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Casas en Venta en Tailandia

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Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Provincia de Phuket
2024
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3 124 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Premium Premium
Casa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas con 3 dormitorios en Talanga a un precio super - 4.75 millones de baht!V…
$147,395
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Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
TOP TOP
Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Número de plantas 1
Introduciendo una nueva villa de una sola planta en un estilo tropical moderno - una combina…
$594,450
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Casa 4 habitaciones en Bangkok, Tailandia
TOP TOP
Casa 4 habitaciones
Bangkok, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 568 m²
Disfrute de la elegancia atemporal en Park Heritage Pattanakarn, una colección exclusiva de …
$2,06M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Ko Samui, Tailandia
TOP TOP
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 103 m²
¡Anónimo! ¡Presale de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la …
$289,110
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape YamuUbicado dentro de la prestigiosa Cape Yamu peninsu…
$7,64M
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Casa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
código 20260729125037Villa nueva con piscina privada en la popular zona de Layan.Ideal para …
$682,025
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
Ubicado dentro del enclave sereno de Sai Taan Estate en el codiciado distrito de Bang Tao de…
$2,06M
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Casa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 414 m²
Número de plantas 1
código 20260714153314Es la combinación perfecta de privacidad, arquitectura moderna y estilo…
$2,89M
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Casa en Huai Yai, Tailandia
Casa
Huai Yai, Tailandia
$103,822
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
Ubicado dentro del enclave sereno de Sai Taan Estate en el codiciado distrito de Bang Tao de…
$2,06M
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Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 424 m²
Imagínese despertarse a las impresionantes vistas botánicas de su villa privada de lujo, tom…
$1,30M
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Villa en Choeng Thale, Tailandia
Villa
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
Ubicado dentro del enclave sereno de Sai Taan Estate en el codiciado distrito de Bang Tao de…
$2,06M
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Casa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 793 m²
Número de plantas 2
Código: 20260715044724Imagina una mañana con vistas al mar, tu propia piscina infinita y abs…
$7,90M
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Casa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 415 m²
Número de plantas 1
código 202607161135Presentamos exclusivos apartamentos premium situados en la primera costa …
$5,70M
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Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 424 m²
Imagínese despertarse a las impresionantes vistas botánicas de su villa privada de lujo, tom…
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Villa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 76 m²
Número de plantas 1
Villa lista con piscina y arrendatario en Rawai, Phuket!¡Venta del dueño!Una rara oportunida…
$157,623
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Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape YamuUbicado dentro de la prestigiosa Cape Yamu peninsu…
$7,64M
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Casa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 626 m²
Número de plantas 1
código 20260720082400Superficie: 349 m2 (interno) + 182 m2 (externo)Parcela: jardín 61 m2 + …
$4,34M
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Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
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Nº de cuartos de baño 5
Área 424 m²
Imagínese despertarse a las impresionantes vistas botánicas de su villa privada de lujo, tom…
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Casa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 556 m²
Número de plantas 1
código 202607161151Exclusiva villa moderna con impresionantes vistas, situada en una de las …
$2,36M
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Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 455 m²
Amplia villa con 4 dormitorios y una piscina en la prestigiosa zona de Bang Tao!Una oportuni…
$1,45M
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Casa en Nong Prue, Tailandia
Casa
Nong Prue, Tailandia
$75,634
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Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
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Casa 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
2-Storey Pool Villa en venta en ChaiyapruekPresentando una impresionante villa de 2 plantas …
$275,635
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Casa 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Vista de la piscina Villa 3 Dormitorios en venta Huai Yai PattayaEsta villa con vistas a la …
$534,236
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Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
4 Dormitorios Piscina Villa en la carretera Thepprasit – Esta espaciosa villa de 2 plantas c…
$371,642
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PLC Real Estate
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Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 276 m²
Número de plantas 1
Complejo boutique de 16 villas modernas con 3-4 habitaciones en Pru Jampa
$425,000
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa en East Pattaya 3 Dormitorios en Venta – Esta casa bien diseñada de 3 dormitorios, 3 ba…
$154,541
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
2 Storey Corner Townhome para la venta en East PattayaSituado en East Pattaya, esta casa de …
$86,407
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Número de plantas 2
Experimente el epítome de la elegancia y la comodidad en esta lujosa villa de dos plantas de…
$884,114
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Tipos de propiedades en Tailandia

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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