador refugio residencial situado en el corazón de Phuket, que ofrece una mezcla perfecta de vida tropical y confort moderno. Este desarrollo presenta una colección de villas cuidadosamente diseñadas, cada una encarnando la esencia del lujo relajado en el contexto del exubera…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Complejo residencial The Title Residences Nai Yang
Sakhu, Tailandia
de
$112,370
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2019
Número de plantas 7
Área 35–81 m²
18 objetos inmobiliarios 18
Al mar: 250 m, Listo para mudanza, Desarrollador confiableDespre complex:El proyecto con 472 apartamentos está situado a 250 metros de la playa de Nai Yang. El complejo consta de varios edificios y ofrece varios tipos de unidades que van desde 30 a 100 m2. La arquitectura está orientada al c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0 – 48.0
87,092 – 151,977
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 81.0
146,549 – 276,039
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Complejo residencial Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$113,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Ingresos garantizados de alquiler de 6% por 3 años!Un moderno complejo residencial situado a poca distancia de la popular playa Bang Tao ofrece cómodos apartamentos e infraestructura desarrollada.El complejo consta de cuatro edificios, incluye 614 apartamentos, de 40 m2 a 140 m2, incluyendo …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$2,36M
Un complejo residencial único donde cada día está lleno de serenidad y comodidad. Situado en la prestigiosa zona de Phuket, ofrece a sus residentes un nivel de vida exclusivo, combinando cercanía a la naturaleza, infraestructura desarrollada y el servicio más alto. Tiene su propio club de pl…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Complejo residencial So Origin Lagoon Cherngtalay
Choeng Thale, Tailandia
de
$86,280
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 26–87 m²
326 objetos inmobiliarios 326
Promotor confiableAcerca del complejo:El complejo consta de 3 edificios en un terreno de 8.765,2 m2 con 511 unidades que van desde 26 a 105 m2. Los tipos incluyen estudios, apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. La arquitectura combina armoniosamente el estilo moderno y la comodidad. Los esp…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0 – 39.0
95,257 – 151,806
Apartamentos 2 habitaciones
60.0 – 61.0
199,585 – 242,527
Apartamentos 3 habitaciones
85.0 – 87.0
298,471 – 352,903
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$350,925
La segunda fase de los apartamentos de lujo, situado a 50 metros de las playas de Bang Tao y Layan, Phuket. El concepto de todo el proyecto es crear un espacio residencial situado entre pintorescos parques, jardines y lagos, por lo que sólo el 30% de la superficie total se construye, y el 70…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Complejo residencial The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Un condominio moderno dentro del complejo Andaman City, situado en Choeng Thalei, Phuket, a solo 500 metros de la playa Bang Tao.El proyecto consta de dos edificios de siete pisos con una superficie total de aproximadamente 9.500 m2 y un total de 311 apartamentos. Los apartamentos de planta …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Tailandia
de
$99,704
Opciones de acabado Con acabado
El esperado comienzo de ventas en Bang Tao por el legendario desarrollador Título!El Título Vivi Condominium es un nuevo proyecto boutique en la zona Bang Tao, a solo 350 metros del mar.Hay potencial aquí que es difícil de ignorar:La entrada es 1,5 millones de baht más baja que en Modeva y L…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Skypark Elara Lakelands
Complejo residencial Skypark Elara Lakelands
Complejo residencial Skypark Elara Lakelands
Complejo residencial Skypark Elara Lakelands
Complejo residencial Skypark Elara Lakelands
Complejo residencial Skypark Elara Lakelands
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Área 57 m²
1 objeto inmobiliario 1
¡Entradas a Phuket de regalo!*A quién va dirigido: Skypark Elara Lakelands es perfecto para familias con niños, inversores y aquellos que buscan una casa para residencia a largo plazo o alquileres a corto plazo. El proyecto está diseñado para aquellos que valoran la naturaleza, la comodidad …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.0
287,282
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$333,040
Una residencia de élite situada cerca de las playas de Layan y Bang Tao. El complejo consta de 4 edificios de seis plantas y ofrece una amplia gama de apartamentos de lujo con un diseño moderno, proporcionando un alto nivel de confort. Hay apartamentos con diferentes diseños de una habitació…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Complejo residencial Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Tailandia
de
$159,526
Opciones de acabado Con acabado
Un condominio moderno dentro del complejo Andaman City, situado en Choeng Thalei, Phuket, a solo 500 metros de la playa Bang Tao.El proyecto consta de dos edificios de siete pisos con una superficie total de aproximadamente 9.500 m2 y un total de 311 apartamentos. Los apartamentos de planta …
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Complejo residencial Sea Heaven
Sakhu, Tailandia
de
$170,546
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 37–74 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Condominio en la primera línea de playa aisladaUn nuevo proyecto de condominio a gran escala para 927 unidades está siendo construido en uno de los lugares más interesantes aún no desarrollados - cerca de Knighton Beach.El lugar atrae principalmente a las personas que buscan privacidad, porq…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0
179,957
Apartamentos 2 habitaciones
51.0 – 74.0
365,837
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Serene condominium
Complejo residencial Serene condominium
Complejo residencial Serene condominium
Complejo residencial Serene condominium
Complejo residencial Serene condominium
Complejo residencial Serene condominium
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$653,847
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
The Site and Location The Site is an open area without forest or any big trees to minimalize the impact on the Nature during the Construction The Site is in the Yellow Zone, meaning less crowded and less dense habitation and allows for Condominium Surrounding Greenery i…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$131,458
Este complejo residencial es un espacio de arte para vivir cómodamente, donde cada detalle se piensa al mínimo detalle para crear un ambiente de lujo en los trópicos.Abrazar una experiencia única inspirada en el encanto pacífico de una galería de arte, donde la arquitectura cuidadosamente el…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Clover Residence Phase 1
Complejo residencial Clover Residence Phase 1
Complejo residencial Clover Residence Phase 1
Complejo residencial Clover Residence Phase 1
Complejo residencial Clover Residence Phase 1
Complejo residencial Clover Residence Phase 1
Si Sunthon, Tailandia
de
$931,272
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 343–873 m²
13 objetos inmobiliarios 13
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Una opción ideal para familias, amantes del estilo de vida de lujo e inversores que buscan altos rendimientos y una vida cómoda en el paraíso tropical de Phuket.Acerca de la ubicación: Situado cerca de la pintoresca playa Bang Tao, el…
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Arise vibe
Complejo residencial Arise vibe
Complejo residencial Arise vibe
Complejo residencial Arise vibe
Complejo residencial Arise vibe
Complejo residencial Arise vibe
Si Sunthon, Tailandia
de
$65,938
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Arise Vibe Phuket es un moderno complejo residencial con 3 edificios de 7 plantas, incluyendo un aparcamiento subterráneo. Un total de 411 unidades: estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios, incluyendo variantes Plus, que van desde 28.85 a 91.62 metros cuadrados. El complejo ofrece una co…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial The Residence Prime Phase 2
Complejo residencial The Residence Prime Phase 2
Complejo residencial The Residence Prime Phase 2
Complejo residencial The Residence Prime Phase 2
Thalang, Tailandia
de
$648,001
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 352 m²
3 objetos inmobiliarios 3
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes buscan una combinación de aislamiento y lujo moderno en Phuket. Perfecto para vacaciones familiares, estancias prolongadas y compras de inversión.Sobre la ubicación: Una ubicación prestigiosa en el centro de la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Villa
352.0
715,423 – 721,574
Agencia
Tumanov Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial SO ORIGIN
Complejo residencial SO ORIGIN
Complejo residencial SO ORIGIN
Complejo residencial SO ORIGIN
Complejo residencial SO ORIGIN
Mostrar todo Complejo residencial SO ORIGIN
Complejo residencial SO ORIGIN
Ban Bang Thao, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,29M
Este exclusivo complejo cuenta con solo cinco villas de 2 plantas con piscina privada, jardines y plazas de aparcamiento. Materiales y acabados de alta calidad crean un ambiente sofisticado y elegante. Propiedad Freehold.Plan de pago:2% - reserva28% - firmar el contrato después de 30 días de…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Above Element Condo
Complejo residencial Above Element Condo
Complejo residencial Above Element Condo
Complejo residencial Above Element Condo
Complejo residencial Above Element Condo
Complejo residencial Above Element Condo
Choeng Thale, Tailandia
de
$168,258
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
El complejo de apartamentos Above Element, de diseño exclusivo, encarna un estilo de vida libre, riqueza, estabilidad y paz. Una vida que se asemeja a unas vacaciones en un resort tropical, con todas las ventajas de la playa cercana. Un estilo de vida privado y lujoso en una zona en crecimie…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,23M
El proyecto ofrece una vida cómoda en las villas con espacio moderno y funcional. El complejo consta de 19 villas de 522-702 m2, con techos altos, grandes balcones, piscinas al aire libre, plazas de aparcamiento. También hay un sistema de seguridad para la vida cotidiana tranquila.Caracterís…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complejo residencial Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complejo residencial Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complejo residencial Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complejo residencial Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Complejo residencial Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Choeng Thale, Tailandia
de
$370,000
Opciones de acabado Con acabado
Gardens of Eden is a luxury residential complex located on 15,000 m² of land on the beachfront of Layan Beach in Bang Tao. The complex comprises first-class residences harmoniously integrated into the natural landscape, where 70% of the land is dedicated to green parks, lakes, and landsca…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Complejo residencial The Petit Tycoon
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$361,005
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 349 m²
1 objeto inmobiliario 1
A 400 m de la playa de Surin, desarrollador confiable Despre Complex: Un complejo de clase de lujo que incluye solo 77 unidades meticulosamente diseñadas en armonía con la naturaleza, cuya finalización está prevista para agosto de 2026. Ofrece una combinación única de arquitectura y estéti…
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial THE ZERO BANGTAO
Complejo residencial THE ZERO BANGTAO
Complejo residencial THE ZERO BANGTAO
Complejo residencial THE ZERO BANGTAO
Complejo residencial THE ZERO BANGTAO
Mostrar todo Complejo residencial THE ZERO BANGTAO
Complejo residencial THE ZERO BANGTAO
Si Sunthon, Tailandia
de
$91,312
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
¡Invierta en un condominio ecológico en Phuket con un diseño único y altos estándares de vida! Son apartamentos ideales para quienes valoran la comodidad y se preocupan por el medio ambiente. ¡Plan de pago a plazos disponible! ¡Completamente amueblado! ¡A sólo 300 metros de la playa! Zero Ba…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial The Ozone Condominium
Complejo residencial The Ozone Condominium
Complejo residencial The Ozone Condominium
Complejo residencial The Ozone Condominium
Complejo residencial The Ozone Condominium
Complejo residencial The Ozone Condominium
Choeng Thale, Tailandia
de
$194,422
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 41–88 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Nuevo proyecto de lujo en Bang Tao de un desarrollador confiable Un moderno y lujoso condominio de 8 pisos que consta de 164 apartamentos y 7 tiendas minoristas. Hay 3 tipos de apartamentos disponibles: apartamentos de 1 dormitorio, de 2 dormitorios y dúplex de 2 dormitorios. Las ventanas d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
206,365
Apartamentos 2 habitaciones
51.0 – 88.0
206,365 – 327,756
Piso independiente
83.0
458,989
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Mostrar todo Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Complejo residencial BEACHFRONT BLISS CONDO
Sakhu, Tailandia
de
$163,199
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,25M
El proyecto consta de 6 exclusivas residencias privadas de lujo.Características:estacionamientoPuerta eléctricasala de estar al aire libre y piscina cubiertapiscinaensaladaUbicación e infraestructura cercana Porto de Phuket - 2,5 kmBoat Avenue - 2,5 kmSupermercado - 2,5 kmBlue Tree Water Par…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Stella Estate Private Residences Bangtao
Complejo residencial Stella Estate Private Residences Bangtao
Complejo residencial Stella Estate Private Residences Bangtao
Complejo residencial Stella Estate Private Residences Bangtao
Complejo residencial Stella Estate Private Residences Bangtao
Complejo residencial Stella Estate Private Residences Bangtao
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,15M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 492–718 m²
8 objetos inmobiliarios 8
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: Stella Estate Private Residences Bangtao es ideal para personas exitosas y exigentes que buscan una vida lujosa y cómoda en una de las mejores zonas de Phuket. Es una opción para quienes valoran la exclusividad, la calidad y los al…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
491.7 – 514.2
1,27M – 1,39M
Apartamentos 5 habitaciones
717.7
1,81M
Villa
515.0 – 718.0
1,30M – 1,86M
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complejo residencial Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complejo residencial Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complejo residencial Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complejo residencial Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Complejo residencial Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Choeng Thale, Tailandia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
The Radisson Blu hotel complex is located on the border of Sirinat National Park, 350 meters from Layan Beach. Shops, cafes, restaurants, the Porto de Phuket and Boat Avenue shopping centers, and the elite Laguna Golf Club are all within walking distance and easy access by public transpor…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial So Origin Bangtao Beach
Complejo residencial So Origin Bangtao Beach
Complejo residencial So Origin Bangtao Beach
Complejo residencial So Origin Bangtao Beach
Complejo residencial So Origin Bangtao Beach
Complejo residencial So Origin Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$116,409
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 26–52 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Billetes de ida y vuelta a Phuket de regalo!*Para quién es: El proyecto es ideal para quienes buscan una vida de lujo en Phuket. Adecuado tanto para vivienda personal como para alquileres a corto plazo.Ubicación: La excelente ubicación de So Origin Bangtao está a solo 400 metros de la playa…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.8 – 32.2
128,521 – 159,064
Apartamentos 2 habitaciones
51.9
257,344
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial The Ozone Residences – Phase 2
Complejo residencial The Ozone Residences – Phase 2
Complejo residencial The Ozone Residences – Phase 2
Complejo residencial The Ozone Residences – Phase 2
Complejo residencial The Ozone Residences – Phase 2
Complejo residencial The Ozone Residences – Phase 2
Choeng Thale, Tailandia
de
$862,796
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Área 329 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Entradas gratuitas a Phuket y de regreso!*Para quién es: Este proyecto es perfecto para quienes buscan una combinación de lujo moderno y tranquilidad en una de las mejores zonas de Phuket. Su atractivo como inversión lo convierte en una excelente opción para inversores exigentes.Acerca de l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
329.0
952,567
Villa
329.0
952,567
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Complejo residencial New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$349,510
Un nuevo concepto en la vida ecológica, con un diseño minimalista-chic en exuberantes jardines, ubicado dentro del mejor complejo integrado de Asia. La última generación de Residencias Laguna Lakeside está idealmente ubicada junto a la entrada de la exclusiva comunidad Laguna Phuket, en un e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial ADM Platinum Bay
Complejo residencial ADM Platinum Bay
Complejo residencial ADM Platinum Bay
Complejo residencial ADM Platinum Bay
Complejo residencial ADM Platinum Bay
Complejo residencial ADM Platinum Bay
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$135,406
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
1 objeto inmobiliario 1
Proyecto complejo grande en una ubicación magníficaPlatinum Bay ofrece una oportunidad única de inversión en una ubicación premium.El proyecto se encuentra en la costa oeste de Phuket, a pocos minutos de la playa de arena blanca de Kamala.Tipo de resort de lujo totalmente amueblado.El comple…
Asociación
Phuket Property Association
Complejo residencial New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$228,954
El Cero Bangtao Condominium redefines viviendo en Phuket con un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad. Cada aspecto de nuestro diseño se centra en proporcionar un estilo de vida eco-consciente sin comprometer la comodidad y la elegancia. Descubra los beneficios exclusivos de The Ze…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Complejo residencial EDEN RESIDENCES
Choeng Thale, Tailandia
de
$259,845
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Complejo residencial New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,92M
Ofrecemos villas de lujo con piscinas y jardines.Cada casa será construida según el gusto del comprador. Podrás elegir la paleta de colores, todos los elementos interiores y muebles personalizados.La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia.Terminación - 1o trimestre de 2026.Instala…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$3,28M
Ofrecemos apartamentos con terrazas, piscinas privadas y vistas al mar.La residencia es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Park Residences
Complejo residencial Park Residences
Complejo residencial Park Residences
Complejo residencial Park Residences
Complejo residencial Park Residences
Complejo residencial Park Residences
Choeng Thale, Tailandia
de
$223,033
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Área 47–153 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Aquellos que buscan un alojamiento exclusivo con un alto nivel de confort y seguridad. El proyecto es ideal para familias que valoran el lujo y la tranquilidad, así como para inversores que buscan inversiones rentables.Sobre la u…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0
246,239
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 100.0
412,843 – 513,974
Apartamentos 3 habitaciones
122.0 – 153.0
639,330 – 835,045
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Bellevue Beachfront
Complejo residencial Bellevue Beachfront
Complejo residencial Bellevue Beachfront
Complejo residencial Bellevue Beachfront
Complejo residencial Bellevue Beachfront
Complejo residencial Bellevue Beachfront
Choeng Thale, Tailandia
de
$131,474
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 32–80 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Billetes de ida y vuelta gratis a Phuket! *Para quién es: El presalo de este proyecto es ideal para inversores que buscan beneficiarse del aumento de precios durante la construcción, con un crecimiento esperado de hasta el 100%. También es perfecto para aquellos que quieren vivir justo al la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0 – 40.0
145,153 – 302,402
Apartamentos 2 habitaciones
64.0 – 80.0
309,660 – 604,804
Agencia
Tumanov Group
Complejo residencial Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$1,00M
La residencia es parte de un gran complejo con centros comerciales, un campo de golf, bares y restaurantes. También hay una tienda y una clínica en el territorio.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoMuebles de cocina y electrodomésticosArmarios empotradosUbicación e infraestr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Diamond Condominium Phuket
Complejo residencial Diamond Condominium Phuket
Complejo residencial Diamond Condominium Phuket
Complejo residencial Diamond Condominium Phuket